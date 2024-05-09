這兩年好多火鍋店都改成點個鍋底、點個肉盤，然後蔬菜、火鍋、副食、甜點、飲料採自助式吃到飽形式欸！是在跟什麼流行嗎？

今天來吃的 這一小鍋草衙道店 ，也是這種方式供餐，讓我比較心動的是肉品有低脂雞胸肉可以選擇，對於想控制體重、又想滿足口慾的族群來說，簡直聚會時救星一般的存在啊！

用餐時間只有 ９０分鐘 ，我就沒有拍得太細，大方向拍一拍，趕在時間內吃好比較重要！



【自助吧】



菜色多樣，而且服務人員補貨補得相當勤，常常看到還剩四分之一左右吧，就立刻補上新菜了，有時會有一點點變動，比如前兩輪沒有食材，下一輪有可能會出現這樣。













低溫保鮮是真的做得不錯，就是時常整片霧茫茫看不太清楚檯面，有點…盲夾的感覺，尤其右上角那一塊完全看不到、水霧撥都撥不開、仙氣繚繞得很啊哈哈哈😂～





蔬菜部份我覺得清洗揀選得蠻乾淨，至少這次來吃沒發現有變色爛掉的菜葉。





【冰品、飲料區】



冰品是『麵茶』、『香草』還有兩者綜合的口味，他們的霜淇淋比較清爽不會太濃郁，麵茶口味很特別，淡淡麵茶香，是大部份人都能接受的程度。

除了飲料，也有兩種口味的冰沙機、每家吃到飽基本都會有的碳酸飲料機、咖啡機。



【醬料區】



醬料有八種，檯面上有調製教學，可以照著試試。





三種湯底，需要加湯就來這兒取。

旁邊那鍋是白飯。





再過來有紫外線殺菌箱，餐具放在這兒自行拿取，沒有放在餐桌上喔！

然後那一壺是『無糖古早味紅茶』欸！我愛無糖茶，有提供、還貼心跟有糖類飲品分開放真的太棒了！

另外也有茶包可以沖泡。



▼經典石頭鍋（＋１０元）







因為它不是現場直接炒，所以我覺得香氣不是很豐盈，湯喝起來不會太鹹太重口，煮蔬菜、雞肉這些味道較單一的食材很剛好。



▼御膳麻辣鍋（限量＋７０元）



麻辣鍋是比較溫和一些的，香辣感不會太逼人，不過因為是小鍋子，所以煮到後來會變得稠稠的，這時候建議加湯時選一般高湯加就好，才不會越來越鹹。



▼低卡嫩雞胸肉（３３８元，約２００克）



雞胸肉切得很厚欸，而且只要不煮過頭，吃起來不但不柴，還帶有一些彈性與甜味，沒有腥味也不會粉粉的。



▼特選板腱牛肉（４０８元）



板腱牛的油花不多，所以吃起來不太有滑嫩感、牛肉香氣稍淡，口感較嫩實一些，只要肉色變了立刻起鍋的話，就不會吃到柴柴的肉啦！





桌子角落有貼食材烹煮時間建議。



▼菜單提供給大家參考，如有變動請依店家公佈為準！



右下的 『用餐須知』 記得也要看一下喔！



▼用餐空間











店內走半復古時尚風格，播放著五～七零年代的國台語老歌、校園民歌，桌間分隔板是藍綠紅阿嬤菜籃，時代氛圍感瞬間拉滿！