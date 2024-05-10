日本旅遊已經去膩去東京、大阪了嗎？其實日本九州的福岡，也是很值得探訪的日本旅遊景點喔！九州福岡距離台灣近、交通方便、又有許多好吃好買的地方，而且福岡歷史悠久，又有美麗的臨海美景、市景，也有、福岡市動植物園等適合帶小朋友去的福岡親子景點，除了福岡市景點，福岡近郊景點小編也幫你準備好福岡一日遊推薦的景點了，就讓我們來趟福岡景點自由行吧！

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福岡景點推薦怎麼玩

福岡必去景點 ：福岡城跡、大濠公園、福岡市美術館、門司港、那珂川水上巴士、柳川遊船

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：櫻井二見浦 夫婦岩、能古島海島公園 福岡神社景點 ：太宰府天滿宮、櫛田神社、小倉城

：太宰府天滿宮、櫛田神社、小倉城 福岡夜景景點 ：福岡塔、皿倉山展望台、門司港懷舊展望室、高塔山公園

福岡一日遊推薦

北九州一日遊 ：小倉城→門司港→唐戶市場→赤間神宮→門司港懷舊展望室

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福岡景點推薦

福岡位於日本九州的北部，是北九州規模最大的都市。福岡自古以來就是日本與周邊國家交流的樞紐，這裡風景優美、有悠久的歷史文化，逛街、美食都很方便，而且福岡機場離博多市區超級近，交通便利的特點，讓福岡變成海外觀光客來到九州旅遊的第一選擇。從台灣直飛福岡機場只要約2小時10分鐘左右，景點又大多在市區，很適合繁忙、假期不多的現代人作為出國旅遊的首選。

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福岡景點推薦｜福岡市景點

福岡夜景景點｜福岡塔

是全日本最高的海濱塔，也是日本第三高塔，是個俯瞰福岡市景的好地方，尤其是晚上，星火點點的夜景，讓這趟旅程營造出一點浪漫的氣氛。雖然夜景也很美，但更推薦傍晚的時候就來這邊看日落，從落日餘暉的美景，漸漸轉變成絢爛爛多彩的萬家燈火，將福岡美景盡收眼底。下午也可以安排到附近的海濱公園散散步、與美麗的福岡塔拍張照。

福岡親子景點｜海之中道

海之中道海濱公園位於福岡與志賀島的交界處，這裡腹地廣大，有一年四季都可以觀賞到不同的花卉的「花之丘」，還有海豚溜滑梯、可以看到袋鼠、山羊、水豚等小動物的「動物森林」，是相當熱門的福岡親子景點。

而福岡水族館「」育有350種、近3萬隻海洋生物，飼養的鯊魚高達150隻！海之中道海豚秀與餵食秀以博多灣為背景，看表演的同時還能欣賞壯麗海景，帶著小朋友不想跑來跑去的話，非常推薦安排福岡一日遊的時間待在這裡喔。

福岡室內景點｜BOSS E‧ZO FUKUOKA

最新開幕、位於福岡巨蛋（福岡paypay巨蛋）旁的BOSS E‧ZO FUKUOKA，有各式各樣的美食、藝術、運動的複合式設施，有超萌的「」、數位藝術teamlab最新的「」美術館，還有紀錄「世界全壘打王」王貞治的「」、VR體驗、高空刺激設施「絕景3兄弟」等。玩到肚子餓，觀區內也有美食街，讓你在這邊耗上一整天都不是問題。

福岡賞櫻景點｜福岡城跡/舞鶴公園

日本櫻花季必訪！舞鶴公園是福岡櫻花最佳景點，位於福岡市區、天神商圈附近，交通便利。除了可以看到福岡城跡的歷史，每到櫻花季時，延綿上千顆櫻花樹盛開，畫面更是令人驚嘆。晚上賞夜櫻，更有期間限定的夜間點燈賞櫻活動，浮誇的聲光效果搭配上美麗浪漫的櫻花，讓人感到震撼與感動，非常豐富有趣。

