開串我又來了！這次跟家人放假來高雄看球賽，加上又收到免費加入會員的９５折優惠券，就決定再度朝聖開串！這裡不只ＣＰ值超高，餐點的美味度更是令我回味不已！

新登場的菜單品項一樣超豐富，價格更親切，這樣的價格在台北的居酒屋根本就吃不到甚麼，來高雄開串只要一張小朋友，就可以吃得超爽～～

招牌必點招牌卜卜鍋、老壇酸菜魚、麻辣烤鮮魚、炸厚岸生蠔、金沙炸蝦天婦羅、一道皆一道現點現煮陸續端上桌，餐點衛生又新鮮，完全就是單點餐廳的高品質

二訪開串還是好滿意，不僅用料跟調味超用心，口味抓得更是完美，不論想吃飽吃巧都沒問題，怪不得連下午時段也經常爆滿，想吃開串的朋友記得要早點訂位唷～

開串交通很方便，上次開車過來旁邊就是停車場，這次搭公車也超方便，直接坐到澄清路，下車一分鐘就到

附近鄰近長庚醫院、正修科大、澄清湖棒球場，隔壁還有大型健身房，吃飽後想要運動買贖罪券也沒問題～

生意也太好了吧！用餐這天是週三下午三點多，照理說是離峰時間，店內居然還是高朋滿座，可見開串在短短幾個月內就打響知名度

店內裝潢走一種時尚中國風，又混合日本、韓國流行元素，好吃又好拍的舒適環境，全家大小都相當喜歡的用餐空間。更貼心的是坐位還有插座，可以免費充電充爽爽

開串價目表／開串線上點餐

果然是新開幕餐廳，走科技便利的點餐方式，掃碼點餐，想吃甚麼自己選，快速又方便，也不用擔心店員點錯，出菜速度超快，而且我來兩次出餐都完全正確

之前吃過些不太好的吃到飽，店家很怕客人吃，都會故意漏單，我想很多人都有類似的經驗，然而開串完全不怕客人吃，餐點出得很快，品質也很穩定，可以快速就吃到剛起鍋的美味

開串菜單(2024.2)

