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讓戀人和老情人們共度美好時節，來介紹必訪的「宜蘭約會餐廳」、「宜蘭浪漫餐館」，推薦宜蘭幾家有名氣的「宜蘭咖啡館」、「宜蘭甜點蛋糕」。不論是表白、約會、求婚、度假都適用，把這篇私藏起來！
- 宜蘭市約會餐廳咖啡館
- 羅東約會餐廳咖啡館
- 頭城鎮約會餐廳咖啡館
- 礁溪鄉約會餐廳咖啡館
- 壯圍鄉約會餐廳咖啡館
- 冬山鄉約會餐廳咖啡館
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宜蘭市約會餐廳咖啡館
愛法餐廳｜法國菜創意料理
宜蘭少數以法國菜為主的餐廳，主要提供精緻法式餐點。這裏不但保留法國菜的精髓，還融入了宜蘭當地食材，添加了主廚的創意，擺盤更像一幅幅美麗的圖畫，創做出一道道有如藝術品般的精緻獨家料理！
▶︎愛法餐廳 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣宜蘭市中山路二段426號之1號
• 時間：11:30–14:30, 18:00–21:00，週一二公休
• 電話：03 936 1655
花轟小姐｜四吋小蛋糕咖啡館
花轟小姐 cake.coffee.dessert ，是宜蘭甜點&咖啡廳、宜蘭訂製生日蛋糕店。這裏創造出以純白為主體的印象、綠色植栽佈置，讓人有種很清新的印象，一樓大面積的玻璃窗戶中可以看到裏面工作的模樣，二樓用餐區座位配置滿多，有單人、雙人、四人圓桌，不管是三五好友或是全家共享都非常棒
主推4吋蛋糕、乳酪與千層蛋糕、低甜度戚風蛋糕。這裏的奶油選用的非常棒，搭配不同的水果內餡，加上主廚的好手藝，所以蛋糕非常受歡迎!
▶︎花轟小姐 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路285號
• 時間：11:00-18:00
• 電話：03 936 6331
羅東約會餐廳咖啡館
飲廊｜浪漫餐酒館
一家餐廳兩種絕美氛圍的用餐空間。工業風的慵懶低調感，與充滿綠意的明亮清新的空間，白天夜晚呈現兩種不一樣的風情。友善餐廳，餐點也滿有水準的，另外提供特別的茶飲及調酒！
義大利麵和燉飯都很不錯，強烈建議一定要加點套餐
這裡也很適合消滅週末的女子聚會，來杯調酒、甜點做完美的ending
情人節的時候，這裡都是雙雙對對，記得外加一束花啊！
▶︎飲廊Corridor 詳細圖介紹
• 地址：宜蘭縣羅東鎮公正街56號
• 時間：平日11:00–15:30, 17:00–21:30 假日11:00–21:30(15:3-17:00僅提供披薩、物甜點、飲品)
• 電話：03 955 0557
TaSweet菓子屋｜落羽松大道水果捲
賞落羽松美景的美味甜點屋，首推水果紅茶脆皮捲好吃，一週只營業三天。
每日新鮮現做的水果蛋糕捲，口味隨季節更換，新鮮水果入餡，令人垂涎欲滴啊！窗外就是羅東運動公園落羽松美景，景觀相當美
▶︎TaSweet菓子屋 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣羅東鎮四維路10號
• 時間：13:00-18:00 週四五六
• 電話：03 956 5906
頭城鎮約會餐廳咖啡館
啾咕咖啡 烏石港店｜千層蛋糕賞海景
蘭博烏石港驛站二樓，真的是觀海的景觀咖啡廳!店內雙側大片玻璃窗，坐在店裏正面可以遠眺港灣及龜山島風光。另一面則是可以看到蘭陽博物館的美景。
