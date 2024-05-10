來台南梅嶺不只有梅子雞可品嚐

也可以選擇到坐擁絕佳山林視野景觀的【景美是吉景觀咖啡餐廳】

除了可以享受美景與美食，還可以拍美照打卡！

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景美是吉景觀咖啡餐廳 ❙ 日落天空之心、絕佳山林視野景觀，台南梅嶺景點!

要抵達景美是吉景觀咖啡餐廳前會經過好幾家 梅子雞專賣店

要不是當天目標明確，就是要去景美是吉拍美照賞美景的話，真的想停車用餐了

如果想吃梅子雞的話，可以先用餐後，再到景美是吉享用下午茶！

ADD:台南市楠西區香蕉山28之3

TEL:06-575-4395

營業時間:11:00-19:00 (週二及週三公休)

FB粉絲專頁

景美是吉景觀咖啡餐廳的花園很美，有許多美麗的花卉

導航直接搜尋＂景美是吉景觀咖啡餐廳＂即可抵達

餐廳前方有碎石地可停放車輛

有室內外用餐空間，分為好幾區

我們抵達時間已經接近下午五點，遊客不多了

可以隨個人喜好選擇坐哪

原本我們屬意坐花園旁的戶外用餐區

結果當天風大，後來就換位置了！

景美是吉景觀咖啡餐廳戶外空間可帶毛小孩一起來用餐

景美是吉景觀咖啡餐廳室內空間寬敞也很美

還有大長桌，多人聚餐也適合

室內面窗桌位最為熱門，很多網美都會選擇這裡用餐拍照

我們剛來時這裡還有客人，就沒有坐這裡了

往餐廳後方走還有一區半戶外用餐區

視野也很不錯，但鐵柵欄設計真的影響美觀了，可惜了點

景美是吉景觀咖啡餐廳菜單及價格（圖片擷取自店家粉絲專頁）

提供和食套餐、飲料及甜點，選擇不多

低消每人150元，不可合併計算，120CM以下免低消

平日/假日14：30~16：30不提供套餐，僅提供下午茶

和食套餐480-580元一份

附飲料一杯（紅茶、綠茶、梅子醋），更換其他飲料折抵80元

也可以加價100元升級豪華餐

任選150元以下飲料及套餐甜點四擇一

點了一份梅醬烤雞腿，一份味噌梅烤鮭魚

套餐內容還算是豐富，除了主餐及米飯外，還有漬物、小菜、湯品及水果

精緻美味

套餐甜點我們選擇經典焦糖布丁及法式烤布蕾

甜點表現也都很優秀，就算吃飽飽還覺得好吃

另外點了轟炸雞柳及糖漬檸檬塔

糖漬檸檬塔也很推薦，酸香濃醇好滋味

點餐採自助式

決定好餐點後到櫃檯點餐結帳，店家人員會幫忙送上桌

這區就是完全無遮蔽的戶外區了

我是換了過一次桌位後才發現有這區，不然我會選擇坐這裡

當天天氣不熱也沒有太陽，坐這裡蠻適合的！

景美是吉絕佳拍攝打卡點～天空之心

藍天拍起來畫面特別美

但像這樣夕陽西下也挺有意境的！

大家有安排台南楠西旅遊，可以來 梅嶺吃梅子雞 或是到 景美是吉景觀咖啡餐廳 賞景用餐

也可以順遊 楠西萬佛寺 喔！

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