近幾年網路竄紅，從台中起家的實心蛋捲，讓許多網友一吃就愛上！最近發現，原來實心也有彌月禮盒，懷胎10月悉心呵護的寶寶，彌月之喜當然也要很講究，用薄如蟬翼、千層酥脆的魔性蛋捲，來傳遞真心實意的祝福！實心蛋捲彌月禮盒每款都是常溫禮盒易於保存，口味搭配超有彈性，還贈送彌月小卡！孕媽咪推薦一定要申請的彌月試吃禮盒分享給你們

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實心蛋捲｜50秒影片搶先看

實心蛋捲｜彌月試吃條件

✅ 懷孕32週至產後一個月內可申請試吃

✅ 憑媽媽/寶寶手冊申請，每人限一次

✅ 選擇喜歡的禮盒，每款式最多申請一組

實心蛋捲｜彌月試吃口味

在彌月專區中列出的禮盒皆可申請，由實心蛋捲、粹蛋卷跟曲奇餅乾以不同的組合作呈現

✅ 實心蛋捲四種口味：肉鬆｜鹹蛋｜花生｜芝麻

✅ 粹蛋捲四種口味：原味｜蜂蜜｜巧克力｜芝麻

✅ 曲奇餅乾三種口味：原味｜可可｜綜合

實心蛋捲｜彌月試吃優惠

實心蛋捲的彌月試吃分宅配試吃跟門市自取兩種

✅ 宅配試吃至彌月專區填寫試吃表單，並翻拍手冊封面私訊客服，審核通過即享免運

✅ 門市自取請直接出示媽媽／寶寶手冊核對，即可折價100元

實心蛋捲｜彌月小卡

只要訂購彌月禮盒，不限盒數皆贈送彌月小卡！未滿40盒贈送的公版小卡有三種顏色款式，可任選一款，內容文字不能修改

滿40盒以上贈送客製化寶寶小卡，將寶寶的照片放進彌月賀卡裡，內文可以套用範例也可以自行提供，款式同樣三選一！

一般彌月卡通常是名片大小，但實心蛋捲的彌月卡做成明信片大小，不管是照片或彌月資訊，都能蠻清楚地呈現

實心蛋捲｜北屯旗艦店

住在台中的朋友可以前往實心蛋捲門市索取彌月試吃，不用事先預約，只要準備好媽媽／寶寶手冊就能直接折抵100元！這天前往門市時，剛好遇到其他客人正在訂購彌月禮盒呢

店內還設置了彌月專區，想要參考實體禮盒、彌月小卡，或有任何彌月相關問題都可以詢問店員

實心蛋捲門市最大的特色就是可以蛋捲吃到飽，全口味的實心蛋捲、粹蛋捲，就連新推出的曲奇餅在店內都能無限享用，吃吃看才知道自己喜歡哪一種

實心蛋捲｜彌月禮盒

這次跟你們分享「實心貝比雙蛋捲禮盒」、「實心貝比輕奢禮盒」以及「實心貝比提盒」三款彌月禮盒，禮盒本身就有包裝與提繩設計，不需要另外裝袋了，還有柔和粉與清新藍兩種顏色

