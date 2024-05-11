台中堪稱火鍋天堂，想要搶占火鍋市場一定要有自己的獨特性，這家出雲鍋物厲害之處在於湯頭，店內提供了涵蓋日、韓、台、川、客家等多種湯底，絕對能滿足大眾的口味，且堅持以雞湯+時蔬熬煮出來的基礎湯頭更是一絕。

出雲鍋物就位在崇德路一段與德化街口，三角窗的大店面不難發現，且周邊有不少收費停車場，就算開車來也不用擔心找不到停車位唷!

店內以木質調裝潢為主，且牆面特別請工匠老師傅以紅土、米糠增加柔軟度，一層層塗上牆面，展現空間的樸拙與原始風韻，這都是來自台中大肚山的紅土泥牆的元素靈感。

就算一個人來出雲鍋物用餐也沒問題，自己的空間吃鍋挺愜意。

櫃檯後方有個半開放式的小區域，5-6人的小空間，很適合朋友或家庭小聚的一區。

門口一進來左邊是各式醬料區，除了常見的蔥末、沙茶、辣椒、洋蔥、蒜末，比較特別的是有腐乳、韭菜、白醋及店家特調小紅醬(請斟酌拿取、不要浪費唷)，旁邊則是塔拉朵 Talato義式低脂冰淇淋。

店內提供免費古早味紅茶、冰開水。

出雲鍋物菜單。店家費心熬湯，以現宰雞剔肉後的雞骨川燙後，添加高麗菜、白蘿蔔、玉米等多種蔬菜一起熬煮３小時的基礎＂慢慢熬雞湯＂，在變化出菜單內的各種湯頭，每一種湯頭都很建議大家點來試試，更能知曉店家對於湯頭的堅持與用心，可以喝的火鍋湯；真的不多囉！！！

菜單內提供了８種湯底有檸香青麻鍋、卜卜蛤蠣湯、關西壽喜燒、慢慢熬雞湯、蔬果豆皮鍋(素)、川味麻辣鍋、台灣麻油系列、韓式泡菜鍋等。除了慢慢熬雞湯及麻油系列無需在加價唷!

出雲點鍋步驟：先選湯底再選肉品海鮮，接下來就是選主食。菜單右下的赤字覺醒及快樂小海鮮，就是現在啥都在漲價，店家與客人共體時艱所推出的優惠價格，每一盤海鮮或肉品幾乎下殺快三折的價格提供給客人享受美食無負擔的概念。(每鍋限定一次肉品或海鮮)

平日商業午餐豬五花只要$258、培根牛肉$278，這價格也太優了! 其他肉品海鮮最低也只要$298起，更能依照自己的喜歡肉量加倍加價唷!

如果你本身是肉控，很建議你直接點豪華肉三拼更能滿足肉慾。更有不少葷素加點品項、還有飲料酒類。

母親節限定/只要點鍋就能以加購$120元，蛤蠣半公斤或小花枝(18隻)擇一的優惠享受唷。

出雲鍋物店內優惠活動:

醬燒牛肉飯加購價$35

花枝漿特價$98

手臂蝦特價$138

一個人也能吃得很豐盛，來到出雲鍋物只要點一鍋最低$298，就享套餐菜盤、丸餃盤、古早味紅茶、塔拉朵 Talato義式低脂冰淇淋，還有來自台東後山皇帝米煮成的白米飯唷!

平日宵夜場來出雲鍋物，打卡就送好料四選一(牛肉、豬肉、麻辣鴨血、豆腐)任你挑一。

菜盤內有高麗菜、金針菇、南瓜、香菇、芋頭、玉米、豆皮及大黃瓜等等，都是以時蔬、菇類為主，讓吃火鍋的你也無負擔。

除了每一鍋會附上菜盤以外，還有丸餃盤(各式火鍋料及白蝦)。

檸香青麻鍋，這是今日我最愛的湯底!! 以特殊品種九葉青花椒為湯底，並加入清香的檸檬提味，不管是搭配肉品或海鮮都很對味，且那湯頭有種魔力，讓人一喝就上癮!!

而且這一鍋內的湯底內有大白菜以及厚實的嚴選豆包，跟一般帶點麻香的鍋底很不一樣，不只是湯頭優、連配料都很不一樣，尤其這非基改的豆包吸滿了麻~麻~麻的青花椒湯頭，一入嘴的爆汁風味加上檸香的清爽，立馬讓小涼大喊的跟姊妹說，快~這一鍋一定要試試，不誇張後來我們都將菜盤、海鮮都放在這鍋煮，那純粹的麻香沒有嗆辣，讓人吃得更開心，想吃麻辣的朋友亦可點川味麻辣鍋唷!

不得不說出雲鍋物，用心推出的檸香青麻鍋，湯頭好好喝、好順口，加上微微的麻觸動味蕾，檸香味讓人覺得吃鍋也可以很爽口不膩嘴，尤其加入了時蔬後、喝起來也帶了點甜味呢

卜卜蛤蠣鍋，將肥美的蛤蠣放入以昆布熬煮的鮮鍋內，並加入不少彩椒增添視覺及香氣，一上桌就讓人拍照先~

蛤蠣都相當的肥美又鮮嫩，基本上小涼都會先把蛤蠣肉夾起來吃掉，蛤蠣殼又繼續放在鍋內一起滾煮並加入菜盤，讓整鍋內充滿了鮮、鮮、鮮~~~ 在冷氣房內喝熱湯就是爽!!

