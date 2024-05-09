台中人氣冰品專賣店「松盈傳奇冰淇淋」你們吃過沒？許多客人專程為他們家復古的「三明治冰餅」而來，不僅口味選擇豐富，冰淇淋的內餡用料也是超級實在，難怪不少客人會買大單球冰淇淋或家庭號冰淇淋回家慢慢吃呢！

最讚的是，現在只要於宅配訂購表單(請點我)，輸入魚編的折扣碼：「yuyu04」，購買冰餅可以直接免費升級喲！今年夏日常備冰品趕緊揪團買起來吧～(本折扣碼期限至2024/05/30止，無法與其他優惠活動併用，無分潤可安心使用)

台中冰品｜松盈傳奇冰淇淋地點與環境

松盈傳奇冰淇淋就位在大里德芳南路與德芳南三街交叉口附近，相較於多年以前在德芳路一段上的舊址，來得更加寬敞舒適；加上對面就是國光花市停車場，不怕找不到車位。

松盈傳奇冰淇淋雖然是以「來店取貨」與「宅配到府」為主，但本身也有提供簡單的內用座位，旁配還貼心地附設洗手台，吃冰完剛好可以洗洗手。

除了最經典的三明治冰餅之外，內用的朋友可以來份甜筒或雪泥冰淇淋來消消暑，馬上暑氣退散超過癮～

冰淇淋每日供應的口味稍有不同，不時還會推出期間限定口味可以來嚐鮮，像目前最夯的就是炭焙烏龍口味，魚編大推必點！

台中冰品｜松盈傳奇冰淇淋價目表與團購方案

這裡提供松盈傳奇冰淇淋的價目表給你們參考，目前有供應三明治冰餅、單球冰淇淋、冰沙雪泥與家庭號冰淇淋，不論是想獨享、或是與家人、朋友分享都沒問題。

另外也有「團購宅配方案」與「團購店取方案」能夠選擇，冰品控可得把握機會，畢竟松盈傳奇冰淇淋在冬天是沒有營業的，今年過了只能再等半年，想吃也沒得訂啊～

松盈傳奇冰淇淋｜三明治冰餅系列

三明治冰餅的包裝超級可愛，在冰櫃裡就像積木般層層堆疊，經過進化改版的新包裝帶有大塊鮮豔色彩，拆開來就能直接享用。

我們這天挑了牛奶、藍莓、抹茶、巧克力與花生口味，可以看到冰淇淋內餡超級厚實，甚至比50元硬幣還厚！據說是以紐西蘭特級奶粉為基底，口感綿Q又格外香醇，連第一次來吃的友人都為之驚豔！

三明治冰餅的餅乾也很厲害，即使包夾住冰淇淋、經過冷凍保存，吃起來依然極其香酥脆口，結合厚實內餡一同入口，口感層次超豐富～

牛奶口味香甜濃醇，花生則是能吃到堅果本身的油脂香氣，而酸酸甜甜的藍莓的果香馥郁，香氣也很自然好吃！

巧克力濃郁滑順，以甜香為主，沒有太多苦味，是小朋友也會很愛的口味！最後一款抹茶也是我們的心頭好，茶香爽口、甜而不膩，搭配大顆嫩Q的葡萄乾也很讚～

像這天就有看到熟客自備保麗龍盒來買三明治冰餅，就知道到底有多夯啦！

三明治冰餅的一般包裝紙最多只能保冰30分鐘的路程，如果是選擇他們家保麗龍禮盒、中途不拆箱的話，約可保冰2-3個小時，魚編建議外縣市的朋友可以直接選擇宅配到府最保險哦！

松盈傳奇冰淇淋｜甜筒與雪泥冰淇淋

不少內用的朋友，都會點份甜筒或雪泥冰淇淋，魚編和友人分別點了「檸檬雪泥+巧克力冰淇淋」與「百果香雪泥+藍莓冰淇淋」，一人一杯好滿足。

我們激推「百果香雪泥+藍莓冰淇淋」這個組合，百果香雪泥的果香非常飽滿，細緻冰涼的雪泥口感，結合上藍莓冰淇淋的濃郁酸甜，兩種果香交織在一起，讓人忍不住一口接著一口！

甜筒冰淇淋當然也不能少，他們家選用的甜筒餅皮厚實又不失香脆，想買單球或雙球都OK喲～

松盈傳奇冰淇淋｜大單球與家庭號冰淇淋

冰淇淋控可以直接考慮他們家的「大單球冰淇淋」，目前口味有牛奶、巧克力、花生、咖啡、炭焙桂圓、黑芝麻、抹茶、歐利歐和芋頭，以及期間限定的炭焙烏龍，選擇超級豐富。

我們特別挑了藍莓、牛奶與花生這三款口味來拍照，必須要說他們家的冰淇淋口感真的很有實力，是以人工打漿而成，所以不但細緻綿密，還多了一份市面上少見的綿Q口感，特別讓人著迷啊～

如果想要宅配冰淇淋，直接選擇家庭號冰淇淋就對了！據說最熱銷的是抹茶與藍莓口味，超大份量最適合與家人朋友分享，搭配咖啡變成阿芙佳朵、或是搭配鬆餅享用也很讚哦！

愛吃冰的朋友別忘了，現在只要於宅配訂購表單(請點我)，輸入魚編的折扣碼：「yuyu04」:

購買16入冰餅可以直接免費升級為17入

購買22入冰餅可以直接免費升級為24入

購買30入冰餅可以直接免費升級為32入

今年夏日常備冰品趕緊揪團買起來吧～

(本折扣碼期限至2024/05/30止，無法與其他優惠活動併用，無分潤可安心使用)

松盈傳奇冰淇淋

營業時間：10:00–21:00

電話：04 24853379

地址：台中市大里區德芳南路428號

粉絲專頁：松盈傳奇冰淇淋