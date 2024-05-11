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（高雄飲料）陳蓮藕大王～清甜回甘不口渴！老字號飲料店不可錯過～陳蓮藕大王菜單

2024-05-11 18:38:00 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：134
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1511篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 苓雅區

造訪商家：陳蓮藕大王
place高雄市苓雅區苓雅二路166號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（高雄飲料）陳蓮藕大王～清甜回甘不口渴！老字號飲料店不可錯過

陳蓮藕大王是高雄知名的飲品老店，超有台灣特色的蓮藕茶，喝起來清涼止渴，退火的絕佳飲品，來高雄喝上一杯透心涼～

不只有蓮藕茶，多款茶飲紅茶、綠茶、青草茶、洛神花通通都有，加上牛奶喝起來更滑順，是高雄苓雅區必喝的飲料店！

（高雄飲料）陳蓮藕大王～清甜回甘不口渴！老字號飲料店不可錯過

陳蓮藕大王對面也是賣蓮藕茶飲的專賣店，對面那家有提供行動支付，我個人比較喜歡對面那間，但之前有次他們點錯餐

所以就看哪家有開就喝哪一家，兩家的差別除了行動支付，就是對面謝家蓮藕茶有提供無糖選擇，陳蓮藕的飲品多數是固定甜度

（高雄飲料）陳蓮藕大王～清甜回甘不口渴！老字號飲料店不可錯過

陳蓮藕大王菜單

分成中、大、瓶３種尺寸，高雄蠻熱的點大杯一下就喝光，也可以點瓶裝的，招牌蓮藕茶３瓶２８０，一瓶９３元左右很划算

（高雄飲料）陳蓮藕大王～清甜回甘不口渴！老字號飲料店不可錯過

蓮藕茶喝起來不會太甜，相當順口，糖可以引出蓮藕的香味，喝起來相當滑順不會有澀澀感

清涼退火的飲品選擇，非常適合高雄的飲品，推薦來高雄一定要來喝爆！

（高雄飲料）陳蓮藕大王～清甜回甘不口渴！老字號飲料店不可錯過

💭店家資訊 【陳】蓮藕大王
🏠地址: 高雄市苓雅區苓雅二路166號
🚌交通: 近苓雅市場
☎️電話: 0966-327-759
⏰時間: 0900-2300
😪公休: 無休
💰消費: 現金
👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406838169
👇👇👇🗺地圖👇👇👇


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