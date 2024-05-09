我寫了一陣子，因為是我第一次住到這麼細節幾乎滿分的民宿，此篇完全會以 大人的旅行 角度去撰文，因為如果要去考慮到小孩，那我會建議親子不要來，因為這裡沒有溜滑梯，沒有球池，沒有辦家酒遊戲區，沒有嬰兒床，沒有寶寶浴盆，台灣民宿很多，但也不是每個民宿都要去符合所有人的需求。

『開頭就好派』

自己雖然是高雄人，但嘉義是我心中最愛的鄉鎮前三大，每次回嘉一趟，身心靈就會被當地的人文與美食給填滿，而以木都為美名的嘉義，在2021年歲末誕生了全嘉義第一棟檜木民宿，而它又個富含詩意的名字：有春枟宅，民宿內每一處都細節滿滿，當天只有我跟樂哥包棟，以往旅行的時候，我大多居住飯店較多，這次來住有春枟宅 ，我只能說：我這樣是要怎麼去住其他民宿啦！哈哈哈哈！

在我的旅行中，民宿並不是我個人第一選項，可能是因為我喜歡往外跑，所以覺得若是把時間都放在飯店或著民宿上，對我來說 是件很浪費我時間的事，但住過有春枟宅後，我對民宿幾乎改觀，有春枟宅是我台灣旅遊裡第三間收集到的民宿，我只能說，住過一次有春枟宅，這樣我以後是要怎麼去住其他民宿啦，這根本就是一間把老宅與現代融合到非常到位且不生硬，所到之處都被滿滿檜木香包圍的房子，有春枟宅總共有五間房型，但每一間房型皆有不同設計，也因為是包棟式民宿，當天只有我跟樂哥包棟，光是房間要入住哪間，就讓我們猶豫超久，在每一間房間穿梭游移不定，每一間都好美好漂亮，細節精緻到位卻讓我們感到放鬆自在，在有春枟宅裡的時間，變得很緩慢，我細細品嚐有春的一切，讚嘆著兩位主人所親手打造的空間設計，不禁讓我也萌生了 還是乾脆回到嘉義生活，跟樂哥一起開家小店，享受著慢活的生活是否也很棒呢？

進入有春枟宅民宿之前，我們還是要先把民宿資訊，費用，規則說明清楚，但我必須說這價位絕對值得，因為民宿主人根本就不計成本在打造這間以他們夫妻心目中最理想的退休生活方式，我是不知道其他旅客會怎麼想，但我自己在有春裡，真的完完全全感受到這份心意。

有春枟宅訂房資訊：

官網：https://spring12house.mydirectstay.com/tw/index.html

有春枟宅房價如上圖：

入住資訊：

民宿可8人入住，最多10位，第九人起一人加價1500元。

廚房設備鍋具等可自由使用，請歸原位放置且請勿破壞帶走。

老宅房改建，樓梯較陡為安全起見，故12歲以下兒童不接待。

沒有提供毛小孩與其他寵物入住。

無早餐服務。

位在巷弄內，無停車場『附近有付費停車場，機車可停外面停車格』

民宿有提供私廚與品酒服務，若需要請在預訂時與管家聯繫洽談『另外收費』

此住宿不接受群聚打牌、看運動賽事、單身派對等類似聚會。

入住須知，作為旅人，今天去住人家精心打造的房子，規則自然是要遵守的。

有春枟宅的設備，我覺得很用心且高級。

床墊使用百年品牌 Simmons席夢思。

吹風機使用 Dyson Supersonic 吹風機/panasoni吹風機。

廚具使用SAKURA 櫻花嵌入式微波烤箱及其他系列蒸烤箱，殺菌烘碗機等百萬級數的廚具。

且管家很貼心的把這些設備的使用方式放在客廳，以方便大家使用。

除此之外，在其他設施軟裝也是非常高級，不是民宿住人要吸引遊客，而是這間民宿的構想就是民宿主人以自己理想的退休生活去打造的啊。

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有春枟宅交通位置：

機車可以停放外面停車格，汽車請停放外面停車格或收費停車場，有春枟宅位在巷內，無法開進來。

當天入住是下午四點多，正是夕陽很美的時刻，我們循著地址走進有春枟宅的巷弄裡，不用多說 就是這一棟，他就是有春，因為他在發光！

原本以為有春枟宅會是在離嘉義市區較遠的地方，結果人家離文化路夜市超近，徒步只要3-5分鐘，附近很多美食文化路郵局炒螺肉，七彩果汁，蓬萊西點，葉家牛肉麵，高興紅豆湯等，上面有提到，民宿備有百萬等級的廚房，我一直想找理由開伙，但美食這麼多，我還真的不知道要煮什麼XDD。

