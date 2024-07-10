朋友得知我喜歡吃臭豆腐後，便推薦我來吃《後港臭豆腐》
從GOOGLE評論看，是不少新莊人從小吃到大的美食
《後港臭豆腐》鄰近熱鬧的四維市場，是在地經營40多年的老店
雖然評論上有些人說味道不如從前，但可以經營這麼久，相信味道不會太差。
先說一下我喜歡的臭豆腐類型，我喜歡外皮酥脆、內部柔軟的
而《後港臭豆腐》符合了我的喜好，豆腐、泡菜都不錯
沒有到驚豔好吃，但有合格，若以1~5來評分，會給它3.8~4分。
【後港臭豆腐 菜單】
《臭豆腐》：小份50元，大份60元
《大腸麵線》：小份40元，大份50元
《單點大腸》：一份80元
因為不少愛店紛紛漲價，所以看到這價格時，感到微微確幸
祝老闆好人健康平安
【後港臭豆腐 餐點介紹】
《臭豆腐(大份) 60元》
外皮是我喜歡的酥脆型，以1~5評分的話，會給4分
有些豆腐在淋了醬汁後，外皮會變軟
或是只有剛起鍋時比較脆，吃了二、三塊後，剩下的都是軟的(眼神望向隔壁的《阿霞臭豆腐》)
而《後港臭豆腐》吃到最後一塊，外皮都還是脆的，這點要加分！
泡菜給的量不少且醃漬的很入味，酸酸甜甜又鮮脆
之前吃過菜味很生的泡菜，生到彷彿在吃草
《後港臭豆腐》的泡菜還不錯，以1~5評分的話，會給4分
我吃臭豆腐的方式，是豆腐夾著泡菜一起吃，所以常會有泡菜不夠吃的狀況
這次也一樣有加購泡菜，這是10塊的量
這是我加購過的泡菜裡，量給最多的，要給老闆一個讚讚！
【後港臭豆腐 食用小結】
在我吃過的眾多臭豆腐中，《後港臭豆腐》是相對好吃的
網路有不少文章說他們的特色是會加九層塔，但據說要夏天才有，等夏天再來吃吃看。
隔壁的《阿霞臭豆腐》是我不會想吃第二次，但《後港臭豆腐》，我會想再訪
◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆
【後港臭豆腐 店家資訊】
地址：新北市新莊區富國路109巷3號
營業時間：14:30-23:30
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