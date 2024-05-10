來台南梅嶺不只有梅子雞可品嚐
也可以選擇到坐擁絕佳山林視野景觀的【景美是吉景觀咖啡餐廳】
除了可以享受美景與美食，還可以拍美照打卡！
景美是吉景觀咖啡餐廳 ❙ 日落天空之心、絕佳山林視野景觀，台南梅嶺景點!
要抵達景美是吉景觀咖啡餐廳前會經過好幾家梅子雞專賣店
要不是當天目標明確，就是要去景美是吉拍美照賞美景的話，真的想停車用餐了
如果想吃梅子雞的話，可以先用餐後，再到景美是吉享用下午茶！
ADD:台南市楠西區香蕉山28之3
TEL:06-575-4395
營業時間:11:00-19:00 (週二及週三公休)
景美是吉景觀咖啡餐廳的花園很美，有許多美麗的花卉
導航直接搜尋＂景美是吉景觀咖啡餐廳＂即可抵達
餐廳前方有碎石地可停放車輛
有室內外用餐空間，分為好幾區
我們抵達時間已經接近下午五點，遊客不多了
可以隨個人喜好選擇坐哪
原本我們屬意坐花園旁的戶外用餐區
結果當天風大，後來就換位置了！
景美是吉景觀咖啡餐廳戶外空間可帶毛小孩一起來用餐
景美是吉景觀咖啡餐廳室內空間寬敞也很美
還有大長桌，多人聚餐也適合
室內面窗桌位最為熱門，很多網美都會選擇這裡用餐拍照
我們剛來時這裡還有客人，就沒有坐這裡了
往餐廳後方走還有一區半戶外用餐區
視野也很不錯，但鐵柵欄設計真的影響美觀了，可惜了點
景美是吉景觀咖啡餐廳菜單及價格（圖片擷取自店家粉絲專頁）
提供和食套餐、飲料及甜點，選擇不多
低消每人150元，不可合併計算，120CM以下免低消
平日/假日14：30~16：30不提供套餐，僅提供下午茶
和食套餐480-580元一份
附飲料一杯（紅茶、綠茶、梅子醋），更換其他飲料折抵80元
也可以加價100元升級豪華餐
任選150元以下飲料及套餐甜點四擇一
點了一份梅醬烤雞腿，一份味噌梅烤鮭魚
套餐內容還算是豐富，除了主餐及米飯外，還有漬物、小菜、湯品及水果
精緻美味
套餐甜點我們選擇經典焦糖布丁及法式烤布蕾
甜點表現也都很優秀，就算吃飽飽還覺得好吃
另外點了轟炸雞柳及糖漬檸檬塔
糖漬檸檬塔也很推薦，酸香濃醇好滋味
點餐採自助式
決定好餐點後到櫃檯點餐結帳，店家人員會幫忙送上桌
這區就是完全無遮蔽的戶外區了
我是換了過一次桌位後才發現有這區，不然我會選擇坐這裡
當天天氣不熱也沒有太陽，坐這裡蠻適合的！
景美是吉絕佳拍攝打卡點～天空之心
藍天拍起來畫面特別美
但像這樣夕陽西下也挺有意境的！
大家有安排台南楠西旅遊，可以來梅嶺吃梅子雞或是到景美是吉景觀咖啡餐廳賞景用餐
也可以順遊楠西萬佛寺喔！
注意！！
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