冰茶專賣店

隱身西門町巷弄間的新開幕西門酒吧冰茶專賣店，循著google map來都要摸索一下，勇敢走上樓穿過窄長樓梯來到3樓就對了，在這棟樓裡的台北酒吧都各有其特色，像是把西門町各種潮流多元包容性元素，通通集結變成一間間特色餐酒館。這次柯軟造訪以長島冰茶為發想的冰茶專賣店，融合世界各國料理、台灣食材材料等，在地化同時接軌國際，做出一杯杯順口驚艷的冰茶，沒想到用長島冰茶也能環遊世界!初聞冰茶專賣店店名，軟西還以為是賣飲料的，沒想到是有各種創意調酒、熱炒、鹹食的西門餐酒館，搭配復古裝飾，彷彿穿越回60年代，西門酒吧推薦給軟絲們。冰茶專賣店一樣收錄在軟西的台北餐酒館、板南線餐酒館、西門町美食推薦中。

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位於西門站熱鬧區域的冰茶專賣店，看到這紅通通招牌下方的樓梯，上到3樓就會看到台式復古窗花，等待開門的同時還可以看一下左手邊以前隨處可見的廣告傳單，無厘頭逗趣活潑Slogan看了不禁嘴角失守。

西門酒吧推薦 冰茶專賣店 用餐環境

老宅改建的冰茶專賣店，樑柱上還能看到些許磚牆斑駁痕跡，搭配復古窗花和墨綠色磁磚，連桌面都選用翡翠綠小塊磁磚拼接，像極了在三合院阿嬤家餐桌吃飯，細節滿滿的冰茶專賣店，將往日美好情懷通通濃縮進裝潢中。

古早時候常見的竹編籐椅，坐起來穩固舒適，舒適橘色沙發低調奢華，仔細一看兩側的展示櫃裡還有錄音帶、話筒電話、收音機等等帶懷舊物品，店內放的歌也都是經典華語流行樂，不自覺就會邊跟著哼，冰茶專賣店氣氛營造處處可見其用心。

冰茶專賣店座位大多2-6人座，是三五好友來聊天小酌都很適合的西門餐酒館，不過西門酒吧一個人來冰茶專賣店也不怕尷尬，吧台座位區都很適合點杯長島冰茶獨自享受，柯軟造訪的時候就看到很多人客一個人來冰茶專賣店喝酒呢。

冰茶專賣店平日低消只要NT333，假日NT666，以西門酒吧平價來說真的很佛心呀，不過座位不多，建議線上訂位以免向隅。

當然除了各種長島冰茶變化體外，冰茶專賣店還有超多鹹食選擇，熱炒、炸物、主食、小點等，根本就是台式熱炒精華，道道都經典，點熱炒類多了還可以搭配白飯，文末有冰茶專賣店菜單可參考。

西門酒吧推薦 冰茶專賣店 調酒介紹

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

家喻戶曉的酒款之一長島冰茶，也是台灣人愛喝的調酒之一，冰茶專賣店以之為發想，融合世界各國料理特色，結合台灣食材材料等，在地化同時接軌國際，做出一杯杯順口驚艷的台灣特調、國際特色冰茶，就像長島冰茶一樣裡面都有多種酒款，喝來很有酒感但又清順好入口，划算又有誠意，不會只是漂亮的妹酒而已。

冰茶專賣店酒款分為幾大類，有福爾摩沙冰茶，是比較台灣在地特色的地區調酒；世界冰茶則是有很多不同國家的特調，第一次發現用冰茶也可以環遊世界；最後一款比較像手搖飲的感覺，水果類型也很適合剛開始接觸長島冰茶的朋朋，來冰茶專賣店都可以找到一杯屬於自己的冰茶。

當然來餐酒館就是要在吧檯看調酒師表演，其他餐酒館也可以參考軟西的台北餐酒館、板南線餐酒館、特色餐酒館推薦唷~

幽靈島冰茶(NT420)

這款因為透徹晶亮而取名幽靈，這也是柯軟當天最喜歡的一杯，整杯調酒經過奶洗，就是把牛奶碰檸檬後再濾出，喝起來帶乳酸感清新爽順，裡面有伏特加、琴酒、龍舌蘭、君度橙酒，沁涼入喉再來酒感後勁，看起來透明卻也酒感足夠!

爪哇島冰茶(NT420)

爪哇島滿滿印尼風情，加入參巴辣椒醬，喝起來跟剛剛幽靈一樣清爽，但多了股辣椒竄入口鼻的辛香感，還有香蕉獨有的果香氣，感覺就像是在東南亞喝上一杯當地飲品，啜一口再搭酸甜情人果超特殊體驗!