實心蛋捲｜實心貝比雙蛋捲禮盒

想要一次網羅實心蛋捲的招牌商品，就選雙蛋捲禮盒，粹蛋捲跟實心蛋捲一次擁有，還能任意搭配喜歡的口味，彈性很高

實心蛋捲｜實心貝比輕奢禮盒

輕奢禮盒是比較新的款式，由招牌粹蛋捲搭配曲奇餅呈現！禮盒中都是32入粹蛋捲

實心蛋捲｜實心貝比提盒

喜歡簡約的彌月款式可以選實心貝比提盒，四種口味粹蛋捲隨你搭

貝比提盒裡面是40入大包裝！

下面是32入跟40入的差別，提供給大家參考

實心蛋捲｜粹蛋捲

粹蛋捲就是沒有包餡的空心蛋捲，我覺得取名有諧音耶，除了代表它有最純『粹』的蛋香外，口感上也是走一個輕薄酥『脆』的路線！

層層堆疊的酥脆餅皮，咬一口滋味迷人，我們家小朋友最愛的就是原味，每次一打開就要吃上好幾根才肯罷休

芝麻看得到完整芝麻顆粒，在嘴裡先感受到蛋香，透過咀嚼芝麻的香氣會越來越濃，不僅長輩很喜歡，後來發現就連兒子的接受度也非常高！

我自己最喜歡的是厚香蜂蜜，打開就能聞到一股清甜的蜂蜜香氣，細膩淡雅的蜜香讓人想要一口接一口

巧克力口味使用歐洲大廠牌的80%巧克力製作，散發濃郁可可香，入口微微苦甜，這個口味很耐吃，越吃越喜歡

ESG友善環境理念也是店家相當重視的！蛋捲包裝採100%可回收、循環利用材質，落實企業社會責任，持空盒至各門市／快閃回收，提供會員編號後即可享點數回饋，每月回收無上限！

實心蛋捲｜實心蛋捲

實心蛋捲都是做成小盒包裝，一次開一盒份量剛剛好，封膜保鮮確保吃到的口感都跟出爐一樣

喜歡包餡蛋捲的朋友，實心蛋捲注入2倍飽滿的內餡，每一口都能吃到香濃餡料和薄酥餅皮，雖然皮薄但厚度很扎實，咬起來是很有層次感的

整隻蛋捲從頭到尾都非常飽滿，蛋捲本身也可以看到有很多的層次，造就了它的獨特口感

嚴選現宰台灣溫體豬後腿肉製作而成的肉鬆，算是老少咸宜的口味，大人小孩都喜歡，口感酥鬆而且越嚼越香！不過它單吃會偏乾，要配點飲料比較剛好

使用生產履歷鹹鴨蛋製作，入口先有迷人奶香，緊接而來是鹹香的金沙口感，鹹甜鹹甜很涮嘴

還沒入口就先聞到芝麻香氣，味道也是四種裡面最濃厚的！就像直接吃進一匙芝麻醬，芝麻控一定超愛！

嚴選台灣花生製作，並使用海藻糖調和甜度，整體吃起來香濃不甜膩，還保留花生顆粒的口感

實心蛋捲｜曲奇餅乾

曲奇餅乾是紅色鐵盒包裝，看起來很喜氣

之前只有吃過原味，現在還推出巧克力口味耶，奶香揉合了巧克力的苦甜感

餅乾外形像百褶裙一樣看起來很漂亮，口感細緻酥香，原味除了奶香，尾韻還帶點鹹甜味

粹蛋捲跟實心蛋捲都深受兒子喜愛，我們常常趁優惠時買一些放家裡當零食

實心蛋捲在一年半內就獲得「台中十大伴手禮最高榮譽金口碑獎」、「台中十大伴手禮首獎」、「台灣百大糕餅」、「亞太十大伴手禮」四大獎項的肯定，在台中伴手禮界也佔有一席之地呦！

實心蛋捲｜彌月優惠

✅ 訂購滿4000元享95折優惠

✅ 滿2500享宅配免運一個地址、滿5000享宅配免運兩個地址…依此類推

✅ 較遠無法親自分送的親友，可使用店家的分寄服務，一個地址100元運費優惠（原價130元）

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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實心蛋捲北屯旗艦店

▋地址 : 台中市北屯區旱溪西路三段266號

▋電話 : (04) 2435-0075

▋營業時間 : 週一～週日 10:00～20:00

▋粉絲團 : 實心蛋捲

▋訂購資訊 : 官網 | Line｜IG

▋優惠序號 : GWA95 (官網訂購後輸入序號，不限金額享95折，還可與滿額優惠合併使用，也可選門市取貨省運費)

實心蛋捲 永春總店

▋地址 : 台中市南屯區永春東路1348號

實心蛋捲 鳳山門市

▋地址 : 高雄市鳳山區過勇路186、188號

實心蛋捲 左營門市

▋地址 : 高雄市左營區立大路32號

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