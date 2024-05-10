在臺北火鍋沒吃夠，竟然還跑到南投草屯吃火鍋。

吃完「一饌泰式銅盤燒烤火鍋」回下榻處的路上，看見一間佇立在田野間的日式建築，半腰窗投射出店內的暖黃燈光，我心裡不斷猜想是哪間無菜單料理，或是高級日式料理，一查之下，沒想到竟是間壽喜燒店。

草屯鎮其實素有火鍋鎮之稱，火鍋店密集程度和都市一級戰區有得比。「湫禾 壽喜燒」則是鎮內首間壽喜燒店，由草屯人氣鐵板燒「弎食鉄板料理」於2023年6月創立。

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在踏進「湫禾 壽喜燒」店內前，最令我驚豔的就是偌大的停車場與日式造景庭院，不僅對於開車前往的消費者極為友善，環境也很是靜謐舒適。

「湫禾 壽喜燒」腹地廣大，除了停車場及庭院外，還有寬敞的玄關候位區。

如果有人問我「湫禾 壽喜燒」最令我喜愛的地方，絕對是寬敞且挑高的座位空間，及窗外的綠地藍天。

長期生活在快步調的臺北，已經好久沒有安靜的、不被外在打擾的，好好吃頓飯。

沒有過多的聊天聲響，也沒有摩肩擦踵的用餐人群，陪伴美食的，只有窗外一片美景，和面對面我喜歡的人，真好。

“食5家“，是南投草屯餐飲店家在疫情期間成立的在地友好聯盟，希望藉由彼此的串連互相扶持。而在挺過疫情後已成長為9間，「湫禾 壽喜燒」則是其一。

由同為“食5家“的「弎食鉄板料理」所創立，著重新鮮食材的團隊，將食材品質要求的高標準同樣放在「湫禾 壽喜燒」，使用現切原塊肉品，和牛也是選用曾連續三年奪下日本和牛奧運會冠軍的宮崎牛。

「湫禾 壽喜燒」不僅服務好，送餐還是經由機器人，不僅具有話題性，也可以增加送餐的安全性及效率。

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對於壽喜燒不是很有涉獵的我，在造訪「湫禾 壽喜燒」前僅有吃過連鎖壽喜燒「Mo-Mo-Paradise」，所以可比較的樣本數不多。

但相較起「Mo-Mo-Paradise」，「湫禾 壽喜燒」更為清爽些，且有著牛蒡的獨特清新香氣，如果想調整濃淡，一旁的清水跟醬汁也可以自行取用。

▲主食

▲季節野菜皿

▲打疫苗的牧日蛋

和一般火鍋、壽喜燒相同，鍋物有附主食、沾料、野菜皿以及甜湯。但不得不說，這的每一道餐點都很是精緻用心，絕不是隨隨便便端上桌的品質。

光是野菜皿就令我喜愛不已，選用當季時蔬，且沒有加工過的火鍋料，食材種類豐富又新鮮，好看、營養又好吃。

沾料部分可以選擇柑桔醋，或是經過沙門氏菌疫苗認證、可生食的牧日蛋。在店員的極力推薦下選擇了後者，也完全沒有令我失望。

無論沾半熟肉片，或是搭配主食自製成半熟蛋烏龍麵，其滑順又無蛋腥味的滋味真是令人上癮。

▲西班牙伊比利梅花豬 $590

在肉品部分，我和男友分別點了豬和牛交換享用。

我本來在火鍋的肉品喜愛度上，就是豬大於牛，尤以伊比利豬最為喜愛，看到菜單上有它就毫不猶豫的點了。

或許是因為抵達時間為剛營業，所以肉品溫度偏低，呈現有些結霜的狀態。

伊比利梅花豬片的較厚，由於需涮至全熟的關係，比較帶嚼勁，越咀嚼能感受到油脂的堅果香氣，整體我還是挺喜歡。

▲湫禾精選日本A5和牛 $890

牛的部分，則是奢侈的選擇了精選日本A5和牛，選用宮崎牛的沙朗部位，油花分布均勻且肉質軟嫩，僅需涮至3-5分熟即可沾取蛋液食用。

▲日式白玉紅豆湯

最後，則是以白玉紅豆湯作為收尾，這裡也藏著「湫禾 壽喜燒」的小巧思，小小的湯圓裡頭包裹著甜蜜的芝麻餡。

看著窗外的田野發呆，嘴裡吃著甜而不膩的紅豆湯，是這趟南投之旅尾聲最難忘的愜意時光。

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湫禾 壽喜燒 / FB

地址：南投縣草屯鎮碧山路820號

電話：0972-822-535

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:30（周三公休）

※備註：12歲以上需低消一份套餐 / 滿座用餐限時90分鐘

（用餐日期：2023/10）



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