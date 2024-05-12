接連好幾天胖達都在休假日的時候外出用餐，

今天準備在家懶惰一回，準備著手加熱宅配的冷凍滷味與幾樣家常菜!

登登登~今天準備的冷凍滷味是胖達之前也曾經回購過好多次的「呷品香滷味」，

每每加熱後，直接吃的味道都很不錯，幾次之下就變成常常貯放在家中的常客啦!

不過這次要購買的時候~發現有了全新的產品與包裝!後來才發現~

老闆開始了新的品牌~「御回鄉滷味」。趁這次也分享給各位啦~~

御回鄉滷味

御回鄉滷味是目前老闆也發展了全新品牌。承襲著經驗與新的創意，

延續著好品質，繼續在板橋重慶市場飄香!

而今天胖達就準備來開箱旗下的最新產品~「牛三寶」與「五小福」。

御回鄉滷味 牛三寶

比起過去全透明+LOGO的真空包裝，新品牌的包裝感覺更有活力的感覺，

加上自己的圖示LOGO更多了一番代表性。

御回鄉滷味不管是用微波、隔水加熱或者用電鍋蒸都非常方便，準備起來非常便利跟快速。

打開電鍋的蓋子，滿滿的牛肉香氣直竄而出，且原本看起來小小的一包，

倒出之後其實內容物的量非常足，3~4人的小家族搭配起來，再加一點家常菜吃起來很剛好。

*兩包搭起來要兩大盤才裝的完~!!

牛腱肉

切片有著一定的厚度，咬下保有口感，牛肉上帶有些微的筋，

吃起來肉質柔軟與筋富有的Q彈口感，愈嚼愈香，再蘸上特製的醬汁，風味更盛。

牛肚

咬起來非常柔軟，也非常入味，充分的吸收滷汁入口非常鹹香，

且吸收的湯汁會隨著咀嚼四溢。

牛筋

一咬下去就知道經過很長時間的燉煮，入口外Q有彈性，

原本較淡而無味的牛筋也透過熬煮的吸收，讓本身多了濃厚的風味。

御回鄉滷味 五小福

今天另外準備的就是這組五小福啦，沒想到裡面的內容物也準備的超級足，

熱完直接可以吃兩餐!!五小福裡面有「百頁豆腐」、「豆乾」、「松阪豬」、

「豬耳朵」、「素肚」。搭配的內容也很豐富，如果一時之間不知道怎麼選擇~

那很推薦可以選擇這種組合包喔!

百頁

入口柔嫩外皮帶有Q度，魯的很入味，咬下還會有一絲絲的滷汁溢出

豆乾

豆香味依舊濃郁，滷的入味讓豆乾香氣十足，口感較百頁相對紮實，鹹香的風味非常下飯。

松阪豬

富有口感且肉質甜美，入口帶有黑胡椒的香味與一點烤過的焦香味。

豬耳朵

滷的入味且外皮彈牙、軟骨爽脆，加上豐富的油脂，吃個幾個已滿嘴油香~!!

素肚

原本吃起來感覺相對素雅的素肚，也因滷的入味與香氣渲染讓這一片片的素肚，

入口留香且有QQ的口感。

御回鄉滷味 店家資訊

御回鄉滷味沒有過去背負著老店的包袱，有的是目前曾老闆的抱負，

跟曾老闆稍微聊一下，也有著許多想法與規劃，

胖達也很期待御回鄉滷味在口味與創意上能夠愈來愈好啦~~!

這邊也分享相關資訊給各位朋友囉~~~

店名:御回鄉滷味

地址: 新北市板橋區重慶路290巷8號 (板橋 重慶市場)

電話: 0968-236-786

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