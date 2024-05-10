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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 宜蘭縣礁溪鄉【宜蘭日式刨冰】礁溪｜小户室，圓滾滾日式刨冰，期間限定酸咪酒香檸檬先生

宜蘭縣礁溪鄉【宜蘭日式刨冰】礁溪｜小户室，圓滾滾日式刨冰，期間限定酸咪酒香檸檬先生

2024-05-10 12:10:10 ✡水晶安蹄✡ 人氣：161
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窩客好文

✡水晶安蹄✡

發表篇數：1297篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：小户室
place宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段95號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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天氣越來越熱，這次到宜蘭專程跑去礁溪日式刨冰專賣店「小戶室」吃冰，季節限定波本檸檬先生實在太好吃，還有甜點布丁，日式清新風格，好多七龍珠公仔看了都熱血沸騰啦！

小户室 營業資訊

  • 小户室 ت 日式刨冰 / 下午茶 / 冷熱茶飲 / 焦糖布丁「最後點餐18:30」
  • 評分： / 4.8
  • 地址：262台灣宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段95號( 地圖 )
  • 電話：0966 337 618
  • 營業時間 
    星期一: 12:00 – 19:00,
    星期二: 12:00 – 19:00,
    星期三: 12:00 – 19:00,
    星期四: 12:00 – 19:00,
    星期五: 12:00 – 19:00,
    星期六: 12:00 – 19:00,
    星期日: 12:00 – 19:00
  • IG
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

小户室 位置｜環境

小户室位於礁溪路四段，附近有大型的室內停車場，平日的話路邊停車格蠻好停車的，繞一繞不少位置。

 

門口是白色系清新風格，店裡座位不多，感覺夏天應該會爆滿。

 

店裡還放了很多七龍珠人物的模型，非常精緻，看到都忍不住靠近細細觀察一下，收集那麼多還是大隻的，感覺應該不便宜😂

 
 

小户室 菜單

櫃檯前有冰品的實際照片，小戶室的ig也有照片可以參考，有照片真的很加分，不過看了更是選擇困難，可惡，每一種都想吃吃看，價格雖不便宜，但可以兩個人吃一碗，日式刨冰本來價格就偏高一些。

 

小户室 餐點

波本檸檬先生

自製薄荷檸檬淋醬、檸檬凝乳、梅酒凍、全麥餅、奶油優格泡泡、進口藍莓、手作起士塔、楓糖威士忌淋醬等多種配料。酸甜口味的波本檸檬先生，含有酒精成分，最上層的起司乳酪蛋糕還會淋上一點波本威士忌淋醬。刨冰的口感是細緻綿密的，因為很細，所以融化的也蠻快的，老闆會提醒從上往下吃，才不會一下塌掉，外層有多種淋醬，用湯匙挖開裡頭還有梅酒凍、全麥餅，配料豐富吃起來真的很滿足，而且檸檬香氣酸味十足，檸檬控吃到會開心！

 
 

焦糖布丁

焦糖苦甜香氣濃厚，布丁口感非常細緻，口味上偏甜一些些，不過還是算好吃的布丁喔！

這次吃到小戶室的波本檸檬先生刨冰真心好喜歡，酸甜夠味又非常清爽，吃完真的消暑一大半，天氣越來越熱想必之後一定會一位難求啦！

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