信義區美食推薦「四川吳抄手信義店」，連續幾年得到米其林必比登推介的四川吳抄手創業於1951年，四川吳抄手菜單提供各種冷盤、海鮮、肉品、抄手和炒飯等川味料理，是台北老字號川菜館餐廳推薦。

四川吳抄手信義店位於信義遠百百貨公司，用餐環境優雅精緻，店家秉持著70多年來在優質食材和手工醬料的堅持，台北已有許多忠實老主顧，餐廳也吸引許多年輕人來嘗試川味料理，可以說是台北首屈一指的川菜餐廳也不為過，難怪會得到米其林評鑑多年的肯定。

台北川菜餐廳 四川吳抄手 位置

和朋友來到四川吳抄手 信義店用餐

信義遠百A13四樓有著古色古香的懷舊氛圍

彷彿來到5、60年代的老街

這裡許多美食餐廳選擇，四川吳抄手 信義店餐廳用餐人潮最多

信義遠百A13離台北捷運象山站或市政府站步行約10分鐘

百貨本身設有收費停車場，館內消費可以折抵停車費

四川吳抄手 信義店

地址：台北市信義區松仁路58號 (信義遠百A13四樓)

電話：0287862426

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00

粉絲團：四川吳抄手

線上訂位：四川吳抄手

食記：【台北川菜餐廳】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦中式川味料理

台北川菜餐廳 四川吳抄手 內用環境

走到四川吳抄手信義店的餐廳門口就可以看到大大的米其林寶寶

平日中午營業時間，內用也已經坐滿用餐的客人

假日來吃川菜的人一定更多，建議使用四川吳抄手線上預約訂位

連續好幾年得到米其林必比登推介的四川吳抄手

想說平日中午訂位的人應該不多

結果12點還是大客滿，相當受歡迎的川菜料理，來用餐的各年齡層都有，可見餐廳受歡迎的程度相當廣泛，而餐廳精緻典雅的裝潢，也為來此的饕客提供了舒適的用餐環境

這也難怪朋友之前來吃四川吳抄手就大推薦(/◕ヮ◕)/

台北川菜餐廳 四川吳抄手 菜單價錢

四川吳抄手 菜單價錢

四川吳抄手信義店菜單有照片和文字參考真的很棒

店員態度客氣親切

因為選擇太多，我們就請他推薦

詳細菜單可以點擊四川吳抄手粉絲團看更多餐點

台北川菜餐廳 四川吳抄手 餐點推薦

我們幾個人用餐點了幾道，上菜速度挺快，滿滿一桌好料，準備開動啦～

四川吳炒手用餐有提供茶水，普洱甘醇順口，不用另外收茶資。

四川吳抄手 東坡肉 ($660)

不得不說這裡的東坡肉真的是必點

一上桌就吸引我和朋友的目光，油亮亮的外觀相當吸睛

肥肉香嫩，膠質黏嘴好吃，瘦肉色深不會過鹹，入味不柴

東坡肉不僅下飯，還可以夾在刈包轉換另一種吃法

頗有厚度的東坡肉，上桌已事先剪開，方便我們夾取食用。

好吃的東坡肉，除了配飯，也可以搭配刈包一起吃。

四川吳抄手 乾煸四季豆($380)

川菜經典的乾煸四季豆搭配肉末跟辣椒

炒到洽到好處不會太過油膩，鹹香帶點微辣的口感

讓人一口接著一口吃，還可以搭配捲餅一起吃

搭配餅皮享用的乾扁四季豆很有創意，很像吃烤鴨捲餅，讓口感更多層次。

四川吳抄手 藤椒鮮魚片($480)

藤椒香氣濃厚鮮麻

底下湯底像是現在流行的酸菜魚湯

無刺魚片口感細嫩滑口，整道菜吃起來酸麻滋味

超下飯的料理推薦

四川吳抄手 成都水煮牛($480)

有夠辣的！

朋友吃了直呼過癮，喚醒味蕾的經典川菜

牛肉嫩香入味，加上又麻又辣的香氣和調味

忍不住多添一碗飯，非常好吃

四川吳抄手 怪味雞($395)

怪味雞是我非常喜歡的一道料理

淋上花生、辣椒、花椒的自製醬汁調味，最後灑上蔥花

微微麻感相當開胃，雞肉鮮嫩，又辣又麻

底下以綠豆涼粉增添清爽口感，又是一道白飯殺手

四川吳抄手 紅油抄手($105)

看一下周圍每桌都有點這道紅油抄手

抄手皮Ｑ小巧，內餡紮實，紅油香郁

辣和鹹的層次巧妙組合，好吃

四川吳抄手 翡翠海鮮羹($320)

配色相當賞心悅目的一道湯品

湯品滿載嫩綠，視覺優雅

加入吻仔魚、蝦仁和海參等食材提味

湯頭清爽，吃完又麻又辣的川菜，來一碗羹湯剛好

這天平日午餐和朋友共點了8道菜

份量不少，大概適合4-5人分食

餐廳也有一至兩人來用餐，點個三到四樣菜就很足夠囉

吃完四川吳抄手 信義店，超滿足的

能夠連續四年拿到米其林必比登推介的四川吳抄手真厲害，菜色創意又不失經典

難怪平日也坐滿了用餐的人

料理方面頗有水準，會讓人下次還想來嚐嚐其他的菜色

四川吳抄手 信義店

地址：台北市信義區松仁路58號 (信義遠百A13四樓)

電話：0287862426

營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00

粉絲團：四川吳抄手

線上訂位：四川吳抄手

食記：【台北川菜餐廳】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦中式川味料理

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)





文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

粉絲團：小可愛阿貴

家中有三隻貓咪：阿貴&阿珠&鬍鬚髒

聯絡信箱：

使用相機：CANON5D4

特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇四川吳抄手信義店食記邀請

看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