紐西蘭島冰茶(NT420)

這款除了顏色少女外，喝起來莓果酸甜豐盈和細緻鮮奶油，超級綿順泡沫感像吃慕斯一樣，根本就是用喝的甜點。

西西里島冰茶(NT420)

這款用泡過紅茶的琴酒、伏特加調和金巴利、利口酒等，連泡沫都是西西里咖啡泡沫，最後刨上檸檬皮，整杯光聞起就有滿滿檸檬清香，與其說是義大利西西里咖啡，軟西覺得更像檸檬紅茶，溫和清雅，潤喉回甘，一不小心就當做茶飲飲盡。

普吉島冰茶(NT420)

這杯喝起來就是沒那麼甜膩順口的泰奶，是清甜版手標，煉乳融合得恰到好處甜味顯現，酒感不重滿滿冰塊彷彿置身泰國。

港島冰茶(NT380)

想到香港一定要吃港點，這杯甘露普洱蘭姆酒、伯爵紅茶琴酒，搭配檸檬汁、薑汁汽水，根本就是成人版凍檸茶，入口馥郁花香芬芳微微酸澀，還有點橘子類香氣，像極了滿溢食物香氣的港式餐廳。

國境之南(NT380)

這款直接在菜單上寫好了啦超大杯，實際上桌真的是被容量嚇壞，真的是南台灣熱情奔放的恆春才有的分量，套四季春的伏特加，加上白蘭地、鳳梨芭樂汁等，喝起來果香風氣十足，就像在喝超大杯清爽手搖果汁，邊下肚還可以咀嚼椰果Q彈口感，簡直不要太有創意!

指南宮(NT380)

這杯直接給它最佳造型獎，小茶壺實在太可愛了，還配葵花籽根本就是指南宮上邊泡茶聊天的老人們(誤，浸製芭樂伏特加、紫蘇梅酒、甘草瓜子紅茶和檸檬汁，紫蘇梅本身略帶點鹹香，搭配芭樂淡香果感，好似沾了梅粉的芭樂，後勁才是茶香盈順。

西門酒吧推薦 冰茶專賣店 美食介紹

蒜泥白肉(NT250)

有別於一般蒜泥白肉都比較薄切，冰茶專賣店的走厚實路線，讓肉更Q彈嫩口，甚至上方肥肉吃下去會噗滋在口中肥潤爆汁，鹹肉香超級下飯。

酥炸肥腸(NT250)

冰茶專賣店的肥腸也是超大器，外層酥香到不行，內裡柔軟不油膩，蔥段和黑胡椒提升香氣，這道喜歡肥腸的必點!

金沙豆腐(NT250)

鹹蛋黃的馥郁鹹香巴著柔軟豆腐，入口先是顆粒狀的沙沙口感，再來才是滑過舌尖的嫩度，這道一致被姐妹們憑為超下酒的菜色。

糖醋雞丁(NT250)

一般比較常吃到糖醋排骨，冰茶專賣店選用雞丁，吃起來鹹甜交錯，比較不酸口好下嚥，雞肉無骨一口一個剛剛好。

鳳梨蝦球(NT250)

這道也是推薦來冰茶專賣店必點，清爽鳳梨酸甜配上整隻被麵衣包覆完好的鮮蝦，更能吃到整口炸皮的酥脆加上美乃滋的滑順，甘美彈口不愧是招牌台菜。

蝦仁水餃(NT200)

水餃飽滿大顆，料多豐富，裡面真的可以吃到蝦仁超有誠意。

酒蒸蛤蠣(NT220)

蛤蠣擺放如花朵綻放，搭配復古花紋碗盤簡直藝術品，蛤蠣本身吸飽濃厚酒香氣，海味比較明顯，這道喜歡重口味可以試試~

台式炸物大火拚(就是薯條/雞蛋豆腐/鹽酥雞)(NT380)

說到台式經典之一當然就是鹹酥雞啦~冰茶專賣店炸物收汁乾脆完全不油膩，乾爽金黃脆口，豆腐咬下去超級卡滋酥香，整盤搭酒涮嘴到不行。

薯條本身是比較細緻的有綿密感，鹽酥雞保有水潤搭配香氣撲鼻九層塔，超級誘人。

西門酒吧推薦 冰茶專賣店菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

(厚片吐司、滷味拼盤暫不供應)

(可以刷卡勿擔心)

冰茶專賣店

隱身西門町巷弄間，老公寓3樓的冰茶專賣店，以長島冰茶為發想，調出許多特色調酒，酒感濃淡皆有，融合許多台灣在地特色，還可以用長島冰茶環遊世界一圈，餐點超下飯很配酒，有熱炒、鹹食、炸物可以吃飽，搭配復古裝飾和懷舊金曲，彷彿穿越回60年代，在西門這個年輕有活力的商圈，也可以有如此高品質氣氛餐酒館，西門酒吧推薦給軟絲們。冰茶專賣店一樣收錄在軟西的台北餐酒館、板南線餐酒館、西門町美食推薦中。

▻原文:西門酒吧推薦》冰茶專賣店◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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