母親節即將到來～～大家準備好要去哪裡慶祝了嗎？！

我們提前慶祝了，選了一家超酷的店！！慶花苑日式燒肉

巨無霸鱈場蟹｜生食級干貝｜超大手臂蝦通通吃到飽，光是這幾樣就很吸引人了

再來是母親節優惠，媽媽只要半價，是不是超殺～～這價格真的很可以啊

重點是食材超級新鮮～～吃的很安心，肉品也都是現切的很新鮮！！

高雄燒肉推薦｜慶花苑日式燒肉

慶花苑日式燒肉在高雄也開業有一段時間了，評價也很不錯呢！！

位置在漢神百貨本館旁邊，位置很好找～

不過這附近可能吃的買的都很多，有時候會沒有注意到

真的是有隱藏版高雄燒肉的感覺！！太晚認識它了ＸＤＤ

整體環境就走日式風格阿！！櫻花妹可以出來了ＸＤ

座位沒有特別多，所以建議一定要訂位，避免撲空啦～～尤其是假日時間

冰淇淋與飲料都是自取哦～～～飲料都是罐裝的耶！！整個很大器～冰淇淋也是一支一支，也比較沒有衛生疑慮

母親節活動推出，直接大家看下去哦！！！真的很優惠～～

「蟹蟹媽媽海鮮餐」加價活動

活動時間：5/9～5/12四天

凡點選1199價位 加價599享：

巨無霸鱈場蟹「3L最高規格」

鮮甜生食級干貝「L號超大規格」

超大手臂蝦「4P規格」

三種巨無霸頂級海鮮無限加點吃到飽，給媽媽大大的滿足

（同行需同價位，需整桌一併加價）

「隱藏菜色：桂丁雞松板，選擇此價位請支持google打卡五星即贈」



「回饋媽媽祭」

活動時間：5/10～5/12三天

凡媽媽帶小孩用餐，只要小孩有收費，媽媽即半價（點選1199+599價位非常划算！）

「該筆消費幾組媽媽帶小孩就幾位半價，詳細可以參考粉專哦！！會更清楚～

簡單來說就是有帶孩子，媽媽就半價阿～～～～

當天選的是最優惠的母親節活動～～

點選1199元＋599元，就能吃到巨無霸鱈場蟹、生食級干貝、超大手臂蝦

不用飛出國，台灣就可以吃到了內！！而且超級新鮮～～

那肉質跟口感，超棒阿！！重點是～～吃！！到！！飽！！

吃完都可以再點.....光是吃鱈場蟹、干貝、手臂蝦就回本了吧ＸＤＤ

有桌邊服務哦，點最新優惠菜單，會由帥哥幫忙烤呢！！

超新鮮的肉質～～非常鮮甜！！

吃燒肉外也能吃火鍋，所以是兩吃哦！！

原本只有柴魚高湯選擇，現在推出多了三種湯頭～

泡菜湯底、藥膳湯底、咖哩湯底

湯頭都是自行熬煮的哦，用甘蔗、洋蔥、蘋果、日本進口昆布等多種食材熬煮24小時濾煮出鍋，甘甜好喝～

絕對沒有使用湯粉泡製，這一點大家可以安心吃哦！！

也有不少醬料可以搭配～～超酷的！！還有店家自己特製的醬油

每樣食材都可以有多變化的吃法，一點都不無聊啊～也不會膩口！！

另外還有各種鮑魚～～蝦子！！通通都可以點哦～～

基本的食材其實就很棒了！！當然可以吃到螃蟹吃到飽更棒！！

黑鮪魚腹排也非常的鮮～～真心覺得店家很敢給食材！！

不管是肉類或是海鮮～～內臟類或鍋料等等，食材真的超多的！！

菜單可以參考粉專哦～～

肉品更是不用說了～～牛小排！！和牛！！牛舌！！牛肩肉等等～

食材真的新鮮！！而且都是現處理的～

吃到這裡邊其實已經超飽的！！對於食量大的朋友們～～每一樣都點看看，真的超爽的啦！！

吃到飽就是不怕你點，吃怕你吃不下啦！！看看那些肉質～～新鮮肥美又多汁

伊比利豬與松阪豬也都有哦！！真的食材嚴格把關～～～好用心！！

慶花苑日式燒肉 食材使用的真的很不錯～～～新鮮吃的很安心！！

品項也很多，只會有選擇障礙～

整體環境與品質更是推薦！！

還可以吃到鱈場蟹與超級大干貝呢～～優惠活動趕快預約起來阿！！

慶花苑日式燒肉

地址：高雄市前金區新田路282號

營業時間：平日17:00-到22:30／假日11:00-14:30 17:00-23:０0

電話： 07-241-6833

慶花苑日式燒肉訂位

慶花苑日式燒肉粉專

IG追蹤

https://www.instagram.com/lionfunlife/

更多文章分享

http://lionfun.tw/blog

每個人的喜好與觀感程度不一樣，僅供參考，請以自己的感受為主：）

食記與遊記皆有一定的時效性，請依現場為主

歡迎加入Lion Fun粉絲團，獲得更多第一手資訊