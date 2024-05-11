順口牛肉麵位於開南商工對面，從善導寺捷運站過來相當方便，是許多學生超愛的平民美食，不論要吃乾的、湯的通通都有~

麵條現點現煮，口感特別有咬勁，乾麵還免費附贈湯品，一大碗百元出頭，花小錢就能吃得超級飽，身為省錢王一定要推薦

順口牛肉麵店面相當寬敞，地點非常的好，隔壁就是人氣必比登雙月，如果不想排隊等雙月，來吃這家順口也挺適合～

麵食現點現做，我建議可以提早電話預訂，節省下現場等候的時間，更快就能吃到美味的麵食好料

順口麵食館之前也是前立委趙天麟的愛店，不論是炸排骨、牛肉麵、都是人氣的餐點，可以說是我們省錢一族的絕佳好夥伴～許多成功學生也天天來報到

一走入店內就是相當復古的裝潢座位設計，這就是傳統小吃店以前有的擺設，座椅無法移動都是固定的，對於我這種胖子很不友善ＸＤ

不論中午晚上過來，生意都相當好，順口牛肉麵走快餐路線，餐點出餐很有效率，一下子就可以拿到餐點，相當高效率

看得到麵條烹煮的過程，炸物則是在廚房內，出餐採取分工合作方式，專業化分工，卻飽餐點每個環節都處於最佳狀態

順口牛肉麵菜單（2022年菜單）

順口牛肉麵菜單（2024年菜單）

相比之後就發現排骨麵漲價十元，幾乎每種餐點都有調整，10-20元不等，不過一百元也還是相當合宜，小牛肉麵140元也算是很便宜

順口牛肉麵多款小菜，採取自助取餐方式，我超愛的豆皮、乾絲這邊通通都有，搭配麵食相當速配

乾麵是榨菜肉絲麵，不會只有乾麵加醬而已，還有榨菜肉絲可以吃，口感更加豐富不怕單調，加點特製辣椒更是開味~

排骨現點現炸，厚度十足，跟常見薄博的排骨相比，順口的排骨真材實料，超大一片，吃起來特別有肉感，排骨調味抓得很好，完全不油膩~

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外帶享用也很適合，排骨會用紙袋另外裝，不怕因為接觸麵條而軟爛，乾麵Q勁十足，吃起來相當彈牙~

更貼心的是不論內用外帶都有附上免費的湯品，可以選擇要牛肉清湯，或者是豬肉清湯，像我選擇排骨麵+牛肉湯，兩種肉品的滋味一次吃得到~

湯頭喝起來很夠味，不會油膩，加入點青蔥調味，就是人間的珍饈，一口湯品一口麵食真的太棒了～

不只麵食很好吃，飯食也超推薦，牛肉飯上超多快大牛肉，魯得很入味，牛肉帶有Q彈口感，米飯淋上點牛肉滷汁超級香

真心推薦順口麵食館，口味、用料、服務通通一百分，推薦省錢一族們一定要來順口朝聖喔！！！！

💭店家資訊 順口牛肉麵

🏠地址: 台北市中正區濟南路一段9號

🚌交通: 捷運善導寺10分鐘

☎️電話: (02)2351-5768

⏰時間: 1100-1430 1630-2100

😪公休: 週日公休

💰消費: 現金

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/403263410

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