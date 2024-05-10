包含這次，我已經三訪鳳梨屋了！以往都是為了住宿而來，這次是來一日遊的唷。而且鳳梨屋現在除了豪華露營的客人，現在園區也開放一日遊了。而且票價很甜，入園門票只要$200 還可以抵消費100元。

鳳梨屋水上莊園目前主要在五六日營業，除了夏天可以來玩水以外，還有絕美景觀咖啡廳跟可愛小動物等等…而且還可以事先預訂特色魚火鍋或烤雞分享餐，溫馨提醒，餐點一定要提前預約喔。

員山 鳳梨屋水上莊園｜交通位置

地址：宜蘭縣員山鄉長嶺路195號264（地圖）

營業時間：週五～週日 國定假日（目前只開放這幾天）

官網：https://wanglai1108.com/index.php

線上預約：營位預訂看這裡

一日遊營業時間：

週五：下午13:00-下午17:00(最晚入場時間16:00前)(如遇包場活動將不開放訪客入園)

週六日： 早上9:00-下午17:00(最晚入場時間16:00前)(如遇包場活動將不開放訪客入園)

鳳梨屋雖位於員山鄉，但因為是半山腰上，需要開點山路。這裡更靠近三星鄉多一點，而我們從冬山過去開車至少40分鐘，給大家參考一下（點圖片直接導覽）。

園區地圖導覽

這園區真的大到誇張！

而且有分不同露營區，彼此互不打擾。

景觀咖啡廳＆網紅泡泡屋

咖啡廳是Banana Blue Coffee 第一家加盟店，就連住宿客人的下午茶也是由這裡提供的喔。是一座被綠林包圍的半透明咖啡屋，咖啡廳的裝潢也是走現代簡約風，就位於湖畔樹影間，遠處還有層層疊疊的山景相伴，旁邊還有網紅泡泡屋，也可以選擇在泡泡屋內下午茶喔。

一日遊的客人在這裡消費可以用門票100元折抵。

蛋糕櫃的每日蛋糕都會有所微調

我喜歡這裡的紅茶歐蕾，超好喝！

至於蛋糕就看各人喜好，彩虹蛋糕就是很好拍這樣。

二樓的風景比較美

旁邊就是戲水池

玩水玩累了可以來喝個咖啡吹個冷氣休息。

我們是帶小寶寶出來放電的

可憐的他 能玩得也不多，還好這年紀很容易滿足。

戲水池有分深水跟淺水

小朋友玩水一定要家長陪同喔。

這裡規劃的很悠閒，而且綠意盎然

小朋友玩水，大人喝咖啡看風景

夏天來這裡戲水真的很棒

重點是一日遊才200元，其中100元還可以抵消費，很佛好嘛！

小寶寶只能碰碰水就很好了。

這裡還有餵羊體驗

除了玩水以外，接觸可愛小動物也是一種戶外教學。

室內小寶寶遊戲間在這裡

這裡照顧到各年齡層的孩子

年紀小的寶寶就在這裡玩吧，比較安全。

然後爸媽也不甘寂寞在旁邊打羽毛球

這座景觀咖啡廳真的好美喔！

每次來都很驚嘆，而且層層疊疊的山景也太加分。

不間斷的噴泉與水濂鞦韆更是網美最愛，原來這裡也有屬於大人的盪鞦韆呢。

網美必拍打卡景點

寶寶對所有可愛小動物都好喜歡，很好奇

這裡的鵝群們會列隊前進。

餵魚初體驗

我們有事先預約餐點

所以中午時間到，準時到餐廳報到

這裡的餐廳根本就像住在山裡面的感覺，好森林。

員山 鳳梨屋水上莊園｜烤雞分享餐

再次提醒，一定要事先預約喔！

特色魚火鍋價格是$499元

烤雞分享餐價格是$1500元

點套餐有附沙拉

烤雞分享餐

這烤雞真的皮脆肉嫩還多汁

旁邊的烤蔬菜我也好喜歡，很好吃捏。

記得要沾雞油吃更讚

套餐還有附生菜跟吐司

讓你可以夾烤雞吃，真的有夠貼心。

特色魚火鍋

產地直接送到餐桌，雪山泉鱘龍魚是鳳梨屋自己養的。

如果想吃最新鮮的特色魚火鍋的話，這裡自產自銷最超值又新鮮。

藥膳魚火鍋也很特別，滋補養身。

寶寶能吃的不多，但他還是很開心。

如果不住宿的話，這裡很適合玩一日遊，而且價格超佛。

夏天想帶孩子玩水放電，這裡絕對是首選，滿足大人與小孩的需求。

鳳梨屋水上莊園

地址：宜蘭縣員山鄉長嶺路181號

電話：0910 835978

官網：鳳梨屋水上莊園 (wanglai1108.com)

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一日遊營業時間：

週五：下午13:00-下午17:00(最晚入場時間16:00前)(如遇包場活動將不開放訪客入園)

週六日： 早上9:00-下午17:00(最晚入場時間16:00前)(如遇包場活動將不開放訪客入園)

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一訪文章看這裡：【宜蘭】員山 鳳梨屋水上莊園｜來山裡面住豪華露墅Villa 一泊三食外加煙火、原住民歌舞表演等..吃飽玩好還有網美景點拍。

二訪文章看這裡：【宜蘭】 鳳梨屋水上莊園｜豪華露營不稀奇，這裡一泊三食還包含鐵板燒師傅現場做料理以及專屬住客的精彩煙火。

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