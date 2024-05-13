[置頂] 宜蘭一日遊|台灣好行票價.時刻表.套票優惠.免門票這樣玩！礁溪一條路線攻略六大景點美食一次分享

宜蘭一日遊,宜蘭二日親子遊,宜蘭免門票景點推薦,我們這次小旅行使用台灣好行巴士主題套票礁溪線《溫泉鄉饗宴輕旅》，一次把交通、泡湯、下午茶、伴手禮．．．等全都結合在一起，只需要事先在平台購買一張套票，免開車，搭乘台灣好行即可輕鬆暢遊礁溪各景點！不用花很多錢又省去找停車位問題，尤其遇到塞車更令人煩躁呢！小潔馬上來跟大家好康道相報吧！

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◎全文：懶人包》跟著一起玩台灣一整年!超過100條路線行程規畫全攻略,不用提前規劃看這篇就夠!

◎全文：一日遊行程規劃｜路線都安排好隨你挑！宜蘭旅遊景點推薦懶人包

◎全文：（我能半價訂房小秘訣!!）

搭台灣好行宜蘭礁溪線一日遊行程！

跟著小潔搭巴士玩礁溪一日遊攻略： 幾米兔子廣場 ＞五峰旗風景特定區＞源來如池湯屋＞寒沐酒店下午茶Buffet＞湯圍溝溫泉公園 ＞溫泉鄉伴手禮

小潔這趟安排宜蘭的景點幾乎都在礁溪附近，剛好遇到下大雨天氣，戶外奔跑的景點都取消改室內居多，

超可愛幾米兔子出沒、五星級下午茶吃到飽、24H平價湯屋、世界冠軍特色伴手禮！從早玩到晚超充實！！！

只要走路或租單車就可以抵達，二日遊或三日遊也可再搭配「台灣好行」的路線，包含：礁溪、冬山河、 東北角海岸線、壯圍沙丘線 。

礁溪線好行精緻輕旅套票購買方式 先來分享小潔這次使用的超值套票，台灣好行與雄獅旅遊合作推出的方案喔！^^

■ 套票內容包含：

宜蘭台灣好行公車乘車券乙張

源來如池湯屋日式泡湯體驗乙次

礁溪寒沐酒店下午茶Buffet乙份

溫泉鄉伴手禮擇一：

1.葉家香世界辣椒文創館 (礁溪店/羅東店)

2.阿萬之家煙燻鴨賞 (礁溪店/羅東民生店)

3.蘭田穀王烘焙坊 (礁溪店/羅東民權店/羅東羅莊店)

4.魏姐包心粉圓 (礁溪一店/公園一店)

憑證不限購買者本人使用,使用時窗口人員將會核對憑證編號,一組編號限用一次,請妥善保。

優惠套票購買至2024/5/31止,使用期限至2024/6/30止,本優惠套票假日與平日均可使用。

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宜蘭縣政府發行「宜蘭台灣好行套票」，包含了交通、住宿、美食、泡湯的優惠，

還有國 道客運、台灣好行、宜蘭勁好行 等交通工具， 可搭配宜蘭童玩節、溫泉季、觀光工廠、特色景點及在地小吃等眾多 店家優惠。

記得先到雄獅旅遊官網購票，完成購票後會寄送E-MAIL取得 Qrcode憑證 ，

前往礁溪轉運站的葛瑪蘭汽車客運窗口處出示Qrcode憑證換票，

公車一日乘車票券上須蓋戳章日期啟用，當日須使用完畢，換好車票後，準備上車出發啦！

台灣好行一日乘車券，單日無限搭乘，限當日一人使用。

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不管是想去礁溪泡溫泉或是冬山河遊傳藝，只要買一張一日遊套票，而且免開車，真的都超方便， 想去哪玩說走就走沒問題。

