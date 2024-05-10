內容索引

旭達豆漿店

排隊時間很久，剛好可以順便看現場製作蛋餅的畫面，因為購買的份數真的很多，因此店員都是卯盡全力大量製作蛋餅。可以看到將面劑子擀開塗抹油與蔥花，這樣可以在煎製的時候產生層次與酥脆的口感。

旭達豆漿店．餐點食記

招牌蛋餅

招牌蛋餅絕對是旭達豆漿店的必點，酥脆的餅皮香氣逼人，加上一個蛋，第一次嘗試就愛上，而且淡淡的蔥味也很迷人，不太需要額外加醬。不過整體來說煎製的過程使用的油量很多，所以吃過幾次反而會有感油膩感，我覺得嘗試其他餐點也是很好的選擇。

旭達豆漿店的招牌蛋餅

旭達豆漿店的招牌蛋餅

蘿蔔糕加蛋

蘿蔔糕加蛋也是旭達豆漿店的網推選項之一，這項餐點也是蠻好吃的，蘿蔔糕煎得表面酥脆，吃起來軟糯。

旭達豆漿店的蘿蔔糕加蛋與招牌蛋餅

旭達豆漿店蘿蔔糕加蛋

旭達豆漿店蘿蔔糕加蛋

飯糰

後來我又來嘗試其他餐點，點了一個飯糰加蛋，米飯粒粒分明又不黏，裡面包上肉鬆與油條，吃起來就是滿滿的澱粉愉悅。我覺得飯糰這個品項也不輸給招牌蛋餅和蘿蔔糕的。推薦給大家。

旭達豆漿店飯糰加蛋

旭達豆漿店．餐廳資訊 項目 資訊 餐廳 旭達豆漿店 地點 新北市新店區中正路438號

旭達豆漿店．菜單資訊

旭達豆漿店菜單