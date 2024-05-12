

不用飛東京，台中就能吃到超頂的費南雪！ButterSays現烤費南雪全台首發快閃就在台中新光三越，5/9~6/11為期一個月勢必又要排翻了！復刻東京時尚甜點潮流，專心做好一件事，開賣首日立馬吸引不間斷人潮，新鮮出爐的蛋糕香氣，讓不少民眾都紛紛加入排隊行列，適逢母親節，買來孝敬媽媽剛剛好

5/10更新

因為開賣後人潮過多，盡量讓大家能買到，從5/11開始每人限購兩盒喔！

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ButterSays 快閃店｜40秒影片搶先看

ButterSays 快閃店在哪裡？

一早百貨公司還沒開門，門外就聚集不少消息靈通的民眾，營業時間一到直接衝往ButterSays快閃櫃位

沿著手扶梯下B2，看到最多人排的那一櫃就是了，小小空間聚集不少人，連我們在排隊時也一直被路人詢問ＸＤ

ButterSays現烤費南雪

ButterSays現烤費南雪，專注投入與奶油的深刻對話！融合日本與法國技藝工法，製作出口感濃厚的費南雪，讓人一吃就愛上

櫃台後方有一個大烤箱，每隔10分鐘就有125片費南雪新鮮出爐，排隊時還能一直聞到濃郁的蛋糕香氣

麵糊需要經過一天熟成，每日數量有限賣完為止

師傅一直烤，櫃台包到手軟，剛出爐的費南雪一下就被清空，不想等太久記得提早來排隊

目前只有原味跟巧克力兩種口味，聽說後續還會有開心果讓人也好期待

ButterSays 快閃店菜單

ButterSays專心做好費南雪！目前只販售原味和巧克力兩種口味，也可以買綜合的，直接購買禮盒價格更優惠

ButterSays現烤費南雪｜綜合費南雪 $430元

一盒裡面有六片，綜合口味就是每種各三片

因為不斷新鮮現烤，拿到手還是溫熱狀態，每片費南雪會另外用紙袋包起來

陽光下閃著光芒就像小金磚一樣，看起來超有質感！

雖然常溫可以放四天，但是拜託你們一定要試試剛出爐的口感，外殼咬起來好酥脆

蛋糕內心柔軟濕潤，入口散發細緻柔和的奶油香，真的非常好吃！

ButterSays現烤費南雪｜艾許奶油費南雪 $70元

以日本北海道江別製粉搭配奶油界的極品法國艾許奶油製作而成，口感相當濃郁

ButterSays現烤費南雪｜法國莊園巧克力費南雪 $80元

選用法國莊園66%苦甜巧克力，為了增添整體風味還加入了微量白蘭地提味，入口就能感受到濃郁的香氣與層次，巧克力控一定會喜歡

雖然說剛出爐的口感與香氣最厲害，但即便沒有馬上吃，在3~4小時內還能保有酥脆口感，如果真的放太久，記得烤箱再回烤還是很好吃！ButterSays現烤費南雪只做兩個口味就賣翻，現場有人先買單顆吃完又來追加好幾盒，為期一個月台中快閃千萬別錯過啦

(本文為邀約體驗，內文為本人真實感受。)

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ButterSays 現烤費南雪快閃 (台中新光三越)

▋地址 : 台中市西屯區台灣大道三段301號B2 (手扶梯旁)

▋快閃日期 : 2024/5/9～6/11

▋營業時間 : 週一~週日 11:00 ~ 售完為止

▋粉絲團 : ButterSays

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