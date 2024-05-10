這間隱藏在巷弄中的荒 yermo | 野陌工作室，獨棟的老宅改造，保留了原始的紅磚瓦牆、磨石子地板等帶點工業風的獨特設計，成了近期一開幕就話題十足的咖啡廳，帶點神秘頹廢又不失風格的獨特設計，每個角落裡都各有特色，餐點部分也有鹹食、甜食、咖啡、飲品等，價位落在$110~$320之間，不論是一個人的悠閒、兩個人的約會、三個人的暢聊都很適合唷！！

荒 yermo | 野陌工作室 在哪？

荒 yermo | 野陌工作室真的是足夠隱密啊！！沒有特地來是很難會經過這個小巷子的，地點雖是巷弄內，不過入口處在新埔三街就可以看到，不要往小巷子走唷！！騎車可以停放在附近白線內，開車的話就要找附近的收費停車場，走路大約3分鐘左右，距離藝文廣場走路大約10分鐘的路程唷！！外觀沒有顯眼的招牌，就連店外都可以看到店家獨特的個性，簡約的LOGO設計，沒有注意真的很容易錯過

一樓空間

這裡是獨棟的三層樓老宅改造，店裡保留了原始的建築風貌，每個角落都各有各的特色，一樓空間有分明亮的靠窗區以及室內的氣氛區，剛開店以一組一組帶位的方式，先從一樓開始坐起，一樓滿了才會開放二樓，雖然是平日來，來店人潮依舊不少，趁著沒人時趕緊拍下空景～

櫃檯也在一樓，確認座位後到櫃檯點餐結帳即可～

二樓空間

一樓是斑駁的牆面，二樓則是保留了紅磚瓦牆，帶點廢墟工業風的風格，保留原始的隔間牆，分成了不少空間區域，每一區都有各自的特色唷！！

最喜歡二樓靠窗有植栽點綴的區域，不過剛開店只能選擇一樓的位置，小小可惜了些，下次可以再來～

最酷的是獨一人或兩人的座位區，帶點隔間有點隱密性，一個人來也沒有關係，有著自己的空間，可以悠閒地品嘗美食Relax一下

露天陽台

天氣不熱沒下雨的話，二樓戶外陽台區也是滿不錯的選擇，也是不少人拍照的景之一唷！！

三樓空間

三樓空間也是半戶外的區域，這裡也沒有冷氣唷！！

水杯自取

店內免收服務費，水杯有需要可以自由取用～

菜單MENU

菜單有鹹食、甜食、咖啡、飲品等，價位落在$110~$320之間，試營運當天可以選擇的菜色不多，每人低消是一杯飲品，餐點不列入計算唷！！

餐點

生蛋黃明太子烏龍麵

當天跟友人原本想吃早午餐，結果沒有供應，只能點烏龍麵，使用讚岐烏龍麵，口感相當Q彈，搭配香濃的生蛋黃以及明太子，撒上點海苔，整體吃起來相當不錯

拿鐵/海鹽奶蓋抹茶

咖啡喝起來有著微微的苦韻，海鹽抹茶奶蓋我沒加糖，喝起來有著抹茶的甘苦風味，以及奶蓋的鹹甜，滿特別的～

可麗露

這口感比較像太妃糖可麗露，可麗露帶點脆度，口感還不錯吃

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店家/景點資訊

店家名稱：荒 yermo | 野陌工作室

所在地址：330臺灣桃園市桃園區新埔三街38巷46號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:30-18:30

店家電話：

評價：★★★★★

備註資訊：

✔每人低消一杯飲品

✔免費wifi

✔免收服務費

✔客滿時用餐限90分鐘

✔未開放12歲以下幼童 Google即時導航

交通資訊

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