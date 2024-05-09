一条通土城門市開幕時就一直很想來吃
之前在樹林跟桃園吃過，印象還不錯！
▲店址在學府路一段183號1樓
跟可不可同一排，再過去就是義美食品
一条通可網路預約訂位
現場若是額滿就必須拿號候位喔
店內有吧檯跟多人沙發座位可選
▲店內環境舒適無異味
前面是吧檯位置，沙發座位在後半段
壽司都是使用新幹線送餐
餐具在送餐軌道的最上方
▲洗手間
▲桌上有濕巾、綠茶包、芥末、薑片及醬油
▲按下餐點確認鍵後就無法更換
吃完再拿著單子到櫃檯結帳，有載具
支付方式目前只有現金或刷卡兩種
用餐時間為七十分鐘
▲薑片
▲點餐平板靈敏好操作
點的品項會出現在右邊產品名稱
如果點錯或誤按可刪除
壽司及其他供應的品項目前不多
跟其他日本連鎖品牌相比少了些
但當天點的口味跟新鮮度都不錯
完整菜單請上FB瀏覽
▲點餐成功頁面
▲點餐紀錄，右上角顯示消費金額
▲味噌湯裡的魚肉有刺，食用時要多加留意
▲炸雞軟骨串
▲冰冰涼涼的胡麻山藥
山藥口感黏滑會牽絲，小孩以為我在吃起司哈哈哈
▲炙燒鮭魚親子丼
▲骰子霜降豬肉丼
雖然丼飯看起來小小一碗，但吃完也是蠻有感覺的
▲孩子很喜歡炸蝦
我自己點的不多，大部分都孩子在點
所以有些口感跟味道我就不清楚囉！
▲炸蝦壽司
▲揚出豆腐
▲炙燒起司玉米稻荷
▲鹽烤無骨牛小排
▲起司牛肉
▲起司鮭魚他們兩個點了五盤
▲海膽鮮蝦
▲焦糖鮭魚
▲起司鮮蝦
▲小龍蝦沙拉
當天出餐速度還可以，就是等了一會但是一次上好多盤
多到桌子有點放不下，可能當時沒有客滿所以速度正常
壽司的米飯口感很好，孩子有喜歡
當天除了品項感覺比較少之外，其他都還不錯！
【一条通 土城門市】
地址：新北市土城區學府路一段183號1樓
電話：02-2270-8998
營業時間：11:00-21:30