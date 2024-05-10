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同學們有多久沒來逛中壢觀光夜市了呢？我是真的很多年沒來啦，上星期跟太太來逛的時候真的被嚇到了……現在的中壢夜市也規劃的太好了吧？（興奮

逛著吃著喝著突然想到一件事，我乾姐說夜市新開了一間爆漿吐司非常好吃，堅持每份餐點都當日現作而且還限量！值得專門去吃喔！好吧反正應該就在附近而已就來試試，問題是怎麼在這漫漫夜市裡找一個小攤子呢？太太拉拉我的手說你抬頭看一下，哇～一面大旗隨風飄揚上頭端端正正寫著＂爆漿吐司專賣＂！

Boom Toast爆漿吐司專賣

0910639703

桃園市中壢區中壢（新明）觀光夜市 請點我開始Boom Toast爆漿吐司專賣導航

因為是流動性攤位，每日出攤位置請看店家粉專公告。

17:30～22:30或完售，若有臨時公休或調整營業時間請依店家粉專公告為準！畢竟是在新明夜市裡，下大雨什麼的就會休息唷！

停車資訊：開車的話大家都是停去新明國小地下停車場，假日來的話很容易客滿喔！騎車來的話我習慣停到中央西路二段上的機車停車格，不過不曉得有沒有收費啦我們那天是沒看到單子。

嗯……明德路這邊應該算中壢觀光夜市的大門吧？這個入口牌樓是什麼時候有的啊………而且做得挺別緻的。

超興奮的圍事太太已經忍不住這邊看看，那攤瞧瞧，好像有種每一家都想去吃都想去買的模樣啊！妳還是先喝杯紅茶鎮定一下吧……（遞

店家環境

來來來先給同學們看一下這張中壢觀光夜市的地理位置圖，先說好，今天要去尋找的爆漿吐司專賣，每天的出攤位置都不同喔！等等等等，大家稍安勿躁啊，因為聽我乾姐說現在他們算是夜市裡的＂臨時攤位＂，也就是有先報備，但要出攤前才會從夜市負責攤位配置的人員那裡知道今天要擺的位置在哪裡啊！像圖上不是有顆小小的黑色炸彈嗎？就是老闆標示自己今天會擺在哪裡啦～～～同學們最好先到 Boom Toast爆漿吐司專賣 去看看他今天會出現在哪裡喔。是說現在的中壢觀光夜市真的規劃的比我記憶中好太多了，不只攤位多環境好而且好吃好喝好玩又好逛呢。

找了一下就看到爆漿吐司的位置啦，因為他那面旗還挺顯眼的ＸＤ

然後……我說這是怎麼回事？這個爆漿吐司真的好吃到排這麼多人啊？？？（目瞪口呆

菜單介紹

總算輪到我們了，想說看看有什麼口味可以買，結果負責接待客人的可愛小姐姐說目前就只有法式濃湯口味喔！還有一種剛研發出來的全新香緹Oreo口味，不嫌棄的話等等可以讓我們試吃看看，不過第一批做好的已經賣光了，老闆正在現場趕工中所以得等等囉。當然好啊！稍微等一下就能吃到傳說中超好吃的爆漿吐司，還有新口味可以試吃當然等啦～（期待

我們在跟小姐姐聊天的時候，年輕的老闆正在埋頭努力製作中。我好奇地靠近看了一下，喔！原來是把內餡放在兩片白吐司中間，再用這個模具用力壓實！然後只留中間圓圓的部份～

小姐姐解釋說這就是爆漿吐司啦～老闆做的法式濃湯口味用的配方可是經典白醬呢！她說她們Boom Toast的白醬真心推薦有夠給他好吃，畢竟老闆可是在藍帶廚藝學院深造過的呢～（小姐姐得意中

我說妳等等，藍帶廚藝學院？？傳說中可以媲美電影食神裡那間少林寺廚房的藍帶廚藝學院？？？（謎之音：你是不是在想藍帶廚藝學院門口有沒有站著十八銅人啊………）

她看著我們兩個一臉呆滯的樣子就知道我們不信啦，轉身拿起放在攤車前面的一張精心裱框的證書遞給我們看………因為圍事是出了名的愛吃鬼，所以對於烹調料理的知識方面也略有涉獵啦…還真的是高雄藍帶廚藝學院的合格證書！！！我服了……我真的服了……

