青島飯糰是台北車站人氣的飯糰店之一，許多人喜歡買飯糰霸，一來地點比較好，二來店面比較大，最後則是配料選擇略有不同

不過青島飯糰我朋友比較過後，比較推薦，因為多了紫米選擇，比較符合她的口味，但在我吃起來兩家其實差不多

都是可以吃得飽，價格又不會過貴的飯糰美味，來台北車站想要吃早餐的話，來青島飯糰是挺不賴的選擇！

青島飯糰菜單

價格只要３５元起，飯糰可以選擇白米或紫米的選擇，超大一顆用料相當實在，熱騰騰咬上一口好爽喔

一顆顆都是現點現做，品像算是很單純，最貴的也只要５０元銅板價格就能吃到，喜歡吃飯糰的朋友，一吃就會愛上～

裏頭的油條是老油條，吃起來口感特別酥脆，卡滋卡滋口感滿分，非常爽口吃起來相當過癮～

不想等的朋友，店家也會準備一些做好的飯糰，用毛巾包起來熱騰騰的，可以直接插隊選購，節省下排隊時間，對於不挑口味的朋友超方便～

我選擇最便宜的原味，３５元真的很便宜，說到飯糰配料我最喜歡肉鬆，再來是油條、菜脯、蛋蛋，所以點原味的就很適合我了

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選擇外頭都要加價的紫米，來青島飯糰不用加價就能吃得到，一口咬下用料有夠實在，米飯軟中帶有Ｑ度，整體口感絕佳～

不過很可惜是青島飯糰只開到十點而已，而飯糰霸一整天都吃得到，所以飯糰霸才擁有比較高人氣，

愛吃飯糰的朋友，這麼便宜又大顆的飯糰越來越少，ＣＰ值超高的台式早餐，推薦大家不要錯過喔～

店家資訊 青島飯糰

🏠地址: 台北市中正區青島西路13號

🚌交通: 台北車站M8出口3分鐘

☎️電話: 0939-187-867

⏰時間: 06:30–10:00

😪公休: 無休

💲消費: 現金

🎬影片: https://www.youtube.com/watch?v=O_g277_AdnM

💬食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406214298

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