台中西屯餐廳_餉串串─台中西屯火鍋，道地四川串串香，單串12元，超過100種串串自由！香辣過癮重慶酸辣粉、涮嘴唐僧小酥肉是必點，人氣餉湯底：香辣過癮招牌麻辣配醇香黃金雞湯，飯後甜點：黑糖冰粉是亮點，平價美味、免收服務費、好停車_附菜單，台中母親節餐廳、中科餐廳、西屯宵夜、中科餐廳西屯、中科聚餐

目錄索引

1. 關於餉串串

2. 交通指引_餉串串

3. 餉串串環境開箱

3.1 餉串串_接待區

3.2 餉串串火鍋食材_串串自助區

3.3 餉串串_開放式用餐區

3.4 餉串串_醬料自助區

3.5 餉串串_飲料白飯自助區

4. 餉串串_餐點分享

4.1 人氣TOP1 雙人海陸套餐

4.2 人氣餉湯底

4.3 人氣TOP2 重慶酸辣粉

4.4 人氣TOP3 唐僧小酥肉

4.5 無地雷自助區食材

4.5 甜點新品 黑糖冰粉

4.6 飲料新品 渣男

4.7 飲料新品 渣女

5. 消費資訊

5.1 餉串串餐點評價

5.2 餉串串菜單

5.3 優惠資訊

6. 台中西屯餐廳相關資訊

6.1 品牌資訊

關於餉串串

「台中西屯餐廳」

「台中母親節餐廳；台中西屯火鍋」

「中科餐廳；西屯宵夜；中科餐廳西屯；中科聚餐」

餉串串在哪裡？

餉串串位於台中市西屯區西屯路三段166-79號，近福科國中、台中榮總、國安國小，附近有公車站、機車停車格、汽車收費停車格、多個汽車收費停車場，好停車、適合聚餐。

餉串串環境 / 餐點特色

「寬敞明亮中式風格空間 x 免收服務費」

「道地風味重慶酸辣粉 x 四川串串香」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-西屯玉門路口 (走路1分鐘)

機車：附近機車停車格 (西屯路三段)

汽車：附近汽車收費停車格 (西屯路三段)、台灣聯通-台中米平方場 (走路3分鐘)、福科停車場 (走路7分鐘)、J town停車場 (走路停車場)

交通指引_餉串串

福科國中、台中榮總附近 / 公車站 / 機車停車格 / 汽車收費停車格 / 汽車收費停車場

選址於台中市西屯區西屯路三段的餉串串，擁有相當不錯的地理位置，緊鄰多個大型社區住宅、大樓，附近有機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，停車格多、免擔心找不到停車位。

