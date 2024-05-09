母親節快到了，照慣例我們都要吃一頓飯慶祝一下。為了不要和大家一起湊熱鬧，早早就訂了離家最近的「非常泰-南港中信店」，因為我們都喜歡泰國菜。

今年母親節檔期，「非常泰」的宣傳主題是潮流媽媽，跟我心目中的老婆形象蠻貼合的，一下就戳中了我的心意。

「非常泰」的菜色很多，我們也不是第一次前來，這次為了省事，就直接選擇＂母親節套餐＂。今年推出的母親節限定套餐，有 2/3/4/5 人的菜單，我們一行四人，當然選擇 4 人套餐。

4 人套餐的內容有＂明星招牌菜7道+佐餐飲品+人氣甜點+三款米飯＂無限享用。詳細菜單如下：

📌必選菜色：月亮蝦餅、涼拌青木瓜、檸檬清煎魚、綠咖哩椰汁雞肉。

📌擇一菜色：泰式鐵板香辣海鮮/主廚BBQ嫩烤松阪豬 ( 2 擇 1 )、辣炒牛肉/辣炒豬肉 ( 2 擇 1 )、蝦醬空心菜/蝦醬高麗菜/辣炒空心菜/辣炒高麗菜 ( 4 擇 1 )

📌飲品：泰式奶茶(冰/熱)/冰鎮檸檬香綠茶/ 120 元啤酒 (任選 4 杯)

📌甜點：摩摩喳喳(冰/熱)/芋香黑糯米(冰/熱) (任選 4 份)

📌白飯 4 人份，泰國茉莉香米、紅黎健康米、台灣米無限享用。

點餐使用手機掃碼的方式，不會有個人站在你身邊等候，少了許多壓力，家人也可以充分討論，不必急著點餐，這點頗受我們肯定，因為我們常會遇到難以抉擇的狀況。點完餐送出單後，餐點明細會直接詳列出來，包括菜色的辣度，以及飲料的甜度、是否去冰等等。

飲料可以要求先上或餐後再上，我們選擇先上，因為母親節套餐裡沒有湯品，泰國菜又是重口味，有飲料配著吃會比較好。

正常甜度、去冰的泰式奶茶，喝起來很順口，香氣恰到好處，不會太衝；甜度也還適合，不至於太甜。不過，我更喜歡冰鎮檸檬香綠茶，檸檬的香氣很突出；雖然只有半糖，但酸甜的滋味卻平衡得很好，喝起來很開胃。綠茶味反而不明顯，不過，這點正合我意。

泰國餐廳慣例都是使用錫鍋來裝飯，但錫鍋很軟，很容易撞得表面凹凸不平。「非常泰」的錫鍋保持得很不錯，這是小細節，但可以反映出餐廳對品質的要求。

米飯的種類，以往我們都是點泰國茉莉香米，這次我們點了三人份泰國茉莉香米、一人份紅黎健康米。服務生送飯的時候，不會一次上太多，因為飯在空氣中放久了，容易失去水分，變得乾硬難吃。米飯吃完可以免費再續，而且可以換不同的米種來吃，不怕吃不飽。

泰國茉莉香米粒粒分明，仔細聞會有一股淡淡的香味，不過口感比較硬；紅黎健康米事實上並不全是紅黎，而是台灣紅黎和台灣米混合煮出來的米飯，軟硬適中。

涼拌青木瓜，單點 $290 ，由新鮮的生木瓜絲，配上長豆、花生、蝦米及小番茄， 使用泰國原始的樁拌作法製作。這道菜我們給了相當高的評價，青木瓜纖維軟嫩，沒有生澀味，口感爽脆。花生碎粒咬起來又脆又香，小番茄似乎是聖女品種，皮薄肉細，甜味足。整體的酸辣度溫和適口，即使不太吃辣的我們，也覺得相當涮嘴。

蝦醬炒空心菜，單點 $210 ，空心菜加辣椒、蒜蓉及主廚蝦醬下鍋熱炒。這道菜鍋氣足，但偏鹹，其實應該說「非常泰」的菜普遍偏鹹，所以非常下飯，但是對於像我老婆一樣，幾乎不吃飯的人來說，就會覺得過鹹。

「非常泰」的服務很不錯，服務生送菜非常快，而且有禮貌；還有更高階的店員不斷來回巡視，隨時關心各桌客人的用餐感受。我們反映這道蝦醬炒空心菜的味道不如同集團的瓦城，因為味道只在表面，並沒有炒進菜裡。服務人員立刻表示可以請廚房重做一盤，不過我們已經吃了超過一半，所以婉拒了她的好意。