店裏限量的千層蛋糕真是迷人，真的是一口入魂。特別的是還提供小刀來切片呢，到最後一口還是能保持完美的千層。
樓下的蘭博烏石港驛站及後方的蘭陽博物館，可以沿著環湖步道，穿梭於林蔭之間，拍拍照，運動一下也很不錯哦！
一樓可以參加龜山島賞鯨活動，浪漫一日遊都幫忙規劃好了～
▶︎啾咕咖啡 烏石港店》蘭博烏石港驛站海景咖啡廳，品嚐每日限定千層蛋糕，順道賞鯨去
• 地址：宜蘭縣頭城鎮港墘路60號
• 時間：09:00–17:00 週三公休
• 電話：03 977 2158
九號咖啡石城館｜最美海景咖啡廳
宜蘭最美海景咖啡館依山傍海真的很漂亮!除了眼前的無敵海景及龜山島外，也可以欣賞火車。尤其是預約制的二樓座位區，將附近的美景框入景中，真的美不勝收
夏天最適合清涼的氣泡飲，不管是檸檬還是莓果、味道帶有微微的酸甜，清爽可口、喝完暑氣全消
超人氣景點舊草嶺隧道就在一旁而已，人來人往非常熱鬧。隧道內涼風習習，非常舒爽啊，彷彿就是大型的天然冷氣，一整天都會非常好玩啊！
黑宅｜田野咖啡廳
整體都是黑色系，四週美麗景緻加上房子跟本就像一幅畫，搭配田園風光可以拍出不錯的照片。網美店非常適合拍照打卡，讓人輕鬆悠閒享受這時光。
咖啡、餐點品質、用餐環境及氣氛非常好。戶外有個鞦韆，記得穿得美美的去拍照，四週美麗景緻加上房子跟本就像一幅畫，搭配田園風光可以拍出不錯的照片。
星巴克頭城門市｜遊艇造型咖啡廳
全台首間以遊艇造型星巴克門市，造型非常吸睛，牆上星巴克美人魚女神、獨家氮氣系列飲料超讚，地點就在烏石港及蘭陽博物館附近
二樓設計有甲板的感覺，1、2樓有大片落地窗，環境寬敞舒適，在這裡喝咖啡看風景很愜意，牆上也畫滿星巴克美人魚女神，環境寬敞舒適，這裡有提供每日限量現烤麵包。
宜蘭頭城門市首賣商品，包括門市首賣的「宜蘭頭城馬克杯」、「宜蘭頭城隨行卡」、「頭城領航隨行卡」快來收集！
火豚食品/甜醺國王乳酪/甜島冰菓
渲咖啡｜外澳海景沙灘
以藍白希臘風格著名的咖啡廳，入住真情非凡行館來隔壁享用下午茶，位於頭城外澳海灘附近，浪漫的白色建築讓人有置身希臘的感覺，特別是前方有一望無際的太平洋，還有宜蘭精神地標龜山島，可以玩衝浪、沙灘戲水，也可以悠閒的坐在咖啡廳看著潮來潮往與嬉戲的人潮，偶而不經意的抬頭仰望，還會有飛行傘降落的美麗風情。
▶︎渲咖啡 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段72號2樓
• 時間：週一三四10:30-18:00｜週五六日 08:30-18:00｜週二公休
• 電話：0925 087 427
頭城城堡咖啡館｜賞龜山島海景
參觀金車伯朗咖啡城堡免門票，但低消為100元/人。兩座咖啡館以咖啡飲品、輕食為主，一館主城堡外小山丘的視野風景真的超棒，眺龜山島，還有城堡荷蘭風車超好拍，順著林間步道可以通往城堡二館再回到一館，步道陰涼平緩好走。
九號咖啡外澳館｜外澳沙灘
頭城外澳遊客中心｜外澳服務區鮮黃色的地標建築是由名建築師姚仁喜設計，造型非常搶眼，透過建築的方框，拍攝龜山島，風景可是一級棒啊，這裡有咖啡館可以喝咖啡、吃下午茶，看飛行傘降落、海上看衝浪，炎炎夏日，消暑戲水好去處，服務區貼心設有免費的沖腳區以及付費的淋浴區，真的很方便。
礁溪鄉約會餐廳咖啡館
萬記商行｜田園貓咪早午餐甜點
隱身國道旁網美級的咖啡廳!店家周圍四面採光，空間明亮舒適，環境棒氣氛佳，非常推薦的田園早午餐彩虹盤超澎湃，限量高顏值的甜點，下午茶實在好吃，寵物友善餐廳。鄰近國道五號礁溪交流道，和附近帶狀的宜蘭觀光工廠連在一起，安排礁溪二日遊都沒問題!
