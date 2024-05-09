2024 最新 台北美食推薦》周記手工家常麵 一家位於台北城中市場，人情味點滿、味道非常傳統的台北麵食館開箱

說到台北美食推薦，理智派上次在城中市場閒晃的時候，看到了一家傳統手打麵食館。這家麵食館非常傳統，營業時間也跟著市場僅營業到晚上19:00。原本單純的探訪，殊不知好吃到起身補拍了一下環境XD。

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【初訪台北麵食心得】

這次會來到周記手工家常麵，並不是因為出差後下班來到台北西門町，而是因為理智派剛好要在這附近上課XD。停好車後想說隨便找個主食吃，就順手google到了這一家。

當天現場用餐的客人大多都是阿公阿嬤，感覺上就是那種市場逛累了就進來吃點東西的感覺。晚上的人潮其實不多，在拍攝的時候老闆娘也說中午的時候通常都會客滿，我們選的時間不錯。(闆娘，其實理智派我是這時間下班在上課前來吃點東西而已XD)

整體的餐點只能說傳統味道點滿，手工的麵條也非常Q彈，分數大概落在3.9-4.3左右好吃的程度。如果你跟理智派一樣，在西門町閒晃不知道要吃甚麼，不如就來城中市場吃吃這家麵食吧。

P.S. 後來有問老闆，對面的自助餐和旁邊小攤車的豆花，都是在地阿公阿嬤會吃的。但豆花在理智派吃完麵食藥過去吃的時候，人家已經收好下班了QQ。

【餐點介紹】

這次理智派和朋友兩個人來吃，點了霜降面與炸醬麵兩種來吃吃看。由於理智派本人不太吃麻醬麵，所以才會特別選炸醬麵來吃。

。雙醬麵 (小份 75元)

周記手工家常麵的麵食都是手工麵，小碗分量理智派覺得當晚餐吃很足夠，建議除非大食怪不然不用點大碗(?。

雙醬麵的味道在麻醬的基底上多了醬油的香氣，層次感比單一口味的麻醬或炸醬來說多了一層風味。但由於她有兩種醬料，吃到末期後，底下的醬料搭配麵條有點過鹹。

。炸醬麵 (小份 65元)

炸醬麵本身的醬油味十足，滷肉也是入口即化。搭配上面的小黃瓜與蔥等，非常清爽。一開始並沒有覺得炸醬麵有多驚人，但吃到後期反倒不會有那種過鹹的感覺，很耐吃的一碗麵(?。

。味噌貢丸蛋花湯 (45元)

這碗聽起來複雜的湯品，理智派饒口的跟闆娘點完之後，她悠悠然地轉頭跟老闆說，三合一來一碗(汗)。如果下次來要吃的話，可以直接專業的說三合一來一碗XD。

三合一的湯底是清湯的味道，搭配偏清爽的味噌但花真的不錯。貢丸就是貢丸，中規中矩。價位45員在西門町，很可以了。

。小菜 (亂夾一通，價格忘了)

用眼睛看就知道理智派選的小菜有蘭花干、滷蛋與豆干等。他們家的小菜搭配桌上的豆瓣辣醬很適合，但如果你本身的麵條就偏鹹，可以直接單吃搭配也不賴。

【菜單一覽】價位 I 價目表

周記手工家常麵的價位即便大碗手工麵也都沒有破百，牛肉麵大碗甚至只要140，真的是佛到不能再佛。通常這種傳統市場裡的麵攤，店面都是老闆自己的，價位才能這麼佛心吧XD。

湯品價位落在20-45元，整體而言兩個人吃麵食+小菜與湯品等，兩個人加起來大概率都不會破百。在物價呈現近乎直線上升的世代，真心推。

【交通資訊】

周記手工家常麵位於台北城中市場裡，走進去第一個轉角左邊就是了。前往方式理智派當時是開車停到西門町錢櫃的停車場，走路過去大約5-10分鐘而已，不算遠。

如果你懶得開車，搭乘捷運到西門町下後google搜尋好像也是5-10分鐘。

【停車資訊】

在台北要停車，我想交給專業的開車朋友吧XD。台北超多停車場都是那種窄到不能再窄的。這邊推薦幾個不錯的，像是中山堂、錢櫃停車場等。

【店家資訊】

名稱：周記手工家常麵

時間：11:00-19:00 (周日公休)

電話：02-23718008

地點：100台北市中正區漢口街一段80巷12之5號