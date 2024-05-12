為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 西門酒吧推薦「冰茶專賣店」復古西門餐酒館喝爆世界各國長島冰茶 - 軟西，遊記

西門酒吧推薦「冰茶專賣店」復古西門餐酒館喝爆世界各國長島冰茶 - 軟西，遊記

2024-05-12 16:08:00 軟西，遊記 人氣：110
share
邀約
窩客好文

軟西，遊記

發表篇數：481篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：冰茶專賣店
phone02-23310181
place台北市萬華區武昌街二段5號3樓
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

冰茶專賣店

隱身西門町巷弄間的新開幕西門酒吧冰茶專賣店，循著google map來都要摸索一下，勇敢走上樓穿過窄長樓梯來到3樓就對了，在這棟樓裡的台北酒吧都各有其特色，像是把西門町各種潮流多元包容性元素，通通集結變成一間間特色餐酒館。這次柯軟造訪以長島冰茶為發想的冰茶專賣店，融合世界各國料理、台灣食材材料等，在地化同時接軌國際，做出一杯杯順口驚艷的冰茶，沒想到用長島冰茶也能環遊世界!初聞冰茶專賣店店名，軟西還以為是賣飲料的，沒想到是有各種創意調酒、熱炒、鹹食的西門餐酒館，搭配復古裝飾，彷彿穿越回60年代，西門酒吧推薦給軟絲們。冰茶專賣店一樣收錄在軟西的台北餐酒館板南線餐酒館西門町美食推薦中。

歡迎追蹤軟西FB/IG/LINE

跟著軟西看下去

▻原文:西門酒吧推薦》冰茶專賣店

位於西門站熱鬧區域的冰茶專賣店，看到這紅通通招牌下方的樓梯，上到3樓就會看到台式復古窗花，等待開門的同時還可以看一下左手邊以前隨處可見的廣告傳單，無厘頭逗趣活潑Slogan看了不禁嘴角失守。

西門酒吧推薦 冰茶專賣店 用餐環境

老宅改建的冰茶專賣店，樑柱上還能看到些許磚牆斑駁痕跡，搭配復古窗花和墨綠色磁磚，連桌面都選用翡翠綠小塊磁磚拼接，像極了在三合院阿嬤家餐桌吃飯，細節滿滿的冰茶專賣店，將往日美好情懷通通濃縮進裝潢中。

古早時候常見的竹編籐椅，坐起來穩固舒適，舒適橘色沙發低調奢華，仔細一看兩側的展示櫃裡還有錄音帶、話筒電話、收音機等等帶懷舊物品，店內放的歌也都是經典華語流行樂，不自覺就會邊跟著哼，冰茶專賣店氣氛營造處處可見其用心。

冰茶專賣店座位大多2-6人座，是三五好友來聊天小酌都很適合的西門餐酒館，不過西門酒吧一個人來冰茶專賣店也不怕尷尬，吧台座位區都很適合點杯長島冰茶獨自享受，柯軟造訪的時候就看到很多人客一個人來冰茶專賣店喝酒呢。

冰茶專賣店平日低消只要NT333，假日NT666，以西門酒吧平價來說真的很佛心呀，不過座位不多，建議線上訂位以免向隅。

當然除了各種長島冰茶變化體外，冰茶專賣店還有超多鹹食選擇，熱炒、炸物、主食、小點等，根本就是台式熱炒精華，道道都經典，點熱炒類多了還可以搭配白飯，文末有冰茶專賣店菜單可參考。

西門酒吧推薦 冰茶專賣店 調酒介紹

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

家喻戶曉的酒款之一長島冰茶，也是台灣人愛喝的調酒之一，冰茶專賣店以之為發想，融合世界各國料理特色，結合台灣食材材料等，在地化同時接軌國際，做出一杯杯順口驚艷的台灣特調、國際特色冰茶，就像長島冰茶一樣裡面都有多種酒款，喝來很有酒感但又清順好入口，划算又有誠意，不會只是漂亮的妹酒而已。

冰茶專賣店酒款分為幾大類，有福爾摩沙冰茶，是比較台灣在地特色的地區調酒；世界冰茶則是有很多不同國家的特調，第一次發現用冰茶也可以環遊世界；最後一款比較像手搖飲的感覺，水果類型也很適合剛開始接觸長島冰茶的朋朋，來冰茶專賣店都可以找到一杯屬於自己的冰茶。