899元的套餐包含799元的品項，數一數超過50種以上，通通無限量吃到飽，而且很多是餐廳的大菜，沒想到通通都可以點到爽

不過不免俗要叮嚀大家，為了地球、環境，請勿浪費任何食物，請依照食量量力而為，千萬不要一次點太多，吃不完造成浪費喔～

開串會員

來開串前，別忘了先加入會員，免費入會，就可以享有入會禮、生日禮、消費集點等活動，這麼便宜的價格居然還可以打95折，老闆好像在做慈善事業喔！

招牌卜卜鍋

上次爆滿蛤蜊的卜卜鍋，真的超鮮超好吃，老闆蛤蜊超大顆，好像不用前放得滿滿，大海的鮮味一次吃個夠，來這裡可以享受蛤蠣自由，推薦隔離控必來！

蛤蜊湯頭原味爆好喝，鮮甜滋味在口中釋放開來，喝個剛煮好的湯品暖暖機，等等就能吃下更多美味的開串好料～

老壇酸菜鍋

上次錯過這個超厲害的酸菜魚，老闆不會因為做吃到飽就偷工減料，這個酸菜魚比知名的專賣店還好吃，辛香料放好放足，用料完全不手軟～

魚肉軟嫩沒有腥味，酸中帶辣頗能刺激味蕾，粉絲吸滿精華，一入口中超涮嘴～濕潤度、Ｑ潭度通通滿分，超開胃的鍋物，連不太敢吃辣的我，都愛不釋手～

麻辣烤鮮魚

上次吃過也吃喜歡的烤鮮魚，魚肉有先炸過處理過，烹煮起來不容易散開，魚肉的水份跟湯質通通保留住，

魚肉香辣帶勁，調味不會過頭，味道抓得剛剛好，吃起來不會口乾舌燥，花椒香氣在口中回味無窮，非常迷人！

這三個鍋物都好厲害喔，感覺之後可以推出火鍋料加點，像我就很想加豆皮、凍豆腐、泡麵去吸收湯汁，感覺會是更上一層樓的美味

韓式泡菜

吃完鍋物緊接著就要吃烤物、熱炒、炸物等特色料理，別忘了點個開味的韓式泡菜搭配，可以增添濕潤度，舒緩食物的油膩感～～

麻辣牛百葉

麻辣美食也是開串一大招牌，這個香辣夠味的牛百業，牛肚爽脆彈牙的觸感相當有咬勁，湯汁香辣帶點麻麻的風味，令人食指大動~

干貝茶碗蒸

熱騰騰的茶碗蒸， 是大小朋友都喜歡的營養菜餚，滑嫩軟綿的蒸蛋，如同布丁的細緻感，裏頭的配料有夠多，每一口都充滿海鮮的鮮味，一不小心就吃光光

五花牛(醬)

開串一大重頭戲就是現烤串燒，老闆過去豐厚餐飲經驗，通通發揮到淋漓盡致，尤其串燒看似簡單，要怎麼把烤到恰到好處

不會太乾、不會太焦，肉品保有水份，咬起來不會韌，就考驗店家的真功夫！

開串的牛肉串，不論做成醬燒、鹽燒都很讚，醬燒鹹中帶甜的滋味，相當開胃，不論直接吃、配煮食、配飲品都好爽～

雞腿(明太子)

