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「雋美佳茶葉行」 是大安區30年老字號的茶行，不管是在地人、觀光客還是愛喝茶的人都會知道這間茶行，即便沒有特別記得名字也一定有喝過他們出品的茶，小至商店、飲料店，大到民宿飯店等許多都是他們的老客戶。來到這裡不怕找不到適合你的茶，只怕茶多到讓你不知道該選擇誰，其中店家的招牌語「符合您的喜好就是好茶」，不論這裡賣的茶價格是一千元還是六千元，只要找到自己喜歡的口味就是好茶，加上老闆多年專業的茶知識，完全不用擔心找不到自己專屬的茶香味。

商店資訊

雋美佳茶業公司 名稱 : 雋美佳茶葉行

電話 : (02)2701-7608

地址 : 台北市大安區和平東路二段193號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週五 08:30-20:00、週六 08:30-18:00

營業時間 : 週日公休

官方網站 : Welcome to 雋美佳

粉絲專頁 : 雋美佳茶葉店 jemmytea

蝦皮商城 : 雋美佳茶葉專賣店

從捷運文湖線科技大樓站步行大約5分鐘左右就可以抵達，在左轉過來和平東路二段開始就能聞到陣陣茶葉的香味，跟著味道走很快就能找到店面的位置

店面環境

店內的環境是細長型的，不過麻雀雖小五臟俱全，從烘茶機、茶包分裝機到各種等級的茶這裡都有，加上我幾乎是一位茶界的新手，來到這裡就像來到新世界一樣，雖然是邀約文但整個體驗就跟一般的顧客一樣

門口進來左邊第一台烘茶機是烘一般常見茶包等級的茶，茶葉的顆粒磨得比較小沖泡時才能快速融入到開水中，許多民宿、飯店使用的茶包大多都是這種類型的，搞不好以往住過的飯店就曾經喝過他們出產的茶包呢~

另一台是滾筒式的烘茶機，主要是等級較高的茶葉為主，藉由滾筒滾動的方式讓茶葉可以受熱均勻並將多餘的水氣蒸發出去，不過當天前往這台烘茶機剛好沒有在烘茶，不然就可以拍一下實際的情況

門口右側是三角茶包的包茶機，實際包出來的樣子質感比一包的茶包還要好，外層的袋子材質摸起來滿細緻的，加上三角形的形狀讓茶葉受熱後比較有空間膨脹，因此有不少款式都能看到內容物是茶葉的形狀，也送禮不錯的選擇

往裡面走另一台茶包分裝機是平口型的茶包，不過這茶包的體積比我印象中的大包很多，一次沖泡的量也比較多

店內兩側的牆上有非常多種類的茶可以挑選，像「陳年普洱茶」有分為18、20、22年的等級，對於不同年份茶的香味、口感有深入的了解以及堅持的人，來這裡找到的茶一定都符合上述的年份以上，完全不用擔心會找到冒充的茶葉

櫃台後方的茶葉則是有依照不同海拔高度來區分的等級，海拔越高栽種的難度高數量也相對少，價格就會比低海拔的高，不過香味、氣味也比低海拔的好

櫃檯的對面是三角立體茶包系列，從綠茶、烏龍茶、紅茶到花香滿盈的花茶都有，如果沒有看到自己喜歡的茶種都可以隨時詢問店內的人員，每一位員工對於茶都有專業的茶知識，不怕詢問的問題得不到滿意的答案

現場還可以看到茶業裝袋的過程，幾乎所有茶葉的製作過程都能在這裡看到，也讓前來的顧客可以買的更安心

包裝茶葉的店員非常有趣，看到我在拍照時會先停下手邊的工作，等我拍完後先問我「拍完了嗎?拍完了那我要繼續動作了喔!」，從這裡也能看得出員工跟顧客的互動情況，如果第一次來也不用太害羞，因為店內的氣氛滿熱絡的，對待每一位顧客的態度都非常友善

品茶體驗

走到店面的最裡面是「體驗區」，希望可以先品嚐看看茶的味道或是想多了解各種茶類的差異，老闆都會熱情的免費招待試喝，一定會讓你喝的開心挑的滿意

整個泡茶的過程非常專業，不過從小我的眼光就很容易被茶具旁的蟾蜍雕刻吸引，因為把茶水倒在他們的習慣動作看起來卻有種莫名的療癒感XD

這次試喝的茶有兩種分別是「阿里山的金萱」以及「翠峰的梨山茶」，也是在聊天的過程中老闆詢問我們平常都習慣喝甚麼茶，或是想要甚麼樣口感的茶，方便老闆直接挑選適合的茶葉泡給我們喝，也是回應這間店的標語「符合您的喜好就是好茶」

