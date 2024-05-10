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讓戀人和老情人們共度美好時節，來介紹必訪的「宜蘭約會餐廳」、「宜蘭浪漫餐館」，推薦宜蘭幾家有名氣的「宜蘭咖啡館」、「宜蘭甜點蛋糕」。不論是表白、約會、求婚、度假都適用，把這篇私藏起來！



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宜蘭市約會餐廳咖啡館

愛法餐廳｜法國菜創意料理

宜蘭少數以法國菜為主的餐廳，主要提供精緻法式餐點。這裏不但保留法國菜的精髓，還融入了宜蘭當地食材，添加了主廚的創意，擺盤更像一幅幅美麗的圖畫，創做出一道道有如藝術品般的精緻獨家料理！

景點資訊

▶︎ 愛法餐廳 詳細圖文介紹

• 地址： 宜蘭縣宜蘭市中山路二段426號之1號

• 時間： 11:30–14:30, 18:00–21:00，週一二公休

• 電話： 03 936 1655

花轟小姐｜四吋小蛋糕咖啡館

花轟小姐 cake.coffee.dessert ，是宜蘭甜點&咖啡廳、宜蘭訂製生日蛋糕店。這裏創造出以純白為主體的印象、綠色植栽佈置，讓人有種很清新的印象，一樓大面積的玻璃窗戶中可以看到裏面工作的模樣，二樓用餐區座位配置滿多，有單人、雙人、四人圓桌，不管是三五好友或是全家共享都非常棒

主推4吋蛋糕、乳酪與千層蛋糕、低甜度戚風蛋糕。這裏的奶油選用的非常棒，搭配不同的水果內餡，加上主廚的好手藝，所以蛋糕非常受歡迎!

景點資訊

▶︎ 花轟小姐 詳細圖文介紹

• 地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路285號

• 時間：11:00-18:00

• 電話：03 936 6331

羅東約會餐廳咖啡館

飲廊｜浪漫餐酒館

一家餐廳兩種絕美氛圍的用餐空間。工業風的慵懶低調感，與充滿綠意的明亮清新的空間，白天夜晚呈現兩種不一樣的風情。友善餐廳，餐點也滿有水準的，另外提供特別的茶飲及調酒！

義大利麵和燉飯都很不錯，強烈建議一定要加點套餐

這裡也很適合消滅週末的女子聚會，來杯調酒、甜點做完美的ending

情人節的時候，這裡都是雙雙對對，記得外加一束花啊！

景點資訊

▶︎ 飲廊Corridor 詳細圖介紹

• 地址：宜蘭縣羅東鎮公正街56號

• 時間：平日11:00–15:30, 17:00–21:30 假日11:00–21:30(15:3-17:00僅提供披薩、物甜點、飲品)

• 電話：03 955 0557

TaSweet菓子屋｜落羽松大道水果捲 賞落羽松美景的美味甜點屋，首推水果紅茶脆皮捲好吃，一週只營業三天。

每日新鮮現做的水果蛋糕捲，口味隨季節更換，新鮮水果入餡，令人垂涎欲滴啊！窗外就是羅東運動公園落羽松美景，景觀相當美 景點資訊

TaSweet菓子屋 詳細圖文介紹 ▶︎

• 地址：宜蘭縣羅東鎮四維路10號

• 時間：13:00-18:00 週四五六

• 電話：03 956 5906

頭城鎮約會餐廳咖啡館

啾咕咖啡 烏石港店｜千層蛋糕賞海景

蘭博烏石港驛站二樓，真的是觀海的景觀咖啡廳!店內雙側大片玻璃窗，坐在店裏正面可以遠眺港灣及龜山島風光。另一面則是可以看到蘭陽博物館的美景。

店裏限量的千層蛋糕真是迷人，真的是一口入魂。特別的是還提供小刀來切片呢，到最後一口還是能保持完美的千層。

樓下的蘭博烏石港驛站及後方的蘭陽博物館，可以沿著環湖步道，穿梭於林蔭之間，拍拍照，運動一下也很不錯哦！

一樓可以參加龜山島賞鯨活動，浪漫一日遊都幫忙規劃好了～

景點資訊

啾咕咖啡 烏石港店》蘭博烏石港驛站海景咖啡廳，品嚐每日限定千層蛋糕，順道賞鯨去 ▶︎

• 地址：宜蘭縣頭城鎮港墘路60號

• 時間：09:00–17:00 週三公休

• 電話：03 977 2158

九號咖啡石城館｜最美海景咖啡廳 宜蘭最美海景咖啡館依山傍海真的很漂亮!除了眼前的無敵海景及龜山島外，也可以欣賞火車。尤其是預約制的二樓座位區，將附近的美景框入景中，真的美不勝收