在我們熱烈討論的同時，老闆已經輕輕拍上適量的麵包粉，之後就可以準備下鍋了，話說這個造型我好像很眼熟……（陷入沉思

哎等等再討論外型啦，我們還是專心的等待爆漿吐司做好吧！

看著吐司在乾淨清澈的油裡冒出均勻的油泡真是讓人覺得安心啊。

喔喔！好像可以起鍋了～

爆漿吐司-經典法式濃湯：50元

香氣四溢的爆漿吐司做好啦！看著這炸得金黃酥脆的外皮真想大口的給他咬下去啊！不過小姐姐有提醒要注意熱餡燙口，聽說滋味非常好啊……（吞口水

哇！超級爽脆的口感！吃炸物就是渴望吃到這種酥酥脆脆不油的啦。接著就是一股濃郁甘醇的香氣～特製白醬入口的瞬間，我好像正坐在法式餐廳裡品嚐一碗主廚特製的法式濃湯一樣啊……（陶醉）

重點是口感不只滑順，而且竟然可以吃得到洋蔥火腿等等的配料呢～而且吃起來還會牽絲真的太有趣了啦！好像可以來辦個爆漿吐司牽絲比賽？？？可惜老婆不讓我拍她大口吃的樣子，不然一定很好笑…哎呀！（被打

爆漿吐司-香緹Oreo口味：50元

芳香甜美，口感帶著獨特輕盈空氣感的香緹是法式甜點應用非常廣泛的一種元素。香緹裡又加入了精心磨碎的Oreo脆片，雖然長相差不多，不過跟剛剛的法式經典白醬完全是截然不同的食物啊！因為是冰冰涼涼的！

跟鹹口味的法式濃湯不同，甜的香緹Oreo是老闆趁著空檔時候製做的吐司沒加入餡料就先炸好撈起來，接著讓吐司們……吹電風！迅速冷卻還能保留外表的爽脆，然後只見他打開冰箱拿出一個裝滿了神秘餡料的擠花袋！話說回來我總算想起來爆漿吐司長得像什麼了，有夠像哆拉A夢愛吃的銅鑼燒嘛。

然後把冷卻好的吐司剪開一個小孔把餡料擠好擠滿！放進袋子裡就可以吃啦～冰涼香甜的香緹Oreo滑順輕爽，而且甜度不會太甜，女孩子們包準會愛上這個全新口味的爆漿吐司喔！

不得不說這個吃起來超好吃的，不只酥脆外表與輕盈內餡形成強烈的口感交叉對比，甜度比我想像中要更加不甜一點點，但反而這樣才更歡迎呢。

滿足滿足實在是太滿足了，常下就跟太太約好，改天再來逛中壢觀光夜市然後吃好吃的爆漿吐司。

餐點背後的小故事

我喜歡到處吃美食，到處認識朋友。每一道精心設計烹調的餐點背後都一定有個故事，也許是關於食材，也許是廚師自己的小故事。

品嚐完美味的爆漿吐司之後，趁著老闆休息的空檔我跟他聊了一會兒。看起來腼腆寡言的廚師老闆其實還挺好聊的，而且原來他竟然曾經是台北某超知名餐廳的廚師啊！雖然人人稱羡但光是交通時間就太長了～再加上年輕人嘛總會想著自己出來闖一闖，於是在準備好之後就跟朋友一起從小攤子做起，希望能打出自己在餐飲界的一片天空！（起立鼓掌

要離開的時候太太突然回頭問了老闆一個問題，＂老闆你花了這麼多年走南闖北在學料理，那你當初會想當廚師的初心在哪呢？＂，這個問題我也挺好奇的呢……他想了想紅著臉說道，＂因為我想做料理給我喜歡的人吃。＂，很簡單，卻又非常讓人心頭一暖的答案，加油啊！

店家/景點資訊

店家名稱：Boom Toast爆漿吐司專賣

所在地址：臺灣桃園市中壢區桃園市中壢區中壢（新明）觀光夜市

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:30-22:30

店家電話：0910639703

備註資訊：

中壢觀光夜市內,每日出攤位罝會公佈在店家粉專

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