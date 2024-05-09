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2024年東京、河口湖、富士山自駕旅遊行程公開

這次在淺草待個兩晚，便從市區直接租車一睹富士山之壯闊

在御殿場、河口湖總共入住三晚，所幸富士山都很賞臉

湊巧今年櫻花晚開，所以一睹富士山和櫻花的震撼景色

真的很超值，此篇將分享七天六夜的安排，希望可以對各位有幫助

【2024年七天六夜日本東京、富士山自駕旅遊行程彙整】

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河口湖相關文章：

行程規劃：

租車：

2024年伴手禮：

美食：

景點：

住宿：

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2024年東京河口湖自駕行程影片

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行前準備：

VISIT JAPAN WEB

現在要入境日本的方式，可以提早用QR CODE進行審查

連同申報免稅的手續都可以一併申請，讓手續更快速

登入網址：https://www.vjw.digital.go.jp/

請備好護照相關資料，因為會需要線上掃描拍照喔

填好資料申請好後，就可以下載個人的QR CODE

如果有幫家人申請的話，一樣可以出示QR CODE後

螢幕照相傳給家人去通關喔

日本東京ESIM

我想網路在國外是不可或缺的

科技的發展現在免於實體卡換卡的困擾

可以用E-SIM的設定就可以切換訊號，不用拔實體卡

就可以享用網路，至於網路的流量就看個人需求去選擇方案

這E-SIM我在日本藥妝店直播都很順，所以應該沒問題的

日本東京租車

這次使用ToCoo!日本租車平台比較找車

以東京為例，在上野車站的Nissan Rent a Car取車

租了四天三夜，可以利用優惠碼，折扣1000日圓

官網請按我

優惠碼效期至2024/9/30

輸入73JXWC，即可折價1000日圓

如果想要知道更細的規定或流程，請看另一篇租車篇

https://jasonslife.tw/tokyotocool/

各種門票或行程套票購買

如果在行程上有安排相關的景點或樂園的話

不妨可以考慮看看票券，有些可以撿到便宜和方便喔

富士山預見情報

每天會看這個日本當地對於富士山的能見度情報

可以預先做行程的安排

官網：https://fuji-san.info/ja/index.html

行程總覽：

第一天：長榮航空→成田機場→→OMO3淺草→鳥貴族淺草店→驚安殿堂淺草店

第二天：淺草寺→隅田公園→晴空塔→敘敘苑晴空塔店→銀座(LV、Uniqlo)→目利きの銀次 浅草駅前店

第三天：上野車站取車→手打そば金太郎（御殿場本店）→入住：CLAD HOTEL→御殿場outlet→晚餐：CLAD HOTEL

第四天：早餐：CLAD HOTEL→山中湖→河口湖自然生活館→河口湖櫻花季→山麓園→河口湖纜車→LAWSON站前店→晚餐：御殿場

第五天：早餐：CLAD HOTEL→新倉富士淺間神社→金鳥居→午餐：魚屋路旋轉壽司→忍野八海→住：湖のホテル→晚餐：湖のホテル

第六天：早餐：湖のホテル→富士山世界遺產中心→午餐休息站解決→上野還車→阿美橫町→晚餐：一絆拉麵上野店→住：Henn na Hotel Tokyo Asakusa

第七天：長榮航空→全日空貴賓室→台灣

費用一覽表：

長榮來回機票：約15000台幣(其實我是換里程的，但還是呈現一般機票行情，比較公平)

住宿費用：

第一、二晚住宿：

第三、四晚住宿：

第五晚住宿：

第六晚住宿：Henn na Hotel Tokyo Asakusa(豪華雙床房(3683台幣))

四天三夜租車費用：

油費：8680日圓

租車費用：37411日圓

過路費：8919日圓

總共每人：機票15000台幣+住宿22225台幣(除以2)+租車費用3025台幣(除以4人)=40250元台幣

每日行程：

第一天(4/9)

