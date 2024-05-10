為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北市新店區新北新店「旭達豆漿店」在地人氣早餐！必點招牌蛋餅和蘿蔔糕

新北市新店區新北新店「旭達豆漿店」在地人氣早餐！必點招牌蛋餅和蘿蔔糕

2024-05-10 11:50:07 撰風 人氣：214
share
窩客好文

撰風

發表篇數：168篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新店區

造訪商家：旭達豆漿店
phone02-2219-4713
place新北市新店區中正路438號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
 
 
 

旭達豆漿店是新店一間傳統早餐店，位於新北市新店區中正路438號，鄰近小碧潭、央北重劃區與大坪林之間，營業時間從早上5點至11點，週一休息。旭達豆漿店是新店人氣早餐店，招牌蛋餅和蘿蔔糕加蛋是網推美食，每次來都大排長龍，可以現場看到俐落的蛋餅製作過程，擀開的麵皮中間加上油與蔥花，透過折疊或捲起再壓扁的方式，就能在煎製時製造出豐富的層次與脆皮的口感，一吃就愛上。

旭達豆漿店

內容索引

旭達豆漿店

排隊時間很久，剛好可以順便看現場製作蛋餅的畫面，因為購買的份數真的很多，因此店員都是卯盡全力大量製作蛋餅。可以看到將面劑子擀開塗抹油與蔥花，這樣可以在煎製的時候產生層次與酥脆的口感。

旭達豆漿店．餐點食記

招牌蛋餅

招牌蛋餅絕對是旭達豆漿店的必點，酥脆的餅皮香氣逼人，加上一個蛋，第一次嘗試就愛上，而且淡淡的蔥味也很迷人，不太需要額外加醬。不過整體來說煎製的過程使用的油量很多，所以吃過幾次反而會有感油膩感，我覺得嘗試其他餐點也是很好的選擇。

旭達豆漿店的招牌蛋餅

旭達豆漿店的招牌蛋餅

蘿蔔糕加蛋

蘿蔔糕加蛋也是旭達豆漿店的網推選項之一，這項餐點也是蠻好吃的，蘿蔔糕煎得表面酥脆，吃起來軟糯。

旭達豆漿店的蘿蔔糕加蛋與招牌蛋餅

旭達豆漿店蘿蔔糕加蛋

旭達豆漿店蘿蔔糕加蛋

飯糰

後來我又來嘗試其他餐點，點了一個飯糰加蛋，米飯粒粒分明又不黏，裡面包上肉鬆與油條，吃起來就是滿滿的澱粉愉悅。我覺得飯糰這個品項也不輸給招牌蛋餅和蘿蔔糕的。推薦給大家。

 

旭達豆漿店飯糰加蛋

旭達豆漿店．餐廳資訊

項目 資訊
餐廳 旭達豆漿店
地點 新北市新店區中正路438號

旭達豆漿店．菜單資訊

旭達豆漿店菜單

相關列表

新北市旅遊

台北 新北 基隆 桃園 新竹
苗栗 台中 彰化 南投 雲林
嘉義 台南 高雄 屏東 澎湖
宜蘭 花蓮 台東 金門 馬祖
板橋．中和．永和．土城．樹林．三峽．鶯歌．新莊．三重．蘆洲．五股．泰山．林口．淡水．八里．三芝．石門．金山．萬里．汐止．瑞芳．貢寮．坪溪．雙溪．新店．深坑．石碇．坪林．烏來

板橋

分類 文章
專題 板橋旅遊資訊整理
活動  
景點 林本源園邸．新北市市民廣場．板橋放送所
步道  
商圈 板橋湳雅觀光夜市．板橋後站商圈(府中商圈)
食記  

中和

分類 文章
專題 中和旅遊資訊整理
活動  
景點 烘爐地南山福德宮．白馬寺．八二三紀念公園
步道  
商圈 華新街(緬甸街)．興南觀光夜市．枋寮市場
食記  

永和

分類 文章
專題 永和旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈 永和樂華夜市
食記 小吃：世界豆漿大王
伴手禮：王師父餅鋪金月娘．山東桃酥．瑪莉亞蛋黃酥

