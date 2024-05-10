



超甲組海鮮丼飯是台北市難得一見新鮮美味的生魚片日本料理店家！

這裡的漁貨皆是新鮮直送的．提供生魚片．壽司．海鮮丼飯．手捲等餐點，相較於其他日式料理店．不論品質或價格都是高CP值的，在饕客界擁有超高評價！



店家位於台北大安區的延吉街上，從捷運忠孝敦化站３號出口步行過來約14分鐘，交通上蠻方便的！





室內空間分為一樓和地下室．一樓為廚房和製作區平台．師傅每天都會現場製作最新鮮的生魚片料理和壽司，現場還有現做的外帶餐盒．趕時間的上班族可直接到店內挑選













店內不定期會舉辦優惠活動．水果酒．清酒第二杯半價是5/31前活動 ( 限延吉店 )





我喜歡這裡的空間設計和佈置，一樓以乾燥花束佈置．展現知性優雅，為室內空間帶來獨特的美感和自然氛圍～





地下室為用餐區，空間寬敞舒適，充滿著濃濃的日式氣息！





這裡以簡約的木質基調為主軸，帶出自然舒放氛圍．搭配日式漫畫牆貼／燈籠／紙傘等～營造出明亮活潑趣味













這裡是立吞區座位區．有著小酒吧的愜意場景









往裡面走去．還有一區半開放式獨立包廂，可容納８人，很適合朋友/同事聚餐，想要在包廂用餐， 記得提前訂位告知喔！













自助區提供熱茶和味噌湯，這些都是可無限自取的





味噌湯隨意一勺都是滿滿的配料，感受的到老闆滿滿的誠意！









餐具或調味料需自取





主廚特製握壽司8貫

有鮭魚、鮪魚、旗魚、花枝，海膽．甜蝦．紅甘．比目魚等，個頭雖不大但生魚片還蠻有厚度的，最後以蔥花、魚子醬和金箔做點綴才上桌，帶來視覺上享受，襯托出食材的鮮甜與美味





這盤生魚片大軍的氣勢滿滿，讓人看了口水直流～









生魚片新鮮度滿滿，有著鮮明的甜感，肉質滑順又Ｑ彈．完全沒有腥味．超讚的！









超派極上丼

這碗海鮮丼飯的生魚片同樣也是切的夠厚，有生魚片／阿根廷天使紅蝦／磯煮鮑魚／大干貝／北寄貝／軟絲佐珍味魚卵．還有一杯鮭魚卵，CP值很高．讓人可以一次吃個過癮！

食材在新鮮度表現上都很不錯，完全對得起價位～













大干貝口感滑嫩彈牙／細緻飽滿， 透露出自然的濃郁鮮甜～









磯煮鮑魚吃起來鮮味十足，略帶甜味．我喜歡～





厚切生魚片肉質鮮嫩肥美，口感滑順富含滑潤甘甜的脂質．嚐起來十分細緻鮮美．真的有夠美味！









還有超大尾的阿根廷天使紅蝦，口感鮮美．肉質更是不在話下，非常的甜美而且很有彈性，咬下去滿是彈牙口感，讓人一試難忘！





鮭魚親子丼

這碗超豪華的鮭魚親子丼．食材已經直接滿出碗了，這是師傅在料理台製作好直接閃亮亮登場上桌．一看就知道非常的鮮美，實際嚐有著豐富的層次，這碗是來店必點！





鮭魚的肉質特別鮮嫩，口感滑順豐腴，帶有完美的油花．是老饕們的指定首選！





顆顆晶瑩剔透的鮭魚卵吃起來有鹹鹹的海味，還有嗶嗶啵啵的爆漿口感，瞬間讓食慾大開 ～

有了蛋液的加入，更將生魚片和鮭魚卵美味表露無遺，口感細膩且十分美妙！









日本宮城生蠔

由日本空運來台鮮凍全殼的生蠔，大顆又飽滿，吃起來肉厚Q彈．淡甘鮮甜，淋上特製醬汁更顯的鮮甜清香水嫩多汁～一整個海味十足．大口咬下超過癮的！









鮮度和味道一整個大爆表， 也是饕客必點！！！





海瓜子湯

這碗海瓜子湯嚐起來Q彈鮮美．有著滿滿的海味，吃的到鮮嫩口感也吃得到濃濃海味．喝完讓人好想再來一碗～









茶碗蒸





這道『日式茶碗蒸』每一口都是滑嫩水潤口感，以海膽／魚子醬和鮮蝦做點綴，以高湯製作的茶碗蒸更是完整釋出的鮮味，小小一碗口感很讓人驚呼！







初訪超甲組海鮮丼飯後，可以理解為何這間日式料理店會這麼受歡迎，無論新鮮度或份量的表現都很優秀，生魚片及海鮮完全沒腥味，真的很物有所值，喜愛大啖生魚片的朋友，我很推薦可以來嚐鮮看看～不會讓你失望的！





超甲組海鮮丼飯 延吉店

地址： 106台北市大安區延吉街228巷1號

電話號碼：（02） 2701－7878



超甲組海鮮丼飯 通化店

地址： 106台北市大安區通化街8號

電話號碼：（02）2700－8787

營業時間：11:30–21:00，週二公休



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