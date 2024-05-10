和民手作廚房 微風北車店

地址:100台北市中正區北平西路3號2樓

電話:0223751518

營業時間:10:00–22:00

哈摟大家

今天要來和大家分享好划算定食料理

和民手作廚房 微風北車店

以前吃的和民不是有這種風格 賣的比較多是燒烤 小點類

現在和民出現了 好多定食料理

超划算又好吃

今天來到的是北車微風店

自助區

湯品冰淇淋白飯無限量供應

只有飲料要加錢

可能是因為現點現做

所以出餐要稍等一下

無限量味噌湯

等餐時 先來碗滿滿料的味噌湯吧

日本和牛壽喜燒定食

好久沒吃壽喜燒 好懷念阿

他的湯頭屬於甜甜香香

口味適中

湯滾了後裡面還有好多好料

肉涮一下就可以吃啦

肉嫩嫩的好吃

定食小菜

定食附的小菜也極豐富

有 泡菜 海帶絲 地瓜 豆腐 醃蘿蔔 茶碗蒸

特別推薦茶碗蒸 一口挖下去滿滿滿的好料

調味的也很好

豆腐我覺得嫩嫩的很好吃

龍蝦海味相撲鍋

海鮮鍋是不是超多好料

這個龍蝦買尬

海鮮新鮮又大塊

還有超大尾龍蝦阿

和民特製牛定食

肉多多的定食

看到鋪滿滿的肉好讚

肉醃製的很好 很喜歡

甜點

當然少不了無限量甜點吃到飽

和民真的是意外發現的好美味

超多定食超划算

和民手作廚房 微風北車店

地址:100台北市中正區北平西路3號2樓

電話:0223751518

營業時間:10:00–22:00

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