下午搭乘長榮航空前往東京成田機場，到了成田第一航廈後

如有在kkday事先購買車票

直接前往Skyliner旅客資訊中心可以換取車票

只要45分鐘左右就可以抵達上野站，而且班次滿多的

我們抵達上野站後直接去計程車招呼站坐車前往住宿處

意外發現在這裡需要按下按鈕，計程車就會從入口跑出來

可能怕在這排班會造成交通壅塞，所以特別這樣設計

入住：淺草OMO3酒店 by星野集團

地址：〒111-0033 東京都台東区花川戸１丁目１５−５

電話：+815031348095

這次入住的房型為『豪華雙人間』

房間大小為33平方公尺，落地窗對外就是可以看到淺草寺

因為是2023年新開幕，所以整體上超新穎的

飯店有頂樓觀景台，可以直接無死角的看著晴空塔夜景

另外有個交誼廳，這裡設置個誠實商店，一旁有個螢幕可以自行結帳

有麵包有飲料更是有酒類商品

這間的地理環境很不錯，可以直接從淺草寺的側門進去

直達到本寺前面，走路不用3分鐘吧，超方便

因為抵達飯店有點晚了，所以就趕個宵夜場

鳥貴族就是一個很好的選擇啦

鳥貴族淺草店

營業時間：15:00~23:00

地址：〒111-0032 東京都台東区浅草１丁目１−１７ ３F

電話：+815031772756

如果要讓朋友或自己想要感受一下在地的串燒居酒屋

那就來鳥貴族吧，這間營業到晚上11點，正適合晚班飛機的我們

吃完以後，那就直接走路去驚安殿堂淺草店逛一下吧

但逛完後，我十分不推薦這裡，因為地方小，人潮太多

逛起來真的很不方便，重點是看到退稅的人潮讓我們打退堂鼓

直接買一些當天晚上或早上要吃喝的，直接走不退稅櫃檯閃人

驚安殿堂淺草店

營業時間：24小時營業

地址：日本、〒111-0032 東京都台東区浅草２丁目１０

電話：+81570055801

第二天(4/10)