蒔花咖啡｜純白咖啡廳北非摩洛哥風格
隱身鄉間小路上，由頭城知名咖啡館黑宅團隊打造的礁溪咖啡廳，不論是整體建築、挑高空間、窗外風景和小水池造景都令人舒心。餐廳內玻璃窗讓光線自然灑落，窗外稻田與山景猶如另一個美麗世界，從開幕至今一直到現在熱潮不退！
奶油麵包礁溪旗艦店｜網美甜點下午茶
除了是歐式風情的麵包店外，同時也是氣氛很棒的餐廳哦! 同時它的地點很棒，就位於礁溪轉運站旁，附近也有很大的停車場!! 除了來此買買麵包，也很適合大塊朵頤，甚至約會聊天的好地點呢!
▶︎奶油麵包礁溪旗艦店 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段35號
• 時間：週五～週二 11:00－22:00｜週三咖啡日 11:00－18:00｜週四公休
• 電話：03 987 0020
狐狸小姐｜迷幻夜光森林夢幻樓梯
超吸睛的宜蘭網美咖啡廳。是兔子迷宮、礁溪浴場之後的又一力作。迷幻夜光森林B612、七彩夢幻樓梯好好拍、瀑布球池好好玩。餐點有水準哦，喜歡肉桂捲、星空飲料超有梗!
壯圍鄉約會餐廳咖啡館
食聚咖啡｜台版Harbs
冬山鄉約會餐廳咖啡館
ㄊㄡㄊㄡ來｜復古小玩咖啡廳
不論是建築外觀或是庭院、室內空間都是用心設計的咖啡甜點店。一樓放了好多復古老物件，古早味童玩、生活雜物，都是老闆的精心收藏，創造出來的氛圍真的很棒。
好小子的電影、斑駁的文具鐵櫃、積木、飲料罐，復古店招，餅乾盒…琳瑯滿目的商品陳列真的目不暇給!!
手工泡芙、4吋戚風小蛋糕是主打商品，其他還有炸醬麵、厚片、鹹食、咖啡、茶飲及其他飲品，價位也很合理哦
▶︎ㄊㄡㄊㄡ來 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣冬山鄉永興路二段91巷62-3號
• 時間：12:00-18:30 / 週六 12:00-20:30 週一四公休
• 電話：0963 989090
穀倉咖啡｜像在法國餐酒館
「穀倉咖啡Comme au Bistrot 像在餐酒館」是昔日冬山鄉農會的舊穀倉改造而成的，採地中海飲食原則也是餐酒館的飲食原則。有法式料理、家庭甜點、麵包。光是門面看似凌亂卻錯落有致，走進店內收集的歐洲古物舊貨組合成的空間，令人驚豔不已。坐在裏面用餐，耳畔傳來的慵懶放鬆法國香頌，真的讓人有置身歐洲的感覺，真的太有特色了。
▶︎穀倉咖啡 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣冬山鄉成興路380號
• 時間：週三-五 11:30~15:00 17:00~20:30｜週六日 11:30~20:30｜週一二公休
• 電話：0929 888 843
烏龜島咖啡/點心/伴手禮
位於宜蘭冬山鄉與三星鄉附近的一家伴手禮店兼咖啡廳(離羅東很近)，絕美的特色建築擁有大片的玻璃窗，吸引了無數網美來拍照打卡。店裏的氣氛很休閒，重點是裏面竟有提供拍照的小道具，真的太妙了!
▶︎烏龜島咖啡 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣冬山鄉柯林一路297號
• 時間：10：00-18：00
• 電話：03 951 7227
Camellia 法式甜點/義式咖啡
想來場女人們的下午茶聚會，就來「Camellia 法式甜點」品味當天現做下午茶。這裡坐落於冬山鄉的山裡頭，一間民宿附設咖啡廳，有法式甜點和義式咖啡，店裡精緻小巧，有可愛的Duffy作伴，室外有小空地，很適合聊天啊!
▶︎Camellia 法式甜點 詳細圖文介紹
• 地址：宜蘭縣冬山鄉中城路202號
• 時間：11:00–18:00 週二公休
• 電話：03 958 8496
宜蘭飯店推薦
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