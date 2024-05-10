新竹泰式平價料理｜泰飽爺泰式平價料理，一個人也可以吃到百元平價泰國料理

新竹泰式平價料理有哪些呢？新開幕的泰飽爺竹北店，主打一個人也可以吃到百元平價泰國料理，你吃過了嗎？

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泰飽爺泰式平價料理－店面環境與交通停車

泰飽爺泰式平價料理近期快速在新竹展店，目前有水田店、西大店、竹北勝利店和中正東路店，共四間分店。最近新開幕的泰飽爺，位於竹北市中正東路上，對面就是大間的土地公廟－隆昌宮，隔壁是汽車美容店，可以把愛車停在這邊美容一下，等待時間吃個泰式料理XD



整間店都是以活潑明亮的橘色為主色調，大約有20多個座位，用餐空間舒適寬敞。 五公里內都有外送服務，2公里內消費滿300元可外送，3公里後消費滿千元就外送，這裡也是狗狗寵物友善餐廳喔！

店員努力維持店面乾淨XD

泰飽爺泰式平價料理－好康優惠活動

➡ 加入泰飽爺的官方LINE，立馬獲得泰式奶茶現折$10元的優惠

➡ 來店消費滿$300元，至Google上傳照片及5星評論，贈送月亮蝦餅半張，數量有限送完為止！

➡ 目前泰飽爺平價泰式料理也有提供LINE線上訂餐喔！

泰飽爺泰式平價料理－菜單Menu

泰飽爺泰式平價料理主打一個人也吃得到百元平價泰式料理，菜單有黃紅綠咖哩、香麻乾拌麵、泰式湯飯麵、咔滋雞腿飯、獨門打拋、時蔬小菜、人氣點心及特調飲品等可以選擇，都是常見的泰式料理菜色，期待之後還有更多獨家招牌餐點。

泰飽爺泰式平價料理－餐點介紹

平時想吃泰式料理就直接衝，就算點一整桌也不傷荷包啦！哈哈哈哈！

綠咖哩雞肉飯

ㄚ綾綾每次到泰式餐廳都會點綠咖哩來吃，這道是泰飽爺泰式平價料理最推薦的菜色。綠咖哩口感濃郁，帶有椰漿香氣，搭配軟嫩的雞肉真的超下飯！只是配菜有點特別，居然有凍豆腐@0@

南洋風味叻沙海鮮湯麵

南洋風味叻沙海鮮湯麵的湯頭香醇，麵條Q彈帶勁，整體不會很辣，還有鮮蝦、魷魚圈、凍豆腐等等配料，吃完也是挺飽的。

冬蔭功泰式海鮮湯麵

喜歡吃辣的朋友點這碗就對啦！濃郁香辣的風味讓人越喝越過癮，若能再提升酸度就更開胃啦！

獨門打拋豬肉飯

這道就要趁熱吃了嘿！第一次看到打拋豬肉飯還加起司，雖然是用豬肉、九層塔、番茄下去拌炒，但鹹香的滋味也是很下飯，那個蛋要是能變成半熟蛋就更完美了！哈哈哈！

月亮蝦餅

月亮蝦餅也是要趁熱吃的喔！月亮蝦餅的口感紮實、外皮薄脆，若顏色能再炸得金黃酥脆一點就更好啦！

卡滋甜香檸雞腿排飯

酥脆外皮加上多汁的雞肉讓人一吃就上癮，香甜不膩的醬汁搭配深得我的心，雞腿排的厚度也是挺有誠意的，建議可以放顆檸檬在旁邊添加檸檬香氣～

咔滋椒麻大雞腿飯

雞腿一整個很厚實欸！咬下去超級酥脆的啦！超喜歡上面的辣椒、香菜及花生，淋上酸辣的泰式醬汁超正點！

泰式奶茶

泰式奶茶喝起來是順口的，但對我來說有點甜，如果能凸顯出濃郁的奶茶香就更好啦！

泰飽爺泰式平價料理－店家資訊

泰飽爺泰式平價料理－中正東店

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61556121124429

營業時間：11:00-22:00

訂位電話：03-5559496

地址： 新竹縣竹北市中正東路158號 泰飽爺泰式平價料理－水田店

訂位電話：03-5351999

地址：新竹市北區水田街147號(泰飽爺週邊停車場 步行三分即可到達)

營業時間：週一至週日 11:00-21:30 泰飽爺泰式平價料理－西大店

訂位電話：03-5261999

地址：新竹市北區西大路553號

營業時間：週一至週日 11:00-22:00 泰飽爺泰式平價料理－竹北勝利店

訂位電話：03-668-2202

地址：竹北市勝利二路26號

營業時間：週一至週日11:00-22:00

*營業時間、價格、餐點菜單請依據店家公告為主

*本文為邀約文章，內文為實際心得分享

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