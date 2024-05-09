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彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠尾草)

2024-05-09 17:36:00 齊媽 人氣：112
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窩客好文

齊媽

發表篇數：114篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：彰化縣 > 田尾鄉

113. 5. 6  (一)                                    董家花田

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

溫馨五月情，是媽咪專屬的節日

提到母親節就會想到最具代表的花卉--康乃馨

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

位於彰化田尾的董家花田以種植康乃馨聞名，我們曾在三年前來訪

今年看到官網分享康乃馨提早開花，於是再度來賞花

現在新增室內用餐區，入園每人100元，可折抵50元

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

一入園立刻尋找我心心念念的康乃馨，今年種植面積縮小了

因天氣關係提早開花，但前些日子常下大雨，導致康乃馨也提早凋謝

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

近看有很多康乃馨都已枯萎，雖然有點可惜，但無損賞花好心情

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

上面兩張照片是三年前初訪的花況，一樣是5月初來賞花，真的差很大...

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

小時候我曾親手摺了一束康乃馨送給媽媽，當她收到時又驚又喜的模樣

至今仍印象深刻，因此對"康乃馨"有一種特殊的喜愛

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

康乃馨的花色很多，雙色鑲邊的品種很特別

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

母親節最常見的紅色康乃馨，代表媽媽對子女無私的愛與奉獻彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

桃紅色康乃馨也很漂亮，這也是我媽媽最喜歡的顏色

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

我私心最愛粉色康乃馨，柔和淡雅的美感，百看不厭

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

站在花田小徑取景，享受被花兒包圍的幸福感

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

除了康乃馨，園區還種植不少花卉

比較可惜的是洋桔梗和非洲菊花田已不再開放參觀

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

紫色鼠尾草一片浪漫

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

粉色矮牽牛小巧可愛

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

矮牽牛盡情享受日光浴洗禮，透光的花瓣真美

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

充滿希望的向日葵朝氣蓬勃

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

今年還種了一大片千日紅 (俗稱"圓仔花")

搭配中間那棵樹，讓園區變得更可愛

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

數大就是美，還能和圓仔花同框留下美好的回憶

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

一球一球非常古錐又討喜

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

徜徉花海的快樂是無價的，心情也變得跟花兒一樣美麗

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

這次來訪發現園區多了一些造景，滿足大家愛拍照的慾望

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

還利用舊衣物做了好多個稻草人，營造純樸的鄉村氛圍

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

寶特瓶回收變成一棵環保樹，創意十足

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

後方綠油油的草地非常舒心，坐著小憩聊天很愜意

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

摩艾石像排排站，吸引不少遊客合照留念

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

戲沙區是小朋友的最愛，肯定玩到不想走

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

還有足球可以讓孩子們盡情奔跑玩耍

彰化田尾．董家花田 (康乃馨 / 圓仔花 / 矮牽牛 / 鼠

母親節將至，在此提前祝福所有偉大的媽咪～母親節快樂、平安健康

 

<董家花田>彰化縣田尾鄉光復路4段161號

0979 - 177659       10:00～18:00 (週二、三公休)

FB粉絲頁：董家花田（草地）

 

 

文章標籤
董家花田 康乃馨 圓仔花 矮牽牛 鼠尾草 彰化田尾
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