全台灣最台的三家火鍋店你們都吃過了嗎？

這次小米收集了三家以石頭小火鍋為招牌的人氣品牌懶人包，讓大家一次看個夠，而且每家都各具特色

被火鍋耽誤的快炒店「狂一鍋」平日午餐及每日宵夜只要299元起就可以享用爆炒石頭鍋系列，加上火鍋料、蔬菜、霜淇淋和飲料無限暢飲很台又超值

小資族和小家庭最愛的「石二鍋」主打精緻又美味的平價石頭鍋~

台中老饕首選石頭火鍋「萬客什鍋」，採用整罐米酒做湯底的燒酒雞鍋，讓人一吃難忘

火鍋控必須要把這篇收藏起來，快跟著小米一起去看看吧！

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👉狂一鍋-竹北自強店營業時間地址

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🌟店家資訊：狂一鍋-竹北自強店

🏠地址：新竹縣竹北市自強南路220號2樓

☎電話：03 657 6860

⏰營業時間：平日 11:30–15:00, 17:30–22:00

假日 11:30–22:00

粉絲團：狂一鍋-台式火鍋第一品牌

➡️現金交易/10%服務費

一群熱愛著腳下這塊土地，對火鍋有滿腔狂熱 ，歷經四年尋訪超過千家火鍋口味，懷著正港台菜95味蘊底，加入台灣潮流文化的創意。鑽研出新台味火鍋，鹹香湯頭是屬於你我日常的好味道。

(取自狂一鍋-台式火鍋第一品牌)

預告高雄的朋友6月也吃得到囉！

『從新北中和紅到高雄的「狂一鍋」，要在高雄義享天地開高雄第二間店囉！在北部超炸的一天翻桌八輪的台式火鍋，6/1(六)試營運！』

👉萬客什鍋-崇德店營業時間地址

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🌟店家資訊：萬客什鍋-崇德店

🏠地址：台中市北區崇德路一段479號

☎電話：04 2238 6622

⏰營業時間：11:30–05:00

粉絲團：萬客什鍋 石頭火鍋專賣 Wan Ke Hot Pot

➡️現金交易/無收取服務費

一份飄香多年的幸福滋味

客座滿堂，用心烹煮

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攜萬客靈魂之台中直輸台式鍋物

持續努力在平凡中做出與眾不同的亮點

獻給您老字號最經典美味的極致饗宴

/SINCE 1994 – Taichung/

(取自萬客什鍋 石頭火鍋專賣 Wan Ke Hot Pot)

👉石二鍋-新竹大魯閣店營業時間地址

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🌟店家資訊：石二鍋-新竹大魯閣店

🏠地址：新竹市北區大雅路88號

☎電話：03 542 1566

⏰營業時間：11:30–22:00

粉絲團：石二鍋

➡️現金交易/無收取服務費

石二鍋一直堅守好安心、好涮嘴的承諾，並以「一鍋一會」的概念，珍惜與顧客「一鍋」的緣分，提供令顧客「安心」的用餐體驗。

(取自石二鍋)

👉狂一鍋-竹北自強店環境介紹

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首先來到狂一鍋，店員在桌邊爆香快炒，讓整店都香噴噴，真的是被火鍋耽誤的快炒店 XD

平日午餐及每日宵夜只要299元起就可以享用爆炒石頭鍋系列，有功夫排骨酥、藥膳大雞腿或爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋不同選擇，加上火鍋料、蔬菜、霜淇淋和飲料無限暢飲