土城

分類 文章
專題 土城旅遊資訊整理
活動  
景點 斬龍山遺址文化公園．桐花公園
步道 承天禪寺步道
商圈  
食記 伴手禮：五仁酥餅

樹林

分類 文章
專題 樹林旅遊資訊整理
活動  
景點 山佳車站．新北市軍人忠靈祠
步道  
商圈  
食記  

三峽

分類 文章
專題 三峽旅遊資訊整理
活動  
景點 三峽老街．三峽祖師廟．藍染展示中心．三峽戲院遺址．三峽宰樞廟．行修宮．新北市客家文化園區．李梅樹紀念館．台灣農林熊空茶園．滿月圓國家森林遊樂區．三峽河濱公園．溪北河濱公園．
步道 鳶山登山步道．滿月圓步道．五寮尖登山步道．雲森瀑布步道．環台北天際線第九段：鶯歌至三峽．環台北天際線第十段：三峽至新店．三峽大板根森林遊樂區．三峽清水街河堤步道
商圈 三峽老街
食記 ▌麵飯：古伯手工米苔目．易味屋阿嬤的古早味．古早味懷舊便當．初原麵場．厚道飲食店．焱馬號．海爺四號乾麵．大三元餃子館
▌小吃：池家肉圓．橫溪Q肉圓．鄭記三角豬血糕．三峽奶奶滷味．．
▌甜食：山泉水手工豆花店．勇伯豆花．清泉居初鹿鮮奶冰淇淋．鄭記豆花專賣店．老街98雞蛋糕．初蛋糕豆漿蛋糕達人三峽店．福州師麥芽酥．阿宗芋冰城．郭金山花生糖三峽店．森木坊古早冰．禾乃川國產豆製所
▌伴手禮：福美軒餅舖．康喜軒金牛角霜淇淋．金三峽牛角．牛香軒黃金牛角．鑫三峽金牛角廟口老店

鶯歌

分類 文章
專題 鶯歌旅遊資訊整理
活動  
景點 鶯歌老街．新北市立鶯歌陶瓷博物館．新北市美術館
步道 鶯歌石步道．鶯歌山水步道
商圈 鶯歌老街
食記 老牌鶯歌蚵仔麵線．穎村食光．富貴陶園．厚道飲食店．肉圓

新莊

 
分類 文章
專題 新莊旅遊資訊整理
活動  
景點 新莊廟街夜市．新莊運動公園
步道  
商圈 新莊廟街夜市．宏匯廣場
食記 ▌小吃：林記香菇赤肉羹．尤協豐豆干店
▌伴手禮：老順香餅店．阿瑞官粿店

三重

分類 文章
專題 三重旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈  
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：

蘆洲

分類 文章
專題 蘆洲旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈  
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：

五股

 
分類 文章
專題 五股旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈  
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：

泰山

分類 文章
專題 泰山旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈  
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：

林口

分類 文章
專題 林口旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈  
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：

淡水

分類 文章
專題 淡水旅遊資訊整理
活動  
景點 小美術館．紅樹林自然保留區．紅樹林生態教育館．淡水氣候觀測所．淡水文化園區－殼牌倉庫．淡水老街．淡水金色水岸．淡水碼頭．淡水福佑宮．淡水清水巖．淡水龍山寺．淡水重建街．馬偕歷史建築屋．淡水古蹟微型博物館．齊柏林空間．得忌利士洋行．第一漁港．小白宮．淡水街角博物館．淡水海關碼頭．紅毛城．滬尾礮臺．淡水港燈塔．淡水漁人碼頭．積木共和國．沙崙海水浴場．滬尾櫻花大道．洲子灣海灘．淡水無極天元宮．淡水紫藤花園．三塊厝港灣
步道 金色水岸自行車道．紅樹林生態步道
商圈 淡水老街．滬尾藝文休閒園區
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：

八里

分類 文章
專題 八里旅遊資訊整理
活動  
景點 挖子尾自然生態保留區．八里十三行文化園區．新北市立十三行博物館．台北港特定區．八里渡船頭老街．卡滋爆米花觀光工廠．八里左岸公園．米倉公園．關渡大橋景觀樓．八里開臺天后宮．八里渡船頭公園．新北市永續環境教育中心
步道 硬漢嶺步道．南灣頭濱海步道．八里左岸自行車道
商圈 八里渡船頭老街
食記 ▌麵飯：是熊．佘家孔雀蛤餐廳．李媽媽第一家孔雀蛤．有蛋黃金蟹．Island小島泰式料理．芭達桑原住民主題餐廳
▌小吃：品記胡椒餅．宋記紅油心蛋
▌咖啡：美好時光八里．渡船人．安妮美式咖啡館．Ton Up Cafe 英倫復古餐廳．93寵物咖啡複合餐飲
▌甜食：雙胞胎

三芝

 
分類 文章
專題 三芝旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈  
食記 ▌甜食：石花菜

石門

分類 文章
專題 石門旅遊資訊整理
活動  
景點 老梅綠石槽．風稜石風景區．富貴角燈塔．富基漁港
步道 麟山鼻地質景觀生態步道
商圈  
食記 ▌小吃：十八王公劉家肉粽
▌甜食：石花菜

