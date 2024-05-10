台灣便利商店二大品牌，還是固定一時段就會推出新口味墨西哥捲

前陣子上市的新口味我都比較沒興趣，於是近半年都沒再嚐鮮

今年五月初7-ELEVEN新品之一，金色三麥聯名的 「墨西哥風味烤雞捲餅」吸引到我

就來試試看何謂「墨西哥風味」吧

[統整包]全台灣春捲&潤餅 #孤獨的潤餅獵人

商品名稱：御料小館 金色三麥墨西哥風味烤雞捲餅

營養資訊：熱量 301 kcal/ 129 g；※過敏原：蛋、奶、豆、麩質

產地/製作廠商：台灣/統一超時代(股)公司高雄大社區

購買店家：7-ELEVEN便利商店

用餐日期：2024.05

以下是碎碎唸：

最近小七推出的眾多鮮食都會命名「○○風味」，但我感覺似乎有點規避責任的感覺

台灣《食品安全衛生管理法》第28條之規定，食品之標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形。 ...二、產品倘未添加宣稱之食品原料或取自該原料之成分，僅以香料提供風味者，則應於品名或外包裝明顯處標示「○○口味/風味」或於內容物明確標示使用「○○香料」。

也因為這個規定，因此當看見商品標示「○○風味」就讓我有種假裝有卻實際上沒有的半蒙騙意味

前陣子小七的「鹽水風味意麵」、「嘉義風味雞肉飯」就曾被網友吐槽「什麼是鹽水風味?嘉義風味?」

好像加上風味兩字就可以「做得味道不道地也沒關係」

好了，碎碎唸結束。

▲「金色三麥墨西哥風味烤雞捲餅」成分與營養資訊

主要成分：餅皮、帶皮烤雞腿排、洋蔥、調味醬、雙色起司絲

既然都說是跟金色三麥聯名了，那應該要有些人家的影子吧?

參考金色三麥的菜單，這捲餅應該就是參照「墨西哥雞肉餅」這道長青菜吧?

相同的是都有雞肉、洋蔥和起司；不過金色三麥的墨西哥雞肉餅是用炸雞肉，還有加黑橄欖，而捲餅則是用烤雞、沒有黑橄欖

▲「金色三麥墨西哥風味烤雞捲餅」

墨西哥餅皮有添加薑黃粉，所以整片餅皮都呈現鵝黃色

兩大超商的墨西哥捲一直都有的老毛病，就是包裝大、實體小，且前1/3捲幾乎捲到的都是空氣與少少的餡

▲「金色三麥墨西哥風味烤雞捲餅」

裝在特製的紙盒內，背面可以往下摺或撕開

墨西哥餅皮有添加薑黃粉，所以整片餅皮都呈現鵝黃色

▲「金色三麥墨西哥風味烤雞捲餅」

吃到一半終於所有餡料都出場了，而直到最後1/3捲才是會像照片這般「最全盛」的模樣

整份捲餅的帶皮烤雞腿排有一大一小，共兩塊，肉質扎實，雞皮也薄而不肥；肉有醃漬過因此(在調味醬不多的情況下)能嚐得到一股綜合香料香氣和鹹味；

調味醬有番茄和糖的甜味，但也偏鹹，蒜和黑胡椒等辛香味明顯，並帶微微辣感；

洋蔥段軟中帶脆；起司則是粗的雙色起司絲，分量不多

▲「金色三麥墨西哥風味烤雞捲餅」

整體而論，名稱沒有騙人，烤雞真的佔最多比例

不像以往的捲餅通常除了起司絲，還會有一大塊的莫札瑞拉起司片

我猜這次只有少量起司絲，是不是因為這是依循傳統墨西哥料理的「墨西哥風味」捲餅呢?(或者是...省成本?)

傳統(當地)墨西哥料理著重醬、辛香料與辣，起司則通常僅酌量點綴，是傳到美國後的「美式墨西哥料理」才會改為加入大量的起司



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以上。