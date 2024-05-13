台北網美打卡餐廳又再加一！近國父紀念館站隱身巷弄內的Born to EAT本質煮藝，以露營風為主的餐廳，氛圍感滿滿超放鬆超Chill。不僅環境舒適、裝潢光彩奪人，連餐點都是道道驚艷，要帶另一半來約會千萬別忘了點法式舒芙蕾，這大概是我近幾年來吃過最印象深刻的法式舒芙蕾了！

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環境介紹

▼Born to EAT本質煮藝隱身在東區巷弄中，距離捷運國父紀念館站大概步行約10分鐘左右。門面打造的超級漂亮，給人一種很放鬆很chill的感覺。經過的人一定都會停下來看一下

▼店裡分為戶外和室內區。戶外打造出露營風，矮椅和大長桌跟帳篷真的超有氛圍感耶！搭配溫暖的燈光投射真的好放鬆喔～

▼現在夏天到了天氣越來越熱不適合露營，outdoor咖就來這裡用餐感受一下氛圍也很不錯

▼整排的仙人掌營造出很輕鬆自在的氛圍感

▼戶外座位區難免有蚊子，水水們可以選擇室內位置，還有冷氣吹很舒適XD 沒想到連裡面都可以打造成露營風耶

▼座位去相當寬敞舒適，木頭色調帶出溫暖的氛圍

餐點介紹

是拉差雞翅 $160

▼炸得酥脆、肉質軟嫩無比甚至可以用舌頭去骨！是拉差醬汁相當特別，不是一般常見的紐奧良醬！酸甜中又帶點辣度，非常開胃。

▼小小一隻超涮嘴～讓人忍不住一支接一支的嗑起來。

白酒炒蘑菇 $180

▼整顆新鮮蘑菇剖半大火快炒，搭配白酒嗆香、義式香料提味，絕對是最好的開胃菜了！

▼蘑菇各個都相當水潤、帶點Ｑ彈的口感，沒有過重的調味卻香氣十足

布拉塔起司沙拉 $260

▼讓人愛不釋手的綜合生菜新鮮脆口！淋上油醋青醬帶出酸香的滋味。整盤最讓人驚艷的竟然是番茄！細緻的去皮後咬下竟然散發出蜂蜜香和梅子味，可以感受到店家的用心

▼布拉塔起司滑順不搶戲，沒有過重的味道帶點淡淡的奶香。裡頭撒上些許堅果碎增添口感。整體相當清爽

奶油鮭魚麵 $330

▼細扁麵吸飽了醬香濃郁的奶油醬，一上桌就是香氣撲鼻。而且擺盤好漂亮超有氣勢～盤裡那一球不是炸洋蔥，是炸馬鈴薯絲～搭配著奶醬好好吃！

▼兩大塊鮭魚煎的金黃焦脆、肉質扎實新鮮咬下去好多汁！裡頭還吃得到滿滿的鴻禧菇，這一整盤都是我愛的食材～好過癮！

▼細扁的麵條吸附了滿滿的白醬，每一口都是醬香濃郁。炸馬鈴薯絲雖然是配角但讓人好想再加點一盤～

紅酒咖哩牛肉燉飯 $420

▼又是一道外表擺盤非常吸睛的菜，頂端放上芝麻葉點綴再撒上大量起司絲，看起來也太欠吃了吧！

▼牛肉塊意外的竟然非常軟嫩可口帶點紅酒香，而且肉塊還給的不少！咖哩香氣濃郁，米飯吸飽咖哩醬超讚～還是烤餅都很搭

▼裡頭還有一個長長的烤餅，沾著咖哩醬吃很搭耶！每次去露營最常吃到的就是咖哩了XD 吃著吃著就突然想去露營了啦（哈哈哈哈哈哈

法式舒服蕾 $160

▼本日MVP就頒給它！實在太好吃了啦～絕對顛覆你對舒芙蕾的印象，完全沒在誇張你沒點會後悔

▼舒芙蕾側面膨得好高啊，看起來就超欠吃！！

▼蛋白的香氣清甜口感軟綿順滑，邊邊還吃得到脆脆的糖粒 。搭配香草奶醬和百香果，奶香中又帶著酸甜！沒點這個別說你有來！！！

盆栽可可 $180

▼今天點的兩杯飲品都是相當高顏值，非常好拍！盆栽可可使用法芙娜的苦甜巧克力，喝起來香濃甜而不膩，巧克力控別錯過了

水果茶 $180

▼水果茶可以看得到整杯滿滿的各種水果，用料實在又很清爽解膩，我很喜歡！

▼整體來說很喜歡耶！不論是環境氛圍還是餐點、甜點都十分推薦！快點收藏起來去吃看看吧

Born to EAT本質煮藝菜單

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Born to EAT本質煮藝資訊＆其他

IG：@borntoeat.tw

地址：台北市中山區民生東路三段11號

交通：捷運國父紀念館站

電話：(02)2515-3488

營業時間：11:00-21:00

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