福岡市區景點｜大濠公園/福岡市美術館

福岡都市綠洲「大濠公園」位在舞鶴公園旁，是日本少見的水景公園，一年四季皆美，春天賞櫻、秋天賞楓，是許多在地福岡人假日的散步休憩公園。

大濠公園中的「福岡市美術館」，是喜歡文藝的朋友不可錯過的景點，這裡展示著從公元前500年到近代的古代及現代美術作品，館藏來自亞洲、歐洲、美國等，近16,000件，跨足繪畫、雕刻、影像、屏風、陶瓷、染織等作品。在這邊，除了入口處有名的草間彌生的大南瓜，還有馬克·夏卡爾、達利、塩田千春等名作家的作品、一樓的佛像區，都值得細細玩味。

福岡親子景點｜福岡市動植物園

歷史悠久的「福岡市動植物園」是個適合約會、親子旅遊的景點。整個園區座落在腹地廣大的小丘上，裡面展示個各種動植物，像是大象、企鵝、猩猩、斑馬、孔雀，植物園裡也能看見玫瑰園、熱帶植物等。福岡市動植物園裡面還有一些遊樂器材，摩天輪、旋轉木馬等。園區內也有餐廳，很適合在這邊待個半天至一天喔！

博多景點推薦｜福岡亞洲美術館

福岡亞洲美術館就在一蘭拉麵本店附近，在博多Riverrain百貨公司樓上，是一個專門收藏亞洲當代藝術的美術館，充滿著亞洲現代作家的創作。福岡亞洲美術館網羅亞洲約23個地域，約3000件館藏，其獨特的作品在其他地方更是少見。除了常設展，也常有特展，逛街之餘也能補充點文藝氣質～

博多晚上景點｜那珂川水上巴士

如果熱門景點都去膩的話，搭乘「」觀光船體驗都市河岸也是個不錯的選擇。那珂川水上巴士有「中洲航線」和「博多灣航線」兩條線，航程時間約30~45分鐘。「中洲航線」可以看到繁華的福岡市景、夜景，包括博多運河城、中洲屋台街、福岡競艇場等知名景點，「博多灣航線」則是會繞道博多外海，可以看到福岡巨蛋、福岡塔等。最推薦在夜間搭乘，可以看到中州屋台街上繁華、別有一番情調的霓虹燈景。

博多必訪景點｜櫛田神社

櫛田神社是在地人的信仰中心，主要參拜博多街道的守護神-博多總鎮守，當地人會來這邊參拜，祈求一整年平安順利、國泰民安。雖然在市中心，但這裡莊嚴肅穆，隨處可見的歷史底蘊，讓觀光客也會來這邊參觀。而來到櫛田神社，不可錯過的是巨大且華美的文化財-「巨型山笠」，高聳壯觀的外型，以及細致的古老傳說裝飾，讓人不禁駐足細賞。

福岡景點推薦｜北九州景點

北九州必訪景點｜小倉城

小倉城建於1602年，是由戰國時代的名將細川忠興建立的天守閣。這邊幾百年來皆是九州一帶的重鎮，也曾是日本有名劍豪「宮本武藏」的故居。曾歷經火災重建後，將天守閣內部改造成展示小倉城歷史文化的展場。在這邊，除了可以看到當時的歷史文物之外，也有不少體驗區，可以體驗流鏑馬射箭互動、還能與宮本武藏，佐佐木小次郎著名決鬥「巖流島決鬥」拍照互動。

同樣在小倉城園區的「小倉城庭院」是小倉城藩主小笠原氏故居再造，重現了江戶時代的建築樣式、日式的庭園以及房邸。走進書院中傳統的日式廊道、茶會和室，更能感受日本傳統茶道的設施細節。

北九州夜景推薦｜皿倉山展望台

皿倉山展望台被譽為「新日本三大夜景」之一，也是欣賞北九州市的夜景的戀人勝地。皿倉山展望台需要搭乘纜車及單軌車，過程中都能從大片玻璃窗眺望窗外美景。將北九州全城盡收眼底。推薦傍晚到達，從夕陽餘暉欣賞到天黑後的繁華燈景，將北九州的不同風貌都收服起來。

北九州觀光景點｜門司港懷舊區

門司港過去為「日本三大港口」之一，早期是九州最重要的國際港口，現在則是充滿復古異國風情的旅遊勝地，門司港車站更是熱門的IG打卡勝地。門司港周遭充滿1900年代的古蹟建築，有著明治、大正時期的浪漫懷舊感。可以從31樓的高處眺望門市港的港口海景，天氣好的時候，更是能將藍天白雲配上遼闊的海景一覽無遺。