台灣好行礁溪線 共分為綠11-A、綠11-B 可以搭乘，起始站至終點站平均單趟車程約20分鐘，每站景點可自由上下車，享受宜蘭旅遊的首選交通工具。

第一站 ： 礁溪轉運站幾米兔子廣場

超可愛的兔兔出沒，打卡拍照去！

從礁溪轉運站一直延伸到遊客服務中心、溫泉公園．．．等地，

巨型白色兔兔、旅行兔、空氣朋友、大風吹兔兔、Bye！Bye！兔兔、泡湯兔兔、找天空兔兔

29隻幾米畫中的兔子超級活潑可愛的出現在礁溪轉運站前、步行廊道、礁溪遊客服務中心前、礁溪溫泉公園內．．．

太太太可愛啦！一定要跟翹翹板兔子們來拍一張合影啊！！好療癒喔！！

闖關完可愛的萌兔兔之後，走到礁溪溫泉公園，捲起褲管泡著免費溫泉泡腳池，很舒緩身心呢！

一共有三種不同溫度的泡腳池，另外還有無障礙泡腳池，好愜意～

喜歡幾米的朋友，一起來礁溪轉運站瞧瞧吧！

礁溪轉運站 ⊙ 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段17號 ⊙免費溫泉泡腳池：每日AM08:00~PM22:00 (周一及周四 AM8:00~AM10:00暫停開放)

第二站：五峰旗風景特定區

全台最美瀑布之一就在『五峰旗瀑布風景區』，抹茶山必經之地！

只要走10分鐘，輕鬆欣賞飛瀑好地方喔！

五峰旗瀑布 共分三層，步行來回的時間大約一小時左右，

第一層瀑布走10分鐘可到，步道寬敞好走，沿路可以聽見蟲鳴鳥叫，散步樹蔭底下也十分涼爽。

瞧見第二高層的瀑布，從山澗中傾洩而下十分夢幻，

剛好前幾天有下雨水量十分充沛，最接近瀑布，感受沁涼瀑布水花噴發的fu：)

之後開始打雷下大雨我們只好放棄挑戰第三層瀑布，

走這一回，身心靈舒暢，甚至還意猶未盡，有機會我還想再來圓登抹茶山之夢～

礁溪五峰旗瀑布 ⊙位置：宜蘭縣礁溪鄉五峰路81巷6號 ⊙開放時間：AM08:00~PM17:00

第三站：源來如池專業泡湯湯屋

剛爬完五峰旗瀑布也是流了一身的汗，小潔帶大家來泡熱湯放鬆一下吧！

礁溪溫泉『源來如池專業泡湯湯屋』，湯屋一個人只要120元， 大間的家庭池也只要500元，普通的雙人湯屋也只要280元，

重 點是戶外有超大停車場可以免費停車，24小時營業，隨時說走就走泡湯趣！

不提供預約僅能現場候位，我們直接持QR code至櫃檯處由現場工作人員掃描後入場使用。

你看這浴池是不是又寬又大！泡完後身體會滑滑的好好摸！

然後毛巾跟浴巾需要自備，櫃台可以購買大條毛巾，有吹風機是公共免費使用的。

這麼平價湯屋不能只有我知道，快幫大家劃重點！泡湯不只便宜，湯屋環境乾淨舒適，泡完溫泉步行到礁溪市區五分鐘就到。

源來如池專業泡湯湯屋 ⊙營業時間:24小時 ⊙電話:03-9880210 ⊙地址:宜蘭縣礁溪鄉德陽路66巷8號

第四站：礁溪寒沐酒店 MU TABLE

寒舍集團是餐飲起家的，所以寒沐酒店的 buffet 很有名氣，讓我非常期待！

礁溪寒沐酒店下午茶 PM14:30-PM16:30，請務必電話詢問預約。

MU TABLE 環境自然舒適且寬敞，是宜蘭最大的提供全天候的自助餐飲服務，有台式、中式、西式、日式與泰式多國料理美食，

無時間限制吃到飽，30多種甜鹹點心，工作人員補貨也十分快速～

礁溪鄰近大溪漁港、南方澳漁港，所以海鮮也是MU TABLE的重點之一喔！

新鮮的螃蟹、鮮蝦、淡菜、花蛤、鳳螺．．．讓你吃到飽，海鮮控肯定不會錯過！！！

現切牛排、德國豬腳、脆皮烤鴨．．．等，非常滿足我們的味蕾呢～

還有台北喜來登大飯店的喜來登牛肉麵，推薦大家必吃！！！

這一餐真的吃吃吃不停，所有料理幾乎都夾了一輪，尤其甜點區真的非常厲害！

難怪平日也是人滿為患，都不知這些客人是突然從那冒出來的，

工作人員專業親切的服務真的讚，礁溪喝下午茶，順便泡湯，度過一個愉快的暇日午後茶時光^___^/

礁溪寒沐酒店 ⊙電話：03-9055716 ⊙地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號 ⊙下午茶時間：PM14:30~PM16:30(需預約)