關於有春枟宅：

有春在台灣俗語裡是 有餘 之意，因為嘉義是木都，所以 枟 象徵樹木再來也取自諧音 運 象徵運氣幸運之寓意。

在嘉義，你會看見許多老宅咖啡廳，或者老房改建的餐廳，但有春枟宅是嘉義是第一家檜木老房民宿，也是由在地兩位設計師夫妻檔一起著手規劃且執行改造，我當天問民宿主人，請問你這樣花了多少錢錢？她笑說：難以估計，所投入的時間與成本已經沒辦法計算，兩位主人保留的這棟老宅樣貌，光是修復建築所使用的檜木與其他木頭，數量極多，且他們將彼此所愛的的元素與收藏，像是老式菜櫃，門板，復古電話，現代傢俱等許多元素融合已起，與其說有春枟宅是一棟民宿，那倒不如說是一棟藝術品建築更為貼切。

剛踏入玄關，我以為我穿越到如懿傳裡的場景，給我一套古裝再沏茶一壺明前龍井，以及桂花糕，我根本就是古裝劇裡的角色啊，還沒進去大廳就先被玄關口充滿詩意的小涼亭給吸引。

有春枟宅大廳：

好香！！！是檜木的香味！

放好鞋子後，先是看這扇檜木門被檜木香迷住，而一旁的現代化電子鎖相當突兀，但因為是包棟民宿，基本上民宿主人會先介紹環境跟講解一些入住需之後，就會像仙女般浪漫的飄走，所以有春枟宅全面電子化，安全方便，當是下午入住，所以一推開木門，陽光灑落進有春枟宅，光與影變成了最佳主角，耳朵聽著主人在介紹環境，我心卻被滿滿光影吸引，一直想要趕緊拍下這畫面。

富含吉祥寓意的雕花木板在主人的打造下成了一幅美麗的畫作，這些都是民宿主人的收藏。

一樓大廳有著以前的鐵花窗，而且我記得門鎖還是那種要用手轉的，中間的大長桌結合異材質設計，一邊是原木一邊則是大理石桌面，桌面上的蟲蛀經過修整後也保留下來，午後陽光與涼爽的冷氣以及迷人的檜木香，還有這空間，真的讓人感到放鬆不想出門。

裡頭是主人準備的異國零食可以自行取用，而這提籃則是主人婆婆編織的，很厲害耶！

嘉義舊屋力：

嘉義舊屋力官網：看更多老宅新生

擁有台灣木都稱號的嘉義一直致力於推廣嘉義的老建築與在地人文，並且保留史跡且活絡，讓老建築得以重獲新生但不過度破壞結構，目前在嘉義也有許多老宅以不同的形式呈現，像是我之前去過的桃城豆花，木商咖啡，嘉義秘式咖啡，秘密客咖啡，最有名的林聰明沙鍋魚頭，及我非常喜歡但不幸祝融玉山旅社咖啡，這些都是舊屋力改造計畫，而 有春枟宅則是第一間以住宿為主的60年檜木老房。

在有春枟宅裡，你會時不時被現代與復古給衝擊到，正在欣賞阿嬤的菜櫥忽然發現上面擺著時髦音響，看著木頭柱又發現插著幾罐紅酒，相當有趣。

有春枟宅百萬級廚房設備：

我認真傻眼的問民宿主人，你確定你真的要放這麼高級的廚具跟設備在這裡？我每次看很多旅客去住民宿，民宿下場都很可怕耶，不是被破壞就是東西被帶走，你知道有些旅客花錢就愛當大爺嗎？哈哈哈哈哈！

民宿住人說 他知道啊，但他這裡就不是以賺錢為目的，這裡是他以退休後所希望的生活方式下去大打造，加上他平時民宿若無開放，他也會在這空間休息，與空間對話，整理環境，且主人平時也會與三五好友在這設宴私廚聚會，所以主人提供了這麼優質與高品質的設備與環境，我真心覺旅客要好好珍惜啊！廚房裡，除了食材沒有之外，其他備品都有，各種酒杯，咖啡杯，手沖壺，咖啡豆，冰箱還有準備氣泡水跟特色飲品，連冰球都準備，旅客只要自己購買食材回來就可以開伙啦～

一樓環境欣賞的差不多，繼續前往二樓的房間，這座樓梯非常陡看得出來話很多時間修復過，但主人說這算是好走的樓梯了， 另外也因為是老宅關係，為了安全問題，有春枟宅目前不提供12歲以下小孩入住。