母親節限定活動: 只要點鍋可加購蛤蠣(半公斤)或小花枝(18隻)擇一，只要120元(一鍋限點一盤)。

小花枝放入卜卜蛤蠣鍋內煮更對味，而且煮起來稍微的縮一下，變的小小的花隻好可愛，且整尾小花枝吃起來滿有嚼勁又鮮呢

關西壽喜燒鍋，不吃牛肉的湯底不要選這鍋唷! 因這鍋會先在鐵鍋中拌炒牛肉帶出牛油的香氣，在加入大白菜、紅蘿蔔、大白菜、牛蒡以及油豆腐，壽喜燒醬汁燉煮出濃郁、又不甜膩的風味。

出雲家的壽喜燒鍋真的很推薦拿來涮肉吃，且不會像一般的壽喜燒鍋，吃到一半過甜的狀況出現。

蔬果豆皮鍋+菜盤+私房素拼盤+小時蔬盤+春雨+$10(寬粉)，你沒有看錯! 一個人的豐盛鍋物就是如此的多，素食鍋會多一個小時蔬就是將葷食的餃盤換成的!

素食的朋友在主菜上有兩種選擇，1私房素拼盤、2鮮菇大盛，圖下是私房素拼盤內有三種素料，素肉排、牛蒡天婦羅、手工素鹹酥雞、還有給了不少杏鮑菇。

鮮菇大盛內有香菇、金針菇、杏鮑菇、木耳、美白菇、鴻喜菇等~~

喜歡吃肉或多人來吃鍋的朋友們~ 建議點豪華肉三拼(有著10盎司的大份量，肉品有美國無骨牛小排、頂級美國牛板腱、伊比利豬)，超值拼盤直接滿足愛吃肉肉的你~

特級美國無骨牛小排，牛小排擁有華麗的大理石紋且油脂分布均勻，細緻軟嫩的口感並兼俱香醇風味阿~~

輕涮5秒，肉質口感柔嫩多汁，香氣十足，迸發牛肉原始的甜味及鮮味，可說是饕客的最愛~

伊比利豬油花分布均勻又帶點厚度的肉片，再涮入鍋底後油脂豐潤不膩，濃郁的香氣與細嫩的完美口感，完全是姊妹的最愛!

肉質吃起來鮮甜Q彈有嚼勁，香氣十足，完全沒有豬腥味，輕沾上自己特製的醬料就好好吃~~

頂級美國牛板腱，板腱牛油花分布均勻光看就相當的誘人，建議食用熟度6-8分熟才不會浪費了好肉質，口感柔嫩而多層次感，肉質綿密並帶有牛肉獨特香氣，不用沾醬就好好吃!!

台灣頂級松阪豬，將松阪豬切成有厚度的條狀，再擺入冰塊盤中，宛如是一朵花兒，在視覺及份量上都很足。

松阪豬油脂勻稱，爽脆彈牙的口感是吸引大家喜歡的因素之一。而且在壽喜鍋內滾煮也不會韌口，就連肉香的甜都一併吃出來呢~

萬物皆漲，只有出雲知你心。針對有點鍋的朋友又想要多吃肉，提供了三種肉品、以接近3折的優惠可加點一次培根牛肉、五花豬或上選梅花豬(則一)，圖下為上選梅花豬，畢竟三款肉品都是60元，當然要選原價最貴的囉XDD 不因為價格就減少肉的片數及厚度唷! 這上選豬梅花吃起來厚實又柔嫩，相當美味呢~

醬燒牛肉飯+$35，有吃牛肉的朋友~~ 小涼建議你可以加購這牛肉飯。

採用台東的後山皇帝米，米飯飽滿又Q彈，就算單吃也有好滋味。但淋上出雲特製牛滷汁，鹹香的風味讓人一口接著一口扒飯吃，根本就沒有時間聊天！！這碗醬燒牛肉飯太邪惡、太可惡了，我必定消滅它!!

麻辣滷鴨血，還給了兩顆鳥蛋唷! 雖然是熟食，但在上桌後依舊會點入小火保溫(這舉動很貼心)

鴨血口感還滿Q嫩的加上麻辣湯頭帶了點微微的麻香及辣味，對於愛吃辣的我們來說，就是不想停口！！偷偷說底下的醬汁不要浪費，可以拿來淋在白飯和冬粉上都相當的涮嘴唷！

三五好友一起來出雲吃鍋，每一種鍋底都可以點到，大家再一起分食，挑出最讓自己喜歡的湯底，下次直接跟另外一群姊妹分享，小凉最愛的湯底依序為檸香青麻鍋→和風壽喜鍋(吃肉最佳鍋底)→卜卜蛤蠣鍋→蔬果豆皮鍋(素)，但下一次我想要試試韓式泡菜鍋啦!

出雲鍋物鄰近有許多收費停車場，就算是開車的朋友也不用擔心沒有停車位唷!! 圖下提供大家參考收費停車場的位置。

出雲鍋物

電話：04-22350329

地址：台中市北區崇德路一段260號

營業時間：11:30~00:00(最後收客22:20)

臉書粉絲頁：出雲鍋物

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