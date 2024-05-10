桃園美食/隱身城市裡原木百年老宅咖啡館come true coffee【成真咖啡桃園藝文町店】集點送舒芙蕾/創意調酒! 好食溫泉蛋日式牛肉早午餐/仙氣十足~桔霧山嵐創意咖啡/好吃現做多口味舒芙蕾厚鬆餅必點!(成真咖啡menu)

內用空間原木桌椅日式老屋! 靠窗位置最夯最搶手! 熔岩焦香布蕾雙層舒芙蕾厚鬆餅~色香味兼具!

成真咖啡-桃園藝文町店

電話:03-332-6898

營業時間: 9:00~21:00(20:00最後點餐)

地址:桃園市桃園區中正路77巷20號

粉專: 成真咖啡(桃園藝文町店)

官網: https://www.cometrue-coffee.com/

IG: https://bit.ly/45xR76y

全台成真咖啡門市資訊: https://bit.ly/45PQbKs

成真咖啡線上購物商城: https://bit.ly/47Qs3Jp

原文網址 桃園美食/隱身城市裡原木百年老屋咖啡館【成真咖啡桃園藝文町店】集點送舒芙蕾/創意調酒! 好食溫泉蛋日式牛肉早午餐/仙氣十足~桔霧山嵐創意咖啡(成真咖啡menu)

桃園77藝文町(文創園區)有兩個出入口

一個位在(下圖)中正路77巷內(5月初用餐這天)此區出入口(鐵門深鎖)尚未開放

我們改從一旁times停車場繞到(民權路)這邊的77藝文町入口進入園區~來成真咖啡吃早午餐

桃園77藝文町(文創園區) 總共有四棟百年日式老宅歷史建築

(下圖)是停業數月在4/27終於重新回歸(77藝文町)成真咖啡桃園藝文町店

上個月來郵局辦事路過時看到77藝文町門口掛著come true coffee即將回歸77藝文町布條! 感覺餐食似乎有新增之前沒看過的早午餐系列與沙拉

看起來可口誘人!

趁著堂妹放假搭火車來桃園

跟小紫學習DIY手作千層塔香蔥抓餅/水煎包/蔥肉捲餅這天!

小紫騎車來桃園火車站接她時順便請妹妹來(成真咖啡)吃早午餐門口有彩色版MENU可翻閱(查看)

店門口立牌上的日式京都抹茶舒芙蕾

搭配自製抹茶醬+白玉湯圓+紅豆誘人模樣讓抹茶控妹妹看的心花怒放!

拉開木門 進店後需脫鞋

(鞋子)可放在入口台階內或一旁鞋架上(禁止穿鞋子進入原木老屋裡頭喔)

當我們正在脫鞋子時立即有服務生走近詢問: 內用或外帶？並拿著(下圖) 櫃檯QR Code點餐單~帶位入座

窗邊座位 濃濃日式風情! 有一種一秒到日本的偽日本用餐fu

內用1~6人座位通通有! 用餐不限時

so很多客人一待就是一上午or一下午! 更是附近許多上班族洽公~談生意好去處!

有兒童餐椅、置物籃

可以(先)預約訂位

今天好多桌面已放(訂位席)立卡！

可見超多饕客和小紫一樣! 等超過半年~終於盼到成真咖啡-桃園藝文町店(回歸重新營運)專程來內用回味~感受日式老宅內舒適用餐氛圍

好康報報: 首次加入成真咖啡夢想卡Line會員即享至少3重好康入會禮喔! 入會免費喝咖啡

夢享藍卡會員申請方式: 好康 https://bit.ly/3suTI2h

消費即可免費申辦 夢享藍卡 。

消費金額集點可變現金(消費100元集一點) 集滿20點可折抵100元 餐食費用

累積消費滿3001元可升級 (夢享銀卡) 享銀卡會員好康禮。

累積消費滿6001元可升級(夢享金卡)與金卡會員好康禮

(夢享藍卡) 會員

加入立即送『鑿丼黑咖啡』乙杯+飲品買1送1券乙張+點任一鹹食送單層舒芙蕾乙份~3種入會禮兌換券。

藍卡會員生日當天消費加碼『送5點』點數喔!

前幾天晚上帶朋友來買咖啡、朋友消費現場立馬『+會員』馬上兌換一杯價值130元(熱)鑿丼黑咖啡

(熱)鑿丼黑咖啡 是烘豆師選用宏都拉斯綜合產區精品級咖啡豆；專為成真特調的『義式配方豆』入口帶著濃郁黑巧克力與烤堅果香氣，前韻帶酸、尾韻回甘帶著類似焦糖微甜感

外帶飲品 若自備環保杯可享現折5元好康

PS:市面上限1次性使用飲料杯~無法享此折扣優惠! 自備容器內部需可耐酸及耐溫(0~100度)且容器容量至少需500cc以上

成真咖啡(晚上8點)最後點餐~內用可坐到9點打烊時刻

我們8點來~朋友覺得若點餐內用時間太趕! 決定先點咖啡外帶~再帶著咖啡去『虎頭山』賞夜景喝咖啡!