有春枟宅房型介紹：

有春枟宅總共有四間雙人房外加一間日式榻榻米泡茶房，基本上可容納8人，不過日式榻榻米可以容納兩位旅客，總共可以容納10人入住，每個房門都會掛著出入門禁感應卡，所以請不要弄丟，當天只有我跟樂哥包棟，等於整棟有春枟宅歸我們兩個人使用，主人要我們自己看喜歡哪間房間我們看來看去真的選不出來耶！每間採光都很好且每一間房型特色都不同，四間房間四間衛浴完全不同風格，我跟主人說：這要是網美來，他真的會拍到無法離開！

一樓房型：

如果喜歡在廚房跟客廳跑來跑去的旅客就可以選擇一樓房型，不過一樓房間會有個小缺點，因為緊鄰外面街道，所以民宿主人說，早上較容易聽到摩托車經過的聲音，我後來也是睡這間，我覺得還好因為外頭並不是大馬路，是很小條的巷子所以車不多，不過這感覺其實就很像我小時候家裡住一樓，鄰居會走過去，你會從窗戶瞄到餘影，蠻有趣的！

有春枟宅的房間都配置了床頭閱讀燈及插座方便手機族使用要看書也是可以，閱讀燈本來就設計要你看書用的啊，床墊更是使用百年品牌席夢思 Simmons Company床墊，枕頭也是貼心的準備了軟枕與硬枕各兩款，我覺得根本比一些飯店還要高規格還要更用心，而且床邊還有民宿主人旅行收集而來的小老虎枕，他說是手工縫製，非常可愛。

有春枟宅衛浴：

我喜歡二樓的房間但卻喜歡一樓的浴室，媽呀！有春枟宅最美的地方處了房間跟整棟老宅巧思之外，衛浴是我私心覺得最讓我驚艷的地方，我要待在浴室不出來！四間房型四間風格，我因為太喜歡一樓的浴室了，不斷讚嘆，眼前是阿里山脈嗎?就像是層疊的山峰那樣高聳而穩固地立著，我光是在浴室拍照就不知道拍了多少次，好美。

有春枟宅有三間房型都是附設淋浴與浴缸，一樓的浴室浴缸，我整個一眼愛上，紅磚牆搭配洗石工法打造的浴缸而窗戶也是早期的木板窗，晚上洗澡記得關上，但白天打開一些，讓光自然灑落進來，非常漂亮。

我站在一樓浴室，總覺得這塊磁磚很特別，一問之下這是民宿主人從大陸進口的青磚，且是大陸有法規的老件，他說光是要讓這些青磚以不同工法鋪在地板上，就耗費好多時間，且一樓的浴室底版有裝地熱設施，站在上面，腳底不會冷冰冰，民宿主人說一樓大多都是長輩睡，從浴室洗澡完出來怕腳底冰冰的，所以才裝了地熱，站這都感到舒服啊。

有春枟宅2樓房型：

越近黃昏，有春枟宅就越美！從百葉窗透進來的夕陽折射到每處角落，我跟民宿住人也是邊欣賞邊讚嘆有春枟宅是光之屋，而二樓這間房型也是我個人很喜歡的，榻榻米一般都有一股濕濕的霉味，但在有春卻聞不到這味道，房間很香。

太舒服的床了，越大才發現，我會戀床戀枕頭，有春枟宅給我滿滿安全感，床墊的包覆性軟硬適中，枕頭也是，一躺下去完全進入夢中。

這一區是民宿主人最喜歡的地方，我也很喜歡，午後坐在這裡喝茶看看書發發呆真的是一大享受。

Flos Snoopy Table Lamp 史努比桌燈

有春枟宅的細節處處都會瞧見，連燈具都是使用經典品牌設計大師 Castiglioni 兄弟的作品，簡約的線條圓弧優雅，富含赤子之心的史努比燈座增添趣味，有春枟宅真的有好多讓我們驚喜之處。

半透式的木門為空間帶來延伸感，推開又是一間讓我發出 哇！的夢幻浴室。

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二樓三間套房風格頗不同。

這間浴室跟一樓有點像但又不太像，多了點洋風，而且有春枟宅浴室的水龍頭都不太一樣，相當有設計感也符合使用高度，浴缸深度比一樓的較高，牆面也與一樓山形大理石磁磚相呼應，重點 有光！在二樓泡澡可以微微開木窗讓光進來，我覺得好浪漫啊！我完全就是沈浸在有春枟宅的浴室裡欲罷不能。

