沖繩美食很多人推薦沖繩豬肉蛋飯糰【pork tamago onigiri 】

早先只有 牧志市場 能吃到，都是大排長龍景象

現在除了牧志市場店、冲绳本部町店外，那霸機場國內線及國際線也都可以買到！

這回的 沖繩自駕親子自由行 ，我們就在回國那天在機場吃超人氣沖繩豬肉蛋飯糰

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸機場國際線也能吃到，沖繩美食!

我們搭的是華航11:50的班機

當天一早從 BiBi Hotel NAHAKUME 退房後到OTS還車

然後搭乘租車公司接駁車抵達那霸機場

那霸機場內的飛翔皮卡丘計畫

位在國際線三樓的寶可夢世界

地面上的巨無霸精靈球超吸睛

寶可夢迷來到這裡鐵定失心瘋

因為早上沒有吃早餐，所以我們的目標是先吃東西

那霸機場國際線美食區在四樓

有分南側及北側，沖繩豬肉蛋飯團在北側美食區

北側美食區範圍不大，店家也不多

空間讓人感覺舒適

大面積玻璃窗，採光及視野絕佳

可以見到藍天碧海及飛機起降畫面

pork tamago onigiri 亮黃色的招牌特別醒目

也給人很有活力的感覺

ADD:沖繩縣那霸市鏡水150國際線區域(4樓北側美食區內)

TEL:098-996-4351

營業時間:07:00-21:00

MAP CODE:33 123 578*08

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰菜單及價格

共有12種口味可選擇，飯糰價格¥460-¥750不等

因為孩子想吃旁邊的吉野家

所以我們只買了兩個飯糰及一杯咖啡

炸蝦塔塔醤 ¥ 650

炸蝦、蘿蔔芽菜、塔塔醬搭配基本的白米、雞蛋、午餐肉（SPAM）及海苔

看起來簡單乾淨的飯糰，吃起來爽口不膩、美味

喜歡炸蝦的酥脆感以及煎蛋的軟嫩度

明太美乃滋 ¥ 460

明太子、美乃滋搭配白米、雞蛋、午餐肉（SPAM）及海苔

喜歡明太子的點這款就對了，濃郁的明太子香氣

很喜歡日本米飯的Ｑ度，好好吃！

在沖繩豬肉蛋飯糰旁的吉野家

兩個孩子都想吃他們家的烏龍麵

兩個孩子一個選擇乾的，一個選擇湯的

簡單的美味！

看著窗外美景享用美食，吃什麼都美味

好喜歡這片窗景

那霸機場聯絡道有很多品牌商家，包含伴手禮、日用品及電器行等

時間充裕的可以來逛逛

把握最後機會將還沒買夠的通通買起來！

機場內也有小朋友最愛的扭蛋及夾娃娃機

也很好消磨時間

吃飽逛好逛滿後，搭上飛機依依不捨告別沖繩

OKINAWA，我們後會有期！

（旅遊日期：2023.07.05）

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