我點了一杯外帶(熱)原味那堤

放雙人桌拍一張(美美打卡照) 立即快閃!

入店掃QR碼線上點餐前

您可以先翻閱櫃檯前方架上『圖片MENU』 先看看哪道餐食或飲品最吸引您？內用時~再點該餐食品嚐

成真咖啡-桃園藝文町店消費方式

用餐不限時 ，消費 +收10%服務費

入店須脫鞋(若您有香港腳)或脫鞋後會產生異味者(較不適合內用喔)

和妹妹來吃早午餐這天

服務生帶位入座(介紹)點餐方式後我們直接手機掃QR Code線上點選想吃的餐食，再拿著『手機下單畫面』到櫃檯買單結帳

(小叮嚀)內用餐食是在『結帳買單後』才會開始製作!

若您只是手機掃碼點餐『並沒有』走到櫃檯結帳

店員完全不會知道您們已點餐

so線上下單後『一定要到櫃檯買單』才算完成『內用點餐步驟』!

成真咖啡-桃園藝文町店(最新菜單) 您可以手機直接掃(下圖)QR碼進入系統查看

許多餐點每天新鮮限量製作供餐

若早早被點完(線上點餐)MENU內會顯示『售完』so愈早來內用~餐食選擇就愈多!

每間成真咖啡門市(分店) 販售的餐食品項會有些許不同

(桃園藝文町店) 餐食有:舒芙蕾厚鬆餅/手工香草麵包早午餐/彩虹飯/義大利麵/創意薄餅/塔帕斯TAPAS/沙拉/湯品/義式咖啡/非咖啡飲品/創意咖啡/氮氣咖啡/精品咖啡及特調雞尾酒COCKTAIL調酒

成真咖啡-桃園77藝文町店慶開幕『限定』好康報報:

歡慶桃園77藝文町店(重新開幕)蓋章集遊樂~送成真美食飲品

活動日期: 4/27~5/31止

只要於活動期間內點食『早午餐/Tapas塔帕斯/創意咖啡』

並於結帳時(主動)向店員索取(下圖)專屬集章紙卡於5/31前集滿(點食)藝文町店指定的3種餐食品項『印章』即可免費兌換『320元』舒芙蕾乙份或創意調酒乙杯

兌換 限定甜點/調酒飲品 日期~只到 5/31止

創意調酒』除了三隻猴子冠軍調酒系列( 無法兌換)其餘雞尾酒特調均可任選乙杯做兌換 』除了無法兌換)其餘均可任選乙杯做兌換

小紫下次來內用若(點)Tapas塔帕斯就可免費兌換舒芙蕾or創意調酒啦!

您也可以揪閨蜜、揪家人一起來用餐(一次)將蓋章集遊樂活動『3項』餐食都點齊~立馬可以兌換『甜點、調酒』2選1

成真藝文町店有收服務費

so服務生帶位入座時會幫客人準備餐具/出餐/收餐盤

若是您是到(其它)不收服務費( 成真咖啡分店 )用餐( 食記點我 )! 會因沒有加收服務費而需自取餐具/自己取餐/餐畢也須自己將餐盤放到(回收區)擺放喔!

好喜歡藝文町店濃濃日式原木用餐氛圍~是不是有在日本的錯覺呀？!

避免未來菜單內容或單價調整更新!今日內用餐食價格(僅供參考)請以您享食當日現場MENU為準!

紅蘋果煙燻鮭魚沙拉 $350元

紅蘋果刨成薄片堆疊成酷似玫瑰造型蘋果花圈；底層舖生菜、四周擺放冷燻手法製成鮭魚片與核桃堅果

餐具區有小盤子! 可以分食美味沙拉

刨成薄片泡過檸檬水日本富士蘋果帶著微微檸檬果香；入口脆甜多汁

煙燻鮭魚~軟嫩帶油脂(冷燻手法)鮭魚肉香氣嘟嘟好、煙燻味不會太厚重!魚肉嫩口(輕咬幾下就化開)盤內生菜拌佐特調檸檬油醋醬~酸酸甜甜超開胃!

蘋果片+生菜+鮭魚3者一起入口 (層次豐富)

新品(手工香草麵包早午餐) 供餐時間:9:00~17:00

早午餐~目前好像不是全台成真咖啡都有販售？也可說是桃園藝文町店重新開幕後的熱賣餐食(有4種主食口味/早午餐主食可選擇)

今天只剩2種早午餐可點選!