住在淺草，不去淺草寺參拜一下說不過去吧

幸好OMO3出來後，可以直接抵達淺草寺，很方便

正逢遇到今年東京櫻花晚開，所以我們到淺草寺還可以看到櫻花

參拜完後，因為得知櫻花晚開，所以打算去隅田公園碰碰運氣

事實只要櫻花季，在淺草附近這裡也算是賞櫻熱門區域

從淺草寺走過去其實滿近的

隅田公園

地址：〒111-0033 東京都台東区花川戸１丁目

隅田公園平常就很多人在這裡散步

甚至有個野餐區域

中間隔了隅田川可以眺望晴空塔

看到隅田川雙側沿岸都開滿了櫻花，真的滿美

在這利用取景的角度可以把櫻花圍繞在晴空塔四周

現在隅田公園可以直接透過鐵路下方的便橋直接到對面去

也可以步行到晴空塔，很方便，天氣舒適的話，其實散步滿舒服的

走到晴空塔當然首要目標就是到晴空塔30樓享用敘敘苑燒肉啦

叙叙苑 東京Skytreetown Solamachi店

預約網址請按我

營業時間：10:30~23:00

地址：〒131-0045 東京都墨田区押上１丁目１−２ 東京スカイツリータウン・ソラマチ30F

電話：+81356102728

來這邊吃飯，真的就要看人品會不會被安排在窗邊啦

有些位置是沒有靠近窗戶就真的比較可惜一點

也建議大家可以利用中午來享用午間套餐，會比晚餐划算很多

飽餐一頓後，晴空塔店內有超多動漫或卡通的店鋪

無意間逛到超人力霸王奧特曼的專賣

連線台灣媽媽們，立馬啟動孝子模式，說什麼都來一樣

因為在晴空塔買了不少東西，我們直接坐計程車回飯店休息一下

準備前往銀座繼續血拼，因為接下來在河口湖會待上三個晚上

今天不買就可能沒機會了，反正買完東西，自駕都可以放在車上，不用怕搬運

Uniqlo銀座店

營業時間：11:00~21:00

地址：〒104-0061 東京都中央区銀座６丁目９−５ ギンザコマツ東館 1－12F

電話：+81362525181

之所以會來這間，就是朝聖它，為什麼uniqlo可以蓋到12樓

整棟都是uniqlo，當然有童裝、男裝和女裝，特別的是有自己的咖啡廳

逛累了，還可以喝杯咖啡

與一般路邊店不同的是，裡面有很多互動裝置或者是藝術裝置

就讓你感覺來到一間很有設計感和時髦的店鋪

而不是單純簡單的uniqlo

從銀座買完東西後，就直接坐計程車回淺草

然後就去淺草寺附近的居酒屋吃晚餐

這間也是我來淺草都會帶朋友來吃

料理多樣，有熱食、熱湯、多種餐點可以選擇

目利きの銀次 浅草駅前店

營業時間：11:30~23:30

地址：〒111-0032 東京都台東区浅草１丁目１−16ＨＫ 浅草ビル 4階

電話：+81338410388

第三天(4/11)

2024年東京河口湖自駕之旅從今天真正展開

從全中文租車比價網上預約，不定期還有優惠可以使用

四人成行建議租借七人座，預留行李箱空間

上野車站取還車，流程簡單明瞭，從上野到河口湖大約2個多小時

自駕好處就是可以隨時更動行程，喜歡去哪就去哪

租車預約說明：https://jasonslife.tw/tokyotocool/

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從東京出發的話，建議有多早就有多早拿車出發

因為從市區開過去一定會塞車，而且塞的滿厲害的

如果又遇到上班時間或假日真的會滿辛苦的

不管怎樣，我們花了大概2個多小時來到御殿場附近

先覓食我們的中餐，事先做功課有間老店的蕎麥麵專賣店，值得一試

同時這間店也離我們CLAD HOTEL很近，吃完就去check in

手打そば金太郎（御殿場本店）

營業時間：11:00~14:30,17:00~20:00

地址：〒412-0025 静岡県御殿場市二の岡１丁目４−８

電話：+81550836608

這間主要是以蕎麥麵為名，蕎麥麵還有分帶殼跟非帶殼

帶殼去磨製的麵團，就會比較顯深色，且較有口感較有硬度

如果非帶殼的，就會顯白一點，口感是偏有Q度

把芥末放到蕎麥麵的醬汁裡頭，夾起一口大小的麵

往醬汁來回沾一下，吸入口腔，醬汁的鹹香和麵條的Q感，很好吃

另外不喜歡蕎麥麵的朋友，也有烏龍麵可以選擇喔

飽餐一頓後，就前往這兩天的住宿

吸引我的就是一進大廳，富士山就在你的眼前

毫無遮蔽物，直接感受這震撼的光景

CLAD HOTEL

地址：〒412-0023 静岡県御殿場市深沢２８３９−１

電話：+81550810321

這次連住兩晚，第一晚有含早晚餐，第二晚只有隔天的早餐

會訂這間飯店的理由很簡單，房間的配置方向

床頭就是直接開大窗正對富士山，真的超美

就連大廳也超好拍的，整個富士山整座山的輪廓一清二楚

飯店有空橋可以直通御殿場outlet

可以好好的在這邊逛一下，有滿多名牌的

重點是還有富士山依伴啊

御殿場OUTLET

營業時間：10:00~20:00

地址：〒412-0023 静岡県御殿場市深沢１３１２

電話：+81550813122

逛完後就可以回飯店準備吃晚餐

這次是訂一泊二食，晚餐可以在飯店內享用

日本溫泉飯店的晚餐和早餐真的可以的話

一定要試試看

飯店除了大眾池以外，另外也有個人湯屋的預約

60分鐘5500日圓，如果是情侶或家庭，想要有點隱私的話

就真的很推薦

泡完湯，有個休息室，大家在這裡聊聊天看看漫畫

可躺可坐，還有上下鋪可以躺著，很棒

第四天(4/12)

