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宜蘭火鍋餐廳羅東美食推薦》「慕松田野。私房鍋物」是我們滿喜歡的鍋物店之一，因為這裏免費停車場、免收服務費、還是寵物友善餐廳呢。這裏的肉品、海鮮都不錯，特別是採用自家農場新鮮的蔬菜，加上多樣湯頭選擇，絕對滿足每一張挑剔的嘴。值得一提的這裏的蓮花茶就非常有特色哦，蓮花茶. 蓮花醋都是自家農場提供的，沒喝過的朋友一定要來嚐嚐。這裏當月生日還會贈送和牛一份5盎司！這裏的海鮮也很精采，愛吃海鮮的朋友推薦尊爵海陸雙人套餐，滿滿一盆海鮮吸睛又過癮，一吃就停不下來



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慕松田野私房鍋物 店家資訊

地址：羅東鎮光榮路56號 ( 羅東後火車站、環鎮道路高架橋旁)

營業時間：

11:00~14:00 (最後點餐時間13:00)

17:00~21:00 (最後點餐時間20:00)

11:00~14:00 (最後點餐時間13:00) 17:00~21:00 (最後點餐時間20:00) 電話：03 950 4369

未滿3歲小寶貝共鍋不收費

100公分以下共鍋收費50元(可加購抵消費)

100-150公分共收費100元(可加購抵消費)

150公分以上共鍋收費200元(可加購抵消費)

100公分以下共鍋收費50元(可加購抵消費) 100-150公分共收費100元(可加購抵消費) 150公分以上共鍋收費200元(可加購抵消費) 用餐時間為90分鐘

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慕松田野私房鍋物 交通停車

一旁就是自家的停車場了，有時出門都會為了找停車位而傷透腦筋，來這裏用餐完全沒這問題，超方便的

慕松田野私房鍋物 空間環境

「慕松田野。私房鍋物」位於羅東火車站後方的光榮路上!

餐廳的空間很大、一旁也有專用停車場，用餐非常方便，是許多人出門打牙祭的首選

餐廳正門口前還有寬廣的前廊呢!!

這裏的用餐空間也很寬敞舒適，在這裏用餐吃飯比較有放鬆的感覺

桌與桌之間的間隔還算滿大的，坐起來比較舒適

如果是一人前來可以坐這裏哦

慕松田野私房鍋物 自助吧

這裏的自助吧也滿不錯的

爆米花、飲料、咖啡、汽水，全都喝到飽!!!

沾醬區

滷肉飯、泡麵區，這裏的滷肉飯還真不錯呢，喜歡吃飯的朋友一定會愛上的

附餐滷肉飯、手工拉麵、王子麵等吃到飽



招牌滷肉飯的靈魂是豬皮，滿滿的膠質不油膩，真的一碗接一碗吃

聽說這一鍋招牌滷肉，吃了就會愛上它，不信的話來體驗看看就知道

每家餐廳都有自已的秘密武器，「慕松田野。私房鍋物」的蓮花茶就非常有特色哦

這裏供蓮花茶. 蓮花醋都是自家農場提供的，蓮花茶跟蓮花醋無食品添加物，且不含咖啡因，夏天可消暑解膩

冷熱都有，沒喝過的朋友一定要來嚐嚐

這裏同時也提供一糸列的蓮花產品，蓮花真是全身上下都是寶，從種子、花、根莖都是很有用的

另外，也有好幾個小包廂，用餐時間開心吃，放聲大笑，都不怕吵到別人!! 用餐品質更是棒

包廂部分最多可容納16人，沒收包廂費用，先訂先贏哦，店家太佛心了

慕松田野私房鍋物 菜單價位

「慕松田野。私房鍋物」菜色的選擇很多元，高檔肉品、優質海鮮，這裏應有盡有

慕松田野私房鍋物 心得評價

這次來慕松田野。私房鍋物品嚐豐盛的一餐!! 精采又滿足

湯底介紹

先來看一下火鍋的靈魂-湯底! 這裏共有九種不同的湯底組合，非常多元豐富

共有 有機蓮花蔬果豚骨湯(基本湯底不加價)、其他像是超司牛奶、韓國泡菜、四川麻辣、麻辣牛奶、麻油蛤蠣、新鮮蓮花，則是加價59元

有機蓮花蔬果豚骨湯是店裏的基本款

清爽的豚骨高湯底，高湯由金黃色燉煮到黃褐色，用有機蓮花、豬大骨、蘋果、蔬菜一起燉煮，喝起來還有淡淡的蓮花香，不管涮什麼海鮮、肉品都適合，百搭的火鍋湯底哦！

另外蓮花含有豐富的花青素，遇到蔬菜跟菇類，譬如金針菇，因為酸鹼值的關係，會呈現淡淡的紫灰色哦

香醇的牛奶湯底，加上起司更濃郁。我們家小孩每次都點這個湯底

麻油蛤蠣

這湯頭帶有淡淡的麻油香及蛤蠣的鮮香，湯頭非常鮮美

麻辣牛奶

這湯頭也是值得大推的啊，兼具麻辣的鮮香與牛奶的溫潤，不敢吃太辣但又想來點麻辣的刺激口味，可以選這湯頭

這裏的麻辣火鍋湯底，選用了新鮮大辣椒、朝天椒、魔鬼椒，還有烘乾朝天椒、燈籠椒、小米椒，多種辣椒擷取不同的香氣，當然還有不可或缺的中藥材，慢工出細活，才能成就香醇濃郁的麻辣火鍋湯底

