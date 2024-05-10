台北信義區和大安區總是給人一種高級昂貴感，但在巷弄之中還是有幾處異於百貨公司的美食商圈，如果說信義區有通化街夜市可以逛，那大安區就非永康街莫屬了！受到國內外遊客喜愛的東門商圈、永康商圈內除了有聞名國際的美食餐廳以外，小編今天帶你挖掘15家你可能錯過的永康街美食，一起來看有哪些必吃小吃、餐廳、甜點及質感咖啡廳吧！台北美食推薦！

重點整理： Toggle

關於永康街、東門商圈

永康牛肉麵、永康街冰館芒果冰、高記等大家耳熟能詳的名店，全都發源自【永康街東門商圈】，甚至是名聞國際的「鼎泰豐」至今創始店也依然還在信義路2段上持續發光。此外，在國內外旅人的支持下，也逐漸發展異國美食、文青咖啡館，以及選貨精品小店等新血，使得商圈更具魅力。【永康街東門商圈】座落在信義路二段旁，以三角形的「永康公園」為中心，範圍涵蓋金山南路與新生南路之間，巷弄中進駐多家著名餐館、小吃，是大安區裡的人氣露天美食街。鄰近捷運東門站交通便捷，下車後步行即可立即體驗到台北巷弄文化的發源處。

最新活動快報！【遊山茶訪永康店－百年台茶手搖珍奶體驗課】

遊山茶訪台北永康店限定「百年台茶手搖珍奶體驗課」初登場！ 讓專業講師帶領您一窺百年台茶的世界，除了邀您品嚐最優質的台灣茶外，更透過國際級品茗技巧與沖泡方式，體驗不同茶種口感，享受最天然純粹的餘韻感受！

後續手搖珍奶體驗課程會將極品茶葉與法國諾曼地鮮奶油結合，提高風味層次、香濃又順口，不妨化身科學家，混搭出自己鍾愛的茶口味，調製一杯專屬自己化學公式的珍珠奶茶，滿足自己刁鑽的味蕾吧。

永康街美食推薦｜大來小館

店家位置：台北市大安區永康街 7 巷 2 號 Google 導航連結 ) 11:00 ～ 14:00 、 16:30 ～ 21:00 電話： 02-2357-9678

想要品嘗道地的台菜小吃，那【大來小館】會是永康街上不錯的選擇！淋上精緻肉醬配上飽滿米飯的冠軍滷肉飯、酥脆入味的炸排骨、以及家鄉味的滷豬腳都是必點人氣選項，其他如菜圃蛋、高麗菜等經典台式料理也都能品嚐到「媽媽的味道」。

永康街美食推薦｜天津蔥抓餅

店家位置：台北市大安區永康街 6 巷 1 號 Google 導航連結 ) 營業時間： 09:00 ～ 22:30 電話： 02-2321-3768

【天津蔥抓餅】在永康街上頗有名氣，且可以算是這一帶最平價的銅板小吃了！位在永康公園斜對面三角窗的位置，如夜市小攤販般尖峰時間總是長長人龍，隨著敲打而酥脆蓬鬆的滋味，吃原味就很動人，另外還有九層塔蛋、火腿、起司、玉米等可內餡選擇，是ＣＰ值很高的永康街美食。

永康街美食推薦｜白水豆花

店家位置：台北市大安區永康街 34 號 Google 導航連結 ) 營業時間： 13:00 ～ 21:00 （週三、四公休） 電話： 02-2392-6707

來自宜蘭礁溪的超人氣【白水豆花】雖然曾經消失一段時間，但近期已經再度回到永康街啦！檜木吧台搭配黑色文青風外牆，內用則是使用金色鐵碗餐具，雖低調又但不掩氣派，讓簡單的白豆花吃起來特別有藝術感。重點當然還是天然食材製作的職人口味，除了有經典的麥芽糖花生粉圓豆花、還有Ｑ脆口感的麥芽糖花生桃膠豆花口味也不容錯過！

