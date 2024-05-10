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> 圖文創作 > 旅遊 > 國外旅遊 > pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸機場國際線也能吃到，沖繩美食!

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸機場國際線也能吃到，沖繩美食!

2024-05-10 13:21:00 靜怡＆大顆呆 人氣：103
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2215篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

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pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

沖繩美食很多人推薦沖繩豬肉蛋飯糰【pork tamago onigiri 】

早先只有牧志市場能吃到，都是大排長龍景象

現在除了牧志市場店冲绳本部町店外，那霸機場國內線國際線也都可以買到！

這回的沖繩自駕親子自由行，我們就在回國那天在機場吃超人氣沖繩豬肉蛋飯糰

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸機場國際線也能吃到，沖繩美食!

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

我們搭的是華航11:50的班機

當天一早從BiBi Hotel NAHAKUME退房後到OTS還車

然後搭乘租車公司接駁車抵達那霸機場

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

那霸機場內的飛翔皮卡丘計畫

位在國際線三樓的寶可夢世界

地面上的巨無霸精靈球超吸睛

寶可夢迷來到這裡鐵定失心瘋

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

因為早上沒有吃早餐，所以我們的目標是先吃東西

那霸機場國際線美食區在四樓

有分南側及北側，沖繩豬肉蛋飯團在北側美食區

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

北側美食區範圍不大，店家也不多

空間讓人感覺舒適

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

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大面積玻璃窗，採光及視野絕佳

可以見到藍天碧海及飛機起降畫面

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

pork tamago onigiri 亮黃色的招牌特別醒目

也給人很有活力的感覺

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸ADD:沖繩縣那霸市鏡水150國際線區域(4樓北側美食區內)

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸TEL:098-996-4351

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸營業時間:07:00-21:00

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸MAP CODE:33 123 578*08

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰菜單及價格

共有12種口味可選擇，飯糰價格¥460-¥750不等

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

因為孩子想吃旁邊的吉野家

所以我們只買了兩個飯糰及一杯咖啡

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

炸蝦塔塔醤　¥ 650

炸蝦、蘿蔔芽菜、塔塔醬搭配基本的白米、雞蛋、午餐肉（SPAM）及海苔

看起來簡單乾淨的飯糰，吃起來爽口不膩、美味

喜歡炸蝦的酥脆感以及煎蛋的軟嫩度

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

明太美乃滋　¥ 460

明太子、美乃滋搭配白米、雞蛋、午餐肉（SPAM）及海苔

喜歡明太子的點這款就對了，濃郁的明太子香氣

很喜歡日本米飯的Ｑ度，好好吃！

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

在沖繩豬肉蛋飯糰旁的吉野家

兩個孩子都想吃他們家的烏龍麵

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

兩個孩子一個選擇乾的，一個選擇湯的

簡單的美味！

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

看著窗外美景享用美食，吃什麼都美味

好喜歡這片窗景

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

那霸機場聯絡道有很多品牌商家，包含伴手禮、日用品及電器行等

時間充裕的可以來逛逛

把握最後機會將還沒買夠的通通買起來！

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

機場內也有小朋友最愛的扭蛋及夾娃娃機

也很好消磨時間

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

pork tamago onigiri 沖繩豬肉蛋飯糰，那霸

吃飽逛好逛滿後，搭上飛機依依不捨告別沖繩

OKINAWA，我們後會有期！

（旅遊日期：2023.07.05）

日本WiFi機 飛買家日本WiFi吃到飽只要$89元，內有9折優惠折扣碼

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