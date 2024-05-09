113. 5. 6 (一) 董家花田

溫馨五月情，是媽咪專屬的節日

提到母親節就會想到最具代表的花卉--康乃馨

位於彰化田尾的「董家花田」以種植康乃馨聞名，我們曾在三年前來訪

今年看到官網分享康乃馨提早開花，於是再度來賞花

現在新增室內用餐區，入園每人100元，可折抵50元

一入園立刻尋找我心心念念的康乃馨，今年種植面積縮小了

因天氣關係提早開花，但前些日子常下大雨，導致康乃馨也提早凋謝

近看有很多康乃馨都已枯萎，雖然有點可惜，但無損賞花好心情

上面兩張照片是三年前初訪的花況，一樣是5月初來賞花，真的差很大...

小時候我曾親手摺了一束康乃馨送給媽媽，當她收到時又驚又喜的模樣

至今仍印象深刻，因此對"康乃馨"有一種特殊的喜愛

康乃馨的花色很多，雙色鑲邊的品種很特別

母親節最常見的紅色康乃馨，代表媽媽對子女無私的愛與奉獻

桃紅色康乃馨也很漂亮，這也是我媽媽最喜歡的顏色

我私心最愛粉色康乃馨，柔和淡雅的美感，百看不厭

站在花田小徑取景，享受被花兒包圍的幸福感

除了康乃馨，園區還種植不少花卉

比較可惜的是洋桔梗和非洲菊花田已不再開放參觀

紫色鼠尾草一片浪漫

粉色矮牽牛小巧可愛

矮牽牛盡情享受日光浴洗禮，透光的花瓣真美

充滿希望的向日葵朝氣蓬勃

今年還種了一大片千日紅 (俗稱"圓仔花")

搭配中間那棵樹，讓園區變得更可愛

數大就是美，還能和圓仔花同框留下美好的回憶

一球一球非常古錐又討喜

徜徉花海的快樂是無價的，心情也變得跟花兒一樣美麗

這次來訪發現園區多了一些造景，滿足大家愛拍照的慾望

還利用舊衣物做了好多個稻草人，營造純樸的鄉村氛圍

寶特瓶回收變成一棵環保樹，創意十足

後方綠油油的草地非常舒心，坐著小憩聊天很愜意

摩艾石像排排站，吸引不少遊客合照留念

戲沙區是小朋友的最愛，肯定玩到不想走

還有足球可以讓孩子們盡情奔跑玩耍

母親節將至，在此提前祝福所有偉大的媽咪～母親節快樂、平安健康

<董家花田>彰化縣田尾鄉光復路4段161號

0979 - 177659 10:00～18:00 (週二、三公休)

FB粉絲頁：董家花田（草地）