福岡博物館推薦｜關門海峽博物館

位在門司港懷舊區的，是專為紀錄門司港一帶的海峽歷史、自然所建。博物館裡面有一個近180度、三層樓高的大投螢幕播放著門司港的歷史，沈浸式的體驗關門海峽的歷史。還有再現大正時代建築街景的「懷舊大道」。頂樓的露台更可飽覽海天一色的海岸全景，旁邊的咖啡廳仿造豪華郵輪上甲板的造景，氣氛非常好，很值得來享受一下咖啡配美景的美好時光。

北九州親子景點｜九州鐵道紀念館

鐵道迷不可錯過的九州鐵道紀念館，這邊是九州最早的鐵道公司「九州鐵道」的舊址，展示著歷代的火車、鐵道文化相關文物，像是有榻榻米的座椅、臥鋪列車等，還有體驗開火車的迷你鐵道，以及操縱火車的模擬體驗。從九州鐵道紀念館站，還可以搭乘藍色火車「潮風號」觀光列車，沿途欣賞門司港區的優美風景。

北九州景點推薦｜舊門司三井倶楽部

舊門司三井倶樂部早期是日本三井物產的社交俱樂部，外型建築採歐洲傳統木造建築的技法，屋內的房門、窗框、樑柱等地方，也隨處可見當時的藝術裝飾設計，保留了復古的歷史氣息，是日本的重要文化財。二樓有間還原愛因斯坦夫妻曾下榻的客房「愛因斯坦紀念客房」，和當時的相關資料紀錄，以及門司出身的作家林芙美子的手稿、繪圖、照片與書籍等。

福岡景點推薦｜福岡近郊景點

福岡必訪景點｜太宰府天滿宮

太宰府天滿宮是日本重要的神社之一，也是九州福岡一帶最具代表性的神社。太宰府天滿宮的本殿華美又壯觀，很值得細細欣賞。

這邊祭祀「學問之神」菅原道真，常有各國學生到此祈求考試順利、考運亨通。門口的「御神牛」牛銅像，據說撫摸神像的頭，就能獲得智慧，經過時不妨停下來摸摸銅像。

天滿宮的外面也有一條商店街可以逛逛、品嚐這邊的名產「梅枝餅」。這邊也是賞梅花的熱門景點，梅花季時不妨安排時間來這邊賞梅喔。

福岡博物館推薦｜九州國立博物館

可以與太宰府天滿宮順遊的，是繼東京、京都及奈良博物館之後的日本第四間國立博物館，以日本歷史為主題，館藏史料豐富，陳列歷史以來日本與亞洲其他國家的文化交流所留下的文物。三樓也有不同的特展可以參觀。一樓有免費的體驗區，可以接觸亞洲各國民族的傳統服飾和生活用品。

福岡觀光景點｜柳川遊船

福岡南部的柳川市，因為市區內有許多運河，所以又被稱為水鄉。是一個特別的水上觀光行程，利用河運的方式，乘坐獨木舟遊訪柳川市的知名景點，由船夫划著船周遊柳川一圈，一路上欣賞美麗的古樸小鎮風光明媚的風景。來到柳川，也不要忘記品嚐這邊有名的鰻魚飯。

糸島景點推薦｜櫻井二見浦 夫婦岩

櫻井二見浦 夫婦岩是系島著名景點，湛藍的大海配上絕美的海上純白鳥居，是「日本海灘百選」與「日本夕陽百選」的絕景景點。而純白鳥居對面的巨岩，看起來彷彿像夫妻互相依偎的樣子，中間以注連繩相連，所以又被稱為「夫婦岩」，是大家爭相拍照的景點。來到這邊，除了白天可以看到波光粼粼的絕美自然美景，這邊也是賞夕陽餘暉的絕佳景點。

福岡賞花景點｜能古島海島公園

從福岡搭船10分鐘，就能到達的夢幻秘境「能古島海島公園」，這裡遠離都市的喧囂，一年四季都有不同種類的的花卉綻放，尤其是春季時，油菜花與櫻花盛開，是能古島最美的風景，而夏季的向日葵、秋季大波斯菊，冬季的水仙等，百花齊放的樣子，也十分療癒。

園區內除了美麗的花景，還有咖啡廳、陶器彩繪體驗、和可以看到小兔子、山羊的迷你動物區、小型遊樂設施等，觀景台更是能眺望湛藍遼闊的福岡海岸，旁邊的鞦韆造景更是必拍的打卡景點。