雞肉串則是挑選肉質軟嫩細緻的雞腿肉，上頭擠上濃郁的明太子醬，CREAMY的滑嫩感，讓烤雞腿肉串更好入口，口中滿滿明太子的香味好幸福~

松阪豬

上次就超愛的松阪豬，這次當然也要點，爽脆彈牙，不會怕吃到硬硬的筋，肉質挑選得很好，這個在居酒屋一份都要好幾百，來開串可以無限吃松阪豬，不用擔心荷苞會大失血

炙燒牛舌片

開串的牛舌厚度適中，咬起來有Q勁，不會有牛肉的腥味，可見肉質很新鮮，搭配蔥鹽一起入口，更能帶出牛舌的本身的滋味，超有口感的牛舌，配冰涼飲品很MATCH

香酥炸肥腸

肥腸是網友超推的炸物，原本朋友擔心會不會很膩，沒想到完全不油，外脆內Q的口感，加上特製的鹹甜醬汁，一口接一口，一吃就停不下來XD

奶油杏鮑菇

杏鮑菇切得好大片，更能保留杏鮑菇水份，一咬下口中充滿湯汁，帶有奶油香氣，不僅肉類好吃，蔬菜類也好讚~

鹽燒海鮮蝦

蝦蝦控來開串也超適合，上次吃過好多種口味的蝦子都好推薦，這次吃的蝦子同樣又大又新鮮，肉質非常彈牙，因為夠新鮮蝦殼也很好剝~

不用額外沾醬，直接吃就超鮮甜，吃完我也沒有過敏的症狀，真的再次讚嘆，開串的食材真的都挑選很高的等級，因此新鮮、美味不在話下

炙燒鮮干貝

飽滿多汁的大干貝，高溫炙燒鎖住湯汁，一咬下干貝軟嫩，干貝的香味湧上鼻腔，好吃到會想再來一盤，干貝控絕對要來開串吃爆

金沙炸蝦天婦羅

卡滋卡滋的炸蝦，蝦子不會沒有蝦子味道，我前幾天才剛去知名吃到飽吃炸蝦，兩者相比，開串的又大又有彈性，重點還有蝦子的味道

上頭的金沙醬汁，更能帶出蝦子的鮮味，卡滋酥脆不油膩的好味道，吃完還會想要再來一盤，這個炸蝦真的超好吃，推薦一定要點！

炸厚岸生蠔

海鮮類不只有人氣的炸蝦，超大的炸生蠔也是必點，一咬開就聞到牛奶香氣，濕潤充滿湯汁，不會有腥味苦味，這個高檔居酒屋美食，來開串多吃幾塊就回本了！

炸厚切里肌豬排

上次大小朋友都喜歡的炸厚切豬排，我覺得比日式豬排專賣店的豬排還好吃，豬肉厚實卻不會乾澀，肉質相當濕潤，我都懷疑豬肉是不是有敷面膜ＸＤ

外皮卡茲不會吸油，看看這個橫切面，有夠厚的啦～沾上帶點酸甜的豬排醬、佐一點清爽的生菜絲，讓炸豬排更加好吃～

炸牛肉可樂餅

這次另一大亮點就是牛肉可樂餅，之前台北有牛肉可樂餅專賣店，我就超愛買，結果沒幾年收到後，就沒有吃到令我心動的牛肉可樂餅

開串的可樂餅，比我在日本吉祥寺吃到的牛肉可樂餅名店還厲害，外皮酥脆不油膩，裏頭的牛肉內餡相當紮實，濕潤度十足不會乾柴，這個大小朋友都會愛的炸物小點，我們點了好幾輪

牛蒡甜不辣

我本身就愛吃甜不辣，看到牛蒡天婦羅當然不錯過，這個甜不辣魚漿用超好，口感不會粉粉軟軟的，吃起來頗有咬勁跟Ｑ度，還可以吃到真材實料的牛蒡絲纖維，完全就是我的菜

蒜香炒水蓮

吃了這麼多大魚大肉後，當然不能少了攝取纖維素，現炒水蓮爽脆開味，搭配炸物熱炒一起入口，卡滋卡滋口感滿點！

開串飲品

吃飽後當然也要喝足，多款飲品選擇，之前是用封口杯裝，這次則是一次就送上一大壺，份量十足可以喝爽爽～

開串厚奶茶

超濃厚的奶茶，相當順口，喝起來不會有苦澀感，奶香味很足，茶韻味深遠，完全不會水水的，這根本就是手搖店賣的飲料吧

開串芭樂青檸茶

酸酸甜甜很幸福的新品芭樂青檸茶，超像是辦桌會喝到的飲料，想要調整甜度，還可以加入無糖綠茶調整，真的超好喝，一下子一大壺就喝光光，趕緊又加點

原萃日式綠茶（無糖）

開串不只有無糖飲品，台灣人愛喝的可樂、雪碧、烏龍茶、氣泡水、泰式奶茶也都通通有，選擇多樣化，把買飲料的錢都省下來

這次很遺憾因為真的吃太飽，我沒有加點甜點，上次吃到布蕾、波羅、冰淇淋都超好吃，下次再訪，我會好好控制份量，要把這次沒吃到的甜點吃回來ＸＤ

開串吃到飽5大特色

1. 再訪高雄新開幕吃到飽！短短幾個月又回訪，這次帶家人一起來吃，只要799元起、最貴的COURSE也只要989元，就可以享受超過50種美食，通通無限量供應～

2. 結合日式居酒屋、中式鍋物、台式熱炒及炸物，多元料理的複合式餐館，不論想吃串燒、下酒菜、鍋物、麻辣美食、甜點應有盡有，食材挑選相當用心，新鮮度滿分💯

3 .招牌必點招牌卜卜鍋、老壇酸菜魚、麻辣烤鮮魚、炸厚岸生蠔、金沙炸蝦天婦羅、鹽烤松阪豬等都是我超推薦的必點好料。串燒雞、豬、牛、羊、大腸通通都有，醬燒、鹽燒都好喜歡喔。

4. 掃碼點餐方式，現點現做熱騰騰上桌，滋味格外可口，衛生品質通通一把罩👍裝潢時尚又好拍照，身上也不會有油煙味，服務親切出餐快速，提供信用卡等支付，一旁還有插座隨時充飽電

5. 甜點、飲品同樣超滿意，厚奶茶、芭樂青檸茶、無糖綠茶，搭配餐點真的很速配！這家吃到飽真的太厲害了，生意超好記得提早訂位，平民消費奢侈享受，推薦大家一定要來朝聖喔！