「一幸拉麵」雖只賣一百多元，但每碗都有整顆溏心蛋，還能免費加麵加飯，CP值真的很高；除此之外，還有個沒說的秘密，需要主動詢問，不過，也要運氣好才點的到哦！

食記

【中和拉麵推薦】一幸拉麵，170元給你整顆溏心蛋，還能免費加麵加飯

超人氣中和拉麵，雖然2022年才開，但網評高達4.7星，在中永和地區享有盛名，最早開在中和民享街，2023年10月才搬遷到現在的位置（中和莒光路），鄰近中和環球購物中心和自強公園，如果從中和環球步行約莫是8分鐘；如果你比較常在板橋走跳，「一幸拉麵」也有板橋分店，地點就在板橋長安街，鄰近捷運板新站。

工作區域就在靠近門口的地方，消費者可以透過透明玻璃看到師傅料理的模樣。

店內空間明亮寬敞，木質色系充滿溫馨感。

內用可免費加麵、白飯，只賣一百多元的拉麵還能加麵加飯，CP值真的很高，湯頭鹹度、麵條軟硬皆可客製化調整。

結帳方式除了現金，也有支援LINEPay，月底身邊沒現金，用累積的點數付款也沒問題。

辣味噌特盛拉麵

基本的配料就是溏心蛋、洋蔥、木耳絲，部分口味有青蔥，而且重點是一百多元的拉麵，竟然給一顆完整溏心蛋，真的有夠大氣。

而所謂的特盛拉麵就大全配，一碗就能吃到松阪豬、梅花豬、柚香雞、嫩肩牛等四種肉品，不論是哪種肉都蠻好吃的，但PEKO個人偏愛松阪豬跟柚香雞，松阪豬軟中帶脆，柚香雞超級嫩。

雞白湯是店家每日用雞骨頭熬製7-8小時而成，濃郁且鮮味十足，即使加了辣味噌來增加風味，仍然能感覺到膠原蛋白的黏稠感，辣味噌湯頭其實辣度很輕微，即使平常沒再吃辣的朋友也無須擔心。

軟Q濃稠的半熟蛋液，讓人看了垂延三尺，跟湯頭稍微MIX在一起，真的超加分！

只要10元的NG溏心蛋

如果你跟PEKO一樣愛吃溏心蛋，總是吃一顆不夠，想再點個第二顆來嚐嚐，那請你點餐時多問店員一句＂有NG溏心蛋嗎？＂以一般拉麵店來說，溏心蛋一顆通常要20~30元，但「一幸拉麵」不只每碗固定有整顆溏心蛋，還有個沒說的秘密（NG溏心蛋），菜單上面沒有寫，需要主動詢問，「一幸拉麵」的NG溏心蛋指的是剝殼時裂開的溏心蛋，因為賣像不好，不方便提供給客人，但又不能浪費，所以有提供給不介意的客人加購（沒點拉麵也能單買NG溏心蛋），適合需要大量補充蛋白質的朋友，PEKO特別把當天點到的兩顆NG溏心蛋拍出來供你們參考。

Q彈的麵體吸附著辣味噌雞湯的精華，搭配洋蔥、青蔥讓這碗拉麵多了幾分層次。

吃完重口味的拉麵，來個解膩小菜嘟嘟好，「一幸拉麵」的柚香蘿蔔微甜爽脆，淡雅的柚子香氣PEKO非常喜歡。

泡系柚子鹽松阪豬拉麵

拉麵口味、流派眾多，從豚骨、味增、醬油到雞白湯口味，但你吃過＂泡系拉麵＂嗎？

泡系拉麵源自於京都，通常使用豚骨或是雞白湯等當底，出餐前師傅會用攪拌器將湯頭打出綿密的泡沫，有點像拿鐵上面的奶泡，雖然台灣陸續已有拉麵店提供，但不算非常普遍，就算是在台北也沒有幾家店吃的到，更別說是一碗才賣一百多元的拉麵店了，但「一幸拉麵」有提供泡系柚子鹽拉麵，不僅湯頭口感更濃郁香醇，充滿泡泡的湯也能與麵體更完美融合，尾韻的柚子香也十分討喜，必點！

很多人吃拉麵會加蒜泥，「一幸拉麵」也有提供。

忘了從什麼時候開始，拉麵店幾乎都有提供叉燒飯，甚至有些叉燒飯比拉麵表現更出色，所以PEKO都會點上一碗來嚐嚐，「一幸拉麵」的叉燒飯是使用嫩肩牛跟松阪豬的邊角料切丁加醬翻炒，淋上鹹蛋黃醬跟美奶滋，炙燒後才上桌，雖然賣像看起來普普通通通，但醬汁與配料之間平衡的還蠻好的，鹹香微甜，唯一可惜的就是米飯對PEKO來說稍微乾硬了些，順道補充一下，「一幸拉麵」的叉燒飯不能單點，必須要點拉麵才能加點哦！

麵量算多，但如果你吃完拉麵、叉燒飯還沒吃飽， 可以免費加麵或加飯。

飽餐一頓還可以去逛中和環球消食，目前百貨1F有2024母親節精品包特賣會。

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