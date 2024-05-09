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高雄前鎮︱這一小鍋（草衙道店）　蔬菜、火鍋料、飲品、麵茶霜淇淋吃到飽，落地窗旁邊看摩天輪邊吃鍋好浪漫！

2024-05-09 16:33:00 黑心喵娜 人氣：108
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窩客好文

黑心喵娜

發表篇數：588篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：這一小鍋（高雄草衙道店）
phone07-7918883
place高雄市前鎮區中安路1之1號3樓
作者本次評價：
4.40
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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這兩年好多火鍋店都改成點個鍋底、點個肉盤，然後蔬菜、火鍋、副食、甜點、飲料採自助式吃到飽形式欸！是在跟什麼流行嗎？
今天來吃的這一小鍋草衙道店，也是這種方式供餐，讓我比較心動的是肉品有低脂雞胸肉可以選擇，對於想控制體重、又想滿足口慾的族群來說，簡直聚會時救星一般的存在啊！
用餐時間只有９０分鐘，我就沒有拍得太細，大方向拍一拍，趕在時間內吃好比較重要！

【自助吧】

菜色多樣，而且服務人員補貨補得相當勤，常常看到還剩四分之一左右吧，就立刻補上新菜了，有時會有一點點變動，比如前兩輪沒有食材，下一輪有可能會出現這樣。






低溫保鮮是真的做得不錯，就是時常整片霧茫茫看不太清楚檯面，有點…盲夾的感覺，尤其右上角那一塊完全看不到、水霧撥都撥不開、仙氣繚繞得很啊哈哈哈😂～


蔬菜部份我覺得清洗揀選得蠻乾淨，至少這次來吃沒發現有變色爛掉的菜葉。

【冰品、飲料區】

冰品是『麵茶』、『香草』還有兩者綜合的口味，他們的霜淇淋比較清爽不會太濃郁，麵茶口味很特別，淡淡麵茶香，是大部份人都能接受的程度。
除了飲料，也有兩種口味的冰沙機、每家吃到飽基本都會有的碳酸飲料機、咖啡機。

【醬料區】

醬料有八種，檯面上有調製教學，可以照著試試。


三種湯底，需要加湯就來這兒取。
旁邊那鍋是白飯。


再過來有紫外線殺菌箱，餐具放在這兒自行拿取，沒有放在餐桌上喔！
然後那一壺是『無糖古早味紅茶』欸！我愛無糖茶，有提供、還貼心跟有糖類飲品分開放真的太棒了！
另外也有茶包可以沖泡。

▼經典石頭鍋（＋１０元）



因為它不是現場直接炒，所以我覺得香氣不是很豐盈，湯喝起來不會太鹹太重口，煮蔬菜、雞肉這些味道較單一的食材很剛好。

▼御膳麻辣鍋（限量＋７０元）

麻辣鍋是比較溫和一些的，香辣感不會太逼人，不過因為是小鍋子，所以煮到後來會變得稠稠的，這時候建議加湯時選一般高湯加就好，才不會越來越鹹。

▼低卡嫩雞胸肉（３３８元，約２００克）

雞胸肉切得很厚欸，而且只要不煮過頭，吃起來不但不柴，還帶有一些彈性與甜味，沒有腥味也不會粉粉的。

▼特選板腱牛肉（４０８元）

板腱牛的油花不多，所以吃起來不太有滑嫩感、牛肉香氣稍淡，口感較嫩實一些，只要肉色變了立刻起鍋的話，就不會吃到柴柴的肉啦！


桌子角落有貼食材烹煮時間建議。

▼菜單提供給大家參考，如有變動請依店家公佈為準！

右下的『用餐須知』記得也要看一下喔！

▼用餐空間





店內走半復古時尚風格，播放著五～七零年代的國台語老歌、校園民歌，桌間分隔板是藍綠紅阿嬤菜籃，時代氛圍感瞬間拉滿！

偷偷比Ｖ！的服務人員也太可愛，我在拍攝當下根本沒注意到，回家整理照片才發現這個小驚喜，給小哥哥點個讚！




餐廳就在摩天輪前方，所以可以一邊吃鍋、一邊看風火輪轉啊轉～😆


好啦！來草衙道逛街到肚子餓，也可以考慮到這一小鍋來吃飯，儲存好能量才有力氣繼續血拚啊！😁

🔷🔹🔷🔹🔷
這一小鍋（高雄草衙道店）
官網】【ＩＧ】【FB粉絲團】【GOOGLE地圖
地址：高雄市前鎮區中安路1之1號3樓（草衙道大道東３樓）
營業時間：１１：００～２１：３０（最晚點餐２０：００）
電話：07-7918883

拍攝日期：2024.05.02
拍攝工具：Canon EOS700D
拍攝鏡頭：EF-S 24mm f/2.8 STM
§自費§
◇ ◆ ◇ ◆ ◇
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