店內以4人桌為主，以個人小火鍋為主。

火鍋料、蔬菜都可以自助取用，食材看起來很新鮮

小彤最愛吃蔬菜了，色彩繽紛的蔬菜看起來就很健康

招牌虱目魚漿必須要挖一大勺才行 XD

油條、豆皮、冬粉、王子麵等等都是吃到飽。

調味料區有醬料黃金比例大家可以參考

飲料吧真的很豐富，有汽水和特色飲料~

還有去快炒店必喝的芭樂汁、柳橙汁耶！

還有新加坡Asia Farm亞洲園的飲品，吃火鍋配薏仁水解膩又降火氣~

今天吃到的霜淇淋是芝麻口味，是小米最愛的口味之一，濃郁又有芝麻甜香，記得飯後吃完再走喔

👉狂一鍋-竹北自強店菜單目錄搶先看

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主是石頭火鍋的風味為主，平日午餐或宵夜時段限定價299元起就有招牌的功夫排骨酥！再搭配免費的自助吧真的可以吃很飽啊~~~

此外還有各種風味鍋再搭配涮肉片的套餐，吃到兩種肉肉是399元起，對吃肉控來說很划算呢！

對了，他們還有多種單點熟食小菜，而且超下飯的，感覺可以來這邊吃小菜配飯也行 (被打)

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👉狂一鍋-竹北自強店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來不只吃到爆炒石頭鍋，還有快炒料理，果然是被火鍋耽誤的快炒店

爆炒三鮮(169元)是必點的，而且是現點現炒的 現場超香的~

石頭鍋內加入魷魚、鮮蝦、蛤蜊、九層塔、蒜頭、洋蔥等食材爆香快炒，搭配鹹甜醬汁讓海鮮更鮮甜~

光這道料理就讓我吃了一碗飯呢！來這邊不是來吃火鍋，好像是來吃快炒呢

功夫排骨酥(69元)也是招牌小菜。

厚切排骨有些有骨頭、有些沒骨頭，外酥內嫩的口感，帶有酒香，光吃排骨酥又讓我們解決一碗白飯囉

竟然還有鳳梨蝦球(149元)，帶小朋友來吃就對了，而且蝦子超大隻的

真的很想問老闆來這邊可以只吃火鍋，不吃快炒嗎 XD

(謎之聲: 小米別來亂啦！)

紅吱吱魷魚(149元)屬於重口味，炸粉比較脆口、偏鹹香的口味，可惜店內沒有賣啤酒，不然搭配啤酒就更爽了 XD

平日午餐及每日宵夜只要299元起就可以享用爆炒石頭鍋系列，有功夫排骨酥、藥膳大雞腿或爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋，加上火鍋料、蔬菜、霜淇淋和飲料無限暢飲

爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋(369元)除了雞腿、蛤蜊，還有蒜頭、紅棗、枸杞、米酒等食材。

爆炒過程中香氣四溢，讓人口水直流~

再倒入高湯煮5~10分鐘超入味的!

建議大家可以先喝原湯，雖然口味較重但非常對味，雞腿肉可以煮5-10分鐘入味之後再享用

功夫排骨酥鍋只要299元，加上火鍋料、蔬菜、霜淇淋和飲料無限暢飲，真的超划算的

湯頭清爽甜美，排骨酥有軟嫩的口感，加上清甜蘿蔔，很適合女孩子食用~

別忘記沾上麻辣醬和沙茶醬，排骨酥會更對味喔。

其他時段點套餐附有肉片。

梅花豬意外好吃，油脂不多，有嫩嫩的口感，搭配爆炒蒜頭蛤蜊雞鍋很完美

特別一提石頭鍋系列搭配意麵真是台味十足，尤其是吸飽湯汁鹹香好吃。

翼板霜降牛是小米最愛的肉品之一，雖然油花不多，但肉質很嫩、肉味很濃

搭配台式口味湯頭有不同的風味享受。

不只店內氛圍和餐點很有台味，連水瓶都設計成酒瓶形狀，裡面裝的不是酒、是100%純水喔！

喜歡吃台式火鍋，加上火鍋料、蔬菜、霜淇淋和飲料無限暢飲的朋友，狂一鍋推薦給你們

👉石二鍋-新竹大魯閣店環境介紹

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王品集團旗下的「石二鍋」主打平價石頭火鍋，每次來都可以看到不少小家庭及小資族光顧