機車停車格

習慣走短一點的朋友們建議騎乘機車前往用餐，火鍋店門口有多個機車停車格，可停放。

餉串串環境開箱

火鍋店門口

月初平日晚餐時間，工作結束後先預訂了附近的高評價台中西屯餐廳─餉串串聚餐。

在距離餉串串火鍋店門口不遠的汽車收費停車格停妥車輛後，走路2分鐘即抵達位於台中市西屯區西屯路三段的餉串串。

營業時間

餉串串營業時間為：

每天11：30~14：30；17：00~23：00 (最後出餐時間22：30)。

餉串串線上訂位

餉串串_接待區

接待櫃台

走進餉串串，由外場人員協助帶到安排好的用餐座位。

付款方式

在餉串串用餐，可使用：現金、LinePay、信用卡付款。

餉串串火鍋食材_串串自助區

串串自助區

蔬菜系列、肉品系列、海鮮系列、人氣火鍋副餐系列，一共多達超過100種串串，每串12元，想吃的通通放入盤中，實現串串自由啦~~~

蔬食專區

餉串串貼心設置的蔬菜系列串串專區，讓飲食習慣為蔬食、素食的朋友們也可以享受到四川串串鍋的好滋味。

菜盤

當天用餐時，一共拿取了大約6個盤子盛裝想吃的串串，每一個盤子均清洗得十分乾淨，在細節上的用心，看得到。

餉串串_開放式用餐區

中式風格用餐空間

在挑高、以暖色調柔和燈光點亮所營造的溫馨空間裡，在維持良好舒適桌間距離前提下，設置4人桌、6人桌。

4人桌

桌面上均有放置方便用餐時就近取用的紙巾、桌上型垃圾桶、近期餉串串主打的人氣餐點。

6人桌

6人桌

4人桌

餉串串_醬料自助區

醬料自助區

加火鍋湯底用的白開水、火侯時間淬鍊的高湯、各式醬料、餐具，均可在此區取用。

乾淨整潔 / 獨立料勺

均有放置獨立醬料勺、食材夾子避免混到味道，與設置醬料、食材名稱卡，方便取用醬料時參考。

黃金比例人氣醬料教學

想嘗試道地四川串串鍋怎麼吃的朋友們，可以參考醬料區設置的黃金比例人氣醬料教學，調製串串煮熟要沾點增添風味的醬料。

餉串串_飲料白飯自助區

飲料白飯自助區

設置在接待櫃檯旁邊的飲料、白飯自助區，同樣可自行取用。

纖採蔬果汁、多酚無糖紫茶、卡曼橘果汁。

餉串串_餐點分享

這餐點了：

雙人海陸套餐

重慶酸辣粉

唐僧小酥肉

黑糖冰粉

渣男

渣女

自助區串串

人氣TOP1 雙人海陸套餐

雙人海陸套餐899元

每一套雙人海陸套餐，均有附上：

一鍋鴛鴦鍋共2款湯底、雪花牛一盤、海鮮拼盤一盤、一壺老北京酸梅湯

海鮮拼盤

放入招牌麻辣湯底中煮至全熟的魚肉鰻軟嫩的，還有刷滿存在感、放入湯底中煮熟，帶有淡淡海味的巨大蚵仔，一口一顆好過癮。

雪花牛

切至薄片狀的雪花牛，擁有較豐富的油花，放入湯底中涮煮3~5下入口，嚐嚐軟滑細嫩口感中，化入嘴裡的牛香味、細膩油脂感，推薦可以放入招牌麻辣湯底煮。

人氣餉湯底

鴛鴦鍋

雙人海陸套餐，會附上一鍋有兩種湯底的鴛鴦鍋，有多種真材實料經過火侯時間淬鍊的醇厚湯底可選擇，這次選擇的是：招牌麻辣搭配黃金雞湯。

招牌麻辣

遵循道地四川串串鍋湯底風味秘方，以足量、多種辣椒堆疊的麻、辣、香招牌麻辣湯底，將喜歡的串串放入這鍋煮的口味，最~搭~

黃金雞湯

不吃辣的朋友們很推黃金雞湯這款湯底，在尚未煮任何食材前可以喝到融合多種食材的湯底自然醇香，接著放一些蔬菜系列串串到鍋中煮熟，再融入一些蘊藏於蔬菜裡的甜香，可以喝到再升級的鮮美滋味。

開煮

建議沸騰後，再將串串放入湯底，讓每一份串串都可以在短短時間內熟透、大快朵頤一番。

人氣TOP2 重慶酸辣粉

重慶酸辣粉 160元

這碗重慶酸辣粉端上桌，直接被飄散在空氣中的熱騰騰煙霧香到> <

火速開嗑，吃到了吸取湯頭麻、辣、香、完美熟度，保有軟Q口感的酸辣粉，搭一點湯吃，整體辣感算是舒服不刺激的，好吃。

人氣TOP3 唐僧小酥肉

唐僧小酥肉 220元

在等待串串煮熟的空檔時間吃什麼？

點一份幾乎每桌必點的人氣招牌_唐僧小酥肉分食，穿上美麗金黃色酥香外衣的唐僧小酥肉是有微微辣感的，有點像吃宜蘭卜肉的口感，炸粉不厚、蠻涮嘴的。

無地雷自助區食材

每串12元

實現串串同時也要兼顧入口的餐食均衡，拿一盤清洗乾淨的蔬菜串串，煮起~

推薦可以將蔬菜串串放進黃金雞湯中煮熟，可以吃到吸附湯頭香氣、口感細嫩自然清甜感再升級的好滋味。

優質肉品 / 海鮮 / 人氣內臟類食材

必須說，餉串串內場人員在選擇與處理食材方便真的頗用心，不管是肉品、海鮮、內臟類食材都處理得相當乾淨，在放進麻辣鍋中煮熟後，不會吃到沒有清洗乾徹底的雜味，大推：松阪豬肉串、魷魚圈圈串、滷大腸串、扇貝串、牛肚串、毛肚串。

火鍋最佳拍檔

不管是有吃辣還是沒有吃辣的朋友們，選擇辣或不辣的湯底，大多數會拿幾籃放到桌面上煮一波的肯定有它：切塊的大片炸豆皮。

甜點新品 黑糖冰粉

黑糖冰粉 50元

點了一份最近才推出的甜點新品，畫下這餐的結尾。

看起來像果凍的冰粉，口感有點像寒天軟軟QQ的，搭上甜度剛剛好的黑糖水一起吃，冰冰涼涼的、不甜膩。

飲料新品 渣男

飲料新品 渣女

渣男99元 / 渣女99元

渣男

檸檬綠，甜度固定無法調整。

沁涼入口感受到的甜度大概是飲料店的3分糖~半糖之間，檸檬清香蠻明顯的，炎熱盛夏的午餐、晚餐點一包搭配串串，可以~

渣女

番茄梅，螞蟻人有推。

有水果感，可以喝到蠻濃純的番茄香，酸甜梅子點綴的層次感，甜度大概介於5分糖~7分糖之間。

消費資訊

用餐日期：2024/05

付款方式：現金、LinePay、信用卡

餉串串餐點評價

台中西屯餐廳，走進緊鄰多個社區大樓住宅的高評價台中西屯火鍋─餉串串，吃晚餐。

這餐點了一套雙人海陸餐、幾道擁有超人氣的道地風味重慶栓辣粉、涮嘴小酥肉、畫下完美結尾的黑糖冰粉，從用餐空間、自助區動線、四川串串鍋的湯底、自助區串串、人氣餐點的口感，美味分數是有在水準線上的，綜合評比後會收入中科周邊餐廳口袋名單，帶其他朋友再訪或分享給更多人知道。

餉串串菜單

優惠資訊

~05/12母親節優惠

同桌消費滿2000，贈送母親節雪花冰一碗。

母親雪花冰 單點179元

台中西屯餐廳相關資訊

餉串串

類型：台中西屯餐廳；台中母親節餐廳；台中西屯火鍋；中科餐廳；西屯宵夜；中科餐廳西屯；中科聚餐

設施：洗手間、兒童座椅、自助吧

⏰ 營業時間

每天 11：30~14：30；17：00~23：00 (最後出餐時間22：30)

📍 地址：台中市西屯區西屯路三段166-79號

📞 電話：04-2461-9019



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