當然來餐酒館就是要在吧檯看調酒師表演，其他餐酒館也可以參考軟西的台北餐酒館板南線餐酒館特色餐酒館推薦唷~

幽靈島冰茶(NT420)

這款因為透徹晶亮而取名幽靈，這也是柯軟當天最喜歡的一杯，整杯調酒經過奶洗，就是把牛奶碰檸檬後再濾出，喝起來帶乳酸感清新爽順，裡面有伏特加、琴酒、龍舌蘭、君度橙酒，沁涼入喉再來酒感後勁，看起來透明卻也酒感足夠!

爪哇島冰茶(NT420)

爪哇島滿滿印尼風情，加入參巴辣椒醬，喝起來跟剛剛幽靈一樣清爽，但多了股辣椒竄入口鼻的辛香感，還有香蕉獨有的果香氣，感覺就像是在東南亞喝上一杯當地飲品，啜一口再搭酸甜情人果超特殊體驗!

紐西蘭島冰茶(NT420)

這款除了顏色少女外，喝起來莓果酸甜豐盈和細緻鮮奶油，超級綿順泡沫感像吃慕斯一樣，根本就是用喝的甜點。

西西里島冰茶(NT420)

這款用泡過紅茶的琴酒、伏特加調和金巴利、利口酒等，連泡沫都是西西里咖啡泡沫，最後刨上檸檬皮，整杯光聞起就有滿滿檸檬清香，與其說是義大利西西里咖啡，軟西覺得更像檸檬紅茶，溫和清雅，潤喉回甘，一不小心就當做茶飲飲盡。

普吉島冰茶(NT420)

這杯喝起來就是沒那麼甜膩順口的泰奶，是清甜版手標，煉乳融合得恰到好處甜味顯現，酒感不重滿滿冰塊彷彿置身泰國。

港島冰茶(NT380)

想到香港一定要吃港點，這杯甘露普洱蘭姆酒、伯爵紅茶琴酒，搭配檸檬汁、薑汁汽水，根本就是成人版凍檸茶，入口馥郁花香芬芳微微酸澀，還有點橘子類香氣，像極了滿溢食物香氣的港式餐廳。

國境之南(NT380)

這款直接在菜單上寫好了啦超大杯，實際上桌真的是被容量嚇壞，真的是南台灣熱情奔放的恆春才有的分量，套四季春的伏特加，加上白蘭地、鳳梨芭樂汁等，喝起來果香風氣十足，就像在喝超大杯清爽手搖果汁，邊下肚還可以咀嚼椰果Q彈口感，簡直不要太有創意!

指南宮(NT380)

這杯直接給它最佳造型獎，小茶壺實在太可愛了，還配葵花籽根本就是指南宮上邊泡茶聊天的老人們(誤，浸製芭樂伏特加、紫蘇梅酒、甘草瓜子紅茶和檸檬汁，紫蘇梅本身略帶點鹹香，搭配芭樂淡香果感，好似沾了梅粉的芭樂，後勁才是茶香盈順。

西門酒吧推薦 冰茶專賣店 美食介紹

蒜泥白肉(NT250)

有別於一般蒜泥白肉都比較薄切，冰茶專賣店的走厚實路線，讓肉更Q彈嫩口，甚至上方肥肉吃下去會噗滋在口中肥潤爆汁，鹹肉香超級下飯。

酥炸肥腸(NT250)

冰茶專賣店的肥腸也是超大器，外層酥香到不行，內裡柔軟不油膩，蔥段和黑胡椒提升香氣，這道喜歡肥腸的必點!

