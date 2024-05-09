信義區美食推薦「四川吳抄手信義店」，連續幾年得到米其林必比登推介的四川吳抄手創業於1951年，四川吳抄手菜單提供各種冷盤、海鮮、肉品、抄手和炒飯等川味料理，是台北老字號川菜館餐廳推薦。
四川吳抄手信義店位於信義遠百百貨公司，用餐環境優雅精緻，店家秉持著70多年來在優質食材和手工醬料的堅持，台北已有許多忠實老主顧，餐廳也吸引許多年輕人來嘗試川味料理，可以說是台北首屈一指的川菜餐廳也不為過，難怪會得到米其林評鑑多年的肯定。
台北川菜餐廳 四川吳抄手 位置
和朋友來到四川吳抄手 信義店用餐
信義遠百A13四樓有著古色古香的懷舊氛圍
彷彿來到5、60年代的老街
這裡許多美食餐廳選擇，四川吳抄手 信義店餐廳用餐人潮最多
信義遠百A13離台北捷運象山站或市政府站步行約10分鐘
百貨本身設有收費停車場，館內消費可以折抵停車費
四川吳抄手 信義店
地址：台北市信義區松仁路58號 (信義遠百A13四樓)
電話：0287862426
營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00
粉絲團：四川吳抄手
線上訂位：四川吳抄手
食記：【台北川菜餐廳】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦中式川味料理
台北川菜餐廳 四川吳抄手 內用環境
走到四川吳抄手信義店的餐廳門口就可以看到大大的米其林寶寶
平日中午營業時間，內用也已經坐滿用餐的客人
假日來吃川菜的人一定更多，建議使用四川吳抄手線上預約訂位
連續好幾年得到米其林必比登推介的四川吳抄手
想說平日中午訂位的人應該不多
結果12點還是大客滿，相當受歡迎的川菜料理，來用餐的各年齡層都有，可見餐廳受歡迎的程度相當廣泛，而餐廳精緻典雅的裝潢，也為來此的饕客提供了舒適的用餐環境
這也難怪朋友之前來吃四川吳抄手就大推薦(/◕ヮ◕)/
台北川菜餐廳 四川吳抄手 菜單價錢
四川吳抄手 菜單價錢
四川吳抄手信義店菜單有照片和文字參考真的很棒
店員態度客氣親切
因為選擇太多，我們就請他推薦
詳細菜單可以點擊四川吳抄手粉絲團看更多餐點
台北川菜餐廳 四川吳抄手 餐點推薦
我們幾個人用餐點了幾道，上菜速度挺快，滿滿一桌好料，準備開動啦～
四川吳炒手用餐有提供茶水，普洱甘醇順口，不用另外收茶資。
四川吳抄手 東坡肉 ($660)
不得不說這裡的東坡肉真的是必點
一上桌就吸引我和朋友的目光，油亮亮的外觀相當吸睛
肥肉香嫩，膠質黏嘴好吃，瘦肉色深不會過鹹，入味不柴
東坡肉不僅下飯，還可以夾在刈包轉換另一種吃法
頗有厚度的東坡肉，上桌已事先剪開，方便我們夾取食用。
好吃的東坡肉，除了配飯，也可以搭配刈包一起吃。
四川吳抄手 乾煸四季豆($380)
川菜經典的乾煸四季豆搭配肉末跟辣椒
炒到洽到好處不會太過油膩，鹹香帶點微辣的口感
讓人一口接著一口吃，還可以搭配捲餅一起吃
搭配餅皮享用的乾扁四季豆很有創意，很像吃烤鴨捲餅，讓口感更多層次。
四川吳抄手 藤椒鮮魚片($480)
藤椒香氣濃厚鮮麻
底下湯底像是現在流行的酸菜魚湯
無刺魚片口感細嫩滑口，整道菜吃起來酸麻滋味
超下飯的料理推薦
四川吳抄手 成都水煮牛($480)
有夠辣的！
朋友吃了直呼過癮，喚醒味蕾的經典川菜
牛肉嫩香入味，加上又麻又辣的香氣和調味
忍不住多添一碗飯，非常好吃
四川吳抄手 怪味雞($395)
怪味雞是我非常喜歡的一道料理
淋上花生、辣椒、花椒的自製醬汁調味，最後灑上蔥花
微微麻感相當開胃，雞肉鮮嫩，又辣又麻
底下以綠豆涼粉增添清爽口感，又是一道白飯殺手
四川吳抄手 紅油抄手($105)
看一下周圍每桌都有點這道紅油抄手
抄手皮Ｑ小巧，內餡紮實，紅油香郁
辣和鹹的層次巧妙組合，好吃
四川吳抄手 翡翠海鮮羹($320)
配色相當賞心悅目的一道湯品
湯品滿載嫩綠，視覺優雅
加入吻仔魚、蝦仁和海參等食材提味
湯頭清爽，吃完又麻又辣的川菜，來一碗羹湯剛好
這天平日午餐和朋友共點了8道菜
份量不少，大概適合4-5人分食
餐廳也有一至兩人來用餐，點個三到四樣菜就很足夠囉
吃完四川吳抄手 信義店，超滿足的
能夠連續四年拿到米其林必比登推介的四川吳抄手真厲害，菜色創意又不失經典
難怪平日也坐滿了用餐的人
料理方面頗有水準，會讓人下次還想來嚐嚐其他的菜色
四川吳抄手 信義店
地址：台北市信義區松仁路58號 (信義遠百A13四樓)
電話：0287862426
營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00
粉絲團：四川吳抄手
線上訂位：四川吳抄手
食記：【台北川菜餐廳】四川吳抄手信義店，米其林必比登推薦中式川味料理
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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
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文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖書籍
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本篇四川吳抄手信義店食記邀請
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