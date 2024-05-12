豪德寺,是這陣子在網路上很熱門的行程.

豪德寺位在世田谷線的宮の坂站,而世田谷線剛好是東京僅剩的兩條地面電車路線其中之一,剛好也順便體驗一下東京的地面電車.

另外一條荒川線,就下次有機會再去體驗.

東急電鐵世田谷線

世田谷線（日語：世田谷線 ／ せたがやせん Setagaya sen * / ? ）是日本東急電鐵（東急）的軌道線，連結東京都世田谷區三軒茶屋站與下高井戶站。本線是東急電鐵唯一的路面電車。

荒川線

荒川線（日語：荒川線 ／ あらかわせん Arakawa sen * / ? ）是日本一條路面電車路線，連結東京都荒川區南千住一丁目三之輪橋停留場和同新宿區西早稻田一丁目早稻田停留場，屬於東京都交通局作為事業主體的東京都電車（都電）軌道路線。暱稱為「東京櫻花路面電車」（東京さくらトラム、Tokyo Sakura Tram）（2017年4月28日決定）。

荒川線為東京都內僅存的公營路面電車路線，由東京都交通局所經營。與隸屬私鐵的東急世田谷線並列為東京僅有的兩條仍在營運的路面電車路線。

以上資料摘錄自維基百科

去豪德寺買招福貓,當然也不能錯過"幸福の招き猫電車",

想搭乘的人客,可以參考一下電車時刻表.

幸福の招き猫電車時刻表

https://ii.tokyu.co.jp/event/nekodensya

搭乘的方式可以直接購票或付現,大人是160円,小孩是80円,全線單一價.

也可以使用SUICA和PASMO,或是購買"世田谷線散策きっぷ"一日乘車券.

車站旁有詳細的資訊,各位可以參考一下.

如果上下車站會達到三站以上,還是建議買一日券(大人380,小孩190).

在研究"幸福の招き猫電車"時刻表時,電車剛好就進站了,真的是太幸運了.

但是搭乘的人客實在太多了,根本就沒有辦法拍攝車廂內的照片.

順便提醒一下,電車上下車的方式.

電車頭尾的車門是入口,中間的車門是出口,請各位人客注意一下.

世田谷線很多車站都是無人車站,所以在電車入口處會有隨車人員和刷卡機.

由電車頭尾的入口上車刷卡付費,再從電車中間的出口下車.

三軒茶屋站因為是起始站,進站時已經先通過刷卡付費閘口,所以上車不用再刷卡付費.

乘客全部都是由左邊上車,右邊下車,就沒有特別去分出入口,下高井戶站好像也是這樣.

宮の坂

要去豪德寺的人客,請在這一站下車.

出了車站往右邊走,沒多久就會看到"大谿山豪德寺"的招牌.

這裡的街道比較冷清,在路上行走的人不多.

也有可能是因為這裡算是住宅區,沿路沒有營業的店家,所以比較沒有那麼多流動的人潮.

從熱鬧的晴空塔,來到寧靜的住宅,確實會覺得落差蠻大的.

但是我還蠻喜歡看日本的住宅,因為每一戶都不太一樣,都各自有自己的特色.

看到"大谿山豪德寺"的招牌後,左轉走進豪德寺參道,兩旁種滿的高大的松樹.



從豪德寺的山門走進來,看到豪徳寺仏殿後,再左轉就會看到招福殿.

門口會有一隻招福猫児,不會太難找.

如果還是擔心,跟著年輕的人潮走就對了.

我在網路上查資料時,其實發現還不少人客會分不清招福貓和招財貓.

就簡單的Google一下資料給各位人客....

豪德寺（日語：豪徳寺 ／ ごうとくじ Gōtokuji * / ? ）、是在東京都世田谷區豪德寺二丁目的曹洞宗寺廟。原本是臨濟宗。山號大谿山（だいけいざん）。有最多的招福貓，約1000多隻左右。是招福貓的發祥地，招福貓是舉右手，招財貓是舉左手，如果想實現願望可以先帶一隻招福貓回去，等願望實現再還回去。

豪德寺招福貓的發祥地。井伊直孝跟著貓兒跑到寺中避雨、聽了寺裏和尚的法談十分歡喜、所以豪德寺成了井伊家的菩提寺。

豪德寺爲了供奉「招福貓児（まねぎねこ）」、在寺裏建造了「招貓殿」裏面安放了招貓觀音。招貓殿旁邊、放了很多招福貓。招福貓是右手上擧、手中沒有拿小金幣的白色小貓。和左手上擧手中拿小金幣的招財貓有區別。

以上資料摘錄自維基百科

真的好多招福貓!

大家的願望實現後,都會把招福貓還回來.

我就簡單用兩張照片帶過,因為數量真的很可觀.

來豪德寺除了看這些招福貓外,最主要也是想買一隻回家.

不過因為抵達的時間太晚了,豪德寺的寺務所已經休息了.......

所以提醒各位人客,想買招福貓還是要注意一下時間.

每天營業的時間:0800~1200和1300~1500

原本是還有安排要到山下站和小田急小田原線的梅ヶ丘站,逛逛周邊的一些店家.

但是因為時間有點晚了,所以只好忍痛放棄.

回程的電車上,搭乘的人並不多.

但是因為不是幸福の招き猫電車,所以也沒有多拍些照片.

東京地面電車初體驗,我覺得是沒有什麼太特別的地方.

可能是因為東京的各線各式電車都已經高架化,所以僅存的地面電車就會顯得格外珍貴.

但是因為台鐵有高架也有地面,所以對於東京地面電車除了車型特別外,並沒有太令人驚豔的地方.

另外也補充一下,

如果是持東京Metro地鐵的24,36,72小時優惠車票的人客,經由半藏門線直達到三軒茶屋站後,出站前請記得先補票.

因為從澀谷站到三軒茶屋站,已經不是東京Metro地鐵的營運的路線.

雖然不必出站轉車,但是要補這一段的車資.

出口處有人工補票的櫃台,把車票交給站務人員處理就好.

在澀谷轉車時,就順便看看這個著名的十字路口.

嗯.....,這個人潮非常的嚇人.

如果有機會再來東京時,再另外安排時間來逛逛.

這一趟行程算是有點可惜,時間上沒有掌握好.

不然世田谷線有幾個站,還蠻值得去走走看看的.

會建議要去豪德寺的人客,如果只是單純要去買招福貓,就注意一下寺務所的營業時間.

如果還想再逛逛沿線的一些車站,那就要多預留一點時間.