CLAD的早餐餐廳，背後就是富士山

所以可以邊享用早餐邊看著富士山，很享受

早餐是採用自助式的，有一些日式漬物、咖哩飯、味噌湯和熱食

吃完早餐，觀察今天的天氣不錯，早上到中午似乎富士山不會露臉

沒關係，我們就調整一下行程，從原本要衝偏富士山大景的可以往後延

今天以室內的活動或買東西的為主，自駕就是有這個好處，可以看當天天氣狀況

來調整行程

自駕看到美麗的風景，即便早上富士山不露臉，景色依舊

因為富士山不露臉，所以凡事要拍攝富士山的景點

我們就先忽略，乾脆先來買一點富士山的相關周邊商品

這裡就很好買囉

河口湖自然生活館

營業時間：09:00~17:15

地址：〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石２５８５

電話：+81555768230

這裡不只可以看到富士山美景

也超多富士山相關商品和伴手禮可以購買喔

重點是現場可以退稅喔

河口湖自然生活館

後方有一區比較洋式的平房，裡面有很多餐廳和咖啡廳喔

當然也有賣一些商品和飾品，可以繞過去逛逛

園區的櫻花都盛開了

因為2024年的櫻花晚開了一兩個禮拜左右

所以讓我們有機會看到滿開的櫻花，經過河口湖附近

就看到有在舉辦櫻花季，甚至因為晚開關係，櫻花季還延長一周

河口湖櫻花季

午餐時間

特別搜尋了一下，附近有沒有什麼特別的料理或餐廳

於是乎，找到這間爐端燒的傳統料理餐廳

很愛這種圍在炭火旁邊的料理方式，雖然很忙但很好玩

山麓園

詳細介紹：https://jasonslife.tw/kawaguchiko-sanrokuen/

營業時間：11:00~17:30

地址：〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３３７０−１

電話：+81555731000

菜單的部分，就是以套餐方式呈現，每種套餐的食材些許不同

我們是點『信玄5500日圓』、『山麓6600日圓』

畢竟是來體驗，不是真的要吃豪華的XD

自己戴上手套，將喜歡吃的食材一支支插在支架上

自己控制熟度，扇貝的話就是直接放在炭火上烤喔

最後還有個南瓜湯底的麵條，可以暖暖胃，滿好吃的

看似套餐份量沒有很多，但大家都吃很飽

接著中午過後，富士山真的開始露臉了

立馬自駕前往富士山纜車，打算先把這個景點給插旗

河口湖富士山纜車

營業時間：09:00~17:00(回程最後17:20)

地址：〒401-0303 山梨県南都留郡富士河口湖町浅川１１６３−１

電話：+81555720363

購票方式可以先從，但還是需要去換票喔

亦或是現場買票也可以

從纜車上，鳥瞰整個河口湖和市景，真的滿美的

到了上方後，可以去展望台欣賞一覽無遺的富士山

展望台上有另外一個設施就是盪鞦韆

需要另外買票喔

坐纜車下來後，下方有一間最近非常紅的伴手禮店

裡面有販賣富士山造型的餅乾，很適合買來送人

FUJIYAMA COOKIE

營業時間：10:00~17:00(週二公休)

地址：〒401-0303 山梨県南都留郡富士河口湖町浅川１１６５−１

電話：+81555722220

相信大家對於這個點不陌生

實際去了以後，觀察現場真的都是亂象

也因為亂象，所以當地政府已經要用黑幕遮蔽美景了

拍照之餘，請大家不要造成當地的困擾啊

LAWSON河口湖駅前店

地址：〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３４９５−２

後來在回御殿場的路上，意外發現這間7-11

背後也是正對著富士山，也是超好拍

而且都沒有人，其實富士山每個角度都好拍

不一定要擠在LAWSON啦

7-11 御殿場ぐみ沢店

地址：静岡県御殿場市茱萸沢 字孫畑２７６番４

後來晚餐回到御殿場的OUTLET去覓食

它有美食街可以用餐，所以我們就在這隨便選擇一間用餐

第五天(4/13)