辣炒牛肉，單點 $345 ，牛肉加上辣椒、小番茄、九層塔等配料熱炒。這道是重口味，不只香氣濃郁，辣味和鹹味都非常夠，不適合單吃，拿來拌飯卻是一級棒。光是這道菜，就讓我配了一大碗飯，絕對是白飯殺手！值得稱讚的是牛肉處理得很好，口感軟嫩，完全沒有咬不動的硬筋或是肉塊。

月亮蝦餅，單點 $370 ，表皮煎得又香又脆，咬下去「卡滋！卡滋！」的響。100% 純鮮蝦做成的內餡，沒有誇張的整隻鮮蝦，但是剁碎的蝦塊更容易嚐出鮮美的蝦味。我的習慣是先單吃，享受鮮美的蝦汁，再搭配特製酸梅醬，增加清爽的滋味，口感更好。

檸檬清蒸魚，單點 $498 ，將鱸魚淋上由檸檬汁、蒜蓉、辣椒、香菜所調製成的獨門醬汁之後，再清蒸。又酸又辣，非常帶勁，喜歡吃辣的朋友一定非常有感；不過，不太吃辣的我們也能接受，因為牠辣口不辣喉，不會吃完之後連打嗝都是辣的。鱸魚的尺寸只是中等，品質還可以，可惜盤子下面並沒有酒精燈持續煨煮，所以上桌後得盡快吃，涼了口味就差很多。

綠咖哩椰汁雞肉，單點 $295 ，雞肉切片加上九層塔及泰國特產的綠咖哩烹調而成。這道菜看起來沒有一點辣椒的顏色，可是事實上也會辣，裡面滿滿橫切成小塊的長豆增加口感。雞肉號稱是雞腿肉，可是咬下去後牙齒榨出湯汁之後，傳回來的口感卻比較像是雞胸肉。

這道菜湯汁特別多，奶味、椰汁味都很濃郁，拿來澆飯超棒！這餐應該是我這一年來，吃最多白飯的一餐。



BBQ 嫩烤松阪豬，單點 $415 ，嚴選頂級松阪豬肉，高溫燒烤成金黃色再切片，底下鋪上紫洋蔥絲和去皮小黃瓜。隨菜附上兩種自製沾醬，泰式酸辣醬汁和蝦膏醬，蝦膏醬蝦味並不明顯，反而比較像有點甜味的烤肉醬。

松阪豬烤得很棒，嫩中帶脆，油脂恰到好處，一點都不油膩；幾乎全是瘦肉，卻一點都不乾柴，不管沾哪一種醬都好吃。不過我覺得，泰式酸辣醬汁拿來澆淋底下的生菜，蝦膏醬則做為松阪豬的沾醬，這樣的搭配組合更對味。

摩摩喳喳有冰、熱兩種選擇，單點 $110 ，配料有西米露、綠豆沙、亞達枳、菠蘿蜜、紅毛丹、石榴紅寶石等， 淋上香氣濃郁的七葉蘭糖汁及椰奶，這幾乎是吃泰國菜必點的甜品。

我們點了兩碗冰的摩摩喳喳，一碗熱的，吃完之後的感想是：點冰的比較好。因為泰國甜點對我們來說都很甜，如果點冰的，甜度經過冰水的稀釋會比較恰當，不然吃起來真的會甜死人！

芋香黑糯米也有冰、熱兩種選擇，單點 $110 ，糯米的獨特 Q 感很迷人，搭配芋頭的香、鬆、軟、甜，熱熱吃更加香濃迷人，只是...實在太甜了，我只吃兩口就投降了！



智者說：「Happy Wife‚Happy Life！」這絕對是真理！不過，我覺得「Happy Mother‚Happy Life！」更正確，因為畢竟媽媽是從小把你拉拔長大的人，也是世上最愛你的人。所以，在一年一度的母親節來臨時，請媽媽、或是當媽媽的太太吃頓舒心的大餐是必要的！「非常泰」的母親節套餐，雖然沒有特別突出的菜色，但勝在品質穩定，環境和服務也有相當的水準，價格也在可接受的範圍內，不妨列入慶祝母親節餐廳的候選名單之中。

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非常泰-南港中信店

地址：台北市南港區經貿二路186-1號C棟1樓

訂位電話：02-2782-0899

營業時間：一~五 11:30~14:30 / 17:30~21:30 ； 六~日 11:30~15:00 / 17:30~21:30

線上訂位：https://user130053.pse.is/5ww5t8

FB：https://www.facebook.com/verythai





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