溫泉蛋日式牛肉早午餐 $380元

附餐有香料烤茄片、檸檬油醋香檸酪梨沙拉、松露起司醬培根洋芋泥

主食~2片烤到酥脆手工香草麵包舖上一層厚厚現炒醬燒牛肉搭配半熟溫泉蛋!

劃開溫泉蛋剎那~那橘紅色滑嫩半熟蛋黃濃郁蛋香~嫩口好食！類似照燒醬汁煸炒後的日式牛肉片口感軟嫩(不乾柴)非常入味，在嘴裡散發著鹹甜和風醬汁肉香味!底層烤到酥脆手工香草麵包、愈嚼愈香

香檸酪梨沙拉! 帶著酪梨果粒口感!爽口開胃!

叉在酪梨沙拉上方灑佐椒鹽粉脆餅! 酥脆卡滋~以餅當匙挖酪梨沙拉吃(有趣又好吃)

(下圖左)蓋上一層厚厚松露起司醬是培根洋芋球

切開後~紥實培根薯泥沙拉帶著胡椒+香煎培根香!

厚厚一層松露起司醬則是讓起司控堂妹(一吃就愛上) 猛誇好濃郁、好香好好吃

來到成真咖啡

懂喝咖啡老饕當然必點精品咖啡/氮氣咖啡or創意咖啡品飲

我們是視覺系

習慣在點餐時詢問店員哪款(熱咖啡)有美美拉花可拍 ？ 看到menu內寫生巧克力那堤是新推出的義式咖啡口味~妹妹當下決定點這杯

(熱) 生巧克力那堤 $160元

以法芙娜可可+比利時可可結合義式濃縮咖啡調製

美美生巧克力拿鐵拉花，還沒喝先就讓人陶醉其中

生巧克力比例佔很多so入口有著相當濃郁滑順巧克力香! 細細品味才有喝義式咖啡的味覺，因為整杯拿鐵幾乎被『生巧克力』給攻佔啦! 是一杯濃濃巧克力可可香~熱咖啡拿鐵

來成真咖啡

沒點一份擄獲男女老少~招牌舒芙蕾厚鬆餅=白來啦!

舒芙蕾均是現點現做(點餐後現煎)製程約需等待20~25分! 約有8種口味可點食

(草莓圓舞曲&芒果雪莓)均屬季節限定(水果口味舒芙蕾) 只有在產季時才會販售

我在( 成真咖啡-桃園中正店 )有點吃過草莓圓舞曲舒芙蕾，酸中帶甜迷人草莓卡士達醬搭配新鮮草莓果粒+鬆綿舒芙蕾滋味真讚

草莓圓舞曲舒芙蕾食記 點我

堂妹是超級愛~抹茶控! 我則是極怕(懼)抹茶類甜點飲品者

原本想各點一份舒芙蕾甜點吃!

但...以我這『成真咖啡會員』享食經驗!

雙層舒芙蕾份量真的很多，各點一份會吃不完

所以我們決定只點一份共享!

如果點『日式京都抹茶舒芙蕾』勢必只有妹妹一人可品嚐(我不敢吃 ) 後來妹妹配合我(今天捨棄她最愛的抹茶口味)

我們點了menu內(人氣)熔岩焦香布蕾舒芙蕾 (共享) $320元/份

現點現做手工煎製~製程約等25分鐘!

金黃色熔岩布蕾醬像岩漿瀑布般圍繞著厚鬆餅四周狂流而下，表面有一層焦香炙烤砂糖脆片，脆脆焦糖甜而不膩!

熔岩焦香布蕾舒芙蕾附一球香草冰淇淋

冰淇淋上方插了一片厚實『杏仁脆餅』

妹妹說:杏仁脆餅沾冰淇淋吃~帶著冰涼香草奶香很好吃！

我則是挖了一匙冰淇淋配綿密舒芙蕾(享受)冰淇淋厚鬆餅的冰涼滋味! 一旁還附了兩塊帶著葡萄乾果香手工雪Q餅! 豐富了這份舒芙蕾的多層次口感!

之前分享 成真咖啡美味舒芙蕾甜點 時~

我都跟朋友說: 這是一間被咖啡耽誤的舒芙蕾專賣店!

不誇張! 因為真的很多客人都是衝著舒芙蕾甜點而來!

雖然點餐後才會手工現煎現做!但...等待是值得的

使用義大利進口起司調製厚鬆餅麵糊配方! 再將煎好的厚鬆餅兩塊堆疊淋上招牌布蕾醬於表層灑上砂糖炙烤到呈現脆口焦糖色澤才出餐

拿刀子切(熔岩焦香布蕾)舒芙蕾厚鬆餅時手感

即能感受到舒芙蕾的膨鬆感!