吃完早餐，觀察今天的天氣不錯，所以就決定要往新倉富士淺間神社前進了

我覺得自駕就是有這個好處，可以看當天天氣狀況

來調整行程，如果是仰賴大眾運輸，可能就比較不這麼方便，給大家參考

新倉富士淺間神社

詳細介紹：https://jasonslife.tw/arakurafujisengen/

開放時間：09:00~16:00

地址：〒403-0031 山梨県富士吉田市浅間２丁目４−１

電話：+81555232697

因適逢櫻花季和假日，所以交通有管制

我們被引導來停在所謂的第二停車場，是徵用國小操場所臨時的停車場

接著就是用步行的方式抵達新倉富士淺間神社

但沿路其實聊天有說有笑，很快就走到了

而且還看到垂櫻，很漂亮就拍了照

接下來就是看到所謂的398階階梯

但其實沒有想像中的可怕，因為沿路上很多取景的點可以拍照

所以其實就忘記了398階這件事

也因為假日，所以要到神社上的展望台，是需要排隊的

不誇張，我們大概8點多到，就要排隊排了1個半小時

不過其實排隊歸排隊，快門還是按不停

到了展望台，是採一批一批人開放進去

每批限時5分鐘，所以大家拚手速的，能趕快按快門就按快門

5分鐘一到，就會開始趕人囉，等著開放下一批人

拍完後，別忘了去神社旁買個御守，都超有紀念價值的

其實我們原本要去瑤拜所的

但是總覺得看到淺間神社的大景後，感覺天空的鳥居就沒這麼巨大的動機了

所以打算去吉田市的街道拍照，結果是個災難

超多人，所以乾脆去旁邊快要被人遺忘的金鳥居拍照

因為方位可能斜了一點，所以這個點就慢慢被街道給取代了

金鳥居

地址：〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田２丁目１−１５

中餐的部分，跑了好幾間鰻魚餐廳，不知道是不是假日所以都沒營業

所以就真的是隨便找一間迴轉壽司進來吃

但這間生意超好

中餐：

魚屋路 富士吉田店

營業時間：10:30~22:30

地址：〒403-0007 山梨県富士吉田市中曽根１丁目３−３０

電話：+81555212115

來追富士山，應該熱門景點還有忍野八海吧

但真的十分建議不要假日來

亦或者是不知道是不是東南亞盛行於日本旅行

超多團體客，一車一車進來，都是東南亞的旅客

真的非常可怕，毫無想要繼續待下去的意願

所以趕快按幾下快門走人了

忍野八海

地址：〒401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草

電話：+81555844222

在忍野八海外，有個河川，兩旁有許多櫻花樹

中間還有流水，可惜富士山當天下午不是很明顯，所以勉強取個景走閃人了

因為前一天來河口湖自然生活館，富士山沒有露臉

另外也是伴手禮買不夠，反正住附近，就乾脆再來補考一趟

也補上富士山本人和花卉的合照啦

也偷偷告訴你，在這裡可以拍出鳥居和富士山的合體

如果你也能找到就算你厲害

差不多到可以check in的時間，已經迫不急待要去飯店了

這次訂了河口湖旁的飯店，這間擁有較高一點點的地勢

飯店前有大片停車場，會有專人服務，很貼心

湖のホテル

地址：〒401-0303 山梨県南都留郡富士河口湖町浅川１８７ 1F

電話：+81555721234

一樓大廳擁有復古元素，同時有酒吧，晚上可以小喝一杯

有非常多的位置可以坐在這聊天

這次訂了豪華雙床房(陽台房)，自家的陽台就可以看到富士山

頂樓的酒吧，聽說是這一季才新開幕的

可以在頂樓的平台一覽富士山，再喝個啤酒，很愜意

飯店有幾處公共空間的設計很棒

讓你從不同角度欣賞河口湖和富士山

這次也是訂了一泊二食，晚餐就在飯店內享用

這間比較特別的是，晚餐竟然是法餐，是一系列的套餐

