台中可謂是火鍋之都，很多知名火鍋品牌都是從台中發跡，而現在火鍋店幾乎都改成蔬菜自助吧吃到飽模式，滿足各種食量大的饕客！但現在這已經不新奇了，北屯這家連鎖火鍋品牌「築崎相撲鍋物」，首創吃不完還可以外帶一碗回家吃！！！中午來築崎吃完外帶一碗回去晚上再吃！直接解決兩餐！

位於松竹車站附近的「築崎相撲鍋物×蒙古烤肉-北屯旗艦殿」，主打超過40種鍋料蔬菜的自助吧，結合火鍋及蒙古烤肉，價格親民不說，還營業到半夜兩點，各時段也有不同的優惠內容！

店外斗大的紅色招牌，還有可愛的相撲插畫牆！附近蠻多停車格的，算是蠻好停車的

室內用餐空間非常寬大舒適，有4人桌與6人桌

採用自助式結帳，可用現金及LINE PAY付款

築崎相撲鍋物×蒙古烤肉-北屯旗艦殿菜單

店內消費方式很多種，有分時段、也有分單純吃鍋或是鍋烤兩吃

自助吧區域介紹

鍋料及蔬菜超過40種選擇！超級豐盛~~~最右邊是蒙古烤肉配料區，比較適合加入蒙古烤肉拌炒

麵區也有超多選擇，重點竟然有滷味攤會賣的貴鬆鬆的韓國拉麵！這裡直接讓你吃到爽！

也有一些熟食可以享用，會定期做更換，這次來吃到黑松露養生菌菇、麻油米血、招牌炒泡麵

黑松露養生菌菇有點像奶燉綜合菇~有著滿滿奶香蠻好吃的

麻油米血也很不錯！麻油香氣十足，米血又不會太軟或太硬！非常彈牙~也有加入一些杏鮑菇增加口感很不錯

招牌炒泡麵意外得很不錯耶！泡麵不會太爛，微辣香氣十足~超涮嘴！

一旁也有冰淇淋及霜淇淋機~滿足餐後的甜食癮！

碳酸飲料、冰沙等各種飲料選擇好多~~~

有供應紅藜麥飯及招牌牛肉燥

牛肉燥一打開就聞到濃郁牛香氣~肥瘦剛好很不錯

醬料區也蠻齊全的

再來回歸我們的主題~鍋物！這次我們選了爆炒蛤蜊湯底&酸菜魚湯底，肉品選擇嚴選梅花豬&嚴選板腱牛

自助吧菜盤，一鍋給一個菜盤自行夾取~蔬菜都蠻新鮮的，鍋料也有西北麻糬燒可夾~

▼爆炒蛤蜊湯底

店員會在桌邊用蒜頭爆香蛤蜊，再加入高湯~天啊香氣撲鼻而來！

▼酸菜魚湯底

這個是每日限量的！加入大量酸菜、辣椒與烏鱧魚~一直熬煮會越酸越辣~也因為做成湯底，所以不會像一般酸菜魚那麼油~烏鱧魚超嫩，份量也不少，搭配酸酸辣辣的湯底，我真的一吃愛上！

▼嚴選梅花豬+嚴選板腱牛

兩份都是4盎司的份量，我自己覺得這樣就蠻夠的~更何況還有鍋料自助吧吃到飽！

梅花豬算是CP值高的選項~價格親民又不會太油膩，我自己平常也蠻喜歡點梅花豬的~厚度切得剛好~吃起來軟嫩微彈牙！

板腱牛也是我平常會點的品項，油花少但又不乾硬~掌握剛好的熟度也可以吃到軟嫩的口感！肉片都蠻新鮮的~真的很不錯

大家有沒有一種困擾~每次吃到飽都會夾太多，最後在吃到飽撐才離開嗎？（我就是XD），築崎相撲鍋物新推出VIP會員方案，不分平假日在店內吃飽後還可以拿到一個1000ml超大外帶碗~把自己吃不完的或是還想再吃的~外帶回家！！！拿回家還可以再當一餐是不是很讚！！！VIP會員限定~升級VIP也不只這個好處，還有很多優惠~詳請請看官方粉專！

整體來說，食材新鮮、餐點美味，也是時下最流行的自助吧吃到飽模式，喜歡蒙古烤肉的朋友甚至能夠在加價吃到飽~升級VIP會員還能外帶一碗回去！！！CP值超高！真的太讚了

【 築崎相撲鍋物-北屯旗艦殿 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/tsukizakihotpot/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/tsukizakihotpot/

▸ 地址｜台中市北屯區南興三路290-7號

▸ 電話｜04-24369238

▸ 營業時間｜11:00-02:00



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