電話:0223751518
營業時間:10:00–22:00
哈摟大家
今天要來和大家分享好划算定食料理
以前吃的和民不是有這種風格 賣的比較多是燒烤 小點類
現在和民出現了好多定食料理
超划算又好吃
今天來到的是北車微風店
自助區
湯品冰淇淋白飯無限量供應
只有飲料要加錢
可能是因為現點現做
所以出餐要稍等一下
無限量味噌湯
等餐時 先來碗滿滿料的味噌湯吧
日本和牛壽喜燒定食
好久沒吃壽喜燒 好懷念阿
他的湯頭屬於甜甜香香
口味適中
湯滾了後裡面還有好多好料
肉涮一下就可以吃啦
肉嫩嫩的好吃
定食小菜
定食附的小菜也極豐富
有泡菜 海帶絲 地瓜 豆腐 醃蘿蔔 茶碗蒸
特別推薦茶碗蒸 一口挖下去滿滿滿的好料
調味的也很好
豆腐我覺得嫩嫩的很好吃
龍蝦海味相撲鍋
海鮮鍋是不是超多好料
這個龍蝦買尬
海鮮新鮮又大塊
還有超大尾龍蝦阿
和民特製牛定食
肉多多的定食
看到鋪滿滿的肉好讚
肉醃製的很好 很喜歡
甜點
當然少不了無限量甜點吃到飽
和民真的是意外發現的好美味
超多定食超划算
電話:0223751518
營業時間:10:00–22:00
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