豐富菜盤

「慕松田野。私房鍋物」菜盤非常豐盛有：高麗菜，大白菜，大陸妹，龍鬚菜，奶油白菜，南瓜，杏鮑菇，櫛瓜，玉米筍，紅蘿蔔，金針菇，川耳，凍豆腐，豆皮~~

來店優惠，每人限點

生蠔3顆一份只要50元

目前的特價大優惠哦

鮮甜花枝一份也只要50元

午餐特價超值優惠-五花牛、梅花豬、雪花羊、雞腿肉、素食菌菇鍋

目前新推的午間優惠，原價298元，現在特價只要250元~~

中間時份吃這個剛剛好，免得下午吃太飽想睡覺，如果真的不飽，搭配附餐自助吧，絕對飽到天靈蓋

五花牛( 5oz )

肥嫩潤口的五花牛，是平價肉品中我們最喜歡的種類

梅花豬( 5oz )

梅花豬肉質鮮嫩有彈性，這個也很不錯

雪花羊( 5oz )

肉品富含油花，肉質鮮嫩多汁具彈性，軟嫩好入口

肉品富含油花，肉質鮮嫩多汁具彈性，軟嫩好入口 還有雞腿肉( 5oz )

肉質鮮甜有嚼勁!! 可以稍微久煮一點，但不會太影響口感哦

尊爵雙人海陸套餐

超澎拜超精采!! 端上桌時我們都哇了一聲，眼睛發亮啊

下方還有冰塊保鮮，這點做的滿不錯的

海鮮盤的部份有-(龍蝦、三點蟹、白蝦、生蠔、蛤蜊、小卷、鯛魚片、魚丁(鯊魚肉)、巴沙魚片)

另外肉盤是(自然雪花牛、PR板腱牛、頂級沙朗牛、嫩肩小羔羊、黃金松阪豬)任選其一

其實在宜蘭有許多漁港，所以大多可以在火鍋店吃到很新鮮的海鮮，慕松田野。私房鍋物當然也不例外，新鮮絕對看的見

非常適合在人生的重要時刻，像是生日、升遷、大考結束、~~~~來上一盤，保證賓主盡歡，當然和另一半來打牙祭也很適合，保證吃的心滿意足，笑著離開呢

特選肉品及小資海鮮鍋

小資海鮮鍋

這個倒滿適合一人點餐用的!! 再加70元428是超值海陸，五花牛，梅花豬，雪花羊，雞腿肉任選一

伊比利豬

自從伊比利豬引進來台後，可說是火鍋界的新寵兒!!! 它的肉質沒話說，光看油花的分佈就知道了，口感完全不輸品質良好的牛肉哦

不吃牛的朋友，一定要選這道

翼板牛

翼板牛油脂含量均勻，是肩胛部位相對柔軟的部位，口感類似牛小排，輕涮幾下就非常好入口

頂級沙朗牛

沙朗牛 取自牛的後腰脊部位，靠近腿部，含有一定量的油脂，外圍白色肉筋比較有嚼勁，但肉品大多呈現大理石斑紋的形狀，所以也是牛排的好選擇，自然拿來當火鍋片，也是人氣肉品啦

澳州和牛

不用五百元就能吃到和牛火鍋耶，真的太超值了，和牛的肉質絕對不用再多說了，軟嫩銷魂，吃了還想再吃啊

板腱牛

富含油花，肉質鮮嫩多汁有彈性，軟嫩好入口

黃金松阪豬

松阪豬的肉品也很棒，也是不吃牛的朋友最愛

取自豬頸部整頭豬最珍貴的地方，有油脂卻不過軟，吃起來有脆感，非常可口!! 我們也常點這肉品

已經初步處理過的小龍蝦，下鍋煮個幾分鐘就可以了，肉質細緻，彈牙可口，這可是來自大海的美味啊

這個生蠔也很鮮美，但記得要把肉先處理下來再放入鍋中，吃起來真的有幾分牛奶的鮮美滋味呢

辣味噌也是自家農場商品，這個很辣很香很過癮~~~喜歡吃辣的朋友一定要試試，喜歡可以買回家

「慕松田野。私房鍋物」的農場是有機認證，所有產品都是有機的

每日限量自製養生蓮花西米露甜湯

這碗甜湯可真厲害!! 光看就知道用料十足~~真的要熬煮多時才可以做成的中式甜品，好喝到想直接來上一大碗

這可是別處沒有的珍貴小禮物，自家農場產出的有機香水蓮花

回家後以熱水沖泡直接品嘗花茶芬芳，可回沖2-3次，加上枸杞、桂圓、紅棗等也各有風味

即日起來店消費

並在Google評論中留下您的寶貴評論

或是標註 #有機香水蓮花

即贈送有機乾燥睡蓮一朵。

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