第五站：湯圍溝溫泉公園

礁溪有個熱門免費泡足湯景點「湯圍溝溫泉公園」，宜蘭縣政府直接在市區開一池讓大家泡腳、玩水，而且還不用錢啊！很厲害耶！

設置戶外泡腳池、水岸空間、檜木風呂男女湯及觀景區，假日還會有攤販擺攤變成熱鬧的美食街，

公園充滿綠意的廊道搭配古色古香的建築，每次我們只要經過礁溪都很愛來湯圍溝公園泡腳喔！

如果白天沒時間，晚上也可以來湯圍溝溫泉公園散步、泡腳，順便買一些伴手禮，實在太方便。

湯圍溝溫泉公園 ⊙地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路99-11號 ⊙電話： 03-9874882 ⊙開放時間：24H ⊙門票：免費

溫泉鄉伴手禮： 魏姊包心粉圓專賣店

套票內容可擇一兌換伴手禮有4間店家（葉家香世界辣椒文創館、阿萬之家煙燻鴨賞、蘭田穀王烘焙坊、魏姐包心粉圓）

「魏姐包心粉圓專賣店」1991年在羅東夜市成立，算是很知名宜蘭小吃甜品，全台灣都有分店喔！

熱呼呼天氣最適合吃消暑甜品，我們來這家生意很好的「魏姐包心粉圓專賣店」礁溪一店報到。

選定後至該店家出示QR code由現場工作人員掃描後兌換，包心香芋綜合仙草、桂圓嫩仙草凍、檸檬愛玉凍

包心粉圓即粉圓中包裹著紅豆，比波霸粉圓還要大顆，QQ的口感，

把粉圓一個個撈進冰涼仙草凍裡一起吃，冷熱交錯的口感很好，不會太甜，我還挺喜歡包心粉圓豐富的口感。

喜歡甜品的朋友們，來礁溪玩，不妨順道來試試唷！

魏姐包心粉圓(礁溪一店) ⊙ 電話：03-9889566 ⊙ 營業時間：週一-週日 AM11:30~PM22:30 ⊙ 地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段35號

溫泉鄉伴手禮： 蘭田榖王烘焙坊

宜蘭在地的連鎖麵包店「蘭田穀王烘焙坊」也是網路團購圈超人氣店家，

從2013年創立至今在宜蘭擁有多間門市，礁溪、頭城、羅東、蘇澳等地都買得到；

礁溪門市隸屬在喜互惠超市裡的店中店，販售各種烘焙麵包，不同時期還有節慶禮盒。

除了台式麵包，也有歐式麵包專區，還有宜蘭在地伴手禮區，牛舌餅、蛋捲、雪花餅．．．等。

原兌換的招牌伴手禮是招牌焦糖布丁當天已銷售一空，服務人員推薦我們改兌換另一款人氣暢銷蛋糕：炭培桂圓蛋糕、穀王金棗蛋糕共10入裝一盒。

小潔一拿到手早就迫不急待想搶先嚐嚐世界麵包冠軍的手藝魅力！！！((哈哈哈))

炭培桂圓蛋糕，霸氣的佈滿核桃桂圓，香氣嚼感十足；穀王金棗蛋糕，使用宜蘭在地鮮採金棗入餡，獨特鹹酸甜口味，香氣宜人的金桔果肉，實在清甜好滋味！

單一整顆蛋糕挺有重量用料絲毫不手軟，真是物超所值啊！果然是很具有宜蘭在地特色的伴手禮！！！((推推！))

蘭田穀王烘焙坊(礁溪門市) ⊙電話：03-9888330 ⊙地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路五段38號 ⊙營業時間：週日-週四08:30-21:30、週五-週六08:30-22:00

旅遊宜蘭非常適合度假行程，不需要安排過多行程，讓我們玩一整天都不擔心交通問題～

假日不想開車輕鬆玩，隨時購買「台灣好行」套票就可享有好康省錢路線，

全部都可以自由規劃行程，讓你輕鬆抵達傳藝中心、 冬山河親水公園、羅東林業園區、羅東夜市 等地！

這趟宜蘭礁溪線好行精緻輕旅，提供給大家做參考喔！^_____^/

* 所有價格及優惠內容以店家公告為主 *

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