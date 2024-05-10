最近網稱台北第一蝦仁飯忠青商行 來新竹插旗引起一陣熱潮

分享後有網友問小米有新竹第一蝦仁飯嗎？ 就讓小米想到東門市場唯一最浮誇的滷肉飯-享來點！

他們剛推出 爆爆蝦仁滷肉飯 一般版有大隻蝦仁多達13隻！只要再加79元就雙倍爆炸多蝦仁飯

今天就來報給大家看台北第一跟新竹第一蝦仁飯給大家看，喜歡吃蝦蝦的朋友必定要看完這篇的啦，GO

PS. 如果本篇受歡迎XD 未來想要全國趴趴走，吃遍各地蝦仁飯來個大集合懶人包唷！

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👉享來點蝦仁飯

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享來點就在小東門的旁邊，靠近阿平臭豆腐。

🌟店家資訊：享來點

🏠地址：東門市場1069號

影像博物館旁第二個巷子，中正路75巷（路口是花店）

☎電話：0933919977

⏰營業時間：

平日 11:00–14:30, 17:00–20:30

假日 11:00–14:30, 17:00–21:00（售完會提早休息）

公休日會公佈在粉絲團

粉絲團：享來點

台味十足的霓虹燈，加上日式風格的裝飾，很吸睛

在吧台用餐就像是置身日本街頭一樣~

享來點原本是賣創意麵線為主，在疫情期間老闆將有媽媽味道的滷肉飯帶來給新竹朋友享用。

使用滷肉絲鹹中帶甜的口味，再加上新鮮的雞佛及肥蚵就爆紅了！

後來陸續有不同浮誇新創意的海鮮滷肉飯的推出，一直讓新竹人驚艷不斷，這次推出新餐點想必又會掀起一波熱潮

提醒大家務必提前電話預約或粉絲團預訂，不然現場真的要等

爆爆蝦仁滷肉飯(180元含荷包蛋)，老闆說他會固定用13隻蝦仁，再用蒜泥爆炒！

上桌時有台味的蒜香又有蝦香

如果爆爆蝦仁滷肉飯(180元)再加79元，馬上變成兩倍爆爆蝦仁滷肉飯（26隻）！！ 比悟空的兩倍界王拳還要補XD

(謎之聲：小米看龍珠看太多啦～～～)

享來點的蝦仁是比較大隻，用蒜香來炒台味十足，特別是蒜的甜香讓蝦仁更對味，帶點脆度的口感再跟鹹香的滷肉飯相當的搭

愛吃蝦仁飯的朋友可以去嚐看看唷！

👉忠青商行新竹巨城店蝦仁飯

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忠青商行新竹巨城店位於巨城的4F 美食街，以前甜甜圈的位置。

店內的位置空間不大，現在只開放內用候位(今天去沒開放外帶及訂位)，假日的下午前去大概等20多分鐘囉，客人多也吃得快，所以手機滑一下就好

忠青商行是初期老闆與太太的名字來命名來展店，店址就在台北青島東路上，後來被藝人阿緯（劉峻緯）買下品牌代理權，就開始進軍各大百貨商場展店了

主菜限定套餐才可以點，套餐有A、B及C 三種套餐可供選擇，另外還有單點小菜可以加點！

招牌好蝦蛋飯278元配 A經典配餐(招牌花干、雞汁筍絲、魚丸蝦湯)，可以說是眷村風味十足

招牌好蝦蛋飯聽說是原本他們的極品好蝦炊飯，被網友加了荷包蛋及香腸後變成IG超紅美食照XD

最後變成真正的菜色

荷包蛋可以選半熟或全熟，小米當然要來個流出蛋液的邪惡畫面啦

此外香腸是帶點肥肉，口感還蠻嫩的。

蝦仁是有用蝦醬熬煮過，有比較濃的蝦香味，是有帶脆度的口感，蝦仁的數量是稱重的，視乎蝦仁的大小而數量不一，今天我們數了一下大概21隻，不過聽朋友去吃過數的是19隻XD

米飯的蝦鮮香也很濃郁，應該有加入蝦油拌飯，加上蝦仁一口吃就是滿滿的蝦味十足

以上是兩家蝦仁飯的分享心得，新竹的代表是台味十足蒜香蝦的味道，台北的代表是眷村風味蝦味較濃，兩者可以說是各有特色，喜歡吃蝦蝦的你趕去吃吧！

👉竹北遠百吃什麼？➡️

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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