而且很貼心的幫我們準備窗邊的位置，可以就近看到黃昏時刻的富士山

這間飯店一樣有個人湯池可以預約，當然也有大眾池

而且比較特別的是，大眾池是開放到跨夜的退房前

所以比較害羞的朋友，你可以利用離峰時間(半夜或一大早)泡湯

就像我特別起個大早，就是要趁裡面完全無人下

快速拿手機拍一下環境

大眾池有比較特別的是，半開放的湯池，是可以直接看到富士山

第六天(4/14)

飯店的早餐也很棒，一樣安排靠窗的位置

一早就可以欣賞著富士山，心情真的很好

早餐的方式是採用套餐，只有飲料需要選擇，其他都是固定的

因為最後一天的富士山大概只冒出一點點山頂的部分

想說這天也要還車了，不然就從富士山的另外一頭繞回去吧

富士山世界遺產中心

營業時間：09:00~17:00

地址：〒418-0067 静岡県富士宮市宮町５−１２

電話：+81544213776

這邊的門票只要300元日幣，所以相較於便宜

設計一個迴旋陡坡，利用動畫分別呈現富士山每個高度的美景

以及很多富士山的知識，都可以在這裡欣賞

陡坡到最頂後，會有個展望台

可以眺望富士山，同時可以發現這邊的椅子設計成倒富士

透過地方的反射就會看到富士山的形狀倒映在地板上

其實來這的另外一個目的就是想要來商店

這裡有更多外面買不到的富士山商品

我這次真的把三角椎帶回台灣了

接著把車子開回上野，準備還車

也順便結算一下費用給大家參考

如果想要訂車，可以參考連結和優惠碼喔

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優惠碼效期至2024/9/30

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如果想要知道更細的規定或流程，請看另一篇租車篇

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四天三夜租車費用：

油費：8680日圓

租車費用：37411日圓

過路費：8919日圓

阿美橫町

既然還車都來上野了，乾脆索性來逛一下阿美橫町吧

因為第一次來到阿美橫町，也是突然插進來的行程

所以對於吃真的沒有做什麼功課

會吃這間拉麵，單純有排了一點隊，於是乎，就跟著排了XD

博多豚骨らぁ麺 一絆 上野御徒町本店

營業時間：11:00~23:00

地址：〒110-0005 東京都台東区上野６丁目４−１８

電話：+81362844711

原來這間一絆拉麵也是有點噱頭

很簡單只有賣兩種拉麵，不同湯頭

一種是使用自己的技術把豚骨湯底製作成像是透明感的醬油湯底

但是湯頭還是保持成濃郁

另一種湯頭就是可以想像的白色乳化的豚骨湯頭

一樣入座後可以選擇鹹度、麵的硬度、大蒜、青蔥等等

另外一個特色就是除了拉麵和叉燒以外

會附帶大量的野菜，而且野菜也是可以選量，很特別

吃起來湯頭看起來像醬油，但卻有豚骨的濃郁口感

叉燒也很大一塊，吃起來是很過癮的

真的滿不錯的，值得推薦

最後一晚，入住之前有分享過的無人旅店

CHECK IN和CHECK OUT都可以靠自己完成

無須透過服務人員，而且房價相對便宜，有興趣的人可以搜尋看看

過去的文章：https://jasonslife.tw/post-228734972/

変なホテル東京 浅草田原町

地址：〒111-0042 東京都台東区寿３丁目19番地8号

電話：+815052105250

第七天(4/15)

搭乘skyliner回成田機場第一航廈

回程特別去一下全日空的貴賓室，填飽肚子小酌一下

準備回台灣囉

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