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【新北市土城區】一条通 土城門市．新幹線壽司

2024-05-09 19:00:00 珍妮佛的花草呢喃 人氣：107
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1654篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：一条通 土城門市
phone02-22708998
place新北市土城區學府路一段183號1樓
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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一条通土城門市開幕時就一直很想來吃

之前在樹林跟桃園吃過，印象還不錯！

 

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▲店址在學府路一段183號1樓

跟可不可同一排，再過去就是義美食品

一条通可網路預約訂位

現場若是額滿就必須拿號候位喔

店內有吧檯跟多人沙發座位可選

 

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▲店內環境舒適無異味

前面是吧檯位置，沙發座位在後半段

壽司都是使用新幹線送餐

餐具在送餐軌道的最上方

 

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▲洗手間

 

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▲桌上有濕巾、綠茶包、芥末、薑片及醬油

 

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▲按下餐點確認鍵後就無法更換

吃完再拿著單子到櫃檯結帳，有載具

支付方式目前只有現金或刷卡兩種

用餐時間為七十分鐘

 

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▲薑片

 

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▲點餐平板靈敏好操作

點的品項會出現在右邊產品名稱

如果點錯或誤按可刪除

壽司及其他供應的品項目前不多

跟其他日本連鎖品牌相比少了些

但當天點的口味跟新鮮度都不錯

完整菜單請上FB瀏覽

 

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▲點餐成功頁面

 

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▲點餐紀錄，右上角顯示消費金額

 

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▲味噌湯裡的魚肉有刺，食用時要多加留意

 

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▲炸雞軟骨串

 

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▲冰冰涼涼的胡麻山藥

山藥口感黏滑會牽絲，小孩以為我在吃起司哈哈哈

 

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▲炙燒鮭魚親子丼

 

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▲骰子霜降豬肉丼

雖然丼飯看起來小小一碗，但吃完也是蠻有感覺的

 

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▲孩子很喜歡炸蝦

我自己點的不多，大部分都孩子在點

所以有些口感跟味道我就不清楚囉！

 

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▲炸蝦壽司

 

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▲揚出豆腐

 

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▲炙燒起司玉米稻荷

 

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▲鹽烤無骨牛小排

 

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▲起司牛肉

 

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▲起司鮭魚他們兩個點了五盤

 

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▲海膽鮮蝦

 

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▲焦糖鮭魚

 

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▲起司鮮蝦

 

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▲小龍蝦沙拉

當天出餐速度還可以，就是等了一會但是一次上好多盤

多到桌子有點放不下，可能當時沒有客滿所以速度正常

壽司的米飯口感很好，孩子有喜歡

當天除了品項感覺比較少之外，其他都還不錯！

 

【一条通 土城門市】

地址：新北市土城區學府路一段183號1樓

電話：02-2270-8998

營業時間：11:00-21:30

官網

FB

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http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561541

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