永康街美食推薦｜二吉軒豆乳 ( 永康店 / 麗水店 )

店家位置： ◆永康店｜ 台北市大安區金華街 223-13 號 Google 導航連結 ) ◆麗水店｜ 台北市大安區麗水街 8 號 Google 導航連結 ) 營業時間： 08:00 ～ 21:00 電話：永康店 02-2396-7200｜ 麗水店 02-2358-1198

以濃豆乳聞名的【二吉軒豆乳】最早發跡於雲林果菜市場，由二代創辦人改良後，濃稠而滑順的口感喝得到日本職人精神的極致滋味，豆乳控們喝過一次就會立馬被圈粉！其他還有綿密不甜膩的豆花、以及消暑的豆乳霜淇淋等，喜歡豆乳製品的黃豆控們千萬不能錯過！

永康街美食推薦｜府城台南美食

【台北杜鵑花季】優惠店家 店家位置：台北市大安區永康街 8 之 1 號 Google 導航連結 ) 營業時間： 11:30 ～ 20:30 電話： 02-2351-9785

人在台北卻懷念台南美食嗎？位在永康公園對面的【府城台南美食】賣著土魠魚羹、炸蝦卷、碗粿、魚丸、肉燥飯、台南米糕等，每一樣都是經典的台南小吃，天然手工製作的真材實料懂吃的你一定辨識的出來，看著菜單還真令人以為人在台南，不小心每樣都想來上一輪呢！

永康街美食推薦｜可夫萊精品堅果 – 永康門市

【台北杜鵑花季】優惠店家 店家位置：台北市大安區永康街 13 巷 5 號 Google 導航連結 ) 營業時間： 11:00 ～ 20:00 電話： 02-2397-2100

於全台便利商店及超市都有機會看到的【可夫萊精品堅果】在永康街商圈還有專賣店可以試吃，以低溫烘焙取代傳統高溫烘烤及油炸的堅果製作方式，不但使吃堅果不再口乾舌燥，而且還能夠吃入更多的健康，被稱為貴婦的零嘴送禮自用都很適合！

永康街美食推薦｜ JB BURGER

店家位置：台北市大安區青田街 1 巷 6 號 Google 導航連結 ) 營業時間： 11:00 ～ 20:30 電話： 02-2391-2882

鄰近大安森林公園的【 JB BURGER 】店內呈現美式餐車風格寬敞明亮，由店家親自手打現煎的牛肉漢堡排香嫩多汁，煎到酥脆的漢堡麵包外皮包入起司、生菜、蘑菇等配料，是相當有水準美式漢堡， 另外帶皮現切的馬鈴薯條口感薄脆，也是必吃的亮點之一。

永康街美食推薦｜著咖啡 東門店

店家位置：台北市大安區金山南路二段 15 號 Google 導航連結 ) 營業時間： 07:30 ～ 17:00 （週六 09:00~18:00 ，週日公休） 電話： 02-2358-2269

每天都要來一杯咖啡才會清醒的你，來永康商圈走走時就來喝這家【著咖啡】吧！店家走的是大家最愛的平價奢華路線，咖啡香濃奶香濃郁有質感又負擔得起，小餓的話還有三明治、甜點等輕食，是小資族們享受悠閒片刻的補給站。

永康街美食推薦｜悄悄好食司康

店家位置：台北市大安區永康街 31 巷 14-4 號 Google 導航連結 ) 09:30 ～ 20:30 電話： 02-2356 － 7206

外皮酥脆香氣撲鼻的現烤司康令人難以抗拒，而如果你還找不到好吃的台北司康店的話，永康街巷弄裡的這家【悄悄好食】是你絕對可以收進口袋的店家。紮實的本體配上清爽的鮮奶油每一口都很幸福，除了招牌的牛奶、芋頭、伯爵等口味以外，每月店家都會限時推出限定口味，錯過就吃不到囉！

永康街美食推薦｜誠記越南麵食館

【台北杜鵑花季】優惠店家 店家位置：台北市大安區永康街 6 巷 1 號 Google 導航連結 ) 營業時間： 11:00-16:00、17:00-21:45 電話： 02-2321-1579