只要200多元就可以享用石頭火鍋，菜盤大小和肉量都可以選擇。

自助吧以飲品為主，甜甜的檸檬冬瓜冰沙是小朋友最愛，小米最愛無糖黑豆茶，吃火鍋時喝上一杯很解膩喔！

調味料也是自行取用囉~

👉狂一鍋-竹北自強店菜單目錄搶先看

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石二鍋特色之一是菜盤大小和肉量可以選擇，分為愛呷菜(大菜盤+約140g肉盤)、愛呷肉(小菜盤+約180g肉盤)、最愛呷(大菜盤+約180g肉盤)。

這是約140g的牛豬雙拼(雪花牛+上選豬)，份量不少喔！

這是約180g的國產雞腿。

這是肉量約180g的海陸三饗-牛(雪花牛+大白蝦+鯛魚)。

👉石二鍋-新竹大魯閣店用餐心得分享

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石二鍋的鍋物很經濟實惠，我們點了三個鍋加起來不用千元耶！難怪深受小家庭喜愛

剝皮辣椒鍋(愛呷肉/海陸三饗)、副餐選白飯 327元、加價69元安格斯精選牛肉

涮涮鍋(愛呷肉/國產安心雞腿)、副餐選烏龍麵(+3元) 261元

石頭鍋(愛呷菜/牛豬雙拼)、副餐選冬粉 248元

石頭鍋使用蔥蒜麻油炒料搭配柴魚昆布湯頭，屬於清爽的湯頭，加入蔬菜進去熬煮湯頭會更甜喔！

剝皮辣椒鍋屬於微辣的口味，剝皮辣椒甜味挺濃郁的，加入雞腿熬煮更夠味

加入炸豆皮，吸飽湯汁一起吃很過癮喔。

👉萬客什鍋-崇德店環境介紹

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最後是台中老饕首選石頭火鍋「萬客什鍋」，真的不誇張，即使非用餐時段都是滿滿人潮

店內有吧檯座位也有4人桌，只有坐在吧檯的客人會有師傅在你面前爆炒，其他的話師傅會炒好送到你面前喔！

自助吧有冷飲、冰沙和霜淇淋。

霜淇淋挺有特色的，每次來口味都不太一樣，這次有柴燒桂圓、特濃牛乳、荔枝烏龍和泰式奶茶口味

招牌燒酒雞鍋使用整罐米酒做湯底，經米酒和中藥材燃點揮發，加入高湯和烏骨雞熬煮。

小米特別推薦爆炒系列的石頭爆炒Q彈松阪豬鍋，肉質香又嫩

👉萬客什鍋-崇德店菜單目錄搶先看

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👉萬客什鍋-崇德店用餐心得分享

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今天我們點了兩個鍋物，加上一些食材總共不用千元還挺划算的

燒酒烏骨雞鍋 368元/菜盤換嚴選雪花牛(+18元)/附春雨冬粉

石頭爆炒Q彈松阪豬鍋 348元/綜合蔬菜鍋料盤/附香Q米飯

加點招牌麻油炸蛋 30元、老皮嫩肉 45元、炸豆皮+酥脆老油條雙拼 55元、餃類雙拼 50元

菜盤可以更換肉盤。

燒酒烏骨雞鍋是必點的，湯頭很甜美，烏骨雞有嫩中帶嚼勁的口感，會越吃越甜喔

涮肉片不用另外沾醬就很好吃。

石頭鍋一樣蔬菜放滿滿就對了，煮出來的湯頭會更甜喔

松阪豬深得小米的心，爆炒後帶焦香，QQ嫩嫩的、有脆度，而且肉質很甜

麻油炸蛋是老饕必點的，加入湯頭熬煮後，光這個就可以吃下一碗飯了 XD

以上是我們的心得分享，大家平常吃日式小火鍋吃膩了，不妨來個台味火鍋換換口味喔！

以上三家台味十足的小火鍋推薦給大家

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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