舒肥雞肉沙拉、海鮮拼盤、雙牛漢堡都很推薦！

夏天最適合清涼的氣泡飲，不管是檸檬還是莓果、味道帶有微微的酸甜，清爽可口、喝完暑氣全消

超人氣景點舊草嶺隧道就在一旁而已，人來人往非常熱鬧。隧道內涼風習習，非常舒爽啊，彷彿就是大型的天然冷氣，一整天都會非常好玩啊！

星巴克頭城門市｜遊艇造型咖啡廳

全台首間以遊艇造型星巴克門市，造型非常吸睛，牆上星巴克美人魚女神、獨家氮氣系列飲料超讚，地點就在烏石港及蘭陽博物館附近

二樓設計有甲板的感覺，1、2樓有大片落地窗，環境寬敞舒適，在這裡喝咖啡看風景很愜意，牆上也畫滿星巴克美人魚女神，環境寬敞舒適，這裡有提供每日限量現烤麵包。

宜蘭頭城門市首賣商品，包括門市首賣的「宜蘭頭城馬克杯」、「宜蘭頭城隨行卡」、「頭城領航隨行卡」快來收集！

景點資訊

▶︎ 星巴克宜蘭頭城門市 詳細圖文介紹

• 地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路3段396號

• 時間：08:00–18:00

• 電話： 03 977 6579

火豚食品/甜醺國王乳酪/甜島冰菓

兩間咖啡廳裏可以看到火車從窗外呼嘯而過，是一大特點！

火豚食品買個伴手禮也是不錯的選擇。店門口的設計非常可愛，水豚有火尾巴就變火豚了，拍美照留念～ 吃完甜點再到買個伴手禮也是不錯的選擇。店門口的設計非常可愛，有火尾巴就變了，拍美照留念～

「穀倉咖啡Comme au Bistrot 像在餐酒館」是昔日冬山鄉農會的舊穀倉改造而成的，採地中海飲食原則也是餐酒館的飲食原則。有法式料理、家庭甜點、麵包。光是門面看似凌亂卻錯落有致，走進店內收集的歐洲古物舊貨組合成的空間，令人驚豔不已。坐在裏面用餐，耳畔傳來的慵懶放鬆法國香頌，真的讓人有置身歐洲的感覺，真的太有特色了。

景點資訊

穀倉咖啡 詳細圖文介紹 ▶︎

• 地址：宜蘭縣冬山鄉成興路380號

• 時間： 週三-五 11:30~15:00 17:00~20:30｜週六日 11:30~20:30｜週一二公休

• 電話：0929 888 843 週三-五 11:30~15:00 17:00~20:30｜週六日 11:30~20:30｜週一二公休

烏龜島咖啡/點心/伴手禮 位於宜蘭冬山鄉與三星鄉附近的一家伴手禮店兼咖啡廳(離羅東很近)，絕美的特色建築擁有大片的玻璃窗，吸引了無數網美來拍照打卡。店裏的氣氛很休閒，重點是裏面竟有提供拍照的小道具，真的太妙了! 景點資訊

烏龜島咖啡 詳細圖文介紹 ▶︎

• 地址：宜蘭縣冬山鄉柯林一路297號

• 時間：10：00-18：00

• 電話：03 951 7227

Camellia 法式甜點/義式咖啡

想來場女人們的下午茶聚會，就來「Camellia 法式甜點」品味當天現做下午茶。這裡坐落於冬山鄉的山裡頭，一間民宿附設咖啡廳，有法式甜點和義式咖啡，店裡精緻小巧，有可愛的Duffy作伴，室外有小空地，很適合聊天啊!

景點資訊

▶︎ Camellia 法式甜點 詳細圖文介紹

• 地址： 宜蘭縣冬山鄉中城路202號

• 時間： 11:00–18:00 週二公休

• 電話： 03 958 8 496

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