愛吃美食的你，是否也曾發現「越南河粉」在街上越來常見了呢，Ｑ彈清爽的口感接受度很高，不僅有小吃攤販，轉型成現代化餐廳形式的越式料理店也吸引不少人朝聖，永康街的這家【誠記越南麵食館】就是出自越南華僑的道地口味，從麵攤做起漸漸打出名號，招牌河粉系列如清燉、鮮牛肉、咖哩、沙茶等口味都值得一試。店家以慢磨現蒸製成獨特的「手工河粉」，而湯頭使用大量新鮮牛腿骨和多種蔬果，以慢火熬製而成，是很多人從小吃到大的回憶呢！

永康街美食推薦｜塔郭藏品

店家位置：台北市大安區金華街 199 巷 3 弄 4 號 Google 導航連結 ) 營業時間： 11:00 ～ 20:00 （週五、六～ 21:00 ，週二公休） 電話： 02-2362-7124

歐美日韓等異國餐廳已不稀奇，西藏的異國料理相信你應該沒吃過！一走進【塔郭藏品咖啡館】就有除踏入任意門般被豐富的滇藏色彩包圍，菜單上的食材和店內擺設全都由西藏地區進口，第一次來的話可選擇黑豬肉、番茄、青麻椒共譜的「紅三剁」，以及類似小麥糕點的「糌粑」等，這輩子還沒有機會到西藏的話，就來永康街這感受西藏的偽出國氣息吧！

永康街美食推薦｜遊山茶訪永康店

南投凍頂烏龍茶名揚海外，現在在台北市永康商圈也喝的到產地直送的絕妙好茶！遊山茶訪永康店坐落在永康街巷弄一隅，走進茶館內茶香氤氳，感受到簡潔沉靜的氣息，彷彿將時空切割為二。如果你也喜歡這般文青的享受，或正尋找著台灣特色的台北名產、台北伴手禮，夏日午後不妨散步至遊山茶訪永康店，體驗真正的台北下午茶，跟著茶師來場充滿儀式感又自在的品茶之旅吧！

延伸閱讀：遊山茶訪永康店｜文青必逛台北伴手禮店！用1盞茶構築生活儀式感

永康街美食推薦｜一之軒信義店

發跡於台北師大路的【一之軒】在全台已有數十家分店，在永康街商圈當然也不會缺席，店裡的「手工麻糬」不僅國外客人愛買，就連本地人吃過也狂推必吃，而身為麵包店「丹麥菠蘿」則是香脆的熱銷款，想買伴手禮的話也有「牛軋餅」等，店內烘焙品項選擇眾多且幾乎無雷，屬平價的永康街美食！

永康街美食推薦｜郭元益永康店

陪伴台灣人長大的【郭元益】至今已有百年歷史，以傳統糕餅起家最早發跡於台北士林，至今不僅全台都有門市，就連日本東京都看得見他的蹤影。或許常常吃到他們家的西式喜餅，但別忘了「冰沙餡餅」才是他的起家餅，酥餅包入去皮綠豆及白鳳豆，內餡綿密而外皮酥脆， 不僅送禮得宜，單買來獨享也很適合！

永康街美食推薦｜呂桑食堂

店家位置：台北市大安區永康街 12-5 號 Google 導航連結 ) 營業時間： 11:30 ～ 14:00 ｜ 17:00 ～ 21:00 （週二公休） 電話： 02-2351-3323

在永康街商圈，想吃台式料理有鼎泰豐坐鎮，而如果想吃道地的宜蘭料理老味道的話就得選【呂桑食堂】了！各種宜蘭名產，如三星卜肉、鴨賞、糕渣都吃得到，另豆酥四季豆、西魯肉、油鷄等也都是忠實老顧客的必點菜色，隨桌還有附上喝到飽的金桔茶酸甜解膩，是適合三五好友坐下來好好吃一頓飯的選擇。