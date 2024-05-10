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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣宜蘭市宜蘭約會餐廳》20間浪漫餐館、看海喝咖啡、日式老宅、台版Harbs、最強水果捲、情人節甜點生日蛋糕

宜蘭縣宜蘭市宜蘭約會餐廳》20間浪漫餐館、看海喝咖啡、日式老宅、台版Harbs、最強水果捲、情人節甜點生日蛋糕

2024-05-10 11:45:05 紫色微笑 人氣：104
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紫色微笑

發表篇數：1424篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：愛法餐廳iFrance
phone03-9361655#108
place宜蘭縣宜蘭市中山路二段426號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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讓戀人和老情人們共度美好時節，來介紹必訪的「宜蘭約會餐廳」、「宜蘭浪漫餐館」，推薦宜蘭幾家有名氣的「宜蘭咖啡館」「宜蘭甜點蛋糕」。不論是表白、約會、求婚、度假都適用，把這篇私藏起來！

文章總覽｜快速連結
  1. 宜蘭市約會餐廳咖啡館
  2. 羅東約會餐廳咖啡館
  3. 頭城鎮約會餐廳咖啡館
  4. 礁溪鄉約會餐廳咖啡館
  5. 壯圍鄉約會餐廳咖啡館
  6. 冬山鄉約會餐廳咖啡館
  7. 宜蘭飯店推薦
  8. 宜蘭熱門景點推薦
  9. 宜蘭必吃美食推薦

宜蘭市約會餐廳咖啡館

愛法餐廳｜法國菜創意料理

宜蘭少數以法國菜為主的餐廳，主要提供精緻法式餐點。這裏不但保留法國菜的精髓，還融入了宜蘭當地食材，添加了主廚的創意，擺盤更像一幅幅美麗的圖畫，創做出一道道有如藝術品般的精緻獨家料理！

景點資訊
▶︎愛法餐廳 詳細圖文介紹 
• 地址：宜蘭縣宜蘭市中山路二段426號之1號
• 時間：11:30–14:30, 18:00–21:00，週一二公休
• 電話：03 936 1655

花轟小姐｜四吋小蛋糕咖啡館

花轟小姐 cake.coffee.dessert ，是宜蘭甜點&咖啡廳、宜蘭訂製生日蛋糕店。這裏創造出以純白為主體的印象、綠色植栽佈置，讓人有種很清新的印象，一樓大面積的玻璃窗戶中可以看到裏面工作的模樣，二樓用餐區座位配置滿多，有單人、雙人、四人圓桌，不管是三五好友或是全家共享都非常棒

主推4吋蛋糕、乳酪與千層蛋糕、低甜度戚風蛋糕。這裏的奶油選用的非常棒，搭配不同的水果內餡，加上主廚的好手藝，所以蛋糕非常受歡迎!

景點資訊
▶︎花轟小姐 詳細圖文介紹 
• 地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路285號
• 時間：11:00-18:00
• 電話：03 936 6331

羅東約會餐廳咖啡館

飲廊｜浪漫餐酒館

一家餐廳兩種絕美氛圍的用餐空間。工業風的慵懶低調感，與充滿綠意的明亮清新的空間，白天夜晚呈現兩種不一樣的風情。友善餐廳，餐點也滿有水準的，另外提供特別的茶飲調酒

義大利麵和燉飯都很不錯，強烈建議一定要加點套餐
這裡也很適合消滅週末的女子聚會，來杯調酒、甜點做完美的ending

情人節的時候，這裡都是雙雙對對，記得外加一束花啊！

景點資訊
▶︎飲廊Corridor 詳細圖介紹 
• 地址：宜蘭縣羅東鎮公正街56號
• 時間：平日11:00–15:30, 17:00–21:30 假日11:00–21:30(15:3-17:00僅提供披薩、物甜點、飲品)
• 電話：03 955 0557

