鍋物控必收藏！這間派大鮮精緻鍋物現撈活體海鮮超新鮮，google評論高達5顆星，快滿溢出來的干貝鮭魚卵蓋飯更是讓人口水直流，海陸總動員多達9種海鮮食材，有北海道干貝、魚片、軟絲、澎湖脆卷、野生大草蝦、藍鑽白蝦、天使紅蝦、蛤蠣、鮮蚵等海鮮控絕對會愛，日本A5和牛更是入口軟嫩，套餐最低只要399元起，附設停車場，打卡還贈送蛤蠣，很適合聚餐約會

派大鮮精緻鍋物 在哪？

派大鮮精緻鍋物靠近莊敬路一段的經國路上，對面是福斯汽車，距離南崁交流道開車大約3分鐘左右，離藝文特區廣場開車大約4分鐘車程，店旁就有專用停車場，交通相當便利

整體裝潢帶點時尚新潮，經過都會被可愛的公仔給吸引，也是不少人拍照打卡的點之一唷！！

專屬停車場

最棒的是店旁就有專屬的停車場，完全不用擔心停車問題，真的很貼心

店內空間

店內空間相當寬敞，一入店內就被時尚的吧台座位給吸引目光，裝潢相當有質感又帶點工業風，位置不顯擁擠，不將桌椅擺滿空間更顯舒適，吧台座位區一個人來也不突兀～

小包廂

店內有一區獨立小包廂，很適合多人聚餐，不論是家人聚餐、朋友聚會都很適合這間帶點隱私性的獨立小空間，不過包廂需要提前預訂唷！！

現撈活體海鮮

店內還有水族箱，裡面都是活跳跳的海鮮，老闆本身是做海鮮批發的，有波士頓龍蝦、黃金蟹、澳洲龍蝦等，還有季節供應的日本毛蟹，帝王蟹與松葉蟹需要提前一週預定，現點現撈活海鮮更是新鮮美味

醬料自取

店內有需要醬料都可以自由取用，個人吃火鍋則喜歡吃原味，這裡的海鮮肉品也都很新鮮，原味就很美味了～

菜單MENU

菜單選擇相當多元，先選擇所需的主餐，再選擇湯底以及附餐，海鮮、牛肉、豬肉、羊肉、個人套餐通通有，套餐最低只要399元起，需酌收10%服務費～

優惠活動

店內也有許多優惠活動，只要打卡評論就會贈送蛤蠣，蛤蠣份量還不少呢！！

壽星優惠

當月壽星有雪花牛、梅花豬、草蝦三選一，當日壽星則是點滿四鍋折抵最低價的一鍋，也就是其中一鍋免費唷！！

限時優惠

有趣的轉盤活動更是受到不少老饕的歡迎，趕緊來試試手氣，只到5/12唷！！

餐點

古早味紅茶/阿嬤的烏梅汁

吃鍋肯定要配上解膩的古早味紅茶或者是阿嬤的烏梅汁，古早味紅茶喝起來微甜，解膩又清爽，阿嬤的烏梅汁則酸甜酸甜，是我喜歡的烏梅汁唷！！

店內總共有六種火鍋湯底，有昆布高湯、中藥麻辣、重慶麻辣、乳香四溢、故鄉泡菜、麻辣牛奶，昆布高湯不需加價，其他湯底需要加價唷！！

湯底-重慶麻辣鍋、故鄉泡菜鍋

愛吃辣的可以選擇中藥麻辣或者是重慶麻辣，裡面都含有鴨血與豆腐，重慶麻辣辣香味十足，湯底濃厚又不會過鹹，辣度也很剛好，泡菜鍋則是酸甜酸甜只有些微的辣度，適合只吃微辣的人

