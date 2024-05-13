「古宇利蝦蝦飯KOURI SHRIMP」是來到沖繩古宇利島一定要吃的熱門排隊美食，最早是從餐車開始經營一路到現在開三層獨棟的餐廳，頂樓的座位更是可以直接欣賞古宇利大橋跟沖繩的海岸風景，招牌的蝦蝦飯是這裡必點的餐點，招牌的蒜蓉蝦飯吃起來蒜味十足香濃夠味，喜歡奶油的還有蒜香奶油蝦蝦飯可以點，會多一股奶油的香味跟滑順感。天氣好的時候可以在頂樓用餐如果下雨也有室內的座位完全不用擔心天氣因素影響用餐情況。

餐廳資訊

我們的行程是早上先去「古宇利海洋塔」參觀完直接開車過來，車程只要2分鐘左右，有點像是從小山丘往下開就會到，餐廳的位置是在住宅區的附近，所以道路會比較小條轉彎處要注意會車

餐廳環境

招牌的顏色是以藍綠色系為主完全就是走一個度假風格，中間的蝦子還拿著啤酒非常逗趣

整棟餐廳是蓋在斜坡上，從停車場走過來會先到二樓，點餐的機台在一樓旁邊是「Benny’s」的商店

點餐機一共有三台，當天用餐時間是中午12點左右也是人潮最多的時候，光點餐就等了將近20分鐘

一樓外面有戶外座位區，不過能看到海洋的視野比較受限一點，不過適合團體或是一群朋友一起坐著用餐

點完餐後就可以先上樓去找位子

二樓主要是室內座位為主，取餐處也是在二樓

最裡面有親子用餐區，使用時需要脫鞋子

櫃檯旁邊還有販賣各種飲品，其中酒類都是沖繩的特色款式(喝酒不開車，開車不喝酒)，因為吃飽後還要開車所以就沒有點酒精飲品，不然在這裡吃蝦蝦飯搭配一瓶冰涼的啤酒，再欣賞著不遠處的海景真的是一大享受

二樓的視野就好滿多的，不過滿滿的電線多少還是會影響到拍攝的角度

三樓頂樓是最熱門的用餐區，空間非常寬敞好天氣大家都會直接先衝三樓搶位子

三樓的拍照視野真的非常漂亮，可惜當天的天氣雲層比較厚，海水的清澈度沒有那麼明顯，但古宇利大橋綿延兩公里的長度依舊十分壯觀

我們非常幸運剛好有人吃飽離開直接坐在海景第一排的座位區

菜單

官網有菜單可以參考，實際餐點照旁邊還有圖畫做輔佐，右下角還要招牌的餐車

現場的點餐機中的菜單也有拍下來，選擇比官網上的還要豐富

光薯條就有四種可以選，有帶皮的會比較寬吃起來會有皮的香氣

巴西碗有點像是健康餐盒，是以水果跟穀物麥片為主

飲料的部分數量多到圖片預覽的尺寸小很多，不過每款飲品都滿精緻的真想多點幾種來喝喝看

點完主餐後可以選擇要不要加點其他的點心或是沙拉

點完餐後左邊是明細，右手邊是取餐的號碼，接著就可以到二樓的櫃檯等待餐點

餐點資訊

這次一共點了兩碗蝦蝦餐搭配「沖繩風味沙拉」跟「哈密瓜蘇打水」

在三樓用餐區一定得先讓相機吃飽才行，不得不說哈密瓜蘇打水的綠色非常顯眼

蝦蝦餐一碗是有飯另一碗沒有飯，有飯的餐盒比較大一點上面還有可愛的圖案

蓋子打開後蒜蓉的香氣馬上就撲鼻而來，如果沒有記得拍照應該就會直接先偷吃一隻蝦了

第一碗是「沖繩風味沙拉」，沙拉的份量比想像中的還要多，可惜的是沖繩苦瓜只有三片，原本想要多吃點沖繩苦瓜XD

沖繩苦瓜吃起來的苦澀味沒有那麼明顯，搭配其他生菜一起吃非常清爽

整體的口感爽脆可以中和調蒜香的油膩感，也更能享受到蝦子的味道

飲料選的是「哈密瓜蘇打水」，單純就是看到顏色非常吸引人，雖然都是食用色素為主，但冰涼的氣泡飲喝起來真的是透心涼

第二碗是「原味蒜蓉蝦飯(原味蒜香蝦飯)」，打開滿滿都是爆炒過的蒜香味

蝦子非常飽滿又大尾部是還帶一點殼，不過酥炸過後殼是可以吃的，如果喜歡咀嚼的口感建議可以連殼一起吃會更有味道

白飯的上面也有撒上蒜頭吃起來味道非常濃郁，再沾一點蝦子上的油吃起來會更加滑順

第三碗是「蒜蓉黃油蝦(蒜香奶油蝦)」，這碗是沒有飯的圖片是從前一碗原味蒜蓉蝦挖一球飯過來

裡面還有附檸檬片，淋在蝦子上吃可以解油膩以及多一股檸檬清香

蝦子處理得非常乾淨，背部用刀劃的深度讓醬料更能入味

一口直接把飯跟蝦子同時吃下真的非常過癮，而且蒜香調味會讓人一口接一口吃不停

吃飽後再多拍幾張古宇利大橋跟海洋的照片，然後準備前往下一個景點囉~

結語

「古宇利蝦蝦飯KOURI SHRIMP」不愧是來古宇利島必吃的料理，蝦蝦飯看似簡單只有用蒜頭跟檸檬做搭配，或是選擇多奶油的配料，但就是這樣簡單的爆香跟酥炸更能襯托出蝦子的鮮味，加上正常一碗都會有兩球飯份量滿剛好的，建議可以搭配「沖繩沙拉」可以兼顧營養。如果想要欣賞無敵海景建議可以早點來用餐，不然頂樓的座位一定要等上不少時間，後面還有行程的話就比較容易被影響。