來到另一間房型，這間房型是挑高房型，也因為是較靠近裡頭的房間，所以這間的天花板有開了一扇天窗，引光入室增添層次，我很喜歡床旁邊的圓弧設計木桌，桌邊做了修飾，所以走進這房間不會感到視覺尖銳。

一走進這間衛浴，我就跟民宿主人說：這是女生最喜歡的風格，柔白優雅且帶有點法式香頌感加上這間衛浴位在二樓，潔白空間又配上陽光，在這裡拍照也很好看，我笑著跟民宿主人講。

有春泡茶室，開頭就說過有春包棟可以住8人，但最多可以住到10人，這間位在二樓邊間的有春多功能房間，平常可以是泡茶交誼廳，大家坐在這泡茶聊天，晚上則是可以鋪兩張床，變成房間，且這間房間是唯一有戶外花園露台的喔，更特別的是這房間的衣櫃與隔壁衣櫃是連通，民宿主人發揮創意巧思，把復古衣櫃一分為二鑲在牆壁裡，所以若是住在二樓後頭房間與泡茶室，不妨看一下衣櫃，很有意思。

二樓花園露台，也都是民宿主人精心種植的植栽，天氣好時可以坐在喝茶看看嘉義風景。

來到最後一間房型，也是唯一一間淋浴間的房型，不過這間也是唯一有書桌的房間，走的也是挑高設計，房間比較小間一些，但是隱密感很強，這間很適合需要安靜的旅客住，房間的燈光也是我個人覺得最有氣氛的。

右邊就是我說的一分為二的衣櫃，創意十足，也能欣賞到民宿主人用心打造的空間是多麽迷人。

衛浴採淋浴設計，因為空間規劃關係顧就沒有浴缸，不過我覺得這間浴室光線充足，也好適合拍照耶！ＸＤ！

有春枟宅不僅環境用心，連備品，家電等也十分重視，洗浴品牌是英國輕奢品牌Ben Sherman，且我後來發現連牙刷，刮鬍刀，髮梳都是木製品，也是民宿主人特別尋找的，且可以帶回家繼續使用，木製刮鬍刀我真的第一次看到，好有造型感，然後吹風機也是使用 Dyson Supersonic 吹風機＆panasoni吹風機，如果要我形容有春枟宅，以我從事美髮職業來看，就是那種從頭到腳，肌膚，指甲，髮型，身上的味道，穿搭都完全到位且精緻，看得出來很認真在維持自己生活且不為他人，只因為自己喜歡的那種人，有春枟宅就是給我這種感覺。

冰箱裡也有民宿主人準備的特色調酒，都是可以喝的。

『未成年請勿飲酒，喝酒不開車』

有春枟宅驚喜包：

我打從進門就先注意到這一台啤酒機，我跟大家說，真的喝到飽！！不誇張！！樂哥晚上一人就不知道喝了幾杯，只要入住有春枟宅，就可以喝到飽。

如何獲得10公升現打Asahi朝日生啤酒：

想要喝到如此好喝的生啤酒，非常簡單 ，一定要從 有春枟宅 的主官網訂房且包棟，便可以獲得10公升的現打Asahi朝日生啤酒暢飲喔，另外管家也會協助酒食服務喔。

有春枟宅官網訂房：這裡訂

因為是睡在一樓的房間，醒來時的確會聽到外頭摩托車呼嘯而過的聲音，但也不會多吵到哪，且有春枟宅床真的好睡到我們爬不起來，果然是頂級床墊席夢思深眠到天亮耶！整體睡眠品質也很讚，棉被鬆軟滑滑的，要不是要趕在11:00前退房，我真的不想離開啊！

退房前，撇見大廳大理石桌上的光，原本收起來的相機又拿出來繼續拍。

嘉義是我跟樂哥很常來的鄉鎮，這裡有美食與在地人文，每次來嘉義總是讓我們感到開心且舒服，而有春枟宅也的確是我目前住到的台灣民宿裡，幾乎可說是感受最棒的民宿，完全都可以感受到民宿住人的用心與貼心，我蠻推薦大家若是一群朋友要來嘉義旅遊，想要找可以開伙，包棟離市區也近的民宿，嘉義首家檜木民宿-有春枟宅推薦給你們。

店家/景點資訊

店家名稱：有春枟宅

所在地址：臺灣60049嘉義市西區中山路366巷12號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 15:00-22:00

店家電話：0910 516977

評價：★★★★★

備註資訊：

入住時間：下午15:00

退房時間：上午11:00 Google即時導航

交通資訊

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