TaSweet菓子屋｜落羽松大道水果捲

賞落羽松美景的美味甜點屋，首推水果紅茶脆皮捲好吃，一週只營業三天。

每日新鮮現做的水果蛋糕捲，口味隨季節更換，新鮮水果入餡，令人垂涎欲滴啊！窗外就是羅東運動公園落羽松美景，景觀相當美

景點資訊
▶︎TaSweet菓子屋 詳細圖文介紹 
• 地址：宜蘭縣羅東鎮四維路10號
• 時間：13:00-18:00  週四五六
• 電話：03 956 5906

頭城鎮約會餐廳咖啡館

啾咕咖啡 烏石港店｜千層蛋糕賞海景

蘭博烏石港驛站二樓，真的是觀海的景觀咖啡廳!店內雙側大片玻璃窗，坐在店裏正面可以遠眺港灣及龜山島風光。另一面則是可以看到蘭陽博物館的美景。

店裏限量的千層蛋糕真是迷人，真的是一口入魂。特別的是還提供小刀來切片呢，到最後一口還是能保持完美的千層。

樓下的蘭博烏石港驛站及後方的蘭陽博物館，可以沿著環湖步道，穿梭於林蔭之間，拍拍照，運動一下也很不錯哦！

一樓可以參加龜山島賞鯨活動，浪漫一日遊都幫忙規劃好了～

景點資訊
▶︎啾咕咖啡 烏石港店》蘭博烏石港驛站海景咖啡廳，品嚐每日限定千層蛋糕，順道賞鯨去
• 地址：宜蘭縣頭城鎮港墘路60號
• 時間：09:00–17:00 週三公休
• 電話：03 977 2158

九號咖啡石城館｜最美海景咖啡廳

宜蘭最美海景咖啡館依山傍海真的很漂亮!除了眼前的無敵海景及龜山島外，也可以欣賞火車。尤其是預約制的二樓座位區，將附近的美景框入景中，真的美不勝收

舒肥雞肉沙拉、海鮮拼盤、雙牛漢堡都很推薦！
夏天最適合清涼的氣泡飲，不管是檸檬還是莓果、味道帶有微微的酸甜，清爽可口、喝完暑氣全消

超人氣景點舊草嶺隧道就在一旁而已，人來人往非常熱鬧。隧道內涼風習習，非常舒爽啊，彷彿就是大型的天然冷氣，一整天都會非常好玩啊！

景點資訊
▶︎九號咖啡石城館 詳細圖文介紹 
• 地址：宜蘭縣頭城鎮石城路19號之6
• 時間：09:30-16:30
• 電話：03 969 9569

黑宅｜田野咖啡廳

整體都是黑色系，四週美麗景緻加上房子跟本就像一幅畫，搭配田園風光可以拍出不錯的照片。網美店非常適合拍照打卡，讓人輕鬆悠閒享受這時光。

咖啡、餐點品質、用餐環境及氣氛非常好。戶外有個鞦韆，記得穿得美美的去拍照，四週美麗景緻加上房子跟本就像一幅畫，搭配田園風光可以拍出不錯的照片。

景點資訊
▶︎黑宅咖啡Black House 詳細圖文介紹 
• 地址：宜蘭縣頭城鎮三和路616巷235弄47號
• 時間：10:00-18:00
• 電話：03 988 7966

星巴克頭城門市｜遊艇造型咖啡廳

全台首間以遊艇造型星巴克門市，造型非常吸睛，牆上星巴克美人魚女神、獨家氮氣系列飲料超讚，地點就在烏石港蘭陽博物館附近

二樓設計有甲板的感覺，1、2樓有大片落地窗，環境寬敞舒適，在這裡喝咖啡看風景很愜意，牆上也畫滿星巴克美人魚女神，環境寬敞舒適，這裡有提供每日限量現烤麵包。

宜蘭頭城門市首賣商品，包括門市首賣的「宜蘭頭城馬克杯」、「宜蘭頭城隨行卡」、「頭城領航隨行卡」快來收集！

景點資訊
▶︎星巴克宜蘭頭城門市 詳細圖文介紹 
• 地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路3段396號
• 時間：08:00–18:00
• 電話：03 977 6579