金山

分類 文章
專題 金山旅遊資訊整理金山風景區
活動 萬金馬拉松．杜鵑花季．金山蹦火仔
景點 神秘海岸水尾漁港員潭溪景觀橋光武坑道．金山海濱浴場．金山老街(金包里老街)．金山清水濕地．中角灣．跳石海岸．朱銘美術館．筠園(鄧麗君紀念公園)．金山舊機場遺址．汪汪地瓜園
步道 獅頭山公園步道(神秘海岸)．金包里大路(魚路古道北段)．金山萬里自行車道
商圈 金山老街(金包里老街)
溫泉 豐漁社區溫泉浴室．舊金山總督溫泉．金泉浴池．磺港社區公共浴室．南屏公共溫泉浴室．社寮公共浴室．金包里公共浴室．鼎帥溫泉旅館．遠東金山海灣溫泉HOTEL
食記 ▌麵飯：金山廟口金包里鴨肉．兄弟食堂
▌小吃：金山王肉包
▌牛排：牛B牛排館
▌火鍋：金山大碗石頭火鍋
▌咖啡：金泰豐人文咖啡館．好客咖啡館
▌甜食：阿玉蔴粩．金山芋圓王．素食紅豆餅
▌伴手禮：獅子林餅鋪．金山藷童瑤

萬里

分類 文章
專題 萬里旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈  
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：

汐止

分類 文章
專題 汐止旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈  
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：

瑞芳

分類 文章
專題 瑞芳旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈  
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：

貢寮

分類 文章
專題 貢寮旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈  
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：

坪溪

分類 文章
專題 平溪旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈  
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：

雙溪

 
分類 文章
專題 雙溪旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈  
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：

新店

分類 文章
專題 新店旅遊資訊整理新店平價火鍋新店豆花新店剉冰
活動 碧潭水舞秀碧潭地景藝術節瑠公圳聖誕光橋和美山螢火蟲季
景點 碧潭風景區．新店十四張歷史建築園區．新店文史館．白色恐怖景美紀念園區．牛伯伯蝴蝶生態園．二叭子植物園．陽光運動公園十四張歷史公園彎潭兒童遊戲場大豐公園瑠公公園/北新藝術公園
步道 和美山登山步道小獅山登山步道銀河洞越嶺步道．獅仔頭山．環台北天際線第一段：石碇至新店．環台北天際線第十段：三峽至新店．小粗坑步道．瑠公圳親水步道
商圈 YES!LIFE裕隆城．小碧潭京站&IKEA新店店．家樂福新店店．光明街商圈．大豐路
食記 ▌健康餐：楽坡BonBox．綠方室能量小姐肌肉海灘健見好健身餐盒
▌鐵板燒：拾捌創意鐵板料理金鑽鐵板燒芝林鐵板燒
▌麵飯：七張米粉湯．過把癮正宗重慶酸辣粉八哥重慶酸辣粉小同安麵食館小樂精緻麵食館賴岡山羊肉牛一麵高記燒臘一鼎鮮小樂天餃子館兄弟麵館可愛村便當坤記北港焿八哥重慶酸辣粉．珍宴館．他媽的麵
▌簡餐：牛丁次郎坊咖哩空間Omelette美式蛋捲秋葵犬食堂洪阿內的食在檸檬羅勒
▌餐酒：Oli．Tapas J
▌燒烤：燒肉 PUNCH．胡同裏燒肉
▌牛排：樂昀牛排館
▌火鍋：陶然日式小火鍋哈湯鍋鮮牧火鍋鍋爸涮涮鍋咘咕日式涮涮鍋御三鍋日式涮涮鍋春雨閤涮涮鍋驫鮮嚴選鍋物
▌速食：意享美式廚房．三野達人．BG韓式炸雞茱蒂漢堡
▌小吃：旭達豆漿店．秘醬滷味．賈家哈爾濱千層蔥花大餅．京城滷味上富豐蘇杭湯包秀朗橋頭赤肉胡椒餅碧潭上海生煎包
▌素食：布佬廚房．蔬喜創意素食料理素家蓁
▌咖啡：貓谷．波波咖啡 Bo Coffee Roaster．DREAMERS COFFEE ROASTERS．老派的約會再來咖啡紅葉蛋糕小樂堂君飲咖啡鹿咖啡Soloist! Cafe
▌甜食：豆花朴客家燒仙草九份芋圓寧好豆花大禾冰品豆花工坊賓果鋪草木皆冰鴉片粉圓黑丸嫩仙草甜在心糖水舖享冰廣安階老爺爺葡式蛋塔．甜餅兒紅豆餅．外婆的茶屋

深坑

分類 文章
專題 深坑旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈  
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：

石碇

分類 文章
專題 石碇旅遊資訊整理
活動  
景點 淡蘭吊橋．鱷魚島
步道 淡蘭古道外按古道烏塗溪步道．皇帝殿登山步道．山羊洞登山步道．筆架山連峰．千島湖步道
商圈 石碇老街
食記  

坪林

分類 文章
專題 坪林旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈  
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：

烏來

分類 文章
專題 烏來旅遊資訊整理
活動  
景點  
步道  
商圈  
食記 ▌麵飯：
▌小吃：
▌牛排：
▌火鍋：
▌咖啡：
▌甜食：
▌伴手禮：
台北新北基隆桃園新竹苗栗台中彰化南投雲林嘉義台南高雄屏東澎湖宜蘭花蓮台東金門馬祖
[編輯表格]
 
 
 
 
 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

新北市新店區新北新店「豆花朴」料多實在甜度低
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up