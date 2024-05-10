旭達豆漿店是新店一間傳統早餐店，位於新北市新店區中正路438號，鄰近小碧潭、央北重劃區與大坪林之間，營業時間從早上5點至11點，週一休息。旭達豆漿店是新店人氣早餐店，招牌蛋餅和蘿蔔糕加蛋是網推美食，每次來都大排長龍，可以現場看到俐落的蛋餅製作過程，擀開的麵皮中間加上油與蔥花，透過折疊或捲起再壓扁的方式，就能在煎製時製造出豐富的層次與脆皮的口感，一吃就愛上。
旭達豆漿店
內容索引
旭達豆漿店
排隊時間很久，剛好可以順便看現場製作蛋餅的畫面，因為購買的份數真的很多，因此店員都是卯盡全力大量製作蛋餅。可以看到將面劑子擀開塗抹油與蔥花，這樣可以在煎製的時候產生層次與酥脆的口感。
旭達豆漿店．餐點食記
招牌蛋餅
招牌蛋餅絕對是旭達豆漿店的必點，酥脆的餅皮香氣逼人，加上一個蛋，第一次嘗試就愛上，而且淡淡的蔥味也很迷人，不太需要額外加醬。不過整體來說煎製的過程使用的油量很多，所以吃過幾次反而會有感油膩感，我覺得嘗試其他餐點也是很好的選擇。
旭達豆漿店的招牌蛋餅
旭達豆漿店的招牌蛋餅
蘿蔔糕加蛋
蘿蔔糕加蛋也是旭達豆漿店的網推選項之一，這項餐點也是蠻好吃的，蘿蔔糕煎得表面酥脆，吃起來軟糯。
旭達豆漿店的蘿蔔糕加蛋與招牌蛋餅
旭達豆漿店蘿蔔糕加蛋
旭達豆漿店蘿蔔糕加蛋
飯糰
後來我又來嘗試其他餐點，點了一個飯糰加蛋，米飯粒粒分明又不黏，裡面包上肉鬆與油條，吃起來就是滿滿的澱粉愉悅。我覺得飯糰這個品項也不輸給招牌蛋餅和蘿蔔糕的。推薦給大家。
旭達豆漿店飯糰加蛋
旭達豆漿店．餐廳資訊
|項目
|資訊
|餐廳
|旭達豆漿店
|地點
|新北市新店區中正路438號
旭達豆漿店．菜單資訊
旭達豆漿店菜單
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