金沙豆腐(NT250)

鹹蛋黃的馥郁鹹香巴著柔軟豆腐，入口先是顆粒狀的沙沙口感，再來才是滑過舌尖的嫩度，這道一致被姐妹們憑為超下酒的菜色。

糖醋雞丁(NT250)

一般比較常吃到糖醋排骨，冰茶專賣店選用雞丁，吃起來鹹甜交錯，比較不酸口好下嚥，雞肉無骨一口一個剛剛好。

鳳梨蝦球(NT250)

這道也是推薦來冰茶專賣店必點，清爽鳳梨酸甜配上整隻被麵衣包覆完好的鮮蝦，更能吃到整口炸皮的酥脆加上美乃滋的滑順，甘美彈口不愧是招牌台菜。

蝦仁水餃(NT200)

水餃飽滿大顆，料多豐富，裡面真的可以吃到蝦仁超有誠意。

酒蒸蛤蠣(NT220)

蛤蠣擺放如花朵綻放，搭配復古花紋碗盤簡直藝術品，蛤蠣本身吸飽濃厚酒香氣，海味比較明顯，這道喜歡重口味可以試試~

台式炸物大火拚(就是薯條/雞蛋豆腐/鹽酥雞)(NT380)

說到台式經典之一當然就是鹹酥雞啦~冰茶專賣店炸物收汁乾脆完全不油膩，乾爽金黃脆口，豆腐咬下去超級卡滋酥香，整盤搭酒涮嘴到不行。

薯條本身是比較細緻的有綿密感，鹽酥雞保有水潤搭配香氣撲鼻九層塔，超級誘人。

西門酒吧推薦 冰茶專賣店菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

(厚片吐司、滷味拼盤暫不供應)

(可以刷卡勿擔心)

冰茶專賣店

隱身西門町巷弄間，老公寓3樓的冰茶專賣店，以長島冰茶為發想，調出許多特色調酒，酒感濃淡皆有，融合許多台灣在地特色，還可以用長島冰茶環遊世界一圈，餐點超下飯很配酒，有熱炒、鹹食、炸物可以吃飽，搭配復古裝飾和懷舊金曲，彷彿穿越回60年代，在西門這個年輕有活力的商圈，也可以有如此高品質氣氛餐酒館，西門酒吧推薦給軟絲們。冰茶專賣店一樣收錄在軟西的台北餐酒館板南線餐酒館西門町美食推薦中。

▻原文:西門酒吧推薦》冰茶專賣店

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

▻軟絲專屬優惠碼◅

Uber | 優惠碼「SOFTCTW」首次搭乘折抵NT250
UberEats | 優惠碼「eats-epvrh」首2次享折扣NT100
FunNow | 優惠碼「WCKNSZJ」領取NT100享樂金
WIFI機租借 | 優惠碼「TTB90」享9折優惠
| 交通票券訂票優惠
 | 交通票券訂票優惠
✓  | 訂房優惠
✓  | 訂房優惠

冰茶專賣店

✓冰茶專賣店地址：台北市萬華區武昌街二段5號3樓(地圖點我)

✓冰茶專賣店交通：捷運松山新店線(G線、綠線)或板南線(BL號線、藍色線)西門站

✓冰茶專賣店電話：02-23310181

✓冰茶專賣店營業時間：19:00-02:00，五六19:00-03:00

✓冰茶專賣店臉書粉絲團冰茶專賣店 FB

✓冰茶專賣店instagram冰茶專賣店 IG

✓備註：可線上訂位，低消平日NT333、假日(五六)NT666，用餐2.5小時(無人候位不限時)、可刷卡

▻合作請洽：puddingann@gmail.com◅

▻歡迎追蹤軟西◅

  

↓你可能會想看↓

台北特色餐酒館

台北復古餐廳

台北包廂餐廳

台北牛排餐廳

台北約會餐廳推薦

台北浪漫餐廳推薦

25家台北餐酒館推薦

板南線餐酒館

東區餐酒館

信義區餐酒館

大安區餐酒館

中山區餐酒館

10家包廂餐酒館

台北啤酒餐廳

忠孝敦化餐酒館

忠孝復興餐酒館

國父紀念館餐酒館

台北聖誕節聚餐推薦

冰茶專賣店低消多少?

冰茶專賣店低消平日NT333、假日(五六)NT666。

冰茶專賣店有用餐時間限制嗎?

冰茶專賣店用餐2.5小時，無人候位不限時。



加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#台北酒吧
morechevron_right
文章關鍵字
台北酒吧 西門酒吧平價 酒吧推薦 西門餐酒館 more
檢舉
share
chevron_left

國父紀念館餐廳「ABVBar&Kitchen南洋餐酒館」一
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up