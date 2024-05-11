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（澎湖豆漿）小池角豆漿～市場內新開幕豆漿專賣店！豆花配料無限量只要40元～小池角豆漿菜單

2024-05-11 18:57:00 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：97
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1511篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：小池角豆漿
place澎湖縣西嶼鄉(池東零售市場1號店2樓)133-2號2樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（澎湖豆漿）小池角豆漿～市場內新開幕豆漿專賣店！豆花配料無限

頭一次來澎湖，甚麼都相當新鮮，在IG上頭看到這家開幕不久的豆漿店，除了豆漿外也有賣豆花~

小池角豆漿是年輕人返鄉經營的小店，位於傳統市場二樓，小巧空間不論外帶內用都可以，

喜歡補充蛋白質的朋友，來澎湖西嶼可以來小池角豆漿喝瓶超濃的豆漿，搭配滑嫩的豆花喔~

（澎湖豆漿）小池角豆漿～市場內新開幕豆漿專賣店！豆花配料無限

小池角豆漿位於池東市場二樓，外觀真的很像廢墟，一樓甚麼都沒有堆了雜物，還有點積水，還真的有點不敢進去~

（澎湖豆漿）小池角豆漿～市場內新開幕豆漿專賣店！豆花配料無限

鼓起勇氣上去後，就看到小池角豆漿，週一公休，每日限量販售，加上澎湖很熱，建議買完就要立刻乾杯XD

（澎湖豆漿）小池角豆漿～市場內新開幕豆漿專賣店！豆花配料無限

小池角豆漿菜單

（澎湖豆漿）小池角豆漿～市場內新開幕豆漿專賣店！豆花配料無限

小池角豆漿也有提供內用的空間，一碗豆花加上一杯豆漿，一邊享受澎湖的海風、陽光，來˙小池角享用下午茶點心相當適合~

（澎湖豆漿）小池角豆漿～市場內新開幕豆漿專賣店！豆花配料無限

當天杯裝賣完了，我就選擇小池角豆漿罐裝的，50元銅板價，沒有特別便宜，但也不算貴，質地不會非常濃，滋味也不會水水的

喝起來豆味十足，想要補充蛋白質的朋友，這家小池角豆漿是不可錯過的新店喔！

（澎湖豆漿）小池角豆漿～市場內新開幕豆漿專賣店！豆花配料無限

💭店家資訊 小池角豆漿
🏠地址: 澎湖縣西嶼鄉133-2號(池東零售市場1號店2樓)
☎️電話: (06)998-3646
⏰時間: 1030-1700
😪公休: 周一公休
💰消費: 現金
👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊
💬官網: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556102708121&mibextid=LQQJ4d
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406925949
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