口感綿密細緻入口帶著起司香、吃厚鬆餅就像在吃戚風蛋糕般"濕潤綿密"完全不會有乾、硬的不佳味蕾

甜度嘟嘟好! 吃多不會膩!

成真咖啡~不只賣咖啡與餐食

其實成真也有賣雞尾酒特調! 無論白天到夜晚! 想紓壓或下班約聚用餐小酌(點杯酒精飲品)chill一下~美麥唷!

(下圖)桃園77藝文町店(調酒飲品-MENU)

我蠻喜歡菜單內事先標註(酒精濃度/甜度/酸度)之星星介紹圖

這樣想品飲又不勝酒力女孩們! 可以依菜單內之註解，挑選適合自己的特調雞尾酒品飲

(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

可惜~我今天騎車! 等等吃飽要載堂妹回(紫窩)教妹妹DIY做中式麵點so今天不點調酒!

我點成真(非常熱門)超夯創意咖啡

(下圖)是桃園77藝文町店(販售的)創意咖啡口味MENU

桔霧山嵐 (創意咖啡) $230元

這是桃園區門市限定創意咖啡特調! 意謂著在其它縣市喝不到喔!

愛嚐鮮愛分享的我! 決定點這杯分享推廣桃園特色飲品讓旅人們來桃園遊玩時可以品飲這充滿仙氣的創意咖啡特調

出餐時服務生有問: 需要為我們介紹『桔霧山嵐』創意咖啡誕生故事嗎？

我回: 要~要要! 我們想知道!

(小提醒)服務生出餐後會將(下圖)義式濃縮咖啡倒入裝有乾冰+乾燥桂花(銀色)摩卡壺內!再將透過乾冰(冰鎮)後的濃縮咖啡倒進一旁『客家手工桔醬+現擠新鮮金桔汁』飲品杯內，隨後即會馬上將摩卡壺收走!

這杯『桔霧山嵐』創意咖啡之由來:

源自咖啡師與朋友相約桃園虎頭山遊玩，對山頂雲霧繚繞美景與下山後聞到的桂花香印象深刻，而有了這杯將義式濃縮咖啡倒入放有(乾燥)桂花摩卡壺內透過乾冰將espresso咖啡瞬間冰鎮~倒入桔香飲品營造出其當時在虎頭山上看到的雲霧繚繞美感與花香。

杯內放有客家手工桔醬+現擠新鮮金桔汁 (尚未倒入濃縮咖啡前)漸層色澤挺美的

義式濃縮咖啡出餐後必須趁熱倒入摩卡壺內~壺中的乾燥桂花在熱espresso咖啡沖泡下透過乾冰急速降溫後，從摩卡壺杯中飄出仙氣十足桂花香咖啡味!

這畫面~超級美!

喜歡相機、手機先食者(推薦您)必點! 這杯創意咖啡~好看好拍又好喝!

接著服務生迅雷不及掩耳der將冰鎮後的桂花香濃縮咖啡緩緩地倒入桔香果汁杯內，此時(乾冰)製造出的雲霧飄渺感仍持續環繞於杯口~真的好美!

桔霧山嵐創意咖啡 還沒stir攪拌前也會呈現(下圖)美美漸層美感、搭配藝文町店~木造窗景格外有fu

喝之前記得先攪拌，讓帶著桂花香義式咖啡能夠充分的與金桔汁、客家桔醬融合!

帶著濃郁柑橘果香調製的創意咖啡冰涼順口。

不會酸也不會苦尾韻還有桂花香氣是一杯滿滿視覺美感+很有在地特色的創意特調! 目前只限桃園門市才有販售! 有來用餐~別忘了點一杯品飲!

成真咖啡桃園藝文町店

重新營業至今約兩週~平日生意很好喔!

假日可能會有更多親子家庭來用餐，別忘了提前『預約訂位』才不會到店時遇客滿、需現場候位!

店內有賣淺、中、深焙精品咖啡(掛耳咖啡包)

外縣市遊客也可直接( 點我 )進入成真咖啡網路線上商城選購(掛耳咖啡/冷泡咖啡/精品咖啡禮盒/)宅配

晚上的桃園77藝文町 舊警察局宿舍日式百年老宅~氛圍也棒棒

若想內用! 別忘了晚上8點最後點餐~可坐到9點(打烊時刻)

建議您早一點來! 才能細細品味日式老屋美感與現做餐食、甜點、飲品、咖啡!

開車享食與搭火車到桃園火車站~付費停車場及(火車族)步行享食路線圖文指引

小紫寫在(77藝文町)環境篇裡分享囉 桃園景點美食/隱身都市裡百年日式老屋文創園區【桃園77藝文町】成真咖啡/波麗路餐廳/假日森活市集(火車之旅路線指引與開車停車場位置圖)

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