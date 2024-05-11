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（台北飯糰）青島飯糰～紫米飯糰只要35元起！熱騰騰超Ｑ彈、料多到爆、好吃到會懷念古早味～青島飯糰菜單

2024-05-11 18:29:00 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：118
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1511篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：青島飯糰
place台北市中正區青島西路13號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（台北飯糰）青島飯糰～紫米飯糰只要35元起！熱騰騰超Ｑ彈、料

青島飯糰是台北車站人氣的飯糰店之一，許多人喜歡買飯糰霸，一來地點比較好，二來店面比較大，最後則是配料選擇略有不同

不過青島飯糰我朋友比較過後，比較推薦，因為多了紫米選擇，比較符合她的口味，但在我吃起來兩家其實差不多

都是可以吃得飽，價格又不會過貴的飯糰美味，來台北車站想要吃早餐的話，來青島飯糰是挺不賴的選擇！

（台北飯糰）青島飯糰～紫米飯糰只要35元起！熱騰騰超Ｑ彈、料

青島飯糰菜單

價格只要３５元起，飯糰可以選擇白米或紫米的選擇，超大一顆用料相當實在，熱騰騰咬上一口好爽喔

（台北飯糰）青島飯糰～紫米飯糰只要35元起！熱騰騰超Ｑ彈、料

一顆顆都是現點現做，品像算是很單純，最貴的也只要５０元銅板價格就能吃到，喜歡吃飯糰的朋友，一吃就會愛上～

（台北飯糰）青島飯糰～紫米飯糰只要35元起！熱騰騰超Ｑ彈、料

裏頭的油條是老油條，吃起來口感特別酥脆，卡滋卡滋口感滿分，非常爽口吃起來相當過癮～

（台北飯糰）青島飯糰～紫米飯糰只要35元起！熱騰騰超Ｑ彈、料

不想等的朋友，店家也會準備一些做好的飯糰，用毛巾包起來熱騰騰的，可以直接插隊選購，節省下排隊時間，對於不挑口味的朋友超方便～

（台北飯糰）青島飯糰～紫米飯糰只要35元起！熱騰騰超Ｑ彈、料

我選擇最便宜的原味，３５元真的很便宜，說到飯糰配料我最喜歡肉鬆，再來是油條、菜脯、蛋蛋，所以點原味的就很適合我了

 

（台北飯糰）青島飯糰～紫米飯糰只要35元起！熱騰騰超Ｑ彈、料.

選擇外頭都要加價的紫米，來青島飯糰不用加價就能吃得到，一口咬下用料有夠實在，米飯軟中帶有Ｑ度，整體口感絕佳～

不過很可惜是青島飯糰只開到十點而已，而飯糰霸一整天都吃得到，所以飯糰霸才擁有比較高人氣，

愛吃飯糰的朋友，這麼便宜又大顆的飯糰越來越少，ＣＰ值超高的台式早餐，推薦大家不要錯過喔～

（台北飯糰）青島飯糰～紫米飯糰只要35元起！熱騰騰超Ｑ彈、料

店家資訊　青島飯糰
🏠地址: 台北市中正區青島西路13號
🚌交通: 台北車站M8出口3分鐘
☎️電話: 0939-187-867
⏰時間: 06:30–10:00
😪公休: 無休
💲消費: 現金
🎬影片: https://www.youtube.com/watch?v=O_g277_AdnM
💬食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406214298
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