一開始會先用熱水把茶壺沖洗一圈，把茶葉放進去搖一搖打開讓我們聞茶葉原本的香味，我才知道這兩款茶都會有奶香味，完全打破我對於茶就是茶鄉的印象，看來我真的太~太~太少喝茶了~~

沖泡的過程中茶葉的量只要搖晃後看不到茶壺的底部就可以，把熱水倒進去茶葉膨脹後剛好就能把整個茶壺的空間填滿，這樣的量才是讓茶葉完整釋放出香氣跟味道的量

這應該是我第一次喝茶如此的專業，每一個步驟都是十分講究也有意涵，現泡的茶第一步一定要拿起來聞香，感受茶本身散發出來的清香跟淡雅，整個人不自覺就優雅起來

「阿里山金萱」海拔高度約1200公尺，茶葉的顏色稍微偏像黃綠色

真正的高山茶入口後香味會不斷充斥在口中，即便吞幾次口水依舊是茶香十足，這是一般茶包不會有的感受。金萱喝下去後一開始是奶香味，後面回韻的是茶香味，整體非常順口不會有乾澀感

第二種是「翠峰的梨山茶」，海拔高度大約1900公尺，只差100公尺就會達到另一個更高等級的梨山茶，茶葉的顏色看起來比較墨綠一點

泡起來的顏色也比較鮮綠，喝下去後尾韻的茶香味更加濃郁，回甘的茶香甜味真的讓人十分愉悅，因為這股甘甜味的溫順會讓身心有一種放鬆的感覺

如果只喝一杯兩杯不過癮或是還沒辦法真正感受到茶葉的好，整湖泡好的茶可以慢慢喝完，過程中有任何對於茶葉的問題都能詢問老闆，不怕你問只怕你找不到問題問，因為所有的問題老闆都能夠回答

最後老闆還有拿出超過2000公尺的梨山茶(最右邊)，很明顯茶葉的顏色就非常鮮綠，這也是跟海拔、濕度、溫度、光照都有關係，這也難怪頂級茶的價格十分驚人，因為需要許多先天上的條件才能達到

茶包種類

這次老闆推薦的茶包有四種，分別是「洋甘菊綠茶」、「文山包種」、「紅烏龍」跟「阿里山烏龍茶」

第一個是「阿里山烏龍茶」，裡面的茶包都是三角茶包，旁邊在放一個原包裝一起真的適合拍照打卡

茶的色澤比較黃綠一點，喝起來的口感溫順尾韻帶點甘甜

第二個是「紅烏龍」，從名字上就能知道茶的顏色會比較深，茶包的味道也比較重一點

泡出來的顏色明顯偏紅的茶褐色，喝起來的味道非常厚實飽滿，後段的韻味也比較濃烈一點，喜歡茶味重的人滿推薦這款的，口味跟茶香都比其他幾款還要多

第三個是「文山包種茶」，跟前面兩種茶比起來個人覺得比較像是小清新的感覺

泡起來的顏色滿鮮綠的，喝起來一樣有茶香味但比較淡一點，走的風格是清新風，口感相對也比較清爽

第四個是「洋甘菊綠茶」，洋甘菊也是許多人喜歡的一款花茶，因為本身帶有許多花的香氣。如果說想喝茶但又怕會睡不著可以跟老闆說想要無咖啡因的茶種，這樣一樣可以喝的開心睡得安心不用怕失眠

喝起來的感覺非常柔和，嘴中滿滿都是花香味，即便入喉後尾韻上來也會帶有茶香跟花香

結語

來到這裡真的讓我大開眼界，平時不太喝茶的我現在慢慢對茶也有不少興趣，說這裡是茶葉學堂也不為過，老闆熱心的從頭開始介紹製作的過程以及不同品種的特色，再依照個人的喜好去推薦茶的種類，Google上的高評價完全是真的，「台上一分鐘，台下十年功」印證了這間30年歷史的茶行，走進店裡參觀挑選，離開時絕對可以讓客人滿意的走出去。挑選時會依照顧客的口味、預算或是用途做相對應的建議，如果是想要送禮茶禮盒也是個不錯選擇，選的茶也能代表一個人的品味跟細心。建議第一次購買時可以先到店面多跟老闆聊一聊，後續的回購可以電話訂購現場取貨或是從網路上下單也可以。