火豚食品/甜醺國王乳酪/甜島冰菓

一排房屋【甜島冰菓甜醺國王乳酪火豚食品三間店一起逛，三家各有不同的賣點，外牆的火豚君圖案也很可愛，好好拍！
兩間咖啡廳裏可以看到火車從窗外呼嘯而過，是一大特點！
吃完甜點再到火豚食品買個伴手禮也是不錯的選擇。店門口的設計非常可愛，水豚有火尾巴就變火豚了，拍美照留念～
景點資訊
▶︎甜島冰菓、甜醺國王乳酪 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路2段650號
• 時間：10:00-18:30 週三公休
• 電話：0958 876 477

渲咖啡｜外澳海景沙灘

以藍白希臘風格著名的咖啡廳，入住真情非凡行館來隔壁享用下午茶，位於頭城外澳海灘附近，浪漫的白色建築讓人有置身希臘的感覺，特別是前方有一望無際的太平洋，還有宜蘭精神地標龜山島，可以玩衝浪、沙灘戲水，也可以悠閒的坐在咖啡廳看著潮來潮往與嬉戲的人潮，偶而不經意的抬頭仰望，還會有飛行傘降落的美麗風情。

景點資訊
▶︎渲咖啡 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段72號2樓
• 時間：週一三四10:30-18:00｜週五六日 08:30-18:00｜週二公休
• 電話：0925 087 427

頭城城堡咖啡館｜賞龜山島海景

參觀金車伯朗咖啡城堡免門票，但低消為100元/人。兩座咖啡館以咖啡飲品、輕食為主，一館主城堡外小山丘的視野風景真的超棒，眺龜山島，還有城堡荷蘭風車超好拍，順著林間步道可以通往城堡二館再回到一館，步道陰涼平緩好走。

景點資訊
▶︎宜蘭伯朗咖啡館 頭城城堡咖啡一館、二館 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣頭城鎮石空路95號
• 時間：09:00-18:00
• 電話：03 969 9226

九號咖啡外澳館｜外澳沙灘

頭城外澳遊客中心外澳服務區鮮黃色的地標建築是由名建築師姚仁喜設計，造型非常搶眼，透過建築的方框，拍攝龜山島，風景可是一級棒啊，這裡有咖啡館可以喝咖啡、吃下午茶，看飛行傘降落、海上看衝浪，炎炎夏日，消暑戲水好去處，服務區貼心設有免費的沖腳區以及付費的淋浴區，真的很方便。

景點資訊
▶︎九號咖啡外澳館 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段6號
• 時間：平日10:00-18:30、假日9:00-20:00
• 電話：03 978 9799

礁溪鄉約會餐廳咖啡館

萬記商行｜田園貓咪早午餐甜點

隱身國道旁網美級的咖啡廳!店家周圍四面採光，空間明亮舒適，環境棒氣氛佳，非常推薦的田園早午餐彩虹盤超澎湃，限量高顏值的甜點，下午茶實在好吃，寵物友善餐廳。鄰近國道五號礁溪交流道，和附近帶狀的宜蘭觀光工廠連在一起，安排礁溪二日遊都沒問題!

景點資訊
▶︎萬記商行 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣礁溪鄉興農路266之3號
• 時間：10:30 – 17:00，週二、三公休
• 電話：0912 294 676

蒔花咖啡｜純白咖啡廳北非摩洛哥風格

隱身鄉間小路上，由頭城知名咖啡館黑宅團隊打造的礁溪咖啡廳，不論是整體建築、挑高空間、窗外風景和小水池造景都令人舒心。餐廳內玻璃窗讓光線自然灑落，窗外稻田與山景猶如另一個美麗世界，從開幕至今一直到現在熱潮不退！

景點資訊
▶︎蒔花咖啡 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣礁溪鄉十六結路23之17號
• 時間：10:00–18:00 每週三公休
• 電話：03 988 7228

奶油麵包礁溪旗艦店｜網美甜點下午茶

除了是歐式風情的麵包店外，同時也是氣氛很棒的餐廳哦! 同時它的地點很棒，就位於礁溪轉運站旁，附近也有很大的停車場!! 除了來此買買麵包，也很適合大塊朵頤，甚至約會聊天的好地點呢!

