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蘆竹溝蚵學園區 坐膠筏巡蚵田 一日蚵農體驗

2024-05-11 12:00:00 夫子 人氣：420
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夫子

發表篇數：167篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台南市 > 北門區

一位蘆竹溝返鄉青年邱永仁，以守護台南北門沿海濕地及周邊聚落生態與環境為職志，期望透過教學活動推廣食農與生態環境教育，成立「蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會」，為了讓更多人認識台南市北門區的牡蠣 (蚵仔)，進而打造「蘆竹溝蚵學園區」，導覽在地養蚵業，帶領遊客坐膠筏出海巡蚵田，進行一日蚵農體驗。
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台南北門區蘆竹溝位於將軍溪出海口北畔，將軍溪出海口前方的「北門潟湖」為台灣十八世紀前「倒風內海」之殘跡。這片水域因有新北港汕與青山港汕二個沙洲的屏障，平時潮汐漲落潮差穩定，水面風平浪靜，成為台南牡蠣養殖的重要產地之一，有著一望無際的蚵田。
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多年前在地青年邱永仁辭去南科「科技人」工作，回到故鄉蘆竹溝接手家中養蚵事業，以「蚵博文。北門蚵記仁」行動燒烤車打響名號。近年來邱永仁更以守護北門沿海濕地及周邊聚落生態與環境為職志，期望透過教學活動推廣食農與生態環境教育，成立「蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會」。
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邱永仁利用老家北門潟湖旁的魚塭地，搭建活動空間與生態池，將魚塭規畫成複合式另類教學生態場域「蘆竹溝蚵學園區」。
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[生態池 龍蝦、螃蟹 近距離觀察]
龍蝦、螃蟹為甲殼類動物，甲殼類的一大重要特徵就是外殼堅硬固定，無法隨身體長大，在成長的過程中，必需伴隨經歷不斷的蛻殼才會長大。
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青蟹，俗名因不同性別或在不同的生命階段，有沙公、沙母、菜蟳、處女蟳等名稱。導覽老師手上這隻青蟹是母蟹，腹部的腹甲為寬錐形 (公蟹為尖錐形)，且腹甲的顏色白，表示未交配過，就是市場上俗稱的處女蟳 (交配過的母青蟹，腹甲的顏色會轉為墨綠，市場稱紅蟳或沙母)。
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[斬蚵殼、打蚵洞、綁繩、剖蚵 蚵農的基本技能]
走在蘆竹溝聚落裡，道路旁處處可見堆得像小山般的牡蠣殼，蚵農手不停歇的坐在路邊用鑽孔機為蚵殼打洞、綁繩，並將成綑的蚵串疊成方塊堆放起來備用。
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綁蚵串，從斬蚵殼、打蚵洞、綁繩看似簡單，其實是件需要熟能生巧的工作。
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剖蚵，只有自己親身體驗，才會知道粒粒皆辛苦，如何用蚵刀敲開蚵殼，切斷蚵的韌帶，取出白嫩肥美的蚵仔有技巧。
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[坐膠筏 巡蚵田 與牡蠣最近距離的接觸]
坐膠筏巡蚵田，最近距離的接觸蚵田，觀察牡蠣養殖是 「蘆竹溝蚵學園區」的最大亮點。
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蘆竹溝蚵農以平掛式 (倒棚仔) 養殖牡蠣，每年冬至  (12月21或22日) 前後下蚵繩，將綁好的蚵串 (一串14顆，10串成一束)，水平橫掛於蚵棚間。
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平掛式 (倒棚仔) 養殖牡蠣的最大特色就是退潮時蚵串會曬到太陽，因此生長速度比竹筏式 (浮棚仔) 或垂下式 (站棚仔) 養殖慢，但因照時間最長，蚵肉口感最佳，煮的時候也比較不會「縮水」。
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下蚵繩後約十天就可以在蚵殼看見蚵種眼點，蚵農稱 「附蚵種」。
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等蚵種長大就要進行蚵串疏開掛置， 蚵農稱 「分蚵苗」，平掛好的蚵串需要經常性「巡蚵田」，清除蚵殼上附生的「蚵螺」。蚵螺正式名稱為「蚵岩螺」，是牡蠣 (蚵仔) 的天敵，因為牠會附著在牡蠣殼上，藉由分泌酸性的化殼液腐蝕外殼，再伸觸角吸取牡蠣肉及其養分。
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張口的牡蠣，表示已被蚵螺侵襲死亡。
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牡蠣養到中型牡蠣 (中蚵) 就可收獲上市，蘆竹溝蚵仔的主要產季有二期：清明與中秋。
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近幾年台灣流行烤生蠔，邱永仁特別將原本養一年就可採收的蚵仔，灑在潟湖的泥床上 (平放)，進行單體大牡蠣養殖，延後一年採收。
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經過每半個月悉心翻土照料，養出台版大生蠔，尺寸大、蚵肉肥厚，並以產地品牌「臺南蚵」為標章，成為燒烤餐廳、日式料亭直購熱銷商品。
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[產地到餐桌 在地最青 海鮮自助餐]
在直接走入食材產地，用最直接的方式認識蚵農的日常勞作與養殖技術後，「蘆竹溝蚵學園區」將最在地、最新鮮的食材，以海鮮自助餐方式呈現，龍蝦、沙公、沙母、鳳螺都是新鮮直送，剛剛由生態池撈起蒸熟的。蘆竹溝蚵學園區 坐膠筏巡蚵田 一日蚵農體驗

有別於一般以香菇肉燥、鹹蛋黃、蝦乾為底料的碗粿，蚵仔碗粿使用在地生產的蚵仔、三寮灣種植的紅蔥頭製作，呈現蘆竹溝、三寮灣特有的風味。
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蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會
住址：台南市北門區三光里蘆竹溝343號
電話：0970 563 228 (理事長邱永仁，有關「蘆竹溝蚵學園區 」各項活動、遊程，請直洽)
FB 專頁，搜尋：蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會

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