湯底-乳香四溢鍋

乳香四溢鍋就是牛奶起司鍋，超可愛的牛奶熊相當吸睛，喝起來香濃，川燙海鮮、肉類都很適合～

泡澡的熊是不是超級卡哇伊～～

續湯-麻辣牛奶

麻辣鍋想續湯也可以搭配牛奶湯底，這樣就成了麻辣牛奶鍋，一鍋兩次的概念

菜盤

套餐的菜盤相當豐富，菜盤幾乎選用的都是原型食物，有高麗菜、香菇、娃娃菜、豆腐、玉米筍、花椰菜、香菇、番茄、南瓜等等，超過10種食材，給的菜品不手軟啊！！

附餐-日本葛粉、紅薯粉

附餐的選擇有手工烏龍麵、日本葛粉、王子麵、紅薯粉、越光米飯、蛋等六種，最特別的就是日本葛粉跟紅薯粉，不論是搭配麻辣湯底還是牛奶起司湯底都很好吃～

附餐-和牛滷肉飯

也可以升級和牛滷肉飯，將和牛碎肉下去滷，滷香十足，真的是好奢華啊！！

附餐-鮭魚卵干貝蓋飯

這碗快溢出來的干貝鮭魚卵蓋飯深得我心啊！！只要加價369就能吃到，炙燒過的干貝更是鮮甜，建議可以淋上薄鹽醬油搭配一起吃～

肉類-西班牙伊比利黑毛豬、頂級松阪豬

西班牙伊比利黑毛豬的油花超美，涮一下就很美味，口感軟嫩香氣四溢，口感近似牛肉，頂級松阪豬口感也很不錯，帶點Q彈軟嫩的口感，油脂分布肥瘦適中，肉質品質真的是極佳

肉類-日本A5和牛紐約克

這裡也有日本A5和牛，分為背肩與紐約克兩種，日本A5就是最高等級的和牛，紐約克的油花分部較細緻，油脂含量介於肋眼與菲力之間，肉質相當軟嫩甘甜，還帶著奶香，簡單川燙就無比美味

海鮮總動員+澳洲活體龍蝦+牛奶貝

這一盤簡直太豪華了，光是海鮮總動員就有多達9種的海鮮，有北海道干貝、魚片、軟絲、澎湖脆卷、野生大草蝦、藍鑽白蝦、天使紅蝦、蛤蠣、鮮蚵等，真的是超級澎湃，另外還加購了澳洲活體龍蝦水姑娘以及牛奶貝，真的是新鮮現撈現殺，蝦肉夾起來還會動呢！！

海鮮品質真的是沒話說，新鮮鮮美，鮮蚵各個個頭都飽滿肥美，干貝口感鮮甜吃得到絲狀，軟絲Q彈好吃，魚肉也是細嫩美味，蛤蠣也是不小顆，牛奶貝肉質更是鮮甜，蝦子更是可以一次品嚐到三種不同品種，草蝦口感Q彈，白蝦鮮甜，天使紅蝦鮮嫩，海鮮控更是無法抗拒啊！！

澳洲活體龍蝦真的是現撈的，現撈現處理，上桌時龍蝦肉還會動，超級新鮮，看到那帶點微透的龍蝦肉真的是口水直流啊！！簡單涮一涮不需要沾上任何醬料就很甜美，龍蝦肉質緊實，口感滑嫩香甜，滿滿的鮮味太享受啦！！

甜點

最後來個飯後甜點結束作為完美的Ending，奶酪有原味與Oreo兩種，口感扎實綿密奶香味十足，甜而不膩口，也可以加價升級冰淇淋唷！！

對於海鮮控的我，這裡真的是我的好選擇阿！！海鮮每一樣都新鮮美味，老闆又是海鮮批發，品質更是沒話說，肉質也相當優秀，不論是肉控還是海鮮控都能夠滿足，聚餐也不用煩惱停車問題唷！！

分享給大家

店家/景點資訊

店家名稱：派大鮮精緻鍋物

所在地址：330臺灣桃園市桃園區經國路681號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-22:30

店家電話：03-3465777

評價：★★★★★

備註資訊：

✔酌收10%服務費

✔平日、例假日用餐限120分鐘

✔共鍋者低消$300人 Google即時導航

交通資訊

延伸閱讀