景點資訊
▶︎奶油麵包礁溪旗艦店 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段35號
• 時間：週五～週二 11:00－22:00｜週三咖啡日 11:00－18:00｜週四公休
• 電話：03 987 0020

狐狸小姐｜迷幻夜光森林夢幻樓梯

超吸睛的宜蘭網美咖啡廳。是兔子迷宮、礁溪浴場之後的又一力作。迷幻夜光森林B612、七彩夢幻樓梯好好拍、瀑布球池好好玩。餐點有水準哦，喜歡肉桂捲、星空飲料超有梗!

景點資訊
▶︎狐狸小姐 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣礁溪路三段36號
• 時間：10:00-19:00
• 電話：03 928 6773

壯圍鄉約會餐廳咖啡館

食聚咖啡｜台版Harbs

隱身海濱道路上的熱門咖啡館，必吃猶如日本HARBS甜點店的水果千層，水果的甜味並沒有因為奶油失色，再加上千層蛋糕的餅皮，水果千層口感非常輕柔，尤其是奶油真的會一吃難忘!還有三明治、早午餐等鹹食。
景點資訊
▶︎食聚咖啡 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路2段277號
• 時間：10:00~17:00  週四公休
• 電話：03 938 5868

 

冬山鄉約會餐廳咖啡館

ㄊㄡㄊㄡ來｜復古小玩咖啡廳

不論是建築外觀或是庭院、室內空間都是用心設計的咖啡甜點店。一樓放了好多復古老物件，古早味童玩、生活雜物，都是老闆的精心收藏，創造出來的氛圍真的很棒。

好小子的電影、斑駁的文具鐵櫃、積木、飲料罐，復古店招，餅乾盒…琳瑯滿目的商品陳列真的目不暇給!!

手工泡芙、4吋戚風小蛋糕是主打商品，其他還有炸醬麵、厚片、鹹食、咖啡、茶飲及其他飲品，價位也很合理哦

景點資訊
▶︎ㄊㄡㄊㄡ來 詳細圖文介紹 
• 地址：宜蘭縣冬山鄉永興路二段91巷62-3號
• 時間：12:00-18:30 / 週六 12:00-20:30 週一四公休
• 電話：0963 989090

穀倉咖啡｜像在法國餐酒館

穀倉咖啡Comme au Bistrot 像在餐酒館」是昔日冬山鄉農會的舊穀倉改造而成的，採地中海飲食原則也是餐酒館的飲食原則。有法式料理、家庭甜點、麵包。光是門面看似凌亂卻錯落有致，走進店內收集的歐洲古物舊貨組合成的空間，令人驚豔不已。坐在裏面用餐，耳畔傳來的慵懶放鬆法國香頌，真的讓人有置身歐洲的感覺，真的太有特色了。

景點資訊
▶︎穀倉咖啡 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣冬山鄉成興路380號
• 時間：週三-五 11:30~15:00 17:00~20:30｜週六日 11:30~20:30｜週一二公休
• 電話：0929 888 843

烏龜島咖啡/點心/伴手禮

位於宜蘭冬山鄉三星鄉附近的一家伴手禮店兼咖啡廳(離羅東很近)，絕美的特色建築擁有大片的玻璃窗，吸引了無數網美來拍照打卡。店裏的氣氛很休閒，重點是裏面竟有提供拍照的小道具，真的太妙了!

景點資訊
▶︎烏龜島咖啡 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣冬山鄉柯林一路297號
• 時間：10：00-18：00
• 電話：03 951 7227

Camellia 法式甜點/義式咖啡

想來場女人們的下午茶聚會，就來Camellia 法式甜點品味當天現做下午茶。這裡坐落於冬山鄉的山裡頭，一間民宿附設咖啡廳，有法式甜點和義式咖啡，店裡精緻小巧，有可愛的Duffy作伴，室外有小空地，很適合聊天啊!

景點資訊
▶︎Camellia 法式甜點 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣冬山鄉中城路202號
• 時間：11:00